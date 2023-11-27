Плато Путорана — край бесчисленных рек, озёр и водопадов

Плато Путорана — это горный массив, который состоит из столовых гор, ущелий, каньонов, рек, озёр и водопадов. Столовыми горы называют потому, что у них плоские вершины. Плато расположено на территории Красноярского края и граничит на севере с полуостровом Таймыр. Территория находится в вечной мерзлоте и считается одним из самых малоизученных и труднодоступных районов России.

Площадь плато Путорана 250 тысяч квадратных километров — больше, чем Великобритания. Горы образовались около 250 млн лет назад, до этого плато находилось на уровне моря. Извержения здесь длились несколько десятков млн лет, магма выходила большими потоками, застывала слой за слоем и образовывала плоские базальтовые горы (траппы). Сейчас высота максимальной точки плато около 1700 метров. Большую часть года на плато лежит снег, а во время короткого лета образуется бесчисленное число водопадов, ручьёв, рек и озёр. По запасу пресной воды у плато второе место в России после Байкала.

На плато есть заповедник, который занимает 18% от площади плато и находится почти в центре массива — в самом труднодоступном месте. Территорию заповедника ЮНЕСКО относят к памятникам Всемирного наследия — здесь идеальное сочетание девственной тайги, лесотундры и арктической пустыни, нетронутые речные и озёрные системы, много мест, где не ступала нога человека.

1. Плато образовалось после извержения супервулкана 252 млн лет назад, вызвавшего великое пермское вымирание. Лава выходила на поверхность, застывала и образовывала базальтовые породы. Их часто называют сибирскими траппами, а на поверхности можно увидеть слои, похожие на кристаллы с правильной формой. Это второе в мире по величине трапповое плато после Декана в Индии. 2. Первое научное описание плато появилось в 1844 году — его сделал Александр Миддендорф, российский путешественник, географ, зоолог, ботаник и натуралист, академик и основоположник мерзлотоведения. А название «Путорана» впервые внёс на карту Н. Н. Урванцев, услышав его от проводника во время экспедиции 1921 года. 3. Плато Путорана называют краем тысяч озёр и водопадов. Здесь есть водопады-рекордсмены — например, самый мощный в России Большой Курейский, самый широкий — Оранский, самый высокий — Тальниковый. Но пока никто не смог посчитать, сколько точно водоёмов на территории плато. 4. На территории плато работает заповедник, площадью около 2 млн гектар. Цифра кажется большой, но на самом деле заповедник занимает всего 18% от общей площади плато. Заповедник создали, чтобы охранять и изучать своеобразный растительный мир, редких и уникальных видов животных. Всего здесь насчитывается более 1360 видов растений, 37 видов млекопитающих, 182 — птиц и 33 — рыб. 5. Озеро Собачье.

За ним начинается территория Путоранского заповедника. В северо-западной части вытекает река Муксун, которая впадает в озеро Глубокое, а с озером Накомякен Собачье соединяется протокой Накта длиной 5 км. Со всех сторон озеро Собачье окружено горами. 6. Большая часть плато — труднодоступная местность. Но увидеть красоты Путораны можно даже пройдясь пешком — из района Норильска Талнах до первого водопада всего 3 км. И сам Талнах тоже стоит на предгорьях плато. А можно сесть на катер, отплыть немного подальше и попасть на так называемые большие Норильские озера — Лама, Мелкое, Глубокое. На судах на воздушной подушке можно попасть на озеро Собачье. 7. Обычно экскурсии на плато начинаются в Норильске — здесь несколько туроператоров, которые организуют поездки на катерах, снегоходах, вертолётах. 8. Река Курейка, озеро Дюпкун.

Исток Курейки находится в центральной части плато Путорана. Река протекает через 4 озера — Ядун, Анама и Дюпкун, а затем впадает в Енисей. На Курейке расположен Большой Курейский водопад — самый крупный в России по мощности и объему водосброса. Озеро Дюпкун простирается на 90 км на юго-западе плато. Озеро расположено в болотистой местности. На левом берегу Дюпкуна находится Тальниковый водопад — самый высокий в Азии. 9. Водопад Принцесса (Белая невеста).

