25 января – день рождения Владимира Семёновича Высоцкого

Несколько историй из его жизни Сегодня любители и ценители творчества Владимира Семеновича Высоцкого отмечают день его рождения. Сегодня любители и ценители творчества Владимира Семеновича Высоцкого отмечают день его рождения.

Часто пишут, что в СССР по популярности Высоцкий уступал только Юрию Гагарину. Наверно это на уровне ощущений, вряд ли кто-то сможет сослаться на социологические исследования.

Но то, что песни Высоцкого знали и в тюрьме, и в Кремле, это точно.

Как пишет в своей книге «Политические портреты: Леонид Брежнев, Юрий Андропов» Рой Медведев, немаловажную роль в решении вопроса о высылке Владимира Высоцкого сыграл тот факт, что Леонид Брежнев сам нередко слушал песни барда. Мало того, по словам Михаила Горбачева, был неравнодушен к творчеству Высоцкого и Юрий Андропов. Председатель КГБ частенько приезжал на отдых в Ставрополье, где верховодил Горбачев, и, сидя у костра, слушал записи Владимира Семеновича. Для этого охранники Андропова специально брали на пикники магнитофон.

Еще воспоминание, свидетельствующее о популярности Поэта

Летом 1976 г. Владимир Высоцкий с Мариной Влади посетил США. В тот приезд в США у Высоцкого была возможность проявить себя и в Голливуде. Один продюсер устроил вечер, на который Высоцкий был приглашен как «особый гость». Марина Влади в своей книге «Владимир или прерванный полет» вспоминает о его выступлении на том вечере: "За час ты завоевал, может быть, самую трудную публику, состоящую лишь из профессионалов кино".

А вот воспоминания знаменитого режиссера Милоша Формана: «Это было в Лос-Анджелесе во время вечера. Люди разговаривали между собой, общались. Володя взял гитару и начал что-то напевать негромко, чтобы другим не мешать. И сразу я заметил, что люди прислушиваются к тому, что он поёт. Когда Володя увидел, что его слушают, он засмеялся и перестал играть, но его попросили продолжать. И он запел снова.

Он пел свои песни целый час. Никто не понимал слов, но все понимали, что это глубокие песни, честные песни, что написаны они от всего сердца»

А вот воспоминания знаменитого режиссера Милоша Формана: «Это было в Лос-Анджелесе во время вечера. Люди разговаривали между собой, общались. Володя взял гитару и начал что-то напевать негромко, чтобы другим не мешать. И сразу я заметил, что люди прислушиваются к тому, что он поёт. Когда Володя увидел, что его слушают, он засмеялся и перестал играть, но его попросили продолжать. И он запел снова.

Он пел свои песни целый час. Никто не понимал слов, но все понимали, что это глубокие песни, честные песни, что написаны они от всего сердца"

Милош Форман закончил свое воспоминание словами: «На приём пришла Марина Влади с мужем, а ушёл Владимир Высоцкий с женой!»

Несмотря на огромную популярность, Высоцкий официально не был признан поэтом

Его не принимали в члены Союза писателей.

Коллеги по цеху не спешили пускать его в свою элиту. Евтушенко, Рождественский — они все были тогда на слуху. С Володей они дружили, но считали, что он не поэт, а просто песенник.

«И мне давали добрые советы,

Чуть свысока похлопав по плечу,

Мои друзья — известные поэты:

Не стоит рифмовать "кричу — торчу».

О Высоцком можно сказать словами самого поэта: «он не гнался за славою бренной», но слава нашла его сама.

О Владимире Семеновиче написано много. Его биография «просвечена» исследователями вплоть до минуты. Читателя ничем не удивишь.

Но все же несколько фактов о Поэте:

Эту историю я слышал сам, во время выступления Вениамина Смехова в Севастополе в гостинице «Крым»

Он рассказал, как артисты театра на Таганке заполнили анкету. Это происходило 28 июля 1970 года. Отвечал на вопросы и Владимир Высоцкий.

Любимый театр, спектакль, режиссёр:

— Театр на Таганке, «Живой», Любимов.

Любимый фильм, кинорежиссёр:

— «Огни большого города», Чаплин.

Любимый скульптор, скульптура:

— «Мыслитель», Роден.

Любимый художник, картина:

— Куинджи, «Лунный свет».

Любимый композитор, музыкальное произведение, песня:

— Шопен, «12-й-этюд», песня: «Вставай, страна огромная».

