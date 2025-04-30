Памятники кошкам в России, ч.2

Итак. Продолджим наше путешествие, начатое вот тут: Памятники кошкам в России, ч.1

Абакан Котам, ворующим сосиски, в Абакане. А еще есть такой. Ученый кот.

В Обнинске стоит столетний дуб, а рядом Дом ученых и как само собой разумеющееся рядом поставили ученого кота.

Благовещенск, памятник невозмутимому коту на которого лает собачка! Новости СМИ2

В Крыму их тоже немало. Балаклава. Кот с рыбкой у моря. Уж точно голодным не останется.

Ялта А вот в Геленджике очень умная кошка

Смоленск

А это в парке, где любят отдыхатьа

В Красноярске под памятником кошкам висит кольцо. Все приезжие стараются попасть в него монеткой. Считается, что это приносит удачу.

А в Пензе есть Первый кошачий банк Эта скульптура тоже копилка. Все деньги перечисляют на сайт бездомных животных.

В Нижнем Новгороде это целая композиция. Называется "ОХОТА".

В Волгограде у входа в ресторан стоит кот с розочкой в одной лапке и палочкой в другой. А рядом, на скамеечке сидит прекрасная кошечка.

Новокузнецк. А как вам вот такая прелестная композиция? Называется она"Сосиска дружбы" и запечатлен там всем известный котенок Гав со своим другом.

Ростов-на-Дону Ростовчане любят кота (или кошечку?), который составляет компанию дородному коробейнику. Чуть ли не каждый человек, проходя мимо, гладит мурлыку по хвосту, шее и голове, полируя металл до золотого блеска. А позапрошлой зимой кто-то очень мило пошутил, чем вызвал море улыбок.

Чита. Сидящий на скамейке ученый кот наслаждается сюжетом Ученый кот из Раменского где-то потерял книгу и очки, одна цепь осталась И, конечно, не мог столь образованный сказочный житель обойти вниманием культурную столицу. Петербург, проспект Испытателей, упустила в прошлой подборке.

Москва

колоритный и позитивный памятник коту Бегемоту в Москве находится во дворе дома под роковым номером 13 (ул. Советской Армии). На стилизованной под старину скамейке, помимо нахального кота с примусом, расположился недовольный чем-то Коровьев.

А эта очаровательная киса, восседающая на огромных ножницах, была подарена администрации города Мытищи (МО) гостями из города-побратима Габрово (Болгария). Отношением к жизни и своеобразным юмором габровцы напоминают одесситов. А сам город официально назван центром болгарского юмора! Кошка разместилась на ножницах не случайно: габровцы шутят, что в целях экономии тепла кошкам следует отрезать хвосты (большинство габровских анекдотов по-доброму высмеивают мелочность и маниакальную бережливость). Примечательно, что это не единственный памятник котам в Мытищах. Видимо, местные жители очень любят разномастных мурлык. «Кошка на ножницах» в день открытия: Памятник Калининград Изящная скульптура кошки весом 20 кг была установлена 9 октября 2010 года между зданиями торгово-ремесленного центра «Рыбная деревня» и гостиницей «Гелиопарк Кайзерхоф». Этот день в истории Калининграда был отмечен многочисленными праздничными мероприятиями, которые были посвящены кошкам. Железная фигурка была выкована 4 сентября французской женщиной-кузнецом по имени Кароль Теруз-Крэверкер. Она участвовала в этнографической ярмарке, которая проходила в Калининграде. Благодаря помощи мастеров Кузнечного двора Schmiedehof работа по изготовлению Ля Мурки заняла всего 6 часов. Многочисленные зрители были очарованы созданием произведения искусства, которое происходило у них на глазах. Ля Мурка не единственная «достопримечательная» кошка Калининграда. В центре города, на площади Победы, по навесу крыльца ресторана украинской кухни «Борщ & сало», что в ТЦ «Кловер», спускается упитанный кот, стащивший сосиски.

Скульптура Людмилы Богатовой "Прусский Кот" находится на территории историко-культурного центра "Корабельное воскресение" во Фридрихсбургских воротах в Калининграде. Говорят что, если его погладить и загадать желание, то желание обязательно сбудется.



Говорящий кот с сосисками в Анжеро-Судженске Кемеровской области Эта скульптура была изготовлена томским художником Олегом Кислицким, ее размеры 60 на 60 см. Расположен памятник в символичном месте: возле ворот мясокомбината. Особенностью памятника стало то, что после прикосновения к любой сосиске кот отреагирует произвольной цитатой на гастрономическую тематику. Например: «Лучшая рыба — это колбаса» или «Сорок один, ем один».

В Дмитрове, среди прекрасных памятнико,в есть памятник Огродницы с котом Эта скульптура – одна из семи фигур, установленных в 2003 году на Кропоткинской улице подмосковного Дмитрова. Адрес: ул.Кропоткинская, д.85



Луховицы

На перекрестке улиц Ремизова и Тверская обитают Герои Простоквашино, Московская область, ул. Жукова

В Твери на ул. Республиканская, в сквере обитает вот такой кот Матроскин Памятник Черному коту в Рязани

Открытие памятника приурочено к 25 летнему юбилею одноименного танцевального фестиваля. Кроме того, кубок победителю теперь выглядит, как миниатюрная копия стелы.

В Норильске тоже есть кот ученый

И в Саранске

А в Ижевске вот такой Скульптура Кот и повар в Екатеринбурге Скульптура повара и кота установлена в торговом центре "Гринвич" Екатеринбурга. Автор композиции – скульптор С.Б. Беляев.

Памятник писателю оккультисту Лобсангу Рампе в Кемерово

Рядом с писателем находится сиамская кошка, по словам Рампе, диктовавшая ему все тексты его произведений.

В городе Иваново, на ул. Арсения, 11 обитает скульптура "Дедушка с котом"

Белгород

Дворник и кот Памятник был установлен в 2006 году на одной из центральных улиц Белгорода и стал одной из главных достопримечательностей города. Он интересен не только колоритной фигурой дворника, но и значимостью сидящего рядом кота. Обе эти фигуры выполнены из бронзы.

Памятник кошке Матроске, Владивосток

На территории штаб-квартиры хоккейного клуба «Адмирал» появился памятник кошке Матроске — талисману клуба, погибшей несколькими месяцами ранее из-за продолжительной болезни. Скульптором памятника легендарному представителю кошачьих стал профессионал из Москвы Алексей Шпаковский. Наверняка все еще помнят эту историю про кошку, когда в декабре 2014 года животное испортило морепродуктов на сумму 60 тысяч рублей во владивостокском аэропорту. Магазин предъявил счет аэропорту, но его оплатил хоккейный клуб «Адмирал», а кошка стала его талисманом.

Памятник верности в Иванове

Скульптура изображает самых популярных домашних животных: кошку и собаку. Они греются на канализационном люке и преданно ждут своего хозяина.

Скульптура "Охота", Нижний Новгород

Считается, что того, кто попадает монеткой в кормушку к птичкам, удача будет сопровождать весь будущий год.

Кошки Новокузнецка

Одинцово. Памятник хорошему настроению. Но на мой взгляд пивному выпивохе, дразнящему кота.

Еще один представитель кошачьего племени в Калининграде

Казань Памятник исчезнувшей породе Казанской кошки, республика Татарстан, Россия

Гурзуфская Пенелопа

На гурзуфской улочке Чехова появилась Пенелопа, ожидающая мужа-моряка, или по-простому - "Муся" работы скульптора из Минска Олега Илларионова.

Наверно я что-то и пропустила, но самые значимые скульптуры мы посмотрели.