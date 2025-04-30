Памятники кошкам в России, ч.2

Итак. Продолджим наше путешествие, начатое вот тут: Памятники кошкам в России, ч.1
АбаканКотам, ворующим сосиски, в Абакане.А еще есть такой. Ученый кот.
В Обнинске стоит столетний дуб, а рядом Дом ученых и как само собой разумеющееся рядом поставили ученого кота.
Благовещенск,памятник невозмутимому коту на которого лает собачка!
В Крыму их тоже немало. Балаклава.Кот с рыбкой у моря. Уж точно голодным не останется.
ЯлтаА вот в Геленджике очень умная кошка
Смоленск
А это в парке, где любят отдыхатьа
В Красноярске под памятником кошкам висит кольцо. Все приезжие стараются попасть в него монеткой. Считается, что это приносит удачу.
А в Пензе есть Первый кошачий банкЭта скульптура тоже копилка. Все деньги перечисляют на сайт бездомных животных.
В Нижнем Новгороде это целая композиция.Называется "ОХОТА".
В Волгограде у входа в ресторан стоит кот с розочкой в одной лапке и палочкой в другой. А рядом, на скамеечке сидит прекрасная кошечка.
Новокузнецк.А как вам вот такая прелестная композиция? Называется она"Сосиска дружбы" и запечатлен там всем известный котенок Гав со своим другом.
Ростов-на-ДонуРостовчане любят кота (или кошечку?), который составляет компанию дородному коробейнику. Чуть ли не каждый человек, проходя мимо, гладит мурлыку по хвосту, шее и голове, полируя металл до золотого блеска.А позапрошлой зимой кто-то очень мило пошутил, чем вызвал море улыбок.
Чита.Сидящий на скамейке ученый кот наслаждается сюжетомУченый кот из Раменского где-то потерял книгу и очки, одна цепь осталасьИ, конечно, не мог столь образованный сказочный житель обойти вниманием культурную столицу. Петербург, проспект Испытателей, упустила в прошлой подборке.
Москва
колоритный и позитивный памятник коту Бегемоту в Москве находится во дворе дома под роковым номером 13 (ул. Советской Армии). На стилизованной под старину скамейке, помимо нахального кота с примусом, расположился недовольный чем-то Коровьев.
А эта очаровательная киса, восседающая на огромных ножницах, была подарена администрации города Мытищи (МО) гостями из города-побратима Габрово (Болгария). Отношением к жизни и своеобразным юмором габровцы напоминают одесситов. А сам город официально назван центром болгарского юмора! Кошка разместилась на ножницах не случайно: габровцы шутят, что в целях экономии тепла кошкам следует отрезать хвосты (большинство габровских анекдотов по-доброму высмеивают мелочность и маниакальную бережливость). Примечательно, что это не единственный памятник котам в Мытищах. Видимо, местные жители очень любят разномастных мурлык. «Кошка на ножницах» в день открытия:Памятник КалининградИзящная скульптура кошки весом 20 кг была установлена 9 октября 2010 года между зданиями торгово-ремесленного центра «Рыбная деревня» и гостиницей «Гелиопарк Кайзерхоф». Этот день в истории Калининграда был отмечен многочисленными праздничными мероприятиями, которые были посвящены кошкам. Железная фигурка была выкована 4 сентября французской женщиной-кузнецом по имени Кароль Теруз-Крэверкер. Она участвовала в этнографической ярмарке, которая проходила в Калининграде. Благодаря помощи мастеров Кузнечного двора Schmiedehof работа по изготовлению Ля Мурки заняла всего 6 часов. Многочисленные зрители были очарованы созданием произведения искусства, которое происходило у них на глазах.Ля Мурка не единственная «достопримечательная» кошка Калининграда. В центре города, на площади Победы, по навесу крыльца ресторана украинской кухни «Борщ & сало», что в ТЦ «Кловер», спускается упитанный кот, стащивший сосиски.
Скульптура Людмилы Богатовой "Прусский Кот" находится на территории историко-культурного центра "Корабельное воскресение" во Фридрихсбургских воротах в Калининграде.Говорят что, если его погладить и загадать желание, то желание обязательно сбудется.
Говорящий кот с сосисками в Анжеро-Судженске Кемеровской областиЭта скульптура была изготовлена томским художником Олегом Кислицким, ее размеры 60 на 60 см. Расположен памятник в символичном месте: возле ворот мясокомбината. Особенностью памятника стало то, что после прикосновения к любой сосиске кот отреагирует произвольной цитатой на гастрономическую тематику. Например: «Лучшая рыба — это колбаса» или «Сорок один, ем один».
В Дмитрове, среди прекрасных памятнико,в есть памятник Огродницы с котомЭта скульптура – одна из семи фигур, установленных в 2003 году на Кропоткинской улице подмосковного Дмитрова. Адрес: ул.Кропоткинская, д.85
Луховицы
На перекрестке улиц Ремизова и Тверская обитают Герои Простоквашино, Московская область, ул. Жукова
В Твери на ул. Республиканская, в сквере обитает вот такой кот МатроскинПамятник Черному коту в Рязани
Открытие памятника приурочено к 25 летнему юбилею одноименного танцевального фестиваля. Кроме того, кубок победителю теперь выглядит, как миниатюрная копия стелы.
В Норильскетоже есть кот ученый
И в Саранске
А в Ижевске вот такойСкульптура Кот и повар в ЕкатеринбургеСкульптура повара и кота установлена в торговом центре "Гринвич" Екатеринбурга. Автор композиции – скульптор С.Б. Беляев.
Памятник писателю оккультисту Лобсангу Рампе в Кемерово
Рядом с писателем находится сиамская кошка, по словам Рампе, диктовавшая ему все тексты его произведений.
В городе Иваново,на ул. Арсения, 11 обитает скульптура "Дедушка с котом"
Белгород
Дворник и кот Памятник был установлен в 2006 году на одной из центральных улиц Белгорода и стал одной из главных достопримечательностей города. Он интересен не только колоритной фигурой дворника, но и значимостью сидящего рядом кота. Обе эти фигуры выполнены из бронзы.
Памятник кошке Матроске, Владивосток
На территории штаб-квартиры хоккейного клуба «Адмирал» появился памятник кошке Матроске — талисману клуба, погибшей несколькими месяцами ранее из-за продолжительной болезни. Скульптором памятника легендарному представителю кошачьих стал профессионал из Москвы Алексей Шпаковский. Наверняка все еще помнят эту историю про кошку, когда в декабре 2014 года животное испортило морепродуктов на сумму 60 тысяч рублей во владивостокском аэропорту. Магазин предъявил счет аэропорту, но его оплатил хоккейный клуб «Адмирал», а кошка стала его талисманом.
Памятник верности в Иванове
Скульптура изображает самых популярных домашних животных: кошку и собаку. Они греются на канализационном люке и преданно ждут своего хозяина.
Скульптура "Охота", Нижний Новгород
Считается, что того, кто попадает монеткой в кормушку к птичкам, удача будет сопровождать весь будущий год.
Кошки Новокузнецка
Одинцово.Памятник хорошему настроению. Но на мой взгляд пивному выпивохе, дразнящему кота.
Еще один представитель кошачьего племени в Калининграде
КазаньПамятник исчезнувшей породе Казанской кошки, республика Татарстан, Россия
Гурзуфская Пенелопа
На гурзуфской улочке Чехова появилась Пенелопа, ожидающая мужа-моряка, или по-простому - "Муся" работы скульптора из Минска Олега Илларионова.
Наверно я что-то и пропустила, но самые значимые скульптуры мы посмотрели.
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