ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА История школьного быта в России с 1930-х и до наших дней - 3

1970-еБольшая стройка и полное среднее образование для всех
Советские семидесятые вошли в историю как «эпоха застоя». Понятно, откуда взялось такое восприятие той эпохи. Несменяемые руководители СССР, стареющие на глазах у телезрителей, были очевидным символом отсутствия перемен в стране.
В мире начался топливный и экономический кризис, после 1973 года стоимость горючего резко выросла – у Советского Союза (благодаря разработке новых месторождений газа и нефти) появился дополнительный источник финансовых средств, которые вкладывали в развитие инфраструктуры.
Одним из символов новой эпохи стала главная стройка страны – Байкало-Амурская магистраль. Кроме новой железной дороги, в стране строили ГЭС, девяти- и двенадцатиэтажные дома, современные аэропорты и школы по новым проектам. Новая эпоха политически оформляется в 1977 году – принимается новая Конституция СССР, в которой закреплена руководящая роль КПСС. В ней же прописано право всех советских граждан на образование – высшее и среднее. В том же году меняется текст гимна страны, из которого удаляют все упоминания о Сталине (с 1956 по 1977 год гимн исполнялся без слов).
Обычно, когда говорят о «самом лучшем в мире советском образовании», имеют в виду школы именно этой эпохи. Семидесятые для советских школ оказались временем наибольшей материальной обеспеченности и постоянного развития – именно тогда полное среднее образование стало фактически обязательным. В 1975 году 97% выпускников восьмого класса продолжали обучение в школах и профессиональных училищах, которые давали возможность получить полное среднее образование. А ведь ещё в 1970 году обучение продолжали лишь 75% школьников. Учебники в школах начали выдавать бесплатно, появились и были изданы огромными тиражами новые учебные пособия (физика для 8-9 классов, геометрия для 6-8 классов, история для 8-10 классов). Особое внимание обращают на профессиональное образование – всячески поощряют школьников поступать в ПТУ, предлагая перейти из школьного класса сразу в рабочий.
Оттепель закончилась, но культурная жизнь не остановилась. Новое время приносит новых героев. Главное действующее лицо эпохи – Владимир Высоцкий, чья слава, которая начала расти уже в середине шестидесятых, в семидесятые становится по-настоящему всенародной. Его жизнь закончится вместе с десятилетием – он умрет в дни московской Олимпиады. Среди других народных кумиров – Алла Пугачева, Вячеслав Тихонов в роли Штирлица из «17 мгновений весны», Михаил Боярский в роли мушкетера Д’Артаньяна. В кино приходит волна подросткового и школьного кино – от «100 дней после детства» Сергея Соловьева до картин Динары Асановой – общество рефлексирует о своих детях и о том, почему они так отличаются от своих родителей.
Семидесятые – это еще и время расцвета телевидения. В семидесятые появляется интеллектуальная передача «Что? Где? Когда?» (по всей стране появляются школьные и студенческие её версии), выходят мультфильмы «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Ёжик в тумане», «38 попугаев», появляются юмористические номера Жванецкого, советские сериалы «Приключения Шерлока Холмса», «Следствие ведут знатоки» и «Место встречи изменить нельзя».
На смену популярным в шестидесятых мини-юбкам в моду входят макси и миди. А заветным предметом одежды у школьников и студентов всей страны становятся джинсы – настоящие американские Levi’s можно купить на чёрном рынке, но стоят они там дорого – поэтому появляются различные отечественные суррогаты. Самой популярной музыкой 1970-х продолжает оставаться рок-н-ролл.
Еще одна важная проблема советских семидесятых – деревня. Ещё при Хрущеве колхозники получили паспорта, а вместе с ними – возможность относительно свободно переезжать из деревень в города. Молодежь не хочет всю жизнь проводить на уборке полей – стремится получить знания и городскую прописку. Самый простой способ вырваться из деревни – служба в армии. Колхозы пытаются препятствовать оттоку молодых кадров, но не всегда успешно. В прессе и литературе громко звучит “деревенская тема” – писатели рефлексируют о гибнущей русской деревне.
В то же время переиздаются стихи поэтов Серебряного века. Но самую большую популярность у молодёжи снискала серия «Библиотека современной фантастики» в которой издаются книги Азимова и Брэдберри, Курт Воннегут и братья Стругацкие, Клиффорд Саймак и Шекли.
