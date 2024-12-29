102 года назад был создан Великий Советский Союз!

30 декабря 1922 года, путём объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство с едиными органами власти со столицей в городе Москве, был образован СССР (Союз Советских Социалистических Республик). У его истоков стояли выдающиеся пролетарские вожди: В. И. Ленин, И. Новости СМИ2

СССР — крупнейшее в мире государство по территории, занимало почти 1/6 часть суши — 22,4 млн кв. км и 3-е место в мире по численности населения — 280 млн чел. (1986 г.). Советский Союз стал многонациональной страной, объединившей 130 наций и народностей 15 союзных республик.

Главным достижением социализма в СССР стало образование новой исторической общности — советского народа, возникшей на основе дружбы и взаимопомощи, сближения всех социальных групп, юридического и фактического равенства всех наций и народностей Советского Союза.

В советском обществе законом жизни стала забота всех о благополучии каждого и забота каждого о благополучии всех. Именно великая дружба всех братских народов СССР стала главным оружием в Великой Отечественной войне, принесла нам Победу, спасла мир от фашизма.

Строительство социализма в СССР, индустриализация, коллективизация, создание Красной Армии, всенародная борьба с фашистскими захватчиками и послевоенное восстановление народного хозяйства осуществлялось под руководством главной организационно-политической силы советского общества — Всесоюзной коммунистической партии большевиков, а затем Коммунистической партии Советского Союза. Под руководством партии Советский Союз стал сверхдержавой, первой шагнувшей в космос. КПСС — стержень мировой системы социализма и боевого союза стран-участниц Варшавского договора.

В СССР была сформирована и реализована уникальная эффективная система массового среднего и высшего образования, позволявшая каждому гражданину страны получить качественное бесплатное образование согласно своим способностям без каких либо финансовых ограничений и раскрыть свой потенциал в любой научной или общественной сфере деятельности.

Каждому жителю Советского Союза была доступна качественная и бесплатная система медицинской помощи, ориентированная на восстановление и укрепление здоровья, а не на рост прибыли от формирования массовых хронических заболеваний средней тяжести течения, при которых человек постоянно нуждается в платной медицинской помощи и никогда не достигает полного выздоровления, обогащая фармацевтический и медицинский бизнес всю свою жизнь.

Сегодня как никогда мы остро ощущаем, что́ мы, жители современной России, потеряли после умышленного уничтожения СССР реакционными силами, и в какое будущее нас ведут сейчас реставраторы капиталистического порядка...

Есть повод задуматься и сравнить, чтобы выбрать лучший вариант будущего для родной страны и наших потомков.

Серия открыток художника В. Лукьянца, изданная к 50-летию СССР: https://vk.com/stalins_bukvar?w=wall-142811591_44654 https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-obshhestvoznaniju/89546-obrazovanie-sssr.html

Государственный гимн СССР (1977—1991)

https://rutube.ru/video/54186937aee8dcde6cc1c10436790213/



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