Ностальгия по советским временам... - 3

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Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...
Хочу в СССР!..
Страна не та... И люди не такие,
Как те, что жили там, в СССР,-
Холодные, бездушные, глухие,
У каждого по пять замков на дверь.
Повыше крыш роскошные заборы,
Охрана злая и железный глаз,
И о деньгах крутые разговоры
Да на убийство - денежный заказ...
Хочу в СССР! Там два диплома
Мне Родина вручила без гроша.
Там не было заборчиков у дома,
Там славилась поэтова душа.
Там отдыхаешь у родного моря,
Бесплатная учёба и жильё...
Там жили русский и хохол, не споря:
Всё наше: не его и не моё...
Хоть скромно, но все очень дружно жили:
В дом заходи хоть в ночь - открыта дверь!
Там Родиной великой дорожили,-
И я хочу туда, в СССР!..
https://stihi.ru/2017/03/04/3473
А утро начинали с гимнастики
Кто помнит моду на китайские зонтики?
Дикторы центрального телевидения СССР - Валентина Леонтьева, Ангелина Вовк, Валентина Печорина, Нина Кондратова.
Любую передачу можно было смотреть всей семьей. Мы заранее отмечали ручкой в газетной программе любимые для себя передачи и с нетерпением ждали их.
Герои нашего детства
Наше детство прошло с ними рядом
Тётя Валя
Тетя Лина - Ангелина Вовк
Всеми любимый дядя Вова.
Тётя Таня
Озвучивали детские мультфильмы прекрасные артисты, мастера своего дела
Заставка ЦТ СССР программы "Время"
"В мире животных"
Андрей Дементьев
В России отныне есть два государства:
Одно – для народа, другое – для барства.
В одном государстве шалеют от денег.
В другом до зарплаты копеечки делят.
Меж ними навеки закрыты границы.
О, как далеко огородам до Ниццы!
Не ближе, чем отчему дому – до виллы.
Когда-то таких поднимали на вилы.
В России отныне есть два государства.
В одном одурели от бед и от пьянства.
В другом одурели совсем от другого…
Но мне не к лицу неприличное слово.
Элитные жены – принцессы тусовок.
Российские бабы – Российская Совесть.
Однажды мое государство взъярится.
Пойдет напролом и откроет границы.
И будет в России одно Государство.
А все остальное – сплошное лукавство.
2009
https://www.culture.ru/poems/8590/v-rossii-otnyne-est-dva-gosudarstva
И даже чипсы были, а вот ажиотажа вокруг них не было...
Знаменитая плетёнка. Комбинат хлебобулочных и кондитерских изделий №3, 1974
Вкуснейший томатный сок с солью из СССР, 70-е
Самый вкусный суп детства. И состав как сейчас помню - сушеные овощи, сушеное мясо, вермишель, соль, перец... Без всяких Е и консервантов
Ириски «Золотой ключик»
Лепка пельменей всей семьей. 1990-е года.
Они были божественны
А это помните: "Тебе в карман, сынок, или в кулёк?"
Питьевые фонтанчики
Вкус из детства...
А у вас остались советские формы:
Сифон... как много в этом слове...
С двойным сиропом! 1960-е
А теперь для меломанов:
Магнитофон Романтик-306, изготовленный на Горьковском заводе имени Петровского
Советский музыкальный журнал «Кругозор»
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Пока остановимся....
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