Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов

Плато относится к Красноярскому краю, а по площади сопоставимо с территорией Великобритании. Плато Путорана называют краем тысяч озёр и водопадов — среди них и самый мощный в России Большой Курейский, и самый широкий Оранский, и самый высокий в Евразии Тальниковый. Но сколько всего водопадов на плато никто не знает.

1. Плато Путорана находится в заповедной зоне, которую в ЮНЕСКО признали памятником Всемирного наследия. Большую часть года здесь зима, а остальные времена года укладываются в три месяца. Лето приходится на июль — именно в это время здесь всё тает, появляются бесчисленные реки, ручьи, озёра и водопады. 2. Около 250 миллионов лет назад на этом месте начались серии извержений, которые длились несколько десятков миллионов лет. При этом вулканов на плато никогда не было. Магма, выходящая из-под земли, застывала слой за слоем, образуя плоские базальтовые горы под названием траппы. Их максимальная высота около 1700 метров.

В период извержений плато находилось на уровне моря, но около 140–160 миллионов лет назад его центральная часть стала подниматься. Процесс длился несколько миллионов лет и за это время в базальте образовались разломы. На их месте разломов появились озёра, каньоны и водопады. 3. Самый простой способ добраться на плато Путорана — вертолёт. Есть и другие маршруты — по рекам добираются до озера Лама, на котором можно увидеть водопады, не поднимаясь на плато. А в 2017 году группа туристов побывала на плато на вездеходах «Шерп». 4. С извержением вулкана Путорана археологи связывают крупнейшее вымирание живых существ на планете — из-за изменений климата погибло до 97% морских обитателей, позвоночных и даже насекомых. Этот период называют массовым пермским вымиранием — именно с ним закончилась палеозойская эра и началась мезозойская. Динозавры появились примерно через 100 млн лет после образования плато Путорана. 5. Разница температур на плато в течение года достигает 80-100 градусов, снег здесь сходит только в мае, а в сентябре ложится снова. На западных склонах климат более мягкий и влажный, поэтому здесь можно встретить леса из сибирской ели, берёзы и лиственницы. На высоте растёт в основном кустарник, а ещё выше — только лишайники. 6. Иркиндинский водопад.

На реке Иркинде несколько водопадов, но самым живописным считают 27-метровый Китабо-Орон — в переводе с эвенкийского «гигантский водопад». 7. Иркинда — равнинная река, которая резко обрывается и вода с грохотом падает в ущелье с высоты 9-ти этажного дома. 8. В июле Иркиндинский водопад закрывает весь край обрыва, но к августу воды становится меньше и поток разделяется на отвесную и двухкаскадную части. 9. 10. 11. На скалах Иркиндинского водопада 8 сентября 2021 года погиб министр по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Евгений Николаевич Зиничев вместе с кинематографистом Александром Мельником. По официальной версии, глава МЧС пытался спасти кинорежиссёра, который поскользнулся на краю водопада и упал в пропасть. 12. Первым российским исследователем, который в 1844 году научно описал плато, был Александр Миддендорф. В память о нём в 1902 году массив хотели назвать хребтом Миддендорфа.

Современное название имеет местное происхождение, причём его настоящее значение так и осталось не до конца понятным. По одной из версий, плато названо по находящемуся в его центре озеру Путорамо, которое сейчас зовётся Хантайским. Ещё есть два перевода этого слова с эвенкийского. Путорана может быть образовано от «кутарама», что означает «болотистый» или «пэтэроми» — «облачный». 13. Никто не может сказать точно, сколько водопадов на плато Путорана. Каждые несколько лет исследователи и путешественники открывают новые точки. Сезонные водопады появляются когда тают ледники или после дожде. Некоторые каскады до сих пор безымянные, есть водопады, которых ещё никто не видел. 14. Самый крупный по объёму падающей воды — Большой Курейский водопад. Через водопад проходит от 300 до 1000 м³ воды в секунду. 15. Большой Курейский водопад — самый мощный в России. А ещё на плато Путорана расположен самый высокий водопад в России — Тальниковый. И самый широкий — Оранский. У Тальникового водопада 7 ступеней, он самый высокий не только в России, но и в Евразии. 16. Туристы на Большом Курейском водопаде бывают редко. Чаще всего — на вертолётё. Иногда путешественников с лодками забрасывают на реку Курейку, по которой они сплавляются несколько километров, а затем ещё идут пешком приличное расстояние. 17. В некоторых местах плато Путорана реки сливаются в каньоны двумя водопадами, есть ущелья, которые состоят из разноцветных кусков базальта. Но местность здесь труднодоступная и в некоторых точках плато никто никогда не бывал. 18. Где-то на берегах Большого Курейского водопада в 2016 году установили табличку в честь первооткрывателей Севера. 19. Зимой водопады плато Путорана превращаются в красивые ледопады. 20. 21. 22. Вершины гор здесь не острые, а плоские — поэтому их иногда называют столовыми. 23. Сейчас на плато развивается туризм — есть пешие маршруты, варианты с поездками по озеру Дюпкун, кемпинг на озере Лама. Но путешественники со стажем считают, что поездки по Курейке и подъём на 300-400 метров — это еще не Путорана. Самые удалённые уголки Путорана без вертолёта не увидишь. Именно оттуда открываются виды на долины рек. 24. Многокаскадные водопады. 25. 26. 27. Инфраструктуры на плато Путорана нет — здесь не прокладывают дорог, нет посёлков. Стандартный маршрут начинается в Норильске — оттуда путешественники движутся по рекам до озера Лама. 28. 29. 30. 31. Плато Путорана состоит из базальта — на склонах можно увидеть вертикальные ступенчатые элементы. Они образуются, когда большие объемы расплавленной магмы быстро выходят на поверхность и застывают. 32. Озёра на плато Путорана образуют второй по объёму после Байкала поверхностный резервуар пресной воды в России. 33. 34. Многие считают, что на Таймыре есть всё для развития туризма. А с природой, видами и водопадами плато Путорана вообще мало что может сравниться. Но об этом направлении для туризма многие не знают — поэтому и водопады видят лишь любители природы Севера. А многие даже не знают, каково это — оказаться на озере Лама наедине с природой, посмотреть на водопады, увидеть нетронутую природу, когда на сотни километров нет людей.

https://gelio.livejournal.com/274852.html

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