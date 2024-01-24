Некоторые музеи Москвы, ч.4

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Прежде чем приступить к обзору музев, сообщу печальную новость. Ангелочка в Бабушкинском парке больше нет...

Школьники на Рождество решили попинать скульптуру, сломали и забрали с собой. Их вычислили по камерам. А есть еще и вот такая новость.

Вы все слышали, что в Москве на ВДНХ идет выставка "Россия", где каждый город в тот или иной день проводит презентацию, рассказывая о достижениях своей вотчины. Меня поразил Белгород! Я не знаю как это было выполнено! Какая эффектная презентация Белгородской области на выставке ''Россия''. Хохлы скажут все это шиномонтаж

Ну и теперь пошли по музеям

В интерьерах Дворца Шереметевых В интерьерах Дворца Шереметевых

Мемориальный музей А.Н. Скрябина Александр Николаевич Скрябин — пианист и великий композитор с совершенно особым подходом к композиторской технике. Его музыка самобытна, даже мистична. Он был тем, кто впервые для большей выразительности применил свет, светомузыку. В здании нынешнего музея А.Н. Скрябин арендовал семикомнатную квартиру на втором этаже, где прожил три года до своей смерти, с 1912 по 1915. Интерьер оформлен в манере квартиры русской интеллигенции на XIX — XX веков и сохранил атмосферу той эпохи. Вся мебель является оригиналами знаменитых мебельщиков начала двадцатого века. Бесценным экспонатом являются скрябинские рояли. Особого внимания заслуживает знаменитый рояль фирмы «Бехштейн», за которым композитор импровизировал и исполнял свои последние сочинения. Здесь вы найдете связанные с композитором фотографии, автографы, письма, ноты. Билет от 150р

Историко-краеведческий музей "Усадьба Фряново" Фряново — образец классической дворянской усадьбы XVIII века. До наших дней сохранились двухэтажный господский дом, использовавшиеся для проживания флигели, действующая каменная церковь Иоанна Предтечи и парк, открытый для прогулок. Усадебные постройки были возведены дворянином Иваном Лазаревым. В 2004 году в здании усадьбы открылся Историко-краеведческий музей. Основу его коллекции составили предметы старины, подаренные жителями поселка и близлежащих деревень, и предметы, переданные потомками Залогиных, владельцев усадьбы в начале XX века. Билет от 60р., городской округ Щелково, пгт Фряново, пл. Ленина, дом 2

Мемориальная квартира Святослава Рихтера В квартиру С.Рихтер с супругой Ниной Дорлиак въехал в начале семидесятых годов. В квартире он прожил около тридцати лет. В главной комнате — находится два рояля — на них маэстро музицировал; Еще один рояль установлен в комнате Н. Дорлиак. Свой кабинет хозяин называл «шкафной» — из-за обилия находившихся там шкафов. В них хранились книги, кассеты с музыкой, пластинки, ноты с заметками. На видном месте находится вырезанная из дерева фигура Младенца Иоанна Крестителя. Стены украшает профиль Б. Пастернака и картина Сарьяна. На письменном столе хранятся подарки от друзей — рукописный вариант «Девятой сонаты» с посвящением Рихтеру, подписанный С. Прокофьевым; , «Крохотки» Солженицына, фотоснимок Г. Нейгауза и этюд Пикассо. В знаменитой «зеленой комнате» на стене висит портрет отца музыканта — Теофила Даниловича. Помещение бывшей кухни переделано под фотогалерею — ее экспонаты рассказывают о жизни композитора. Билет от 100р

Церковь Вознесения Господня в Коломенском Церковь возведена в честь рождения долгожданного наследника у великого князя Василия III. Младенца назвали Иваном, прозвище «Грозный» он заслужил гораздо позже. Храм стоит на искусственной скале из уложенных в глубокий котлован и скрепленных раствором блоков известняка. Дальняя от склона строна фундамента заглублена больше передней и служит своеобразным якорем, удерживая здание от сползания в реку. Подклет, нижний четверик, стоящий на нем восьмерик и шатер построены из крупноразмерного кирпича и богато украшены. Внутренние помещения храма невелики, та как он предназначался только для царской семьи. Пространство шатра открыто, взгляд вверх производит ошеломляющее впечатление. К сожалению, не уцелели ни росписи внутренних стен, ни иконостас, нет даже их фотографий. То, что сейчас видят экскурсанты, восстановлено по примеру интерьеров других храмов того периода. Вход свободный

