Памятники кошкам в России, ч.1

В цикле животный мир у нас больше всего тем с кошками. И я задалась вопросом, а сколько памятников у нас в России есть с кошками? И честно говоря тихонько припухла, фигурально выражаясь.

За все заслуги перед человечеством домашним кошкам в разное время было посвящено множество памятников в разных уголках мира.

И интересных памятников кошкам в России вполне достаточно. Не 2-3-4, а много! Новые памятники кошкам появляются регулярно, они все отличаются интересными задумками и все достойны того, чтобы взглянуть на них. Памятник кошке есть почти в каждом городе России; попробуйте поискать в своем — и, возможно, вы будете приятно удивлены. Начнем с Санкт-Петербурга.

Памятник подопытной кошке Самый первый памятник коту в СПб был поставлен в 2002 году по инициативе ученых физиологов во дворе петербургского университета.

Эта скульптура была создана в честь всех подопытных котов и кошек, которые помогли человечеству совершить величайшие научные открытия. В ее композиции элегантная кошка величественно сидит на пьедестале и смотрит вдаль. К сожалению, не все могут ею полюбоваться, так как она находится на территории Санкт-Петербургского государственного университета. Памятник подопытному коту поставил академик РАН - физиолог А.Д. Ноздрачев.Изваял известный скульптор Анатолий Гордеевич Дёма.

Кот из полированного гранита стоит недалеко от вивария , места где содержались и содержатся подопытные животные. Сейчас кошек мало используют в физиологичечкой науке. Сегодня в виварии живут в основном мелкие грызуны. Блокадный кот

Кошек очень любят в городе Петра. Они охраняют Эрмитаж. Они гуляют на улицах. И неудивительно, что в Петербурге так много памятников котам.

Самые известные, наверное, - те, которые в центре города со зданий смотрят.

Кот Елисея. Адрес, где живёт: Санкт-Петербург, Малая Садовая улица, 3/54, м. Гостиный двор. Чтобы эту кошку Василису найти, нужно присмотреться. Она хорошо маскируется. Адрес: Петербург, Малая Садовая улица, 8. Все пытается туда бросать монетку для счастья и успеха. Интересно, кстати, когда и где появилось такое любопытное занятие?

Интересен и другой факт. За свою относительно короткую жизнь Василиса уже успела побывать в криминальной истории: в 2014 году ее украли. Однако скульптура настолько полюбилась жителям города, что они собрали подписи под обращением к мэру, в котором просили наказать воров и вернуть памятник. Расследование привело в Москву. Кошка была найдена, но и на этом проблемы не закончились. Оказалось, что ее установка не была согласована с властями города, и на повторную установку потребовалось время.

Кошка Тиша Подруга Елисея и Василисы — кошка Тишина Митьковна Матроскина (или просто Тиша) — спряталась в самом центре города, на улице Марата. Если поднять голову, то можно увидеть небольшую скульптуру «в движении». В самом начале автор Тиши — скульптор Владимир Петровичев — планировал, что кошка будет жить на Малой Садовой, но не сложилось. Но мурлыка все же попала в добрые руки – ее «приютили» митьки. Обрядившись в традиционную полосатую тельняшку, кошка устроилась на карнизе художественной галереи. Помимо майки, кошке подарили звучное имя – Тишина Матроскина Митьковна. А самое примечательное, что это единственный памятник кошкам в мире, благодаря которому появился новый праздник: день установки скульптуры (8 июня) объявили официальным днем петербургских кошек!

Адрес: м. Владимирская, ул. Марата, 36 В Петергофе, неподалеку от Красного озера, стоят скамейки, украшенные скульптурами-памятниками котам и кошкам. Только вот определить, кто есть кто, вряд ли удастся, но это не мешает муркам радовать туристов и местных жителей. Поговаривают, будто для исполнения желаний нужно шепнуть на ушко кошке. У рыжика просят решительности и смелости, у белянки – мира в семье, а у черного красавца (красавицы?) – защиты от недоброжелателей.

