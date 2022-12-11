Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.15

А знаете сколько на сегодняшний день выполнено портретов Вадимом Окладниковым? 393 работы с героями, а еще 30 плакатов и 2 стенда в школу! Вы только вдумайтесь в эти цифры! И оцените вклад художника! И каждая работа это невыносимая боль, это горе, это слезы... это память! Заместитель начальника тыла 20-й гвардейской мотострелковой дивизии подполковник Евгений Выродов погиб в ходе проведения спецоперации на Украине.

Служившего офицера в Волгограде похоронили в родном хуторе Садовом в Отрадненском районе Краснодарского края. Погиб Евгений Выродов 9 июля. Церемония прощания с подполковником состоялась в понедельник, 8 августа.

У Евгения Выродова остались жена и двое детей.

https://xn--b1ats.xn--80asehdb/feed/obshchestvo/pogibshego-n... Гвардии рядовой Александр Бреус, Гвардии подполковник Евгений Выродов и Гвардии ефрейтор Андрей Рыбалко проживали в одном районе, но в разных поселках.

Александр Русланович Брейс родился 14.02.2000г. в станице Отрадное Краснодарского края. После школы поступил в Георгиевский колледж в отделение пожарной безопасности. 1 июля 2021 года получил диплом техника-спасателя. Но он с джетства мечтал стать десантником. Поэтому сразу же подписал контракт и уже 28 июля попал в 108 полк ВДВ. Он шёл служить своей Родине!

По словам матери, Екатерины Бреус: "А Саша мой 108 полк ВДВ в прошлом году пошел служить"...

"Саша знал у него за время спец операции одна медаль... про вторую узнать и не успел, а третья посмертная. Он же не опытный был, совсем ребенок, а его сослуживцы и командиры говорят золотой мужик, четко выполнял приказы, ответственный, исполнительный... один парень приезжал и плакал на могиле, говорил он ему жизнью обязан, а Сашу не спасли даже в Бурденко".

(Эти банеры размером 2Х4метра) только бери и делай! Александра тяжело ранило, были ранения легких, затронуло сердце. 13 дней врачи боролись за жизнь бойца... не удалось спасти.

"Знаете - сам выбрал судьбу для меня звучит грубо и не понятно, он не самоубийца, они выбирают смерть... А десант выбирает жизнь и защиту жизни... Просто сыну не повезло, не знаю почему его ранило в сердце и лёгкое, не знаю почему не спасли, знаю одно: мой сын хотел жить и любил жизнь...

13 дней боролись с ранением.... умер Саша 02.08.2022 в день ВДВ"

"24 апреля на похороны к отцу приезжал... 10 дней отпуск...

Думала не пущу... А он меня не послушал, сказал, что там мои пацаны... Сказал, мамуль их нельзя сюда пустить, лучше мы там, чем они тут!

А его к однополчанам даже не отправили, был с добровольцами, почему? Это подло... сами его товарищи, пытались писать командиру, что бы Сашу обратно в 6 роту кинули, но увы" Пусть меня простит мама Александра, но я хочу, чтоб вы тоже почувствовали всю боль матери...

"Знаете, смотришь Путин мам собрал, у нас есть группа в вацапе: Наши Герои... там мамы плачем вместе, друга как то успокаиваем, они пишут что их военкомат поздравл, концерт администрация мам позвала и т.д.

У нас тишина, а вы мне фото сына подарили, он бы очень горд был... не успел медали одеть, а вы одели🙏🙏🙏

Очень очень благодарна вам!

Вадим, я посидела у сына на кладбище, а потом поняла, мой сын меня всегда поздравлял розами, принесла ему букет, и понимаю у нас в районе погибло 8 парней...

Нас никто не поздравит от сыновей, купила розы и конфеты поехала поздравлять мам...

В одном доме в поселке Садовый у погибшего Евгения Выродова посидели обнялись с мамой всё прошло тепло, трогательно поняла не зря Саша нами гордится...

Поехали в Попутную к родителям погибшего Никиты Шаламова он был одним ребенком в семье отцу 80 лет мать тоже старенькая от 70 до 80 лет..."