Прочитав ответы – рассказывал Смехов, я подошел к Высоцкому и спросил: «Володя, «Вставай, страна огромная», вроде не современно как-то?» Он мне в ответ: «ты дурак, Веня, когда я слышу эту песню у меня муРРРашки по коже…».

Как Говорухин Высоцкого разыграл

На съемках «Вертикали» С. Говорухин и В. Высоцкий жили в одном номере и часто друг друга разыгрывали.

Однажды Говорухин пришёл в гостиницу после долгого пешего перехода до ледника и увидел на столе черновик только что написанной Высоцким песни. Это была «Военная песня». Говорухину она очень понравилась. Ему немедленно пришла в голову мысль разыграть Высоцкого. Говорухин запомнил слова припева, снова надел рюкзак и, сделав вид, что только что вернулся, отправился в бар при гостинице. Там он увидел Высоцкого, который с горящими глазами подскочил к нему и сообщил, что написал новую песню. Высоцкий хотел сразу же эту песню показать другу, Говорухин отнекивался, что, мол, устал, но Высоцкий все же уговорил его и тут же начал петь. "Я прервал его и говорю: "Постой, ты уж совсем как Остап Бендер, который всю ночь сочинял "Я помню чудное мгновенье" и только утром понял, что это кто-то уже сочинил до него... Это же старая баксанская альпинистская песня - помнишь, приходили старые альпинисты и нам ее пели?»

– Да что ты выдумываешь?! – закипает Володя. – Я написал ее сегодня!

– Ничего я не выдумываю. Там ещё припев есть. Хочешь скажу? -

«Отставить разговоры!

Вперёд и вверх, а там...

Ведь это наши горы –

Они помогут нам...»

Высоцкий побледнел, ему реально стало плохо: «Не может быть! Да что же это со мной происходит?» И тогда я пожалел его: «Да нет, Володя, разыграл я тебя - в отместку!».

Но в дверь однажды постучали – как слежка КГБ спасла Высоцкого

Для Высоцкого линия партия всегда проходила немного в стороне от его жизненных убеждений. На суровый приговор Синявскому и Даниэлю, Владимир Семенович откликнулся песней:

Вот и кончился процесс,

Не слыхать овацию -

Без оваций все и без

Права на кассацию.

Изругали в пух и прах, -

И статья удобная:

С поражением в правах

И тому подобное.

Посмотреть продукцию:

Что в ней там за трещина,

Контр- ли революция,

Анти- ли советчина?

Но сказали твердо: "Нет!

Чтоб ни грамма гласности!"

Сам все знает Комитет

Нашей безопасности…

Конечно, в комитете госбезопасности внимательно за ним наблюдали. Но тогда это еще не был всенародно известный певец и актер. Слава была далеко впереди.

После окончания спектакля к театру на Таганке подъехала служебная «Волга». Двое мужчин показали Высоцкому удостоверения с короткой многозначащей аббревиатурой и настойчиво предложили проехать с ними.

Из воспоминаний жены Высоцкого Людмилы Абрамовой:

«Я, с разинутым ртом и протянутыми руками вслед за этой машиной, пробежав несколько шагов, поехала домой. В ужасе, конечно, в полном. В растерянности».

В чекистском ведомстве с Высоцким беседовал генерал – лейтенант КГБ, Михаил Петрович Светличный, в то время начальник УКГБ по Москве и Московской области.

Поэта допрашивали об Андрее Синявском, посмевшем напечататься за границей. Еще со студенческой скамьи школы-студии МХАТа Высоцкий был дружен, с большим уважением относился к преподавателю русской литературы Андрею Синявскому, который, кстати, предсказал ему будущую славу народного поэта. Генерал КГБ по-дружески советовал не связываться с подонками-правозащитниками. Кроме того Светличный сообщил Высоцкому что его телефон некоторое время будет прослушиваться.

Но кое о чем генерал умолчал

Из интервью Людмилы Абрамовой в передаче «Человек и закон» от 21.01.2010 г.

«Перед отъездом из Риги в Москву на перроне вокзала его (Высоцкого) скрутили оперативники и затолкали в милицейский «Уазик». В отделении он оказался в одиночной камере… Арестованному ничего не объясняют. Он не знает, что в Риге объявился маньяк, который насиловал и убивал своих жертв. Одна из потерпевших, по счастью, выжила. Она и сообщила приметы, совпадающие с описанием Высоцкого».

