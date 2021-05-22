Мы из Советского Союза

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Ностальгия по советским временам... - 3

Часть 1       Часть 2
Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...

Ностальгия по советским временам... - 3

Хочу в СССР!..

Верона Шумилова

Страна не та... И люди не такие,
Как те, что жили там, в СССР,-
Холодные, бездушные, глухие,
У каждого по пять замков на дверь.

Повыше крыш роскошные заборы,
Охрана злая и железный глаз,
И о деньгах крутые разговоры
Да на убийство - денежный заказ...

Хочу в СССР! Там два диплома
Мне Родина вручила без гроша.
Там не было заборчиков у дома,
Там славилась поэтова душа.

Там отдыхаешь у родного моря,
Бесплатная учёба и жильё...
Там жили русский и хохол, не споря:
Всё наше: не его и не моё...

Хоть скромно, но все очень дружно жили:
В дом заходи хоть в ночь - открыта дверь!
Там Родиной великой дорожили,-
И я хочу туда, в СССР!..

https://stihi.ru/2017/03/04/3473

Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
А утро начинали с гимнастики
Ностальгия по советским временам... - 3
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Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
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Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
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Ностальгия по советским временам... - 3

Андрей Дементьев

В России отныне есть два государства:
Одно – для народа, другое – для барства.


В одном государстве шалеют от денег.
В другом до зарплаты копеечки делят.

Меж ними навеки закрыты границы.
О, как далеко огородам до Ниццы!
Не ближе, чем отчему дому – до виллы.
Когда-то таких поднимали на вилы.

В России отныне есть два государства.
В одном одурели от бед и от пьянства.
В другом одурели совсем от другого…
Но мне не к лицу неприличное слово.

Элитные жены – принцессы тусовок.
Российские бабы – Российская Совесть.
Однажды мое государство взъярится.
Пойдет напролом и откроет границы.

И будет в России одно Государство.
А все остальное – сплошное лукавство.

2009
https://www.culture.ru/poems/8590/v-rossii-otnyne-est-dva-gosudarstva

Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
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Ностальгия по советским временам... - 3
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Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
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Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
Ностальгия по советским временам... - 3
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Пока остановимся....

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