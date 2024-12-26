27 декабря в России отмечается День спасателя Российской Федерации. Это профессиональный праздник для всех тех, кто посвятил свою жизнь спасению окружающих, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф.

В качестве даты проведения праздника день 27 декабря был выбран не случайно.

Именно 27 декабря 1990 года, 28 лет назад, на основании постановления Совета Министров РСФСР, был создан Российский корпус спасателей. Эта структура стала прообразом созданного чуть позже Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ).На самом деле, потребность в создании специальной структуры, которая бы отвечала за предотвращение чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательные работы возникла уже очень давно. Учитывая огромные территории страны, большое количество промышленных объектов, развитую транспортную инфраструктуру, наличие многочисленных экологических рисков, государство просто должно было иметь централизованную и хорошо организованную систему борьбы с чрезвычайными ситуациями. Однако до 1991 года такой структуры не существовало.

В Советском Союзе функции по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были возложены, во-первых, на войска гражданской обороны, подчинявшиеся Министерству обороны СССР, а во-вторых – на другие воинские и военизированные формирования МО СССР и МВД СССР. Но, как показала практика, к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации войска, в силу громоздкой структуры и многих других особенностей, не были готовы.

30 июля 1991 года Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям, который уже и стал непосредственной базой для дальнейших организационных экспериментов и совершенствования системы гражданской обороны в стране. Именно на основе ГКЧС России 10 января 1994 года было создано Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Таким образом, история современных российских спасателей практически параллельна истории современной российской государственности. Несмотря на достаточно узкую специфику работы ведомства – ликвидацию чрезвычайных ситуаций и борьбу с последствиями стихийных бедствий, ГКЧС (а затем МЧС РФ) сыграло важную роль в становлении постсоветской России. Во многом это было связано и с той политической фигурой, которая возглавила организацию. Как только был создан Российский корпус спасателей, его возглавил 36-летний Сергей Шойгу, в 1990-1991 гг. занимавший должность заместителя председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству, а до этого работавший вторым секретарем Абанского горкома КПСС и инструктором Красноярского крайкома КПСС. Для партийного деятеля, а в прошлом инженера-строителя Шойгу руководство общероссийской спасательной структурой стало новым видом деятельности, в котором он, надо признать, освоился и за несколько лет сумел сформировать совершенно самостоятельную и прежде не имевшую аналогов в отечественной истории силовую структуру – МЧС России.

Молодой и целеустремленный Шойгу подходил на роль руководителя новой структуры лучше всего. Он энергично взялся за создание министерства, которое соединило самые разные компоненты – войска гражданской обороны, переданные из Министерства обороны, спасательные организации, подчинявшиеся органам исполнительной власти, профсоюзам. Перед новой структурой были поставлены задачи по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведению аварийно-спасательных работ. Основу «мощи» МЧС составили, разумеется, воинские части бывших войск гражданской обороны СССР, однако были сформированы и новые спасательные подразделения, укомплектованные профессионалами высокого класса. У МЧС появилась собственная авиация, медицинские подразделения.

Одним из наиболее известных подразделений МЧС РФ, чья деятельность регулярно и широко освещается в средствах массовой информации, является «Центроспас» - Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России «Центроспас». Он был создан 13 марта 1992 года для проведения поисково-спасательных работ любых видов и для оказания помощи населению в «горячих точках».

Последнее направление деятельности было в те годы особенно актуальным – начало 1990-х годов сопровождалось резким обострением ситуации на постсоветском пространстве. В Российской Федерации «горячие точки» возникли на Северном Кавказе, где пересекались этнические, конфессиональные, политические интересы разных народов страны. Практически с самого начала структуры МЧС оказались задействованными в оказании помощи мирному населению в республиках Северного Кавказа – Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане.

«Центроспас» укомплектован специалистами высочайшего класса, среди которых не только профессиональные спасатели, но и кинологи, инженеры, связисты, медицинские работники, психологи. Каждый сотрудник «Центроспаса» проходит подготовку по целому ряду спасательных специальностей и владеет от 6 до 15 специальностями. В состав «Центроспаса» входят дежурные поисково-спасательные подразделения поисково-спасательной службы, горное поисково-спасательное подразделение, химическое поисково-спасательное подразделение, поисково-спасательное подразделение технической разведки, водолазное поисково-спасательное подразделение, подразделение материально-технического обеспечения, отдел анализа и организации работы поисково-спасательной службы. На протяжении последних трех лет «Центроспас» возглавляет ветеран отряда Кирилл Станиславович Бородин – спасатель международного класса, Заслуженный спасатель Российской Федерации. Выпускник Московского геолого-разведочного института, Кирилл Бородин с юности профессионально занимался туризмом и спелеологией и эти занятия и привели его в спасательную службу. Он стал одним из первых спасателей «Центроспаса», будучи зачисленным в отряд 1 июля 1992 года.

За двадцать шесть лет службы в отряде Кирилл Бородин освоил множество спасательных специальностей – он и водолаз, и спелеолог, и подводный пловец, и командир отделения газоспасателей. На таких людях, как Кирилл Бородин, и держится самое серьезное спасательное подразделение МЧС России. Надо сказать, что государство по достоинству оценивает заслуги спасателей. Например, Кирилл Бородин был награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени, многочисленными профессиональными наградами.