Иногда его называют 76 — по высоте. Водопад своей формой напоминает девушку в подвенечном платье. В середине июня водопад представляет собой почти сплошной поток, но к концу августа снова проявляются очертания принцессы. 10. Водопад находится на одном из бесчисленных безымянных ручьёв плато. Добраться сюда можно на вертолёте либо забросившись по воде до озера Ламы или Собачьего, а дальше пройти пешком. 11. 12. Туристов на территорию заповедника не пускают. По регламенту туда можно приезжать либо работникам заповедника, либо научным экспедициям. Но стремиться попасть в заповедник и незачем — он занимает всего 18% плато, а реликтовые озера, водопады, животные и растения есть и в охранной зоне за пределами заповедника. 13. Гора Чаякит. С неё видны большой Иркиндинский водопад и озеро Кутарамакан. 14. Большой Иркиндинский водопад (Китабо-Орон) расположен в 10 км от озера Кутарамакан. В районе этого водопада снималась одна из сцен фильма «Территория» — с провалившимся трактором. 15. На скалах возле Большого Иркиндинского водопада в 2021 году погиб министр по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Евгений Николаевич Зиничев вместе с кинематографистом Александром Мельником. 16. Озеро Дюпкун. Система озёр плато Путорана уникальна. Озёр здесь более 22 тысяч и они занимают около 10% площади плато. Нигде в мире на ограниченной площади нет такого количества длинных (50–150 км) и глубоких (50–420 м) озёр, как на плато Путорана. 17. Водопад Два брата расположен на реке 2-я Гагарья. Высота водопада более 50 метров. Он разделён на две мощные и похожие, как братья-близнецы, струи воды. 18. Чтобы попасть в охранную зону (большие Норильские озёра), куда устремляется почти 100% посетителей плато Путорана, нужно получить разрешение в объединённой дирекции заповедников Таймыра. Разрешение выдают бесплатно и 1 раз. Если гость не нарушает правил посещения — у него это разрешение остаётся навсегда. 19. Озеро Дынкенгдаомутканен. Труднопроизносимые названия пошли от коренного населения. В озеро впадает река Омутканен, а вытекает Дынкенгда. 20. На плато много необычного и уникального. Плоские горы, каждый из тысяч водопадов, природа. 21. Горы Дынкенгда назвали так в честь реки, рядом с которой они находятся. А название реки переводится с местного наречия как «прячущаяся, притаившаяся». 22. Коренных жителей на плато Путорана сейчас нет — малочисленные народы Севера живут в посёлках в основном на равнинной местности. Однако следы обитания существуют — потому что эвенки кочевали вслед за оленями, которые передвигались по плато и люди шли за ними. Сегодня миграция оленя проходит в других местах, поэтому людей на плато нет. 23. Водопад на реке Нижний Хикикаль. 24. Река Курейка. Озеро Дюпкун. 25. Водопады в долине реки Омутканен. 26. Пагода (шпиль) в верхнем каньоне реки Нижний Хикикаль. 27. Базальт. Так выглядят застывшие потоки лавы через несколько сотен миллионов лет. 28. В водных и околоводных ландшафтах плато Путорана гнездится множество видов птиц. В том числе — лебеди. 29. Водопад на реке Моя-Ачин. Река течёт от озера Длинное и впадает в Кутарамакан в 114 км от устья. 30. Географический центр России находится на плато Путорана на озере Виви. 31. В заповедных территориях нельзя ни рыбачить ни охотиться, ни рвать цветы. В охранной зоне рыбачить можно — сюда приезжают любители спортивной рыбалки. 32. 33. Бывший лагерь съёмочной группы художественного фильма «Территория». Остатки от построек и декораций к фильму — здесь был лагерь и даже подвесной мост. 34. «Кетунгское нагорье», по которому шёл Балаков, герой фильма «Территория». Настоящее Кетунгское нагорье расположено в южной части Казахстана, на границе Туркестанской и Алматинской области. Это гористая местность, которая включает в себя многочисленные пикеты, хребты и перевалы. Местность на плато идеально подходила для съёмок. 35. Заброшенное жилище на берегу реки Дынкенгда. В этом районе две локации, где проходили съёмки фильма «Территория». 36. Озеро Собачье расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана. 37. Фильм «Территория» — самый масштабный художественный проект, где задействованы локации плато Путорана. Если взять только видовые съёмки, получится получасовой фильм про природу плато. 38. Озеро Дынкенгдаомутканен. 39. 40. На плато есть и организованный отдых — турбазы на озерах Лама и Глубоком. В Норильске работает несколько туроператоров, которые организуют экскурсии на самых больших озерах. 41. У заповедников Таймыра есть организованный отдых на кордоне озера Собачье, где построены гостевые домики. Есть кухня, баня. Заповедник не занимается организацией туризма, но предоставляет домики для проживания, а гости добираются до базы самостоятельно с помощью перевозчиков, туроператоров или даже пешком — такое тоже бывает. 42. На плато Путорана самое большое количество водопадов собранных в одном месте. 43. Большой Иркиндинский водопад. 44. За пределы больших Норильских озер добраться можно только вертолётом либо пешком. Пешком путешественники приходят крайне редко, хотя есть большая и малая Норильская кругосветка. Но иногда одиночки забираются далеко вглубь плато. 45. Столбы. 46. Водопад Два брата. 47. Озеро Дынкенгдаомутканен. 48. Водопад невеста. 49. На плато Путорана снимались десятки разных фильмов. В основном документальных, но были и художественные. Например, фильмы «Любить человека», «К своим». 50. Вся вода на плато ледниковая, чистейшая, пригодна для использования. Туристы не берут воду с собой, а пьют ее прямо из озёр и рек. 51. Пересечь плато за один раз сложно. Расстояние из конца в конец — около 500 км. На вертолёте на одном запасе топлива не пролететь — нужна специальная машина типа Ми-8МТВ с дополнительными баками. 52. Водопад на реке Нижний Хикикаль. 53. Река Курейка. Озеро Дюпкун. 54. Туристам рекомендуют перед посещением плато почитать правила посещения на сайте заповедника. Там же есть дополнительная информация — что посмотреть, чего опасаться, чего лучше не делать. 55. Приезжать на плато Путорана можно по-разному. В зависимости от того, с какими целями.

В апреле и мае всё вокруг начинает таять. Можно увидеть замёрзшие водопады и как они начинают таять — или даже забраться внутрь. В июне начинается бурное таяние. В это время популярны прогулки на вертолёте — по воде пройти не получается, потому что нет навигации. В июле вскрываются озёра, начинается бурное цветение. Но в это время просыпается таймырский гнус — комар, мошка.

Лучшее время для посещения плато летом — вторая половина августа и начало сентября. В это время гнус практически уходит, появляются грибы и ягоды, а природа приобретает яркие контрастные цвета.

Зимой туристы тоже приезжают, но гораздо меньше. В основном — на снегоходные поездки, чтобы увидеть северное сияние и прочувствовать, что такое полярная ночь. 56. В последнее время туристов на плато Путорана стало больше. Точный подсчет не ведётся, но в заповеднике выдано уже более 1000 разрешений на посещение охранной зоны. https://gelio.livejournal.com/287879.html

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