Ещё есть известный памятник около котокафе. Его зовут Фунтик, и говорят, что он исполняет детские желания. Котёнок Фунтик. Его адрес: Петербург, улица Якубовича, 10. Рядом, кстати, есть "Республика кошек", где детям тоже будет интересно.

Но самый впечатляющий памятник котов в Санкт-Петербурге стоит далеко от центра. В обычном дворе между многоэтажками. Сидит под лампой и греется.

Это кошка, которая сидит на стуле как будто дома. Рядом стоит лампа. Блокадная кошка. Адрес: Петербург, ул. Композиторов, 4.

Памятник символизирует и напоминает обо всех кошках, которые помогли спасать людей во время блокады Ленинграда. Это памятник блокадной кошке. А еще есть памятник кошке Мусе в Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге. Говорят, она жила в оранжереях около 30 лет. Вспоминают «её независимый характер, дисциплину и прекрасное умение работать с посетителями и прессой». Прекрасный и довольно необычный дом с кошками можно найти недалеко от «Чкаловской». Это доходный дом И. Ф. Алюшинского, который заказал такое жильё у архитектора А. Л. Лишневского. Фасад украшает великолепный лепной декор, а четыре кошки обитают над дверными проёмами. Адрес: м. Чкаловская, Малый проспект П. С., 66

Кот на камне Необычный упитанный и важный кот живёт на Канонерском острове. И стоит этот обитатель в плаще и кепке там не просто так. Оказывается, раньше это место носило финское название Киссаисаари (kissaisaari), что в переводе означает «Кошачий остров». К сожалению, имени у кота нет — прохожие называют его просто «кот на камне». Адрес: м. Нарвская, Канонерский остров, 24

Кот Казанский, также известный как Кот Алабрыс Эту скульптуру установили сравнительно недавно — она появилась в 2009 году недалеко от исторического здания гостиницы «Казань». По словам автора, скульптора Игоря Башмакова, вдохновением для работы послужил Кот Казанский — герой легенд и различных преданий. Согласно этим произведениям народного творчества, в XVII-XVIII веках в городе обитали коты-мышеловы. Они отличались от своих обычных собратьев крупными размерами и крепким коренастым телосложением. Слухи о необычной породе дошли до дворца, в результате чего императрица Елизавета Петровна издала указ, согласно которому в Зимний дворец должны были доставить тридцать котов из Казани, чтобы те помогли избавиться от расплодившихся там грызунов. Правда, сама скульптура изображает героического кота не во время ловли мышей, а в момент сладкого отдыха.

Сквер сибирских кошек

Двенадцать кошек расположились вдоль Первомайской улицы Тюмени, неподалеку от Городского парка. Этот памятник был создан в память о судьбе кошек, оказавшихся в блокадном Ленинграде. В отсутствие естественных врагов крысы в таких количествах наводнили город, что под угрозой оказались музеи, картинные галереи и скудные остатки провизии. В связи с этим по всей стране начался сбор кошек, целью которого была помощь ленинградцам в борьбе с полчищами грызунов. Кошки на памятнике словно живые — они грациозно ходят, легко забираются на пьедестал и играют друг с другом.

А в Ярославле кошек отправляли в послевоенный Питер, для спасения людей и памятников культуры от грызунов. Эту кошку гладят на удачу.

Ученый кот в Барнауле

Ученый кот — один из самых популярных скульптурных образов. Такие памятники есть во многих городах. Однако история кота из Барнаула отличается от других. Изначально на этом месте, около библиотеки им. Крупской, планировалось создание места для свиданий. Для этого там установили металлическую скамейку с деревом из железа. На скамье должно было лежать яблоко. Однако не прошло и суток, как фрукт пропал. Тогда власти города решили изменить проект и поместили на это место Ученого кота. Для предотвращения последующих инцидентов было решено посадить кота на цепь. Так он и стал котом ученым. Но в Барнауле есть еще один кот, который вызывает споры. Чугунную скульптуру установили 11 мая 2023 года на проспекте Ленина, рядом с рестораном "Пили-швили", а уже вечером убрали по требованию некоторых недовольных жителей города.

