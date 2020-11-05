Я помню. Воспоминания - 7

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Проект "Я помню":
Продолжаем следить за выпуском новых роликов:
Я - летчик-штурмовик
Герой Советского Союза лётчик-штурмовик Николай Иванович Должанский начал воевать на Курской дуге, а закончил в 45-м в Югославии, где тренировал и вылетал на боевые задания с югославскими экипажами.
Ссылка на ролик на сайте "Тупичок"
Ссылка на воспоминание на сайте "Я помню"
Я - защитник дома Павлова
Георгий Семёнович Потанский учился на артиллериста в Сталинградском артиллерийском училище, но получить лейтенантские звёздочки не успел - враг подошёл к городу. Так что пришлось ему начинать войну в звании рядового на должности артиллерийского разведчика. Его распределили в 62-ю армию генерала Чуйкова, которая защищала Сталинград, в одну из наиболее героических дивизий - 13-ю гвардейскую генерала Родимцева. Он сражался за многие знаковые для Сталинграда объекты - площадь 9 Января, Мельницу, дом Павлова. Затем он попал в новую мясорубку - на Курскую дугу. Немногие прошли через огонь этих двух сражений и остались живыми.
Я - разведчик
В 41-ом на защиту Москвы встал цвет московского рабочего класса и интеллигенции. Это были настоящие патриоты, готовые к самопожертвованию ради своей страны и своих убеждений. Немногим из них удалось уцелеть в Вяземской катастрофе, пройти плен или выжить в зимних боях в снегах Подмосковья.
Ссылка на ролик на сайте "Тупичок"
Ссылка на воспоминание на сайте "Я помню"
Я - минометчик
Сергей Александрович Яковлев готовился стать артиллеристом, а стал миномётчиком. Ему довелось прорывать блокаду Ленинграда, сражаться с финнами и освобождать Чехословакию.
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