И таких историй... за каждым портретом своя! Сегодня сделали ролик и выложили в интернет

Скорбная весть пришла в семью Екатерины Михайловны и Анатолия Моисеевича о трагической гибели их сына Андрея Анатольевича Рыбалко. Андрей был младшим сыном из пятерых детей Екатерины Михайловны. Свою жизнь он посвятил служению Отечеству, Родине, России. 6 марта 2022 года при выполнении специальной операции по защите жителей Донбасса Андрей Анатольевич Рыбалко погиб.

https://www.v-life.ru/index.php?area=news&id=8439 Уроженец села Сбега Могочинского района Забайкалья, 19-летний Кирилл Муратов погиб на Украине во время своего повторного возращение на СВО. Кирилл родился 28 января 2003 года. Обучался в сельской школе № 34 с 1-го по 11-й класс. После окончания школы в 2020 году поступил в железнодорожный техникум. Собирался стать дежурным по станции. Кирилл был призван на срочную службу 8 ноября 2021 года, служил в морской пехоте. Для участия в специальной военной операции его отправили 1 июня. Первые три месяца служил оператором-наводчиком БМП, участвовал в боях.

В октябре Кириллу дали 10 дней для поездки домой. За это время он посетил родное село и школу, где делился своими впечатлениями. 21 октября он был снова отправлен в зону боевых действий в Донецкую Народную Республику в роли стрелка-пулеметчика. Юноша погиб 29 октября в селе Павловка Донецкой Народной Республики.

Боец посмертно награжден орденом Мужества.

https://www.chita.ru/text/society/2022/11/23/71838482/

Майор Александр Якутин с первых дней СВО в сложной боевой обстановке выполнял мероприятия военно-политической работы. В ходе вытеснения украинских националистов с занимаемых позиций на одном из тактических направлений выполнял задачи по организации работы временной администрации и налаживании мирной жизни в освобожденных от ВФУ населенных пунктах. В целях обеспечения безопасности мирного населения Александр выполнял задачу по эвакуации гражданских лиц вглубь территорий, освобожденных от украинских боевиков.

Националисты, стремясь осуществить провокацию в отношении ВС РФ артиллерийским и минометным огнем атаковали точку сбора беженцев. Сориентировавшись в сложной обстановке, Якутин оперативно эвакуировал гражданских лиц в укрытие, благодаря чему не было допущено жертв среди местного населения. Далее в ходе движения по маршруту колонна с мирным населением подверглась очередному обстрелу со стороны боевиков. Майор Якутин увел колонну с линии огня в безопасное место, чем спас гражданских людей.

https://t.me/rabotaembrat/4889 Пятнадцатого июня в деревне Афонасково Артинского района Свердловской области похоронили 21-летнего местного жителя Виталия Яндолина. Он погиб во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила директор Пристанинского ДК Валентина Пономарева в группе во «ВКонтакте».

«Только что похоронили парня, я была ведущей траурной церемонии, - рассказала ЕАН Валентина Пономарева. – Виталий закончил 9 классов МАОУ «Артинский лицей». В 2020 году закончил Свердловский областной медицинский колледж."

На следующий день после получения диплома в медколледже Виталия призвали в армию, затем он заключил контракт.

«Виталий служил не медиком, а разведчиком-пулеметчиком в отдельной мотострелковой бригаде. Он погиб 23 мая, защищая интересы Родины. Посмертно представлен к ордену Мужества», - добавила Валентина Пономарева.

https://eanews.ru/news/s-pogibshim-na-ukraine-parnem-prostil... На Украине погиб военный из Кинешмы Александр Долькин. Ему было 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Александр Долькин родился в Кинешме. В детстве занимался биатлоном в ДЮСШ «Звездный» и даже получил звание мастера спорта.

Известно, что мужчина служил по контракту в ВДВ в Ивановском горнизоне. Был командиром отделения — командиром боевой машины. За участие в вооруженом конфликте на территории Украины его посмертно наградили Орденом Мужества.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразил соболезнования родственникам погибшего. Семье окажут всю необходимую помощь.

https://ivanovo.aif.ru/society/persona/v_ukraine_pogib_kines... Глава Коми сообщил о гибели старшего лейтенанта Максима Елфимова, который участвовал в спецоперации.

