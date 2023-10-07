Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена
    С Днём рождения, уважаемый Владимир Владимирович! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, а всем нам; - Победы, без...День рождения Вла...
  • Валерий Пантелеев
    Всё сетуют что в СССР не обращали должного внимания к продуктам  потребления, но где взять технические ресурсы и прои...Последняя советск...
  • Надежда Новопашина
    Уважаемый Президент! Дорогой Владимир Владимирович! С Днём рождения Вас! Будьте здоровы, мудры, настойчивы и удачливы...День рождения Вла...

Московские прогулки, ч.2

Два корпуса доходных домов, построенных в Москве в 1899—1902 годах для страхового общества «Россия» по проекту архитектора Н. М. Проскурнина.Московские прогулки, ч.12Расположены по адресу: Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1 и 2, занимают весь квартал между Фроловым, Бобровым и Милютинским переулками.Московские прогулки, ч.12Имеют статус объекта культурного наследия федерального значенияМосковские прогулки, ч.12
Двор - колодец,Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Саламандра с красными глазами, старинные кованные ворота, арка-тоннелль и еще много интересных деталей -дом страхового общества "Россия"...

Особняк купца Тимофея Коробкова на Пятницкой!Московские прогулки, ч.12Здание было построено в 1866 году, впоследствии перестроено в 1894—1896 годах архитектором Львом Кекушевым в стиле эклектика с элементами модерна.Московские прогулки, ч.12Здание нежного цвета все чаще приманивает охотников за стильными снимками. Часто его называют главным украшением Пятницкой улицы и не зря!Московские прогулки, ч.12Настоящий образец архитектурного стиля эклектики обладает яркими элементами барокко. А чашуйчатый купол чарующе смотрится на фото и в жизни!Московские прогулки, ч.12Местоположение: ул. Пятницкая, 33Московские прогулки, ч.12В Москве на Красной площади есть так называемый «нулевой километр». На самом деле, это просто туристический объект, который был открыт в 1995 году. Настоящий же нулевой километр автомобильных дорог России расположен перед Центральным телеграфом. Само здание телеграфа построили в 1925-1927 годах.

Роскошные интерьеры особняка Бильдерлингов!Московские прогулки, ч.12С виду скромный и не претендующий на роскошь, особняк таит внутри своих комнат великолепные интерьеры, изумительные скульптуры и уникальную историю. Парадные залы особняка Бильдерлингов частично сохранили старую отделку.Московские прогулки, ч.12Особняк на Большой Морской сменил за свою историю множество владельцев, но особенный интерес представляют последние – братья Бильдерлинги. Старший был главой правления фирмы «Бранобель» и успешным коммерсантом, организовавшим образцовую ферму в Заполье Лужского уезда, младший – замечательный акварелист и художник, автор памятников Пржевальскому в Петербурге, Тотлебену, Корнилову и Нахимову в Севастополе.Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12— Попасть в особняк можно с экскурсией! Фото: mickey_byvalyy
Местоположение: ул. Большая Морская, 53

Московские прогулки, ч.12Арт-объект - ярко-красный самолет Ан-2, посвященный покорителям Арктики и Антарктики, установили в Москве на улице Молодцова, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
"В СВАО названия многих улиц связаны с полярными широтами и историей освоения Северного и Южного полюсов. Среди них Полярная, Северодвинская, Таймырская, проезды Дежнева и Шокальского. Поэтому неслучайно в районе дома №1 по улице Молодцова установили арт-объект, посвященный покорителям Арктики и Антарктики, - ярко-красный самолет Ан-2, легенду полярной авиации", - отметил он.

Странноприимный дом графа Шереметева – памятник большой любви.Московские прогулки, ч.12
 Николай Шереметев - один из богатейших дворян Москвы.  В 1801 г. граф обвенчался с крепостной - Прасковьей Жемчуговой. Он так ее любил, что ждал много лет разрешения Александра I на брак.Московские прогулки, ч.12Спустя время у Шереметевых рождается наследник Дмитрий, а еще спустя 3 недели Прасковья умирает от чахотки.Московские прогулки, ч.12Николай Петрович тяжко переживает утрату, уходит со всех постов и решает в 1803 г. превратить Странноприимный Дом в памятник своей рано умершей жене.Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12На создание Странноприимного дома Николай Петрович потратил огромную по тем временам сумму в несколько миллионов рублей, назначил на его содержание пятьсот тысяч рублей и завещал одно из своих больших сел в Тверской губернии.Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12В доме была больница на 50 мест, приют для 100 человек, храм и библиотека.Московские прогулки, ч.12Большая Сухаревская площадь, 3.