Скульптурную композицию «Сибирский кот» снова выставили на публичное обозрение в Барнауле. Как сообщил ИА «Банкфакс» ее автор Никола Питерский (это творческий псевдоним скульптора), «кот» теперь «обживает» территорию гостинцы «Сибирь» на проспекте Социалистический, 116. Предполагается, что арт-объект будет служить рекламой и самому отелю, и заведениям общепита, которые в нем расположены. По словам Николы Питерского, скульптурная композиция перебазировалась в новую локацию 2 июня. «В гостинице «Сибирь» заинтересованы, чтобы «кот» находился на их территории. У них оказалось много общего. Гостиница называется «Сибирь», а скульптурная композиция - «Сибирский кот». На ней надпись «Сибирским котам любой месяц – март», а у гостиницы юрлицо называется «Март». В «Сибири» считают, что скульптура будет служить рекламой и отелю, и кафе в нем, повышать трафик», - рассказал Никола Питерский.

Йошкар-Ола

В Йошкар-Оле нам встретились два памятника: коту и кошке. Все слышали выражение «Йошкин кот». А здесь можно увидеть того, кого вспоминаем всуе. Памятник Йошкину-коту

Шаромыжного вида кот сидит на скамейке. Нога на ногу, под хвостом- газета «Голая правда», и обглоданный скелет рыбы. Рядом с ним место для туристов. Говорят, если ему потереть носик и лапку, а в ухо прошептать заветное желание, то оно обязательно сбудется.

Кстати, этого кота отлили в Казани в 2011 году.

Йошкина-кошка

В 2013 году в Йошкар-Оле открыли кафе « Йошкина кошка». Возле входа в кафе появилась одноименная композиция. Миловидная кошка в нарядном платье, в украшениях, собралась на открытие кафе. А рядом с ней кот, который держит мышку за хвост. Как бы показывает, кто тут добытчик, а кто модница Но и это еще не все. Там поселилась еще и семейка минискульптур йошкиных котиков, которые разбросаны по городу. Это семь фигурок котят высотой 20 сантиметров, отлитых во Владимире.

Воронеж. Котёнок с улицы Лизюкова

Кто не смотрел в детстве мультик про этого кота? Обязательно посмотрите и покажите детям. Не зря в Воронеже, ещё 5 декабря 2003 года был установлен этот узнаваемый памятник. Здесь котёнок и легендарная ворона.

После выхода на экраны мультфильма, был объявлен конкурс макета памятнику. В этом конкурсе победила ученица 11 класса Ирина Поварова, которая прислала более 10 работ.

Котёнок Вася стал первым в России мультяшным котом, кому есть памятник.

Россия - может быть самая кошачья страна в мире. Живут тут около 33.7 миллионов котов. Это означает, что в среднем в больше чем 60% домохозяйств живут кот или кошка. Поэтому не странно, что тут в России тоже есть памятники в их честь. И их на самом деле немало! Россия - может быть самая кошачья страна в мире. Живут тут около 33.7 миллионов котов. Это означает, что в среднем в больше чем 60% домохозяйств живут кот или кошка. Поэтому не странно, что тут в России тоже есть памятники в их честь. И их на самом деле немало!

Гордый кот рядом с Булгаковым

Летим во Владикавказ. Это очень красивый город на фоне Кавказских гор! И в самом центре на пешеходной улице стоит Булгаков. В книге "Мастер и Маргарита", загадочная история, где кот тоже есть. И поэтому он стоит там вместе с Булгаковом. Гордо, как настоящий кот, как будто говорит: "Я хозяин не только твоего романа, но тоже города Владикавказа". А вокруг них летающие листы с романом. Булгаков и его кот во Владикавказе. Адрес: пересечение улицы Маяковского и проспекта Мира.

Памятник стоит здесь, потому что Булгаков жил здесь с 1919 до 1921 год и начал писать во Владикавказе свои истории.