«В ходе специальной военной операции на Украине по защите мирных жителей Донбасса от кровавого режима неонацистов геройски погиб наш земляк старший лейтенант Максим Николаевич Елфимов. Максим Николаевич родился в селе Усть-Кулом. Успешно окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил по контракту в городе Псков заместителем командира десантно-штурмовой роты. Приношу искренние глубочайшие соболезнования родным и близким. Вечная слава и вечная память доблестному воину, защитнику нашего Отечества Максиму Николаевичу Елфимову», – написал на своей странице Владимир Уйба.

https://www.bnkomi.ru/data/news/148791/

Командирование ВДВ представило Илью Ермакова к присвоению звания Героя РФ посмертно, но Минобороны не поддержало инициативу.

Илья Ермаков родился 9 августа 1996 года в Рязани в военной семье. Его отец Михаил Ермаков в то время служил старшим лейтенантом ВДВ и с малых лет прививал сыну любовь к Родине, культивировал мужество и смелость, прививал чувство справедливости и долга. Начальные классы Илья окончил в школе №72, а затем перешел в кадетский класс школы №47. Еще в школе он серьезно увлекался скалолазанием, стрельбой, фотографией. Но главной его спортивной страстью стал хоккей. Мальчик сам нашел себе место для тренировок, попал в дворовую хоккейную команду, принимал участие в турнирах «Золотая шайба» и чемпионате области наравне со взрослыми спортсменами. Илья стоял на воротах и добился во вратарском деле больших успехов. Отец решил заняться его спортивным развитием и отдал в хоккейную команду «Витязь». Мальчик тренировался вечерами после школы, по выходным и был перспективным вратарем.

К выпускному классу у Ильи возник серьезный выбор между большим спортом и военной карьерой. Выпускник выбрал военную стезю, но и спорт при этом не бросил.

Несмотря на предупреждения отца о том, что профессия десантника тяжела физически и морально, сопряжена с риском для жизни, Илья твердо решил поступать в десантное училище.

Парень поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище, и спустя несколько месяцев родители приехали к нему на присягу. По их воспоминаниям, они буквально не узнали Илью - настолько он возмужал и повзрослел, обрел взгляд настоящего мужчины.

Илья Ермаков учился по специальности «Управление персоналом» с военной специализацией «Применение подразделений ВДВ (горных)».

- Это сложная военная специальность. Для обучения по этому направлению нужно иметь крепкие эластичные мышцы, особый склад характера и ума, - отмечают в училище.

В 2019 году Илья Ермаков успешно окончил училище и вошел в гвардейский парашютно-десантный полк. По словам Михаила Ермакова, сыну сразу поступило несколько предложений по работе - от участия в силах спецопераций до службы в подразделениях ВДВ. Выпускник твердо решил остаться в ВДВ, и уже через 9 месяцев его направили с миротворческой миссией в командировку в Сирийскую Арабскую Республику. Еще через три месяца Илья Ермаков стал ветераном боевых действий и получил повышение по службе. Рязанца перевели в разведроту.

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года специальной военной операции Илью Ермакова незамедлительно направили в зону боевых действий. Он служил командиром разведывательного взвода разведроты 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России.

По словам сослуживцев Ильи, они действовали в составе разведывательного отряда и двигались впереди дивизии.

22 апреля 2022 года стал для Ильи Ермакова роковым днем…

- Задача была непростая, местность не проверенная. Надо было выйти на определенную точку и проверить квадрат. При необходимости установить наблюдательные посты, - вспоминает его сослуживец.

Но на этом же участке действовала разведдиверсионная группа противника. Произошел встречный бой.

- Экипировка и оружие у противника были иностранных армий, и бойцов было в 2-3 раза больше. Противник использовал миномет, мина попала в один из дозоров Ермакова. Появились раненые. Илья принял решение эвакуировать людей и остался на поле боя, чтобы прикрыть отход группы. Когда мы вернулись, увидели воронку… Снаряд разорвался совсем рядом с ним - даже экипировка с него слетела. Но при этом Илья успел передать нам карты и радиостанцию - все, что составляло важные сведения, - рассказал его сослуживец.

- Илья получил смертельные ранения, но по-другому поступить не мог. Илья с честью и достоинством выполнил свой воинский долг. Это и есть воинская преемственность поколений, - отмечает его отец.

Указом президента РФ от 11 июня 2022 года гвардии старший лейтенант Илья Ермаков награжден орденом Мужества посмертно. Однако отец Ильи отмечает, что заявление на эту награду было подано еще при жизни сына и относится не к его трагической гибели, а к первым боевым действиям в начале СВО. Михаил Ермаков решительно настроен добиться, чтобы Илью посмертно наградили званием Героя России. На протяжении нескольких месяцев он неустанно направляет письма в органы власти, в Министерство обороны, обращается к депутатам, но везде получает отказ. Мол, ваш сын уже представлен к госнаграде, и правовых оснований для его представления к присвоению звания Героя РФ посмертно нет.

https://ryazan.kp.ru Во время военной спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Каргапольцев Иван Владимирович.

