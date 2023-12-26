27 декабря Россия празднует День спасателя

Для России, территория которой расположена в различных физико-географических и климатических поясах, а хозяйственный комплекс отличается высокой степенью концентрации опасных производств, риск техногенных аварий и стихийных бедствий особенно велик. Не случайно именно в нашей стране практически впервые в мировой практике была сформирована специальная структура - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Начало создания структуры берет отсчет с 27 декабря 1990 года, когда было принято постановление Совета министров РСФСР «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формирование единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Корпус возглавил Сергей Кужугетович Шойгу. 30 июля 1991 года Российский сравнительно небольшой корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС).

9 декабря 1992 года на базе бывших Высших центральных курсов гражданской обороны создана Академия гражданской защиты МЧС РФ, уникальное, не имеющего аналогов в мире учебное заведение.

10 января 1994 года ГКЧС России был преобразован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Сегодня его многотысячный высокопрофессиональный коллектив осуществляет свою благородную миссию не только в России, но и, в случае необходимости, в любых точках мира".

21 декабря 1994 года был принят закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который стал главным инструментом управления как в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижения рисков, так и в вопросах ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Этот закон стал началом создания правовой основы деятельности Чрезвычайной службы России. 14 июля 1995 года был принят федеральный закон РФ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». Этот Закон определил общие организационно-правовые и экономические основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории Российской Федерации, закрепил права, обязанности и ответственность спасателей, определил основы государственной политики в области правовой и социальной защиты спасателей и других граждан Российской Федерации, принимавших участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В сентябре 1995 года было подписано соглашение с Международной организацией гражданской обороны об открытии Московского регионального учебного центра подготовки специалистов гражданской обороны на базе Академии гражданской защиты.

19 ноября Указом Президента РСФСР был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР), председатель - С.К. Шойгу. Новый государственный орган объединил силы и средства ГКЧС и Штаба гражданской обороны РСФСР Министерства обороны СССР.

День спасателя установлен Указом Президента Российской Федерации от 26.11.95 N 1306 «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации». 27 декабря 1995 года Указом Президента РФ объявлен Днем спасателя Российской Федерации. Международный центр подготовки спасателей был открыт седьмого мая 1996 года в подмосковном городе Ногинске. Статус Центра как международного учреждения гуманитарной направленности поддержан ООН. Задачи Центра - подготовка спасателей из различных государств по методике, разработанной специалистами МЧС России с учетом международного опыта, привлечение обучаемых спасателей к участию в крупных учениях, организуемых МЧС, и к реальным спасательным акциям в качестве международного резерва.

Центр оснащен новейшими образцами спасательной техники и оборудования, а также аэромобильным госпиталем МЧС. Выпускникам присваивается квалификация «спасатель международного класса». МЧС России - это структура, которая покрывает сетью практически всю страну. На оснащении спасателей находятся самые современные спасательные технологии. Наши спасатели прошли обучение в лучших спасательных службах мира, а некоторые зарубежные специалисты-спасатели приезжали в Россию, в Центр подготовки спасателей, чтобы перенять наш опыт реагирования на чрезвычайные ситуации.

Необходимость создания МЧС России была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и эпидемиологического характера. Они нередко становятся причиной гибели и страдания людей, уничтожения материальных ценностей.

Чрезвычайные ситуации возникают при авариях на транспортных магистралях и водных поверхностях, на магистральных трубопроводах, при пожарах и взрывах в зданиях жилого и социально-бытового назначения, на технологическом оборудовании промышленных объектов, при обнаружении и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов, при выбросах химически опасных и радиоактивных веществ, терроризме, ураганах, сильных ливнях и снегопадах, паводках, эпидемиях и т.д. Бурный научно-технический прогресс не только способствовал повышению производительности и улучшению условий труда, но и привел к возрастанию риска аварий больших технических систем.

Ключевую роль в проведении поисково-спасательных работ играют спасатели МЧС. Они всегда первые там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду. Своими храбростью и трудом они заслужили праздник - День спасателя!

На счету спасателей МЧС огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим.

Предотвращение, спасение, помощь – девиз Министерства по чрезвычайным ситуациям. Не отступая от него ни на минуту, спасатели ежедневно идут на укрощение огненной стихии, ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций, рискуя своей собственной жизнью.

Автор: Пономаренко Надежда

https://www.inmoment.ru/holidays/service_of_rescue.html Мемориал памяти пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга. г. Тюмень.

https://gorod-t.info/space/memorialy/455/

Интересные факты о спасателях

Невозможно точно установить, когда появились первые спасатели. Удивительно, но в России только в конце XX века профессию выделили в отдельную специальность и разработали программу для учебных заведений. До этого было распространено деление на узких специалистов: пожарных, промышленных альпинистов, службу спасения на воде и так далее.

Появление спасателей в России некоторые исследователи связывают со Спас-Каменным монастырем в центре Кубенского озера. Его повелел заложить в середине XIII века Белозерский князь Глеб Василькович. Монахам приходилось постоянно бороться со стихией. В 1876 году Императорское российское общество спасения на водах открыло на острове первую и единственную на тот момент в губернии спасательную станцию.

В начале XX века брандмейстер (то есть начальник пожарной команды) Александр Кривошеев предложил создать отряды спасателей при добровольных пожарных обществах и дружинах. Проект был опубликован в журнале «Друг пожарного» в 1906 году.

Штатная численность сотрудников МЧС — около 303 тыс. человек. С 1 января 2024 года штат пополнят еще 4 тыс. специалистов.

Чтобы стать спасателем, нужны как минимум среднее образование, хорошая физическая форма и прохождение курсов подготовки в оперативно-спасательной службе. Для руководящих должностей необходимо окончить один из вузов системы МЧС (например, Академию гражданской защиты МЧС России или Академию Государственной противопожарной службы МЧС России).

В День спасателя России по традиции возлагают цветы к комплексу памятников пожарным, спасателям и ветеранам МЧС России рядом с главным офисом ведомства на Кременчугской улице в Москве.

Вызвать спасателей в России можно по единому номеру телефона 112. Связаться с экстренными службами также можно по отдельным номерам: 101 — пожарная служба, 102 — полиция, 103 — скорая медицинская помощь, 104 — служба газа.

Памятник пожарным и спасателям в Москве

https://www.rbc.ru/life/news/65773b649a79477650e63e45

В этот предновогодний день 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых мужественных и рискованных профессий - сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям - наши спасатели.

Мы от души поздравляем их с праздником, с Днем спасателя!

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