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Мы из Советского Союза

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Я помню. Воспоминания - 7

Я помню. Воспоминания

Первая часть     Вторая часть     Третья часть
Четвёртая часть   Пятая часть     Шестая часть

Проект "Я помню":

https://iremember.ru/,

Продолжаем следить за выпуском новых роликов:

Я - летчик-штурмовик

Герой Советского Союза лётчик-штурмовик Николай Иванович Должанский начал воевать на Курской дуге, а закончил в 45-м в Югославии, где тренировал и вылетал на боевые задания с югославскими экипажами.

Всего за почти два года войны он совершил 175 боевых вылетов и был сбит только один раз. Очень немногие лётчики-штурмовики могли похвастаться таким результатом.

Ссылка на ролик на сайте "Тупичок"
Ссылка на воспоминание на сайте "Я помню"

Я - защитник дома Павлова

Георгий Семёнович Потанский учился на артиллериста в Сталинградском артиллерийском училище, но получить лейтенантские звёздочки не успел - враг подошёл к городу. Так что пришлось ему начинать войну в звании рядового на должности артиллерийского разведчика. Его распределили в 62-ю армию генерала Чуйкова, которая защищала Сталинград, в одну из наиболее героических дивизий - 13-ю гвардейскую генерала Родимцева. Он сражался за многие знаковые для Сталинграда объекты - площадь 9 Января, Мельницу, дом Павлова. Затем он попал в новую мясорубку - на Курскую дугу. Немногие прошли через огонь этих двух сражений и остались живыми.

Я - разведчик



В 41-ом на защиту Москвы встал цвет московского рабочего класса и интеллигенции. Это были настоящие патриоты, готовые к самопожертвованию ради своей страны и своих убеждений. Немногим из них удалось уцелеть в Вяземской катастрофе, пройти плен или выжить в зимних боях в снегах Подмосковья.

Михаил Исаакович Крейцин, четырежды раненый и многократно награжденный, один из тех кто прошел войну «от звонка до звонка» от Москвы до Кенигсберга.

Ссылка на ролик на сайте "Тупичок"
Ссылка на воспоминание на сайте "Я помню"

Я - минометчик

Сергей Александрович Яковлев готовился стать артиллеристом, а стал миномётчиком. Ему довелось прорывать блокаду Ленинграда, сражаться с финнами и освобождать Чехословакию.

герои
Чёшева
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