Иван Владимирович родился в с. Кабанск 1 декабря 1993 г.

Учился в Кабанской школе с 1 класса. После 8 класса перешел учиться в вечернюю школу на базе Каменского филиала Политехнического техникума, где получил профессию «автомеханик», «слесарь III разряда».

В 2010 году после окончания техникума отучился в школе ДОСААФ, получил специальность «автокрановщик». 6 декабря 2011 года был призван в ряды Российской армии.

Иван был отличником боевой подготовки. В марте 2013 года заключил контракт.

Проходил службу в г. Улан-Удэ в должности старшего механика водителя взвода управления парашютно-десантного батальона в звании «младший сержант».

В октябре 2013 года был участником международных учений в Индии.

В 2014 году участвовал в учениях в городах Новороссийск, Крым, Тамбов.

В 2015 году был на повышении квалификации в г. Омск.

В 2018 году приказом Министерства обороны Российской Федерации награжден медалью «Участнику маневров Войск (сил) «Восток – 2018».

Иван участвовал в проведении контртеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики, за что Приказом Министерства обороны награжден медалью «Участник военной операции в Сирии».

8 октября 2019 года награжден медалью «За воинскую доблесть II степени». Получил звание ветерана боевых действий.

Иван занимался в спортивных клубах, состоял в автоклубе «Субару 03», где они с друзьями занимались благотворительностью, участвовали во многих автопробегах.

Иван был добрым, отзывчивым человеком. Был примером для младших братьев и сестер. Всю свою короткую жизнь Иван отдал службе в армии.

Каргапольцев Иван Владимирович трагически погиб 12 марта 2022 года в неравном бою при выполнении специальной операции по демилитаризации Украины. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Иван награжден орденом Мужества (посмертно).

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родителям, родным и близким нашего земляка Ивана Владимировича, с честью и достоинством, выполнившим долг перед Отечеством.

https://vk.com/wall-193918771_4224

При исполнении служебного долга во время военной спецоперации на территории Украины 19 мая года погиб Иван Карпов. Об этом сообщает официальная группа «В контакте» «Администрация Косинского округа».

Погибшему было 32 года. Родился и вырос он в поселке Солым Косинского района.

Похороны служившего в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде контрактника прошли в Ульяновске. В этом городе Иван Карпов жил в последнее время, контракт на военную службу заключал там же.

https://echoperm.ru/news/261/169686/ В поселке Арти Свердловской области с почестями похоронили 20-летнего солдата Александра Кашина, погибшего во время спецоперации на Украине. Глава местной администрации Сергей Томилов рассказал URA.RU, как прощались с героем.

«Пришли проститься практически все жители поселка. Сашу все знали и любили — он был веселым, жизнерадостным, энергичным парнем. Хоронили с воинскими почестями: почетный эскорт, военный оркестр, артиллерийский залп и другое. Родителям Саши вручили флаг его воинской части», — рассказал Сергей Томилов.

В лицее, который закончил солдат, агентству рассказали, что помнят Сашу как ответственного, целеустремленного и доброго человека. «Саша был командиром юнармейского отряда „Патриот“, командиром взвода на военно-патриотических сборах и на параде Победы. Он всегда мечтал связать свою жизнь с военным делом», — вспоминают учителя.

После окончания лицея Александр Кашин отправился в армию, потом поступил на военную службу по контракту и служил водителем-механиком в элитных десантных войсках. Он погиб 27 февраля под городом Буча Киевской области — был смертельно ранен осколком. Посмертно свердловчанин представлен к ордену Мужества.

Российские солдаты проявляют самоотверженность и мужество в ходе российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Солдаты, рискуя жизнью, выводят мирных граждан из-под обстрелов украинских националистов. Спецоперация носит освободительный характер и должна положит конец восьмилетним боевым действиям на Донбассе.

https://ura.news/news/1052542458 Во время выполнения служебно-боевой задачи на Украине погиб Киселёв Дмитрий.