Кот Семён, который нашёл путь домой

Собаки всегда найдут свой путь домой, правильно? Ну, коты тоже! Особенно в этой истории. Кот Семён поехал в отпуск вместе с хозяином и его семьёй. В Москву. Но в Москве кот потерялся. И хозяин вернулся домой без него. Дом их не рядом, а в столице Севера - Мурманске (надеюсь, Салехард не обидится.

Несколько лет спустя хозяин открыл дверь и увидел там знакомое лицо. Точнее, морду. "Семён!" Когда открыл дверь и увидел своего кота, который потерялся в Москве.

Семён пешком шёл из Москвы в Мурманск, чтобы вернутся домой к хозяину. Это 1488 километров если идти прямо. Как он это сделал? Я не знаю, но он большой молодец! Я предполагаю, что его кормили вкусной рыбой или мясом каждый день потом.

Амурский тигр во Владивостоке

Ну, тигр - же большой кот. Красивый опасный большой кот. На набережной Владивостока стоит железный памятник амурскому тигру. Он сделан из железа. Фото: Голландец в России

Но это не весь памятник. Если от памятника идти пешком по набережной, в плитах увидишь такие следы амурского тигра. На них написано сколько амуров остались в каждой стране, где они живут или раньше жили. Тигры в Камбодже. Фото: Голландец в России. Сколько тигров осталось в России. Фото: Голландец в России.

Оказывается Россия - одна из немногих стран, где он ещё живёт в дикой природе. Очень надеюсь, что он продолжает жить здесь долго и счастливо!

Читающие кошки

Когда гулял в центре столицы Ямала - Салехард - прошлым летом, я хотел сидеть на лавочке. Но когда подошёл рядом, я увидел, что почти все места уже заняли! Кто их занял? Читающие коты! Такие умные, знаете, в очках! Читающий кот. Фото: Голландец в России

И не важно, какая погода, летом в жаре в плюс 30 или зимой в минус 30 в снегу, они тут сидят и продолжают читать! Вот молодцы они. Примеры для нас людей. Надо побольше читать!

Сочи. Красная поляна. Скульптура «Лукоморье»

На горнолыжном курорте, перед входом в ТРЦ «Галактика», находится композиция по сказкам А.С. Пушкина. На настоящем вековом дубе есть и златая цепь, и кот учёный, что ходит по цепи кругом. Под этим дубом любят отдыхать туристы. Композиция появилась в 2013 году, перед Олимпиадой.

Зеленоградск. Памятник Зеленоградским котам

Это самое популярное в городе место. На пересечении Курортного проспекта и Пограничной улицы находится любимая у горожан и гостей города композиция. На оконной раме сидит кот. Рядом с котом, символ города-камбала.

Особенностью является то, что раму и кота можно вращать в разные стороны. Дети используют, как карусель.

Этот памятник подарил городу в июне 2014 года музей «Мурариум» Несколько лет назад Зеленоградск объявил себя городом кошек. В результате на его улицах появилось множество декоративных элементов и арт-объектов, связанных с этими животными, в том числе памятников и скульптур. Это памятник Прусскому коту. Образ родился из легенд и мифов региона, а "визуализировала" его калининградская художница и скульптор Людмила Богатова. Скульптуру установили в 2005 году, в честь празднования 750-летия Кёнигсберга-Калининграда. Кроме Прусского кота во дворе музея можно найти сладкую скульптурную парочку из дерева. Еще один малыш спрятался от посторонних на водосточной трубе.

Площадка "Мультфильмы детства"

