Что, если бы декабристы победили?

Все мы знаем, кто такие декабристы. Особо продвинутые в истории даже назовут десяток-другой фамилий. Ну, уж Пестеля, Рылеева, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола и Каховского точно все знают. Немало способствовал романтизации образа декабристов и замечательный фильм «Звезда пленительного счастья». В советскую эпоху про движение декабристов было написано много, но с реальными образами написанное имеет мало общего.

Пестель – сын самого главного казнокрада России, сибирского губернатора, Ивана Борисовича Пестеля. Рылеев – управляющий делами в Российско-Американской кампании, Муравьев-Апостол – крупный помещик (его отец имел во владении 3478 крестьянских душ), Бестужев-Рюмин – тоже (641 душа), Оболенский – тоже (1348 душ), Трубецкой – так же (803 души), Тургенев – тоже (700 душ), Давыдов – тоже (2926 душ), Лунин – опять крупный помещик (929 душ).

Известный современный историк Андрей Ильич Фурсов усматривает подоплеку движения декабристов в экономике. Нельзя, конечно же, полностью сбрасывать со счетов и внутреннюю политику, и патриотизм молодых дворян (первое побуждение «Союза Благоденствия» убить императора Александра I– это 1817 год, когда он задумал отдать русские земли Польше), но экономика все-таки была главной.

Дело в том, что после наполеоновских войн в Европе скачкообразно снизились цены на зерно. В нынешнем обществе это привело бы и к снижению стоимости земли, но только потому, что есть альтернатива сельскому хозяйству, то есть деньги можно зарабатывать и в сфере высоких технологий, и в промышленности. В доиндустриальном обществе особо альтернативы сельскому хозяйству нет, и при такой экономической ситуации главной ценностью становится земля, которая начала дорожать. То есть чем больше у тебя земли – тем больше ты производишь зерна, и можешь больше его выбросить на рынок. Так сказать, берешь свою прибыль большим оптом, а не мелкой розницей. Если мы посмотрим проекты решения крестьянского вопроса у декабристов, то увидим одну общую вещь – заговорщики хотят согнать крестьян с земли (у Муравьева это более радикально, у Пестеля – менее, но и там на крестьянскую семью предлагается оставить не более 2 га, а необходимо для выживания как минимум 4 га), чтобы забрать всю землю себе на правах лендлордов. Проблема была в том, что в России на тот момент уже было аграрное перенаселение, и для обработки земли (и производства прибавочного продукта) требовалось гораздо меньше рук, чем этим занималось. Соответственно, согнанные с земли крестьяне либо

а) должны были массово умереть;

б) уйти в город и стать горожанами, заниматься ремеслами;

в) уходить на новые неосвоенные земли, чтобы распахивать и кормиться от них.

Третий и второй варианты для России середины 1820-х годов были нереализуемы, или труднореализуемы, то есть оставался только первый вариант – массовый голод и вымирание. Ну или возврат в 1601-1603 года, когда массовый голод привел к созданию банд из голодных крестьян и казаков, войне «всех против всех», и в конце концов – к Смуте.

Если почитать красивые слова декабристов, то создается впечатление, что они действительно страдают о народном благе. Вот, например, Тургенев: «Прибавлю, что в данном случае, как и во многих других, я был очень опечален и поражен полным отсутствием среди добрых предначертаний, предложенных в статьях устава общества, главного на мой взгляд вопроса: освобождения крестьян». И что же делает радетель о крестьянах? В 1818 году декабрист Тургенев «облагодетельствовал» своих крепостных, заменив барщину на оброк, чем возложил на них заботу о продаже урожая. И хотя просили крестьяне вернуть им барщину, либерал Тургенев этого сделать не мог, так как уже «растрезвонил» об этом в столичных салонах. Но хорошо, еще до восстания Тургенев уехал заграницу, и в Россию возвращаться при Николае отказался. Что же случилось с его крестьянами? Наверное, он их освободил? Нет! Он их… продал! За 412 тысяч рублей ассигнациями!