Боевой путь Дмитрий начал 2011 году, пройдя срочную службу в ОБрСпН, после чего заключил контракт с бригадой. За прохождение службы не раз бывал в горячих точках, участвовал в освобождении Крыма, спецоперации в Сирии. В июле 2022 года был награждён медалью Жукова за отличие в проведении специальной военной операции.

28 сентября 2022 года при разминировании СВУ Дмитрий погиб. Посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/dmitrij-kiseljov/ Командир самоходно-артиллерийского орудия, гвардии сержант Александр Ларионов служил на территории Ивановской области. За проявленный профессионализм его посмертно наградили Орденом Мужества.

https://ivanovo.aif.ru/society/persona/v_ukraine_pogibli_voe... Пресс-служба правительства Ивановской области сообщила о гибели во время специальной военной операции на Украине двух уроженцев региона. Один из них Евгений Пономарев.

При защите мирных жителей Донбасса палсмертью храбрых старший радиотелефонист отделения связи взвода связи парашютно-десантного батальона Евгений Пономарев.

За проявленный в ходе исполнения воинского долга героизм и отвагу военнослужащие награжден Орденом Мужества посмертно.

Евгений Пономарев служил по контракту в другом регионе России.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразил семьям погибших свои соболезнования и поручил оказать им всемерную поддержку.

https://vladimir.tsargrad.tv/news/viktor-shilov-i-evgenij-po... Военнослужащий лечился в городе после тяжелого ранения на поле боя и не смог пройти мимо попавших в беду людей. При пожаре в костромском кафе «Полигон» погиб участник спецоперации, военнослужащий 331-го парашютно-десантного полка гвардии старший сержант Александр Редников с позывным «Тринадцатый». Об этом сообщил его бывший командир полковник запаса Евгений Логинов.

По словам Логинова, в одном из боев Редников получил тяжелое ранение в ногу и был отправлен для лечения и реабилитации на «зимнюю квартиру» полка в Костроме.

Ночью 5 ноября боец вместе с сослуживцами проходил мимо злосчастного «Полигона» и не раздумывая бросился внутрь горящего здания спасать людей. Какое-то время Редников был в поле зрения товарищей, а затем пропал. Позже его нашли в числе погибших. Сослуживцы уверены, что причиной гибели бойца стало ранение в ногу, которое мешало ему передвигаться.

«Погиб как герой, потому что в очередной раз пытался помочь людям, запертым в мышеловке горящего заведения», — отметил Логинов.

Боевой товарищ рассказал, что погибший боец еще в 2014 году, в самом начале конфликта на Украине, отправился в составе группы добровольцев защищать крымчан от озверевших националистов. Затем Редников воевал в Донбассе в составе отдельной роты спецназа, а с началом спецоперации поступил добровольцем в прославленный 331-й гвардейский парашютно-десантный полк в Костроме.

Сослуживцы до сих пор не могут поверить в то, что их товарищ, участник боевых действий, прошедший не одну горячую точку, погиб в мирном городе.

«Трагичность ситуации еще и в том, что в конце октября девушка Александра Лена приехала к нему из Бердска в Кострому, и они заключили брак. А 5 ноября Саша погиб. За неполные десять дней Лена стала его невестой, женой и вдовой», — отметил Логинов.

Он добавил, что в ближайшее время командир полка, в котором служил погибший боец, представит гвардии старшего сержанта Александра Редникова к государственной награде за мужество и героизм, проявленные при спасении людей из горящего здания посмертно. Прощание с военнослужащим состоится 11 ноября в Бердске.

https://www.5-tv.ru/news/408528/ucastnik-svo-aleksandr-redni... В Рязани простились с погибшим на Украине гвардии лейтенантом Леонидом Ризатдиновым.

Панихида состоялась в среду, 30 марта. Траурные мероприятия прошли с соблюдением воинских почестей. В них участвовали представители облправительства, мэрии Рязани, Рязанского военного гарнизона, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования выразил губернатор Николай Любимов.

Отмечается, что 24-летний Леонид Ризатдинов служил командиром парашютно-десантного взвода парашютно-десантного батальона 51 гвардейского парашютно-десантного полка.

Напомним, о гибели внука депутата рязанской гордумы Розы Ризатдиновой стало известно в понедельник, 28 марта. Он погиб под Гостомелем во время спецоперации.

https://www.rzn.info/news/2022/3/30/v-ryazani-prostilis-s-po...

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