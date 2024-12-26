27 декабря в России отмечается День спасателя Российской Федерации. Это профессиональный праздник для всех тех, кто посвятил свою жизнь спасению окружающих, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф.
В качестве даты проведения праздника день 27 декабря был выбран не случайно.
В Советском Союзе функции по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были возложены, во-первых, на войска гражданской обороны, подчинявшиеся Министерству обороны СССР, а во-вторых – на другие воинские и военизированные формирования МО СССР и МВД СССР. Но, как показала практика, к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации войска, в силу громоздкой структуры и многих других особенностей, не были готовы.
30 июля 1991 года Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям, который уже и стал непосредственной базой для дальнейших организационных экспериментов и совершенствования системы гражданской обороны в стране. Именно на основе ГКЧС России 10 января 1994 года было создано Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Таким образом, история современных российских спасателей практически параллельна истории современной российской государственности. Несмотря на достаточно узкую специфику работы ведомства – ликвидацию чрезвычайных ситуаций и борьбу с последствиями стихийных бедствий, ГКЧС (а затем МЧС РФ) сыграло важную роль в становлении постсоветской России. Во многом это было связано и с той политической фигурой, которая возглавила организацию.Как только был создан Российский корпус спасателей, его возглавил 36-летний Сергей Шойгу, в 1990-1991 гг. занимавший должность заместителя председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству, а до этого работавший вторым секретарем Абанского горкома КПСС и инструктором Красноярского крайкома КПСС. Для партийного деятеля, а в прошлом инженера-строителя Шойгу руководство общероссийской спасательной структурой стало новым видом деятельности, в котором он, надо признать, освоился и за несколько лет сумел сформировать совершенно самостоятельную и прежде не имевшую аналогов в отечественной истории силовую структуру – МЧС России.
Молодой и целеустремленный Шойгу подходил на роль руководителя новой структуры лучше всего. Он энергично взялся за создание министерства, которое соединило самые разные компоненты – войска гражданской обороны, переданные из Министерства обороны, спасательные организации, подчинявшиеся органам исполнительной власти, профсоюзам. Перед новой структурой были поставлены задачи по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведению аварийно-спасательных работ. Основу «мощи» МЧС составили, разумеется, воинские части бывших войск гражданской обороны СССР, однако были сформированы и новые спасательные подразделения, укомплектованные профессионалами высокого класса. У МЧС появилась собственная авиация, медицинские подразделения.
Одним из наиболее известных подразделений МЧС РФ, чья деятельность регулярно и широко освещается в средствах массовой информации, является «Центроспас» - Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России «Центроспас». Он был создан 13 марта 1992 года для проведения поисково-спасательных работ любых видов и для оказания помощи населению в «горячих точках».
Последнее направление деятельности было в те годы особенно актуальным – начало 1990-х годов сопровождалось резким обострением ситуации на постсоветском пространстве. В Российской Федерации «горячие точки» возникли на Северном Кавказе, где пересекались этнические, конфессиональные, политические интересы разных народов страны. Практически с самого начала структуры МЧС оказались задействованными в оказании помощи мирному населению в республиках Северного Кавказа – Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане.
«Центроспас» укомплектован специалистами высочайшего класса, среди которых не только профессиональные спасатели, но и кинологи, инженеры, связисты, медицинские работники, психологи. Каждый сотрудник «Центроспаса» проходит подготовку по целому ряду спасательных специальностей и владеет от 6 до 15 специальностями. В состав «Центроспаса» входят дежурные поисково-спасательные подразделения поисково-спасательной службы, горное поисково-спасательное подразделение, химическое поисково-спасательное подразделение, поисково-спасательное подразделение технической разведки, водолазное поисково-спасательное подразделение, подразделение материально-технического обеспечения, отдел анализа и организации работы поисково-спасательной службы.На протяжении последних трех лет «Центроспас» возглавляет ветеран отряда Кирилл Станиславович Бородин – спасатель международного класса, Заслуженный спасатель Российской Федерации. Выпускник Московского геолого-разведочного института, Кирилл Бородин с юности профессионально занимался туризмом и спелеологией и эти занятия и привели его в спасательную службу. Он стал одним из первых спасателей «Центроспаса», будучи зачисленным в отряд 1 июля 1992 года.
За двадцать шесть лет службы в отряде Кирилл Бородин освоил множество спасательных специальностей – он и водолаз, и спелеолог, и подводный пловец, и командир отделения газоспасателей. На таких людях, как Кирилл Бородин, и держится самое серьезное спасательное подразделение МЧС России. Надо сказать, что государство по достоинству оценивает заслуги спасателей. Например, Кирилл Бородин был награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени, многочисленными профессиональными наградами.
