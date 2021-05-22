Ностальгия по советским временам... - 3

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Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...

Хочу в СССР!..

Верона Шумилова

Страна не та... И люди не такие,

Как те, что жили там, в СССР,-

Холодные, бездушные, глухие,

У каждого по пять замков на дверь.

Повыше крыш роскошные заборы,

Охрана злая и железный глаз,

И о деньгах крутые разговоры

Да на убийство - денежный заказ...

Хочу в СССР! Там два диплома

Мне Родина вручила без гроша.

Там не было заборчиков у дома,

Там славилась поэтова душа.

Там отдыхаешь у родного моря,

Бесплатная учёба и жильё...

Там жили русский и хохол, не споря:

Всё наше: не его и не моё...

Хоть скромно, но все очень дружно жили:

В дом заходи хоть в ночь - открыта дверь!

Там Родиной великой дорожили,-

И я хочу туда, в СССР!..

https://stihi.ru/2017/03/04/3473













А утро начинали с гимнастики



Кто помнит моду на китайские зонтики?





















Дикторы центрального телевидения СССР - Валентина Леонтьева, Ангелина Вовк, Валентина Печорина, Нина Кондратова.





Любую передачу можно было смотреть всей семьей. Мы заранее отмечали ручкой в газетной программе любимые для себя передачи и с нетерпением ждали их.



Герои нашего детства

Наше детство прошло с ними рядом

Тётя Валя

Тетя Лина - Ангелина Вовк

Всеми любимый дядя Вова.

Тётя Таня





Озвучивали детские мультфильмы прекрасные артисты, мастера своего дела



Заставка ЦТ СССР программы "Время"

"В мире животных"



Андрей Дементьев

В России отныне есть два государства:

Одно – для народа, другое – для барства.

В одном государстве шалеют от денег.В другом до зарплаты копеечки делят.

Меж ними навеки закрыты границы.

О, как далеко огородам до Ниццы!

Не ближе, чем отчему дому – до виллы.

Когда-то таких поднимали на вилы.

В России отныне есть два государства.

В одном одурели от бед и от пьянства.

В другом одурели совсем от другого…

Но мне не к лицу неприличное слово.

Элитные жены – принцессы тусовок.

Российские бабы – Российская Совесть.

Однажды мое государство взъярится.

Пойдет напролом и откроет границы.

И будет в России одно Государство.

А все остальное – сплошное лукавство.

2009

https://www.culture.ru/poems/8590/v-rossii-otnyne-est-dva-gosudarstva















































И даже чипсы были, а вот ажиотажа вокруг них не было...







Знаменитая плетёнка. Комбинат хлебобулочных и кондитерских изделий №3, 1974

Вкуснейший томатный сок с солью из СССР, 70-е

Самый вкусный суп детства. И состав как сейчас помню - сушеные овощи, сушеное мясо, вермишель, соль, перец... Без всяких Е и консервантов









Ириски «Золотой ключик»

Лепка пельменей всей семьей. 1990-е года.

Они были божественны

А это помните: "Тебе в карман, сынок, или в кулёк?"



Питьевые фонтанчики







Вкус из детства...

А у вас остались советские формы:





















Сифон... как много в этом слове...



С двойным сиропом! 1960-е

А теперь для меломанов:

























Магнитофон Романтик-306, изготовленный на Горьковском заводе имени Петровского

Советский музыкальный журнал «Кругозор»



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Пока остановимся....