Московские болваныМосковские прогулки, ч.12Болвановкой издавно называется один из районов столицы, находящийся у метро Таганская.
Существует несколько версий о причинах подобного наименования местности. Возможно на ней до крещения Руси находились языческие идолы (их называли болванами) или сюда татаро-монголы привозили войлочные изображения ханов (опять же болванов), или  ремесленники изготавливали болванки (то есть формы) для головных уборов.Московские прогулки, ч.12
В современных названиях улиц Москвы упоминания о Болванах не сохранилось. Однако напоминает об историческом названии столичного района Церковь Николая Чудотворца на Болванове, построенная в 1712 г. (на фото).

Доходный дом Заварской. Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Было построено в 1911—1912 годах и предназначалось для сдачи в аренду состоятельным горожанам.Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Большая часть архитектуры дома напоминает средневековый замок с башнями и сказочными балконами. Портал вдохновлен русской древней архитектурой. Вход в парадную в стиле палат бояр Романовых в Москве. Сводчатые потолки и цветочный орнамент был характерен для царских палат.Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Потаповский пер., 12

А вы знали, что в районе «Москва-сити» хотели построить железнодорожный вокзал?Московские прогулки, ч.12По первоначальному замыслу с нового вокзала планировалось организовать жд сообщение с крупными европейскими городами (Париж, Берлин, Варшава и т.д.).
Но оказалось, что поездки в Европу по железной дороге являются нерентабельными, а бизнесменам удобнее и быстрее летать на самолете.
Впоследствии место спроектированного вокзала застроили небоскребами.

Павильон–грелка на Патриарших прудах.
Скорее всего, вы замечали примечательную деталь Патриарших прудов–желтый павильон с белыми колоннами. Московские прогулки, ч.12А думали ли вы, для чего он был построен?
Сегодня это ресторан, однако в 1939 г. здесь находился деревянный павильон-грелка,  в котором зимой согревались водители трамваев и пассажиры.
Московские прогулки, ч.12Сентябрьский закат

Дом П.А. Фёдорова 1816 г.Московские прогулки, ч.12Построен в 1816 г. по проекту, архитекторов В. Геста и Л. Руска, петербуржцев иностранного происхождения, оставивших заметный след в архитектуре «послепожарной» Москвы.
Деревянный дом воспроизводит каменные формы позднего классицизма (ампира). Бревенчатый сруб обшит досками, имитирующими рустованную штукатурку. В центре фасада — декоративная вставка с легким лепным орнаментом. Подобные детали намного повышали художественные качества простой, но такой обаятельной архитектуры московского ампира. Достаточно разнообразные, эти детали продавались готовыми, а выполнялись часто по рисункам известных мастеров. Лепнина этого дома, предположительно, сделана по модели видного скульптора Г.Т. Замараева. Над боковыми окнами — львиные маски, также характерные для московского классицизма.
В 80-е г XX века здесь работала студия Союза художников СССР. В настоящий момент, помещения арендует художественная студия
Входа нет.
Малый Власьевский пер., 5, стр. 2, Москва

"Тимирязевская академия"Московские прогулки, ч.12Высшее учебное заведение считается одним из самых старейших в России. Оно было основано в 1865г. Петровской земледельческой и лесной академией.Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12В 1878-1879 гг. учебное заведение начало развиваться ускоренными темпами. При нем был создан свой лесохозяйственный музей, открыт заповедник и построена небольшая метеорологическая станция. В 1894г. академия была закрыта и через несколько месяцев после этого события учрежден Московский сельскохозяйственный институт, а в 1896 году при нем создали ботанический сад.Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12В советский период институт продолжал существовать, но название его несколько раз было изменено. Менялся также его устав. В 2005 году оно было переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева". В 2008г. университет был причислен к особо ценным объектам культурного наследия.Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Московские прогулки, ч.12Место: Ул. Тимирязевская, 47

МоскваСветлана Митленко

Картина дня

наверх