Этот арт-объект находится на территории детского сада №4. За оградой, в сквере перед учреждением разместились герои любимых советских мультфильмов, в числе которых кот Леопольд и кот Матроскин. А это ну просто о-о-чень упитанного вида кот-жених и кошка-невеста, которые встречают молодожёнов у входа в местный ЗАГС. Еще одна скульптура из этой же серии находится у входа на пирс. К сожалению, найти информацию о том, когда были установлены эти скульптуры и кто их автор, мне не удалось. Зеленоградские коты настолько круты, что у них есть собственное кафе. А место для кормления в нем - настоящее произведение искусства! Необычный арт-объект установили в Зеленоградске в 2018 году на Курортном же проспекте в сквере, получившем название "Котофейня", открытие приурочили к фестивалю "День рождения зеленоградского кота", который проходит в городе в марте. Скульптурная композиция представляет собой трех котов у блюда с рыбой. Автор сего произведения – скульптор Павел Савельев. Этот арт-объект появился на Курортном проспекте относительно недавно - в августе 2020 года и сразу полюбился туристам. Сфотографировать скульптуру одну очень трудно - рядом всегда очередь из желающих сделать селфи. Девушка, конечно, хороша, но вряд ли бы она привлекла к себе столько внимания, если бы не её спутник - с невозмутимым видом устроившийся на чемодане зеленоградский кот На смотровой площадке водонапорной башни есть скамейка в образе милого котика Другую скульптурную композицию - чёрно-белую парочку, - можно найти на лесенке, ведущей в апартаменты и механический кот И это не считая флюгеров и муралов, которыйх там тоже масса А уж живых объектов, для которых там построены домики и которые себя чувствуют там вольготно и не сосчитать.

Видное. Скамья примирения

В 2008 году в день семьи, любви и верности, в честь Петра и Февроньи, которые прожили долгую счастливую семейную жизнь, появился этот памятник. За скамейкой расположились кот и пёс, как бы символизируя то, что даже такие «заклятые враги» способны жить в любви и согласии. А скамейка выполнена под углом. Куда бы не присел, скатишься к центру.

Москва. Кот Бегемот и Коровьев

В Москве скульптура знаменитому Булгаковсому коту Бегемоту и его собеседнику Коровьеву с 2011 года встречает гостей возле музея «Булгаковский дом». Памятник был отлит ещё в 1999 году по проекту Александра Рукавишникова . Установили его к 120-летию Михаила Булгакова. Кот Василий с сосиской В Саратове установлен памятник молодому Олегу Табакову и коту Матроскину В Перми тоже есть свой кот, ну или кошка

Правда это памятник отоплению и электроснабжению (там еще фонарь стоит), но суть то в коте, на мой взгляд!

В городе Плесе есть удивительный, трогательный памятник .Он находится на набережной .Это маленькая скульптура кошечки, которая мечтательно смотрит на Волгу. Этот памятник был построен в сентябре 2008 года. История кошки не сложная , печальная и трогательная. Звали кошечку Мухой, она скончалась, уберегая своих котят от злых собак. Хозяином Мухи был художник из этого же города, Виталий Панченко. Муха была домашним питомцем. Когда она погибла, супруга художника Галина предложила идею возвести в честь нее памятник. Эту же идею поддержал близкий друг Виталия, художник Олег Илларионов. Любящие хозяева Мухи и их друг все вместе создавали эскиз. Высекал же кошку Олег Илларионов. Памятник уже считается символом Плёса. Люди проживающие в этом городе говорят, что если провести рукой по кошке и сказать о своём желании, то оно безусловно сбудется.

Самара. Стоит памятник отопительной батарее с кошкой на проходной Самарской ГРЭС.

Оренбург. Этот ученый кот примотился в Оренбурге.

В Калуге есть свой ученый кот

Владимир

Памятник вроде программистам, но куда без кота?

Иркутск

Памятник установлен 28 сентября 2012 года в Иркутске, в небольшом скверике между ул. Марата, Степана Разина и Горького.

На памятнике есть надпись: «Всем иркутянам и кошкам, живущим в нашем городе, посвящается.»

Весит кошка 120-ть килограммов. Отлита в Красноярских творческих мастерских.

Памятник электромонтеру в Великом Новгороде, а по мне так это памятник коту. А человек так... бесплатное приложение.

Кострома Кошкам и собакам, пострадавшим от автомобилей, Кострома. Рядом с памятником есть копилка, чтобы помочь приюту для животных.



Памятник в Раменском "Трое из Простаквашино" Шарику, коту Матроскину... и почтальону Печкину

Кстати, вот такой памятник этой истории в Питере

И на сегодня все, но обязательно в следующий раз продолжим!