Семидесятые были временем «разрядки» международных отношений и более дружеских отношений между СССР и США – ярким подтверждением нового подхода стала программа «Союз-Аполлон». Но к концу десятилетия всё рушится – после ввода советских войск в Афганистан, СССР оказывается под санкциями, а Олимпиада 1980 года в Москве проходит в условиях бойкота со стороны западных стран.
1980-еПерестройка, русский рок и субкультуры
В США президентом стал Рональд Рейган, в Британии премьер-министр – Маргарет Тэтчер, раскручивается гонка вооружений между СССР и США, в Польше – народные восстания и взлёт популярности Солидарности, в Советском Союзе после «эпохи пышных похорон» начинается перестройка, мир захвачен музыкой техно и холодным электронным саундом. Восьмидесятые были бурными во всем мире, не только в Советском Союзе – лёд растаял и началось движение.
Во второй половине восьмидестых Советский Союз погрузился в реформирование себя самого, но школу менять начали ещё раньше, чем всю страну. В 1984 году с подачи генсека Константина Черненко, школу в СССР подвергли очередной реформе – последней в советское время. В этот раз на первый план снова вышел вопрос о профессионализации образования – фактически, был взят курс на проведение в каком-то объёме школьной реформы ещё хрущевской поры. В школе предлагали учиться 11 лет, в двух последних классах школьники должны были тратить время на освоение какой-то профессии – с учётом потребностей региона – где-то есть потребность в пекарях и почтальонах, а где-то – в медсёстрах и слесарях.
Особого успеха у реформы не было. К тому моменту, когда она должна была в полную силу заработать, Советский Союз прекратил свое существование. Но оставила свое наследие – в 1985 году информатика стала обязательным предметом в школах. В 1984 расширили состав школьной программы по литературе – в неё добавили ранее не рекомендованных Достоевского, Блока, Маяковского и Есенина, а вместе с ними – немного актуальной советской литературы – Чингиз Айтматов, Олесь Гончар, Василь Быков.
Но это была наименьшая перемена из тех, что определяли жизнь советского школьника в восьмидесятые. С 1982 по 1985 год подряд умирают три генсека – Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко. После них к власти приходит молодой и энергичный Михаил Горбачёв. Всем очевидно, что стране нужны перемены. Горбачёв объявляет свою программу – перестройка, гласность, ускорение.
В прессе наконец-то открыто ведут дискуссии. Первый раз можно открыто говорить о Сталине и репрессиях, об отставании советской экономики, о проституции и наркомании. Выходят давно лежавшие на полке фильмы – вроде «Комиссара» или «Покровских ворот», миллионными тиражами печатаются книги Набокова, Пастернака и Булгакова, стихи Мандельштама, Гумилёва, Цветаевой и Ахматовой.
В повседневной жизни тоже происходят серьезные перемены. Вместо клёшей и длинных волос в моду входят варёные джинсы, кеды под Adidas, куртки-аляски, огромным спросом пользуются леггинсы и лосины. В музыке на волне популярности – советский рок (от «Аквариума» и «Кино» до «Машины времени» и «Алисы»), Modern Talking, итальянские поп-певцы вроде Тото Кутуньо и Рики и Повери; о перестройке рассказывают и по телевизору – в «Прожекторе перестройки», «Взгляде», «Пятом колесе» и «До и после полуночи». Яростно спорят о молодежи – в 1986 году выходит латвийский документальный фильм «Легко ли быть молодым?», где рассказывают, чем живут молодые люди. Сама молодежь если что и рвётся смотреть, то хлынувшее в видеопрокаты западное кино. Тогда же появляются первые субкультуры – металлисты, панки, любера.
Реформы, которые были так желанны, к концу десятилетия заходят в тупик; народ решает, что в этих заявлениях больше пустой болтовни, чем реального дела. Некоторые меры людей откровенно злят и раздражают – например, антиалкогольная кампания, которая в самом деле нужна, но проводится такими методами, что никто не остается довольным (алкоголя не достать даже для свадеб и выпускных, приходится идти на невероятные ухищрения). К концу восьмидесятых – в дефиците практически все товары, повсеместно вводятся карточки, а улицы заполняются протестующими. Реформаторы пытаются свернуть темп реформ, но сделать это уже практически невозможно – страна трещит по швам, повсюду вспыхивают конфликты, а класс людей, приобретающих выгоду от новых рыночных реформ, совсем не хочет возвращаться обратно в дореформенные времена. Становится ясно, что СССР находится на грани распада.
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