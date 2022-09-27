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Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов

Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадовПлато относится к Красноярскому краю, а по площади сопоставимо с территорией Великобритании. Плато Путорана называют краем тысяч озёр и водопадов — среди них и самый мощный в России Большой Курейский, и самый широкий Оранский, и самый высокий в Евразии Тальниковый. Но сколько всего водопадов на плато никто не знает.

1. Плато Путорана находится в заповедной зоне, которую в ЮНЕСКО признали памятником Всемирного наследия. Большую часть года здесь зима, а остальные времена года укладываются в три месяца. Лето приходится на июль — именно в это время здесь всё тает, появляются бесчисленные реки, ручьи, озёра и водопады.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов2. Около 250 миллионов лет назад на этом месте начались серии извержений, которые длились несколько десятков миллионов лет. При этом вулканов на плато никогда не было. Магма, выходящая из-под земли, застывала слой за слоем, образуя плоские базальтовые горы под названием траппы. Их максимальная высота около 1700 метров.

В период извержений плато находилось на уровне моря, но около 140–160 миллионов лет назад его центральная часть стала подниматься. Процесс длился несколько миллионов лет и за это время в базальте образовались разломы. На их месте разломов появились озёра, каньоны и водопады.

Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов3. Самый простой способ добраться на плато Путорана — вертолёт. Есть и другие маршруты — по рекам добираются до озера Лама, на котором можно увидеть водопады, не поднимаясь на плато. А в 2017 году группа туристов побывала на плато на вездеходах «Шерп».Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов4. С извержением вулкана Путорана археологи связывают крупнейшее вымирание живых существ на планете — из-за изменений климата погибло до 97% морских обитателей, позвоночных и даже насекомых. Этот период называют массовым пермским вымиранием — именно с ним закончилась палеозойская эра и началась мезозойская. Динозавры появились примерно через 100 млн лет после образования плато Путорана.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов5. Разница температур на плато в течение года достигает 80-100 градусов, снег здесь сходит только в мае, а в сентябре ложится снова. На западных склонах климат более мягкий и влажный, поэтому здесь можно встретить леса из сибирской ели, берёзы и лиственницы. На высоте растёт в основном кустарник, а ещё выше — только лишайники.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов6. Иркиндинский водопад.

На реке Иркинде несколько водопадов, но самым живописным считают 27-метровый Китабо-Орон — в переводе с эвенкийского «гигантский водопад».Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов7. Иркинда — равнинная река, которая резко обрывается и вода с грохотом падает в ущелье с высоты 9-ти этажного дома.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов8. В июле Иркиндинский водопад закрывает весь край обрыва, но к августу воды становится меньше и поток разделяется на отвесную и двухкаскадную части.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов9.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов10.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов11. На скалах Иркиндинского водопада 8 сентября 2021 года погиб министр по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Евгений Николаевич Зиничев вместе с кинематографистом Александром Мельником. По официальной версии, глава МЧС пытался спасти кинорежиссёра, который поскользнулся на краю водопада и упал в пропасть.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов12. Первым российским исследователем, который в 1844 году научно описал плато, был Александр Миддендорф. В память о нём в 1902 году массив хотели назвать хребтом Миддендорфа.

Современное название имеет местное происхождение, причём его настоящее значение так и осталось не до конца понятным. По одной из версий, плато названо по находящемуся в его центре озеру Путорамо, которое сейчас зовётся Хантайским. Ещё есть два перевода этого слова с эвенкийского. Путорана может быть образовано от «кутарама», что означает «болотистый» или «пэтэроми» — «облачный».Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов13. Никто не может сказать точно, сколько водопадов на плато Путорана. Каждые несколько лет исследователи и путешественники открывают новые точки. Сезонные водопады появляются когда тают ледники или после дожде. Некоторые каскады до сих пор безымянные, есть водопады, которых ещё никто не видел.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов14. Самый крупный по объёму падающей воды — Большой Курейский водопад. Через водопад проходит от 300 до 1000 м³ воды в секунду.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов15. Большой Курейский водопад — самый мощный в России. А ещё на плато Путорана расположен самый высокий водопад в России — Тальниковый. И самый широкий — Оранский. У Тальникового водопада 7 ступеней, он самый высокий не только в России, но и в Евразии.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов16. Туристы на Большом Курейском водопаде бывают редко. Чаще всего — на вертолётё. Иногда путешественников с лодками забрасывают на реку Курейку, по которой они сплавляются несколько километров, а затем ещё идут пешком приличное расстояние.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов17. В некоторых местах плато Путорана реки сливаются в каньоны двумя водопадами, есть ущелья, которые состоят из разноцветных кусков базальта. Но местность здесь труднодоступная и в некоторых точках плато никто никогда не бывал.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов18. Где-то на берегах Большого Курейского водопада в 2016 году установили табличку в честь первооткрывателей Севера.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов19. Зимой водопады плато Путорана превращаются в красивые ледопады.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов20.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов21.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов22. Вершины гор здесь не острые, а плоские — поэтому их иногда называют столовыми.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов23. Сейчас на плато развивается туризм — есть пешие маршруты, варианты с поездками по озеру Дюпкун, кемпинг на озере Лама. Но путешественники со стажем считают, что поездки по Курейке и подъём на 300-400 метров — это еще не Путорана. Самые удалённые уголки Путорана без вертолёта не увидишь. Именно оттуда открываются виды на долины рек.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов24. Многокаскадные водопады.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов25.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов26.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов27. Инфраструктуры на плато Путорана нет — здесь не прокладывают дорог, нет посёлков. Стандартный маршрут начинается в Норильске — оттуда путешественники движутся по рекам до озера Лама.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов28.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов29.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов30.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов31. Плато Путорана состоит из базальта — на склонах можно увидеть вертикальные ступенчатые элементы. Они образуются, когда большие объемы расплавленной магмы быстро выходят на поверхность и застывают.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов32. Озёра на плато Путорана образуют второй по объёму после Байкала поверхностный резервуар пресной воды в России.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов33.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов34. Многие считают, что на Таймыре есть всё для развития туризма. А с природой, видами и водопадами плато Путорана вообще мало что может сравниться. Но об этом направлении для туризма многие не знают — поэтому и водопады видят лишь любители природы Севера. А многие даже не знают, каково это — оказаться на озере Лама наедине с природой, посмотреть на водопады, увидеть нетронутую природу, когда на сотни километров нет людей.Плато Путорана – край тысяч озёр и водопадов
https://gelio.livejournal.com/274852.html

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