Кстати, про Тургенева есть восхитительная история. В 1823 году он уехал в Англию и в восстании не участвовал. Тем не менее, когда декабристов стали допрашивать, имя Тургенева всплыло. И Николай Первый через прессу потребовал возвращения Тургенева в Россию. Тот и хотел возвратиться, все-таки дворянин, но с другой стороны сильно боялся. Поэтому Тургенев написал письмо Жуковскому, воспитателю наследников императора, не попробует ли тот "тихой сапой" узнать у царя - может ли Тургенев возвращаться в Россию, и что с ним будет. Жуковский был человек прямой поэтому подошел к Николаю и прямо спросил: "Нужно ли Тургеневу возвращаться в Россию?" Николай ответил честно: "Как государь - требую, чтобы возвратился, но как частное лицо - очень не рекомендую".

Возьмем Лунина. После смерти отца он унаследовал богатейшие имения в Тамбовской и Саратовской губерниях, которые оценивались в 200 тысяч рублей. В марте 1819 года он составляет духовное завещание, согласно которому… все его крепостные освобождаются через 5 лет после его смерти. Заметим, что «борец с режимом» Лунин не хочет жить «на одну зарплату», а до своей смерти хочет пользоваться плодами труда крепостных. Если же внимательно почитать его завещание – Лунин поручал наследникам отпустить крестьян без земли, при этом еще и чтобы они (нанимаясь батраками) на свои кровные содержали наследника. То есть батраки на фермах Лунина по мысли завещателя не должны были получать доход, они должны были оставлять себе денег только на пропитание, а все свыше отдавать барину. Это завещание поразило даже видавшего виды министра юстиции Лобанова-Ростовского, который ошарашено писал в своей записке: «Невозможно дозволить уничтожение крепостного права с оставлением крестьян на землях помещика и со всегдашней обязанностью доставлять оному доходы». Не правда ли, что «души прекрасные порывы» наших первых революционеров в свете вышесказанного выглядят совсем по-другому?

Приведем контр-пример: губернатор Петербурга Милорадович, убитый Каховским на Сенатской площади, своим последним распоряжением отослал свою шпагу Николаю I и попросил освободить всех его крепостных крестьян, переведя их в государственные (то есть лично свободные). Но да, Милорадович же не сочинял проектов Конституции, поэтому отношение к нему у историков непонятное.

Генерал-губернатор Западной Сибири Иван Борисович Пестель

А вот что Герцен пишет об отце декабриста Пестеля: «Генерал-губернатор Западной Сибири Иван Борисович Пестель завёл открытый, систематический грабеж во всем крае, отрезанном его лазутчиками от России. Не одно письмо не переходило границы нераспечатанным. И горе человеку, который осмелился бы написать что-нибудь о пестелевских способах управления. Пестель даже купцов первой гильдии держал по году в тюрьме, в цепях, а то и пытал. При этом сам Пестель почти всегда жил в Петербурге, где своим присутствием и связями, а больше всего дележом добычи предупреждал любые неприятные слухи». Не правда ли, прекрасный пример для сына? Но может сын был не такой? Да нет, Пестель-сын в лучших традициях папеньки разворовал и разграбил полковую казну, и не одну. Орлов Михаил Федорович

Это вообще отдельный вопрос – деньги для восстания. Как декабристы предлагали решать этот вопрос? Тот же генерал-майор Михаил Орлов предлагал завести фальшивомонетный станок. К чести остальных надо сказать, что эта идея была с негодованием отвергнута. Командир Полтавского полка полковник Тизенгаузен, тоже один из немногих, кого можно уважать, предложил во имя будущей революции сделать складчину среди членов тайного общества: «Я же для такого благого дела, каково освобождение отечества, пожертвую всем, что имею, ежели бы и до того дошло, чтоб продавать женины платья». Однако владельцы многих сотен крестьянских душ своими деньгами за свои идеалы были жертвовать не готовы. Одно дело – абстрактно рассуждать о конституции и революции, а другое – свои кровные денежки вкладывать. В результате финансирование «Южного общества» стало возможно только потому, что Пестель наложил руку… на солдатские деньги, казенные и артельные. Чтобы получить место полкового казначея, Пестель обвинил в растратах своего предшественника, Кромнина, который если и воровал, то не в таких масштабах. В 1826 году была обнаружена недостача в 1900 рублей, но скорее всего это как раз деньги, позаимствованные Пестелем, а не Кромниным. Полтавским полком дело не кончилось, и Пестель обворовал еще и Вятский полк, там недостача составила огромную сумму 60 тысяч рублей ассигнациями. Хорошо известен приказ Пестеля по полку от 7 ноября 1822 года, который гласил: «От суммы, предназначенной для винной и мясной порции … осталось 3,760 рублей, в каковой сумме начальство не требует никакого отчёта. Получено ещё 1,080 рублей процентных денег из ломбарда … Сие составляет всего 4,840 рублей, к коим, сверх того, прибавляю я ещё собственных своих 60 рублей для круглого счёта; почему общий сей итог и будет 4,900 рублей.

