Почему у Израиля так припекло от иска против агентства «Сохнут»

«Ненавижу Россию, но зарабатываю в ней» – так в целом выглядит позиция немалого числа израильских граждан из числа тех, кто сбежал из Москвы в «землю обетованную» после начала СВО на Украине. Да и Израиль как государство ведёт себя примерно таким же образом. И именно потому иск российского Минюста с требованием ликвидировать израильское агентство «Сохнут» вызвал в Тель-Авиве такое острое жжение пониже спины.

Комментарии подписчиков под материалом о старте ликвидации израильской сети влияния в России…

https://vk.com/video3485515_456245016

…Показали, что наши сограждане не ожидали такого подарка от родного государства. Которое, судя по действиям, всерьёз взялось за тель-авивское лобби. Не обращая особо внимания на вой, раздавшийся со стороны Израиля.

«Премьер-министр Израиля ЯИр ЛапИд поручил МИД страны подготовить серию "политических мер" в отношении России в случае ликвидации представительства в РФ еврейского агентства "СохнУт", сообщило 25 июля издание Israel Hayome.

https://www.israelhayom.com/2022/07/25/israel-eyeing-political-repercussions-should-russia-shut-down-jewish-agency/

Лапид, который является также главой внешнеполитического ведомства, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни, отмечает издание.

Бывший посол Израиля в Москве Цви МагЕн заявил Israel Hayom, что израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям».

https://www.interfax.ru/world/853711

В Тель-Авиве упирают на то, что Израиль, дескать, ведёт себя нейтрально в геополитическом противостоянии России с Западом. Однако это утверждение – неправда. Конфликт в Донбассе ведь начался не 24 февраля 2022-го, как делают вид израильтяне, а в 2014 году. И за прошедшие годы СМИ неоднократно сообщали о том, что Израиль накачивает вооружениями бандеровцев, обстреливающих мирное население ДНР и ЛНР.

Вот, к примеру, цитата из публикации от июля 2018 года.

«Ограничения на поставки летального оружия в зону конфликта обходятся через его производство на Украине по израильской лицензии. Как говорится, те же яйца, только в профиль.

Бойцы с винтовками разработки компании Israel Military Industries, произведёнными по лицензии в Виннице, приняли участие в параде в Киеве честь Дня независимости Украины 24 августа 2014 года, однако до «АТО» новое дорогое оружие так и не дошло, на его заказ у Министерства обороны, видимо, не хватило денег (к тому же, требовались и патроны натовского стандарта 5,56 на 45 миллиметров). Гораздо проще было использовать старые автоматы Калашникова, которых на складах было в избытке, как и патронов к ним.

«Не меньшее восхищение вызывает и «Форт-401», который официально был принят на вооружение Нацгвардией Украины в 2014 году… Это тоже лицензионная копия израильского ручного пулемёта, которую закупают 10 армий мира», — сообщил 7 апреля 2016 года украинский телеканал «24».

https://ukraina.ru/20180711/1020592666.html

Вжух – и на поверку оказывается, что Тель-Авив давно замазан в украинских событиях. Что касается не только накачки бандеровцев оружием, но и других русофобских действий. Например – на информационном фронте.

«3 апреля министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что «невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими картинами из города Буча под Киевом, после ухода российской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно его осуждаю».

https://eadaily.com/ru/news/2022/04/04/izrail-prisoedinilsya-k-informacionnoy-kampanii-protiv-rossii

Вот, пожалуйста: откровенное продвижение бандеровского антироссийского нарратива из уст тогда ещё не премьер-министра, но уже главы МИД Израиля. Доказательства? Не, не слышал.

Так что нынешние угрозы присоединиться к западным санкциям – они вообще ни о чём. Израиль давно, по сути, присоединился к ним. Поскольку – ещё в марте отказался помогать их обходить.

https://www.mk.ru/politics/2022/03/14/izrail-otkazalsya-stanovitsya-putem-obkhoda-sankciy-protiv-rossii.html

Причём такое лицемерие присуще не только Израилю на государственном уровне, но и отдельным его светлоликим гражданам, имеющим прибыльный бизнес в России. Вот свежий пример.

«Прочитал пост совладельца The Bix, Mitzva Bar и Zionist Bar Даниила ГОльдмана. И как-то слишком много вопросов возникло.

https://www.instagram.com/p/CfeXO0jKerC/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

То есть, человек "эгоистично рад не жить в стране фашизма" (подразумевая Россию), но при этом рад тому, что его московские бары "снова приносят деньги, чтобы кормить семью".

А не эгоистично ли кормить семью на деньги фашистов-то?

Не считает ли Даниил Гольдман себя – в его же системе координат – коллаборационистом? Ну, если уж мы историческими параллелями разбрасываемся.

А партнёры его по ресторанному бизнесу – даже не бывшие, а сегодняшние – в курсе ли, кем он их считает?»

https://t.me/gastrostas/505

Как видите, израильскому бизнесмену, владельцу московских питейных заведений с весьма «говорящими» названиями, российские деньги не жмут. Но защита Россией своих интересов – жмёт, и очень.

И ровно то же самое касается официальной политики Израиля – достаточно вспомнить одну лишь подлую подставу, из-за которой сирийская ПВО сбила наш самолёт Ил-20, хотя целилась в израильские истребители, регулярно осуществляющие агрессивные действия в чужом воздушном пространстве.

https://www.kommersant.ru/doc/3744812

Есть ещё вопросы, почему израильская сеть влияния в России должна быть без сантиментов выкорчевана?

https://ruslanostashko.livejournal.com/966042.html?utm_refer...