У «Центроспаса» есть и Герои Российской Федерации. Владимир Данатович Легошин. Выпускник Московского энергетического института, Легошин пришел на службу в ГКЧС в 1992 году. В 1996 году он стал заместителем начальника отряда «Центроспас», участвовал во множестве спасательных операций в самых разных уголках земного шара – от Абхазии до Руанды и Бурунди. В 1995 году Легошин был в составе отряда спасателей «Центроспаса», прыгавших с парашютами на Северный полюс. Золотую Звезду Героя России Легошин получил в 2000 году. Два сотрудника отряда «Центроспас» были удостоены звания Героя Российской Федерации посмертно. Андрей Николаевич Рожков (1961-1998), спасатель и альпинист, долгое время профессионально занимался альпинизмом, а затем пришел на службу в спасательные структуры и вскоре занял должность заместителя начальника отряда «Центроспас». Грузино-абхазский конфликт, Босния, Первая Чеченская – вот далеко не полный боевой путь спасателя Андрея Рожкова. Погиб он 22 апреля 1998 года во время погружения в воды Северного Ледовитого океана – спасатель испытывал новое водолазное оборудование. Именно за гибель при испытаниях оборудования ему и было присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации. Валерий Валентинович Замараев (1959-2004) пришел в «Центроспас» после тринадцатилетней службы в пожарной охране, где он дослужился до подполковника и должности начальника пожарной части. В 1996 году Замараев получил назначение на должность заместителя начальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас». Как и другие спасатели отряда, он бывал в самых разных «горячих точках», участвовал в ликвидации последствий многочисленных техногенных катастроф. 3 сентября 2004 года Валерий Замараев погиб во время освобождения заложников в Беслане – он был тяжело ранен неразорвавшейся гранатой из подствольного гранатомёта и умер в карете «скорой помощи». Посмертно Валерию Замараеву было присвоено звание Героя Российской Федерации.

О подвигах спасателей отряда «Центроспас» можно рассказывать очень долго. Это – своеобразная элита российских спасателей, люди высочайшего профессионального мастерства и не меньшего личного мужества, которые, как мы показали на приведенных примерах, готовы отдать свои жизни во имя служения своему долгу – спасению людей.

Помимо «Центроспаса», спасательные центры МЧС существуют в целом ряде регионов Российской Федерации, решая самый разнообразный спектр задач в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Личный состав подразделений МЧС РФ укомплектован военнослужащими, служащими, имеющими звания внутренней службы, государственными гражданскими служащими, гражданскими (вольнонаемными) работниками. В 2002 году в состав МЧС РФ вошли органы и силы государственной пожарной охраны и государственного пожарного надзора, выведенные из состава Министерства внутренних дел России, в ведении которого они находились еще с советского времени.

Включение пожарной охраны в систему МЧС РФ вызвало достаточно бурные дискуссии в российском обществе, особенно в профессиональной среде. Тем более, что в 2005 г. противопожарная служба была разделена на две составляющие. Федеральная противопожарная служба осталась в составе Министерства по делам чрезвычайных ситуаций, а региональные формирования были переданы в ведение соответствующих структур региональной исполнительной власти. К каким это привело последствиям – тема для отдельных материалов.

Успешная работа МЧС РФ способствовала формированию сугубо позитивного имиджа министра – основателя структуры Сергея Шойгу, который был переведен на работу губернатора Московской области, а затем стал министром обороны Российской Федерации.

После ухода Сергея Кожугетовича Шойгу с поста министра МЧС, с 11 по 17 мая 2012 г. обязанности министра исполнял Руслан Хаджисмелович Цаликов, с 2012 по 2018 гг. министром МЧС РФ был генерал-лейтенант запаса Владимир Андреевич Пучков – выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, с 1983 г. служивший в войсках гражданской обороны, а затем в системе МЧС России. В 2018 году Владимира Пучкова на посту министра МЧС РФ сменил генерал-полковник Евгений Николаевич Зиничев – выходец из структур Федеральной службы охраны РФ, который погиб 8 сентября 2021 года. С 10 сентября 2021 г. по 24 мая 2022 г. временно исполняющий обязанности министра МЧС был генерал-полковник внутренней службы Чуприян Александр Петрович. С 25 мая 2022 года МЧС возглавляет генерал-лейтенант Куренков Александр Вячеславович. Сегодня, в День спасателя Российской Федерации, необходимо еще раз подчеркнуть, что мужественные люди, работающие в МЧС России, в других структурах и формированиях, отвечающих за спасение людей и борьбу с последствиями чрезвычайных ситуаций, достойны почета и уважения. Это настоящие воины, которые точно так же рискуют собственными жизнями, а часто и отдают их во имя спасения других жизней. Профессия спасателя сохраняет свой романтический ореол и определенный престиж, поэтому очень многие молодые люди охотно поступают на службу в структуры МЧС, в профильные учебные заведения.

«Военное обозрение» поздравляет всех военнослужащих и сотрудников МЧС РФ, работников других спасательных структур, ветеранов и всех причастных к спасательной деятельности с профессиональным праздником, желает всего самого лучшего, а главное – отсутствия потерь и среди «спасаемых», и среди самих спасателей. Ваша служба очень нужна России!

Илья Полонский

https://topwar.ru/151842-den-spasatelja-rossijskoj-federacii.html Поздравление Министра МЧС России

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