Он объясняет: «Я – Высоцкий, я – актёр Театра на Таганке,.. Вот мои документы… У него отобрали все шнурки-ремни. Он бился головой об стену по-настоящему: не так, как истеричная женщина, — он хотел разбить голову.

Ему сказали, что будет опознание, что вот эта выжившая девочка, её сейчас приведут, и она должна будет его опознать…

В мучительном ожидании тянулось время. Вдруг дверь в камеру открылась. На пороге несколько офицеров милиции.

К нему вежливо, с извинениями, приносят горячий сладкий чай, чтобы как-то подкрепить его, предлагают какие-то лекарства, дают успокоиться, возвращают все его вещи, документы, приносят извинения…».

Всё объяснилось очень просто. Генерал КГБ Светличный, по-отечески предупреждая Высоцкого, умолчал, что за ним будет установлено наблюдение. Все его перемещения отслеживались. Об этом чекисты и сообщили милиционерам. Так что алиби у будущего народного любимца было стопроцентное.

Так КГБ поступил по-честному с Владимиром Высоцким и спас его от нелепого, позорного обвинения.

https://dzen.ru/a/ZbI5_hNTyT4h60ep Детское фото Семен Высоцкий с сыном Володей Володя Высоцкий в пионерлагере «Машиностроитель» г. Покров, Владимирской области. 1950 год. В юности Выступление Владимира Высоцкого на «лесном» концерте, 1972 год. Владимир Высоцкий на Грозненском телевидении. На фото с ним сотрудники студии телевидения, редакторы, режиссёры и операторы. Фото сделано в 70-е годы. Я в то время работал электромехаником передвижной телестанции.

Высоцкий в Бухаре. Автор: Александр ПчеленкоВысоцкий в Бухаре.

Вы, наверное, видели фильм про Высоцкого, с которым случилась клиническая смерть. Так вот этот снимок был сделан, когда он был в Бухаре в 1979 году. Рядом с ним семья Исмаиловых. Я житель Бухары того времени, а само фото с телеграм-канала "Ностальгия Бухары", где я являюсь одним из админов.

Высоцкий и Джессика Ланж. Высоцкий и Бортник Иван Bлaдимир Высоцкий и Валерий Золотухин, 1960-e. Высоцкий в Канаде,1976 г Наезженный путь Автор: Shuhrat.Высоцкий и Джессика Ланж.Высоцкий и Бортник ИванBлaдимир Высоцкий и Валерий Золотухин, 1960-e.Высоцкий в Канаде,1976 г

Андрей Шигин

Памяти В. С. Высоцкого (25.01.1938 - 25.07.1980)

Словно тройка гнедых, запряжённая в лёгкие сани,

Время резво летит через жизни бескрайнюю степь…

Проторённый, наезженный тракт кони выбрали сами -

Не иначе, ямщик задремал или вовсе ослеп.

Мимо мчат верстовые столбы – календарные даты,

Горизонт, как и заведено, неизменно далёк,

Но, гляди – в стороне от пути, зазывая куда-то,

В непроглядном тумане звездою мелькнул огонёк.

Неужели окно, на котором не заперты ставни?

Если мимо промчим, будет жаль до конца наших дней.

Эй, возница, очнись, не пора ли меняться местами?

Уступи мне поводья – я сам погоню лошадей!

Мы рванём напрямик - так, что снег под полозьями взвоет

И рассерженный ветер позёмкой ударит в лицо,

Мы прорвёмся к огню, разметав всё ненастное, злое,

Распугав тишину чистым звоном шальных бубенцов.

Там давно заждались - будут песни и чарка по кругу,

Там не место корысти и нет поощренья вранью,

Там я встречу такого единственно верного друга,

За которым не боязно в полымя и в полынью.

Вот уже и крыльцо! Но никто не выходит навстречу,

Только пёс заскулил и за тучею скрылась звезда…

А в избе тишина и чадят поминальные свечи,

Да шипят сквозняки по-змеиному: «Ты опоздал…»

Я стою, как похмельный, очнувшийся после попойки -

Всё вокруг затянула тяжёлая, липкая муть.

Я глаза продираю… Всё та же летящая тройка,

Задремавший ямщик, да постылый, наезженный путь.

2012

https://dzen.ru/a/ZbIXkF_vvkloP4El?share_to=link

Этим летом была в родном Иркутске и обнаружила вот такую памятную доску прямо рядом со своим домом и своей 34-й школой. Оказывается, я разъехалась с Высоцким буквально на месяц, а потому, к сожалению, не застала его концерт с балкона.... Предыдущие материалы:

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