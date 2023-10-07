Московские прогулки, ч.2

Два корпуса доходных домов, построенных в Москве в 1899—1902 годах для страхового общества «Россия» по проекту архитектора Н. М. Проскурнина. Расположены по адресу: Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1 и 2, занимают весь квартал между Фроловым, Бобровым и Милютинским переулками. Имеют статус объекта культурного наследия федерального значения

Двор - колодец, Саламандра с красными глазами, старинные кованные ворота, арка-тоннелль и еще много интересных деталей -дом страхового общества "Россия"...

Особняк купца Тимофея Коробкова на Пятницкой! Здание было построено в 1866 году, впоследствии перестроено в 1894—1896 годах архитектором Львом Кекушевым в стиле эклектика с элементами модерна. Здание нежного цвета все чаще приманивает охотников за стильными снимками. Часто его называют главным украшением Пятницкой улицы и не зря! Настоящий образец архитектурного стиля эклектики обладает яркими элементами барокко. А чашуйчатый купол чарующе смотрится на фото и в жизни! Местоположение: ул. Пятницкая, 33 В Москве на Красной площади есть так называемый «нулевой километр». На самом деле, это просто туристический объект, который был открыт в 1995 году. Настоящий же нулевой километр автомобильных дорог России расположен перед Центральным телеграфом. Само здание телеграфа построили в 1925-1927 годах.

Роскошные интерьеры особняка Бильдерлингов! С виду скромный и не претендующий на роскошь, особняк таит внутри своих комнат великолепные интерьеры, изумительные скульптуры и уникальную историю. Парадные залы особняка Бильдерлингов частично сохранили старую отделку. Особняк на Большой Морской сменил за свою историю множество владельцев, но особенный интерес представляют последние – братья Бильдерлинги. Старший был главой правления фирмы «Бранобель» и успешным коммерсантом, организовавшим образцовую ферму в Заполье Лужского уезда, младший – замечательный акварелист и художник, автор памятников Пржевальскому в Петербурге, Тотлебену, Корнилову и Нахимову в Севастополе. — Попасть в особняк можно с экскурсией! Фото: mickey_byvalyy

Местоположение: ул. Большая Морская, 53

Арт-объект - ярко-красный самолет Ан-2, посвященный покорителям Арктики и Антарктики, установили в Москве на улице Молодцова, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

"В СВАО названия многих улиц связаны с полярными широтами и историей освоения Северного и Южного полюсов. Среди них Полярная, Северодвинская, Таймырская, проезды Дежнева и Шокальского. Поэтому неслучайно в районе дома №1 по улице Молодцова установили арт-объект, посвященный покорителям Арктики и Антарктики, - ярко-красный самолет Ан-2, легенду полярной авиации", - отметил он.

Странноприимный дом графа Шереметева – памятник большой любви.

Николай Шереметев - один из богатейших дворян Москвы. В 1801 г. граф обвенчался с крепостной - Прасковьей Жемчуговой. Он так ее любил, что ждал много лет разрешения Александра I на брак. Спустя время у Шереметевых рождается наследник Дмитрий, а еще спустя 3 недели Прасковья умирает от чахотки. Николай Петрович тяжко переживает утрату, уходит со всех постов и решает в 1803 г. превратить Странноприимный Дом в памятник своей рано умершей жене. На создание Странноприимного дома Николай Петрович потратил огромную по тем временам сумму в несколько миллионов рублей, назначил на его содержание пятьсот тысяч рублей и завещал одно из своих больших сел в Тверской губернии. В доме была больница на 50 мест, приют для 100 человек, храм и библиотека. Большая Сухаревская площадь, 3.

Московские болваны Болвановкой издавно называется один из районов столицы, находящийся у метро Таганская.

Существует несколько версий о причинах подобного наименования местности. Возможно на ней до крещения Руси находились языческие идолы (их называли болванами) или сюда татаро-монголы привозили войлочные изображения ханов (опять же болванов), или ремесленники изготавливали болванки (то есть формы) для головных уборов.

В современных названиях улиц Москвы упоминания о Болванах не сохранилось. Однако напоминает об историческом названии столичного района Церковь Николая Чудотворца на Болванове, построенная в 1712 г. (на фото).

Доходный дом Заварской. Было построено в 1911—1912 годах и предназначалось для сдачи в аренду состоятельным горожанам. Большая часть архитектуры дома напоминает средневековый замок с башнями и сказочными балконами. Портал вдохновлен русской древней архитектурой. Вход в парадную в стиле палат бояр Романовых в Москве. Сводчатые потолки и цветочный орнамент был характерен для царских палат. Потаповский пер., 12

А вы знали, что в районе «Москва-сити» хотели построить железнодорожный вокзал? По первоначальному замыслу с нового вокзала планировалось организовать жд сообщение с крупными европейскими городами (Париж, Берлин, Варшава и т.д.).

Но оказалось, что поездки в Европу по железной дороге являются нерентабельными, а бизнесменам удобнее и быстрее летать на самолете.

Впоследствии место спроектированного вокзала застроили небоскребами.

Павильон–грелка на Патриарших прудах.

Скорее всего, вы замечали примечательную деталь Патриарших прудов–желтый павильон с белыми колоннами. А думали ли вы, для чего он был построен?

Сегодня это ресторан, однако в 1939 г. здесь находился деревянный павильон-грелка, в котором зимой согревались водители трамваев и пассажиры.

Сентябрьский закат

Дом П.А. Фёдорова 1816 г. Построен в 1816 г. по проекту, архитекторов В. Геста и Л. Руска, петербуржцев иностранного происхождения, оставивших заметный след в архитектуре «послепожарной» Москвы.

Деревянный дом воспроизводит каменные формы позднего классицизма (ампира). Бревенчатый сруб обшит досками, имитирующими рустованную штукатурку. В центре фасада — декоративная вставка с легким лепным орнаментом. Подобные детали намного повышали художественные качества простой, но такой обаятельной архитектуры московского ампира. Достаточно разнообразные, эти детали продавались готовыми, а выполнялись часто по рисункам известных мастеров. Лепнина этого дома, предположительно, сделана по модели видного скульптора Г.Т. Замараева. Над боковыми окнами — львиные маски, также характерные для московского классицизма.

В 80-е г XX века здесь работала студия Союза художников СССР. В настоящий момент, помещения арендует художественная студия

Входа нет.

Малый Власьевский пер., 5, стр. 2, Москва

"Тимирязевская академия" Высшее учебное заведение считается одним из самых старейших в России. Оно было основано в 1865г. Петровской земледельческой и лесной академией. В 1878-1879 гг. учебное заведение начало развиваться ускоренными темпами. При нем был создан свой лесохозяйственный музей, открыт заповедник и построена небольшая метеорологическая станция. В 1894г. академия была закрыта и через несколько месяцев после этого события учрежден Московский сельскохозяйственный институт, а в 1896 году при нем создали ботанический сад. В советский период институт продолжал существовать, но название его несколько раз было изменено. Менялся также его устав. В 2005 году оно было переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева". В 2008г. университет был причислен к особо ценным объектам культурного наследия. Место: Ул. Тимирязевская, 47