Стараясь всеми мерами содействовать к лучшему устройству солдатской собственности, предписываю г.г. ротным командирам записать сии деньги в ротные экономические книги в приход». Этим приказом любят прикрываться те, кто считает, что Пестель о солдатах заботился. Но ведь одно другому не мешает. Проблема была только в том, что Пестель не видел разницы между казенным карманом, и своим. Схема была проста - используя свои связи (все-таки сын губернатора Сибири!), не останавливаясь перед дачей взяток, Пестель по два раза получал от казны средства на одни и те же расходы — на амуничное, ремонтное и иное хозяйственное довольствие полка. Одну часть он пускал на полк, а вторую честно клал себе в карман.

Резюмируя, по поводу декабристов можно привести две цитаты. Первая – из Ключевского: «Чужие слова и идеи избавляли образованное русское общество от необходимости размышлять, как даровой крепостной труд избавлял его от необходимости работать... Вот когда зародилась умственная болезнь, которая потом тяготела над всеми нисходящими поколениями, если мы только не признаемся, что она тяготеет над нами и по сие время. Наши общие идеи не имеют ничего общего с нашими наблюдениями - мы плохо знаем русские факты и очень хорошо нерусские идеи».

Как же так, спросит кто-то? Декабристы не знали русской действительности? Да, не знали, если не считать за настоящую русскую жизнь попойки на Невском, и плотские утехи с балеринами Петербурга. В подтверждение можно привести случай с Никитой Михайловичем Муравьевым во время войны 1812 года. В деревне недалеко от Смоленска, Никита Михайлович заплатил крестьянам за кусок хлеба и кружку молока золотой. Не от щедрости души, он просто не знал вообще, какие цены бывают в деревне. Крестьяне подумали, что человек, так легко разбрасывающийся деньгами – французский шпион, скрутили его и привели к русскому командованию, где и разобрались, что к чему, и отпустили Муравьева.

Вторая цитата – из письма французского атташе в Петербурге в 1821-1822 годах маркиза Эрнеста де Габриака: «Несомненно, что у многих гвардейских офицеров головы набиты либеральными идеями настолько крайними, насколько эти офицеры мало образованы. Они живут вдали от всех осложнений либерализма: они ценят тон и форму военного командования заграничных армий, но они находят их невыносимыми у них самих».

В результате 25 декабря 1825 года восстание было подавлено и началась эпоха Николая Павловича, наверное, самого неоднозначного русского императора. Что касается меня, я, много прочитав и изучив (и продолжая это делать), к Николаю I испытываю сдержанное уважение. Целых 30 лет своего царствования он вел корабль под названием «Россия» на ручном управлении, пытаясь исправить недостатки, выправить поломки, замазать щели. Но проблема была в том, что сама система русского государства к тому времени устарела. Решения надо было принимать даже не вчера – а позавчера. Николай, в отличие от декабристов, пытался вникнуть в суть проблемы, понять, как те или иные решения отразятся на дальнейшей жизни тех же крестьян или солдат. Но... мешал недостаток образования, все-таки Николая на трон не готовили, и кругозор у него был чисто инженерный, так же как и большинство принимаемых решений. Царствование его образно можно назвать так: "Технарь среди толпы гуманитариев". Однако и по сей день школьные учебники, написанные по советским лекалам, представляют нам декабристов как героев. Хотя то, что они пытались совершить, во все времена, при любом, самом демократическом государственном строе, трактуется как военный и мятеж и подлежит суду. Кадр из к/ф "Союз Спасения"

У декабристов была легальная возможность бороться за улучшение государственного строя

Когда нам говорят, что при самодержавии не было никакой возможности критиковать правительство и предлагать меры для его усовершенствования, это ложь.