У «Центроспаса» есть и Герои Российской Федерации. Владимир Данатович Легошин. Выпускник Московского энергетического института, Легошин пришел на службу в ГКЧС в 1992 году. В 1996 году он стал заместителем начальника отряда «Центроспас», участвовал во множестве спасательных операций в самых разных уголках земного шара – от Абхазии до Руанды и Бурунди. В 1995 году Легошин был в составе отряда спасателей «Центроспаса», прыгавших с парашютами на Северный полюс. Золотую Звезду Героя России Легошин получил в 2000 году.Два сотрудника отряда «Центроспас» были удостоены звания Героя Российской Федерации посмертно. Андрей Николаевич Рожков (1961-1998), спасатель и альпинист, долгое время профессионально занимался альпинизмом, а затем пришел на службу в спасательные структуры и вскоре занял должность заместителя начальника отряда «Центроспас». Грузино-абхазский конфликт, Босния, Первая Чеченская – вот далеко не полный боевой путь спасателя Андрея Рожкова. Погиб он 22 апреля 1998 года во время погружения в воды Северного Ледовитого океана – спасатель испытывал новое водолазное оборудование. Именно за гибель при испытаниях оборудования ему и было присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации.Валерий Валентинович Замараев (1959-2004) пришел в «Центроспас» после тринадцатилетней службы в пожарной охране, где он дослужился до подполковника и должности начальника пожарной части. В 1996 году Замараев получил назначение на должность заместителя начальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас». Как и другие спасатели отряда, он бывал в самых разных «горячих точках», участвовал в ликвидации последствий многочисленных техногенных катастроф. 3 сентября 2004 года Валерий Замараев погиб во время освобождения заложников в Беслане – он был тяжело ранен неразорвавшейся гранатой из подствольного гранатомёта и умер в карете «скорой помощи». Посмертно Валерию Замараеву было присвоено звание Героя Российской Федерации.
О подвигах спасателей отряда «Центроспас» можно рассказывать очень долго. Это – своеобразная элита российских спасателей, люди высочайшего профессионального мастерства и не меньшего личного мужества, которые, как мы показали на приведенных примерах, готовы отдать свои жизни во имя служения своему долгу – спасению людей.
Помимо «Центроспаса», спасательные центры МЧС существуют в целом ряде регионов Российской Федерации, решая самый разнообразный спектр задач в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Личный состав подразделений МЧС РФ укомплектован военнослужащими, служащими, имеющими звания внутренней службы, государственными гражданскими служащими, гражданскими (вольнонаемными) работниками. В 2002 году в состав МЧС РФ вошли органы и силы государственной пожарной охраны и государственного пожарного надзора, выведенные из состава Министерства внутренних дел России, в ведении которого они находились еще с советского времени.
Включение пожарной охраны в систему МЧС РФ вызвало достаточно бурные дискуссии в российском обществе, особенно в профессиональной среде. Тем более, что в 2005 г. противопожарная служба была разделена на две составляющие. Федеральная противопожарная служба осталась в составе Министерства по делам чрезвычайных ситуаций, а региональные формирования были переданы в ведение соответствующих структур региональной исполнительной власти. К каким это привело последствиям – тема для отдельных материалов.
Успешная работа МЧС РФ способствовала формированию сугубо позитивного имиджа министра – основателя структуры Сергея Шойгу, который был переведен на работу губернатора Московской области, а затем стал министром обороны Российской Федерации.
После ухода Сергея Кожугетовича Шойгу с поста министра МЧС, с 11 по 17 мая 2012 г. обязанности министра исполнял Руслан Хаджисмелович Цаликов, с 2012 по 2018 гг. министром МЧС РФ был генерал-лейтенант запаса Владимир Андреевич Пучков – выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, с 1983 г. служивший в войсках гражданской обороны, а затем в системе МЧС России. В 2018 году Владимира Пучкова на посту министра МЧС РФ сменил генерал-полковник Евгений Николаевич Зиничев – выходец из структур Федеральной службы охраны РФ, который погиб 8 сентября 2021 года. С 10 сентября 2021 г. по 24 мая 2022 г. временно исполняющий обязанности министра МЧС был генерал-полковник внутренней службы Чуприян Александр Петрович. С 25 мая 2022 года МЧС возглавляет генерал-лейтенант Куренков Александр Вячеславович.Сегодня, в День спасателя Российской Федерации, необходимо еще раз подчеркнуть, что мужественные люди, работающие в МЧС России, в других структурах и формированиях, отвечающих за спасение людей и борьбу с последствиями чрезвычайных ситуаций, достойны почета и уважения. Это настоящие воины, которые точно так же рискуют собственными жизнями, а часто и отдают их во имя спасения других жизней. Профессия спасателя сохраняет свой романтический ореол и определенный престиж, поэтому очень многие молодые люди охотно поступают на службу в структуры МЧС, в профильные учебные заведения.
«Военное обозрение» поздравляет всех военнослужащих и сотрудников МЧС РФ, работников других спасательных структур, ветеранов и всех причастных к спасательной деятельности с профессиональным праздником, желает всего самого лучшего, а главное – отсутствия потерь и среди «спасаемых», и среди самих спасателей. Ваша служба очень нужна России!
Илья Полонский
https://topwar.ru/151842-den-spasatelja-rossijskoj-federacii.htmlПоздравление Министра МЧС России
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