Музей Победы (Музей Великой Отечественной войны) Музей Великой Отечественной войны — главный объект всего комплекса. Здесь в отделе «Книга Памяти» хранятся почти 1500 томов Книг Памяти, в которые вписаны имена павших воинов. Шесть диорам в экспозиции музея посвящены основным стратегическим операциям Великой Отечественной. Зал Славы, Зал Полководцев, Зал Памяти и скорби — все они призваны увековечить память о трагических событиях в истории нашей страны. Фонд музея располагает большим количеством уникальных предметов и элементов военной техники и снаряжения, документальными материалами, а также фотографиями и предметами изобразительного искусства, посвященными Великой Отечественной. Подлинники и копии документов, рассказывающих о совместной победе во Второй мировой с союзниками СССР, а также множество документов противника помогают четче восстановить печальную картину событий войны. Билет: от 200р

Центральный музей военно-воздушных сил Музей владеет одной из лучших в мире коллекций гражданской, военной техники. По официальным данным, в ней насчитывается более 51000 предметов. Уникальные экспонаты размещены в залах, ангарах, под открытым небом. В Монино можно найти буквально все: от инструментов, технических деталей до произведений искусства, посвященных истории ВВС, легендарным летчикам и космонавтам. Особый интерес представляют его дореволюционные экспонаты. Значительную часть выставочного пространства занимает техника времен Великой Отечественной войны. Все ангары комплекса — исторические памятники. Музей открыт ежедневно со среды по воскресенье. В праздничные дни на территории проходят крупномасштабные торжества. Тем, кто в это время мечтает побывать в Монино, опытные путешественники советуют приобретать билеты, бронировать номера в местных, столичных отелях, гостиницах, гостевых домах минимум за 1,5-2 месяца до мероприятий. Билет от 150р

Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова Музей открылся в 1937 г. Шесть залов музея последовательно показывают историю жизни на Земле от древнейших геологических эпох и знакомят с различными группами вымерших организмов. Во зале посетителей встречает скелет мамонта, который был найден в 1842 году русским промышленником А.И. Трофимовым на северо-востоке Гыданского полуострова в Сибири. Зал докембрия и позднего палеозоя знакомит с уникальными плитами с отпечатками и следами ползанья древнейших многоклеточных мягкотелых организмов, возраст которых более 550 млн. лет. Настоящей жемчужиной зала позднего палеозоя является Северо-Двинская галерея пермских рептилий, собранная профессором В.П. Амалицким в 1898-1914 годах. Здесь же можно увидеть причудливые скелеты гигантских растительноядных диноцефалов - эстеменнозухов, найденных в Очерском местонахождении в Пермской области в 1953-1960 годах.

Профсоюзная ул., 123

Музей-мастерская народного художника СССР Д.А. Налбандяна К этому мастеру укоренилось отношение как к одному из самых ярких представителей официального искусства советской эпохи, искусства социалистического реализма. Его называли "первой кистью Политбюро", он был единственный, кто писал портрет "вождя всех народов" с натуры, ему заказывали портреты зарубежные политические лидеры. Многие произведения Налбандяна, посвященные отображению исторических событий нашей страны. В экспозиции присутствуют живописные произведения - пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины, созданные автором на разных этапах творческого пути. В музее-мастерской представлены также материалы из домашнего архива, фотографии, книги, образцы мебели, декоративно-прикладного искусства. В музее есть карандашные портреты Сталина, Калинина, Кирова, Ворошилова, Хрущева, Брежнева, Мао Дзе Дуна, которые отличаются остро схваченным сходством, умением передать главные черты характера. Тверская ул., 8, корп. 2, Москва

Музей С. С. Прокофьева Музей Сергея Прокофьева, одного из крупнейших композиторов XX века, впервые встретил посетителей в 2008 году. Именно здесь, в этом доме в Камергерском переулке, в квартире родителей Миры Александровны Мендельсон-Прокофьевой, своей второй жены, С. С. Прокофьев провёл последнее шесть лет своей жизни – с 1947 по 1953 год. Сюда приходили его друзья-музыканты, молодые исполнители Рихтер и Ростропович, именно здесь окончился жизненный путь великого гения. Здесь композитор работал над балетом «Сказ о каменном цветке», Седьмой симфонией. В 1968 году Мира Александровна завещала архив и личные вещи композитора фонду Музея музыкальной культуры им. М. И. Глинки. По макету художника М. М. Успенского на подлинных материалах фонда Объединения здесь воссоздан рабочий кабинет композитора. Сегодня в Музее ежедневно проходят музыкальные вечера и музейные мероприятия, для детей проводятся занятия, знакомящие с творчеством Прокофьева.