Все декабристы были дворянами, а дворянам со времён Екатерины II предоставлялось исключительное право обращаться к монарху с прошениями по любым вопросам. В том числе и по вопросам государственного управления. Это право было как личным, так и коллективным: дворянские общества уездов и губерний могли направлять петиции самодержцу. Декабристы

Император Александр I, в царствование которого сложились тайные общества заговорщиков, был одним из самых либеральных российских государей. Всю жизнь он мечтал об отмене крепостного права и введении конституции в России. Можно не сомневаться, что если бы декабристы обратились непосредственно к императору со своими конституционными проектами, то нашли бы в нём единомышленника их. Правда, это ещё не означало, что эти проекты были бы реализованы.

Ведь почему декабристы, будучи дворянами, ни разу не предложили своих планов в резолюции какого-нибудь дворянского собрания? Да потому, что дворянство бы их в тот момент отвергло. Император Александр I

И вот, декабристы стали готовить военный переворот, чтобы силой навязать преобразования обществу, которое ещё не было готово к таким радикальным изменениям.

Декабристы не освободили своих крепостных крестьян

Ни один декабрист не воспользовался либеральным указом Александра I 1803 года о вольных хлебопашцах и не отпустил на волю своих крестьян. НИ ОДИН!

Вождь Южного общества декабристов Павел Пестель, известный наиболее радикальным проектом конституции и освобождения крестьян (так называемая «Русская Правда»), в 1822 году, не моргнув глазом и без зазрения совести, принял подарок императора за образцовое состояние вверенного его полка – 300 душ крепостных крестьян.

Среди декабристов были жестокие и бесчестные люди

Попытки представить всех декабристов, в особенности казнённых за участие в мятеже, как неких «рыцарей без страха и упрёка» абсолютно лишены основания.

Тот же Пестель добился «образцового состояния» полка муштрой и жестокими телесными наказаниями. Причём, чтобы посеять в солдатах «революционный дух» и «ненависть к начальству», он приказывал по возможности запарывать как можно больше солдат насмерть. Образ Павла Пестеля в к/ф "Союз Спасения"

В конституционном проекте Пестеля есть любопытная глава, посвящённая, как он называл, «приказу государственного благочиния». Так он благозвучно назвал тайную политическую полицию, которая, после успеха переворота, по плану Пестеля должна была быть поставлена в центр государственного механизма новой России.

Пестель любил наводить порядок в армии, ведь он был "благородный офицер". Смешно! По его приказу солдат пороли до потери сознания за дисциплинарные проступки. Если, кто читал конституцию Пестеля, то должен был заметить любопытный факт - создание тайной полиции, которая будет вычислять инакомыслящих и станет главным элементом государства. По сути, Ежов, Берия дети по сравнению с Пестелем. Если бы последний пришел к власти, то получили СССР, но в более извращённой форме в плане репрессий, тоталитаризма. Павел Пестель был идейным предтечею не только ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ, но и депортаций народов Кавказа, план которых был изложен в его «Русской Правде».

Другой декабрист, казнённый впоследствии, Пётр Каховский, застрелил в спину графа Михаила Милорадовича, когда тот выехал на переговоры с восставшими. Кондратий Рылеев был казнён за то, что в своих тайных стихах и записках призывал к истреблению всей царствующей фамилии. Образ Петра Каховского в к/ф "Союз Спасения"

Два участника восстания Черниговского полка на Украине (29 декабря 1825 года – 3 января 1826 года) – Сергей Муравьёв-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин – были осуждены на смертную казнь, в том числе, за жестокую попытку убийства командира полка Густава Гебеля (он получил 14 штыковых ран и чудом остался жив) и за погромы с убийствами, которым мятежные солдаты подвергли попавшееся по дороге еврейское местечко.

При знакомстве с делом декабристов поражает, что почти все аресты были совершены по доносам заговорщиков на своих же соратников. Без откровенности первых арестованных следствие, быть может, копалось бы ещё годами и при этом так и не вышло бы на разветвлённую сеть тайных организаций.

Заговорщики наперебой выдавали друг друга. Они не только давали признательные показания на себя, но и охотно выдавали своих товарищей. Как это всё не похоже на образ «героических борцов против самодержавия», который до сих пор навязывается в школе и многими средствами массовой информации, не правда ли?

История - важная, интересная наука, которая позволяет нам узнать прошлое, спрогнозировать будущее. Однако, историографию часто искажают в корыстных целях, вводя в заблуждение обычных граждан. Кто на самом деле были декабристы?