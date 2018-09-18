ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА История школьного быта в России с 1930-х и до наших дней - 3

Обычно, когда говорят о «самом лучшем в мире советском образовании», имеют в виду школы именно этой эпохи. Семидесятые для советских школ оказались временем наибольшей материальной обеспеченности и постоянного развития – именно тогда полное среднее образование стало фактически обязательным. В 1975 году 97% выпускников восьмого класса продолжали обучение в школах и профессиональных училищах, которые давали возможность получить полное среднее образование. А ведь ещё в 1970 году обучение продолжали лишь 75% школьников. Учебники в школах начали выдавать бесплатно, появились и были изданы огромными тиражами новые учебные пособия (физика для 8-9 классов, геометрия для 6-8 классов, история для 8-10 классов). Особое внимание обращают на профессиональное образование – всячески поощряют школьников поступать в ПТУ, предлагая перейти из школьного класса сразу в рабочий.

Одним из символов новой эпохи стала главная стройка страны – Байкало-Амурская магистраль. Кроме новой железной дороги, в стране строили ГЭС, девяти- и двенадцатиэтажные дома, современные аэропорты и школы по новым проектам. Новая эпоха политически оформляется в 1977 году – принимается новая Конституция СССР, в которой закреплена руководящая роль КПСС. В ней же прописано право всех советских граждан на образование – высшее и среднее. В том же году меняется текст гимна страны, из которого удаляют все упоминания о Сталине (с 1956 по 1977 год гимн исполнялся без слов).

Оттепель закончилась, но культурная жизнь не остановилась. Новое время приносит новых героев. Главное действующее лицо эпохи – Владимир Высоцкий, чья слава, которая начала расти уже в середине шестидесятых, в семидесятые становится по-настоящему всенародной. Его жизнь закончится вместе с десятилетием – он умрет в дни московской Олимпиады. Среди других народных кумиров – Алла Пугачева, Вячеслав Тихонов в роли Штирлица из «17 мгновений весны», Михаил Боярский в роли мушкетера Д’Артаньяна. В кино приходит волна подросткового и школьного кино – от «100 дней после детства» Сергея Соловьева до картин Динары Асановой – общество рефлексирует о своих детях и о том, почему они так отличаются от своих родителей.

Семидесятые – это еще и время расцвета телевидения. В семидесятые появляется интеллектуальная передача «Что? Где? Когда?» (по всей стране появляются школьные и студенческие её версии), выходят мультфильмы «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Ёжик в тумане», «38 попугаев», появляются юмористические номера Жванецкого, советские сериалы «Приключения Шерлока Холмса», «Следствие ведут знатоки» и «Место встречи изменить нельзя».

На смену популярным в шестидесятых мини-юбкам в моду входят макси и миди. А заветным предметом одежды у школьников и студентов всей страны становятся джинсы – настоящие американские Levi’s можно купить на чёрном рынке, но стоят они там дорого – поэтому появляются различные отечественные суррогаты. Самой популярной музыкой 1970-х продолжает оставаться рок-н-ролл.

Еще одна важная проблема советских семидесятых – деревня. Ещё при Хрущеве колхозники получили паспорта, а вместе с ними – возможность относительно свободно переезжать из деревень в города. Молодежь не хочет всю жизнь проводить на уборке полей – стремится получить знания и городскую прописку. Самый простой способ вырваться из деревни – служба в армии. Колхозы пытаются препятствовать оттоку молодых кадров, но не всегда успешно. В прессе и литературе громко звучит “деревенская тема” – писатели рефлексируют о гибнущей русской деревне.

В то же время переиздаются стихи поэтов Серебряного века. Но самую большую популярность у молодёжи снискала серия «Библиотека современной фантастики» в которой издаются книги Азимова и Брэдберри, Курт Воннегут и братья Стругацкие, Клиффорд Саймак и Шекли.

Семидесятые были временем «разрядки» международных отношений и более дружеских отношений между СССР и США – ярким подтверждением нового подхода стала программа «Союз-Аполлон». Но к концу десятилетия всё рушится – после ввода советских войск в Афганистан, СССР оказывается под санкциями, а Олимпиада 1980 года в Москве проходит в условиях бойкота со стороны западных стран.

1980-е Перестройка, русский рок и субкультуры