Камергерский пер., 6/5с3, Москва

Музей С.А. Есенина В 1995 году, к 100-летию со дня рождения С.А. Есенина, была открыта первая в Москве экспозиция, посвященная творческому наследию поэта. Статус "государственного" музей получил в 1996 году, распахнув свои двери для многочисленных поклонников. В литературно-мемориальной части экспозиции можно увидеть личные вещи Сергея Есенина, рукописи и прижизненные публикации, раритетные документы, фотографии поэта и его окружения. Акцент в музее сделан на московском периоде жизни и творчества С.А. Есенина, хотя также можно проследить весь творческий путь поэта. С помощью необычного художественного решения в экспозиции музея создана атмосфера, в которой рождалась гениальная поэзия. Большой Строченовский пер., 24, стр. 2, Москва

Музей К.Г. Паустовского Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского был основан 1975 году по инициативе Зои Всеволодовны Квитко - учителя литературы школы №456 Волгоградского района г. Москвы. Экспонаты для первой экспозиции собирались школьниками и почитателями писателя в многочисленных экспедициях по местам, связанным с жизнью и творчеством К.Г. Паустовского. На первом этаже старинного дома, памятника архитектуры XVIII века, авторами создана уникальная образно-сюжетная экспозиция, посвященная внутренней, творческой жизни К.Г. Паустовского. Экспозиция способна трансформироваться в пространство "живого музея", подразумевающего интерактивную, театрализованную и клубную деятельность посетителей, музей оснащён современным музейно-выставочным и мультимедийным оборудованием. В экспозиции впервые представлены личные вещи писателя, уникальные документы и фотографии, а также произведения всемирно известных художников из частных коллекций.

Кузьминская ул., 8, Москва

Музей В.А. Тропинина Среди множества музеев Москвы Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени занимает особое место. Его по праву считают самым московским музеем среди столичных музеев. Это связано с тем, что само здание и хранящиеся в нем произведения искусства имеют прямое отношение к художественной культуре Москвы XVIII-XIX вв. Музей основан в 1969 году известным московским коллекционером Ф.Е.Вишневским, который передал в дар городу особняк и двести пятьдесят художественных произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Всего Ф.Е. Вишневским подарено различным музеям страны около восьмисот произведений искусства. За сорок лет собрание музея увеличилось почти в десять раз. Музей обладает одним из значительных собраний произведений В.А.Тропинина - основоположника "московской школы" живописи, любимого портретиста Москвы 1-й половины XIX века, а также работ выдающихся художников прошлого. Щетининский пер., 10, стр. 1, Москва

Картинная галерея художника Ильи Глазунова Уникальность Галереи – это огромный мир образов, созданный художником в течение второй половины ХХ – начала XXI вв.: монументальные полотна, исторические картины, иллюстрации к произведениям русской классической литературы, многочисленные портреты, образы цикла «Город». В экспозиции галереи представлено свыше 700 картин всемирно известного художника. Помимо живописных и графических произведений И. С. Глазунова в галерее на цокольном этаже представлена новая расширенная фотовыставка, которая охватывает важнейшие этапы жизненного и творческого пути художника. Хронология отраженных на выставке событий берет начало на страницах родословной И.С. Глазунова. Семья художника, круг его общения, жизненные испытания, поездки по России и миру, его знаменитые выставки, счастье признания зрителем составляли основу его творческого вдохновения. ул. Волхонка, 13, Москва

Большой театр А вы знаете, что есть экскурсия в Большой театр? Ведь само здание исторической сцены театра и его внутреннее убранство – это сплав образца архитектуры в стиле классицизма, парадных интерьеров и театрального музея.

Вся история театральной культуры Москвы на долгие годы была связана с Большим театром. В советское время из Большого делали главный театр страны — в него переводили лучших артистов других театров, переносили наиболее удавшиеся спектакли. Имена оперной и балетной школы — это достояние всей России и всего театрального мира. Здесь прошли мировые премьеры опер Чайковского и Рахманинова, Прокофьева и Аренского. После реконструкции с 2005-го по 2011 г. площадь театра увеличилась и составила 80 тысяч кв.м. Восстановлены росписи в Белом фойе. Жаккардовые ткани и гобелены в Круглом зале и Императорском фойе реставрировали в течение 5 лет вручную. 156 мастеров со всей России занимались золочением интерьеров толщиной 5 микронов площадью в 981 квадратный метр, на что ушло 4,5 кг золота. Зрительный зал после реконструкции стал вмещать 1768 человек. По своим акустическим свойствам он считается одним из лучших в мире.