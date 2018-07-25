Подвиг 12-й заставы. Родина не помнила о них, но они умирали ради нее

13 июля 1993 года 12-я погранзастава Московского погранотряда приняла бой на таджикско-афганской границе.

Кадр youtube.com

Начало 1990-х запомнилось россиянам гиперинфляцией, «ножками Буша», ваучерами и «МММ», борьбой Бориса Ельцина с парламентом...

Неизвестная война

На то, что происходило на дальних рубежах некогда единой страны, мало кто обращал внимание. А на таджикско-афганской границе шла война, в которой погибали российские пограничники.

"И было у них три сына – Михаил, Иван и Илья. Старший, Михаил, стал офицером, пограничником, служил на таджикско-афганской границе начальником заставы. Приехал в отпуск к родным в Казахстан – и взял с собой среднего брата, Ивана. Но домой вернулся один Иван…"

Граница с Афганистаном, находившаяся в зоне ответственности Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа КГБ СССР, была «горячим» районом еще в период Афганской войны. После распада СССР этот район стала охранять вновь сформированная Группа Пограничных войск России в Республике Таджикистан.

В Афганистане после падения режима Наджибуллы началась резня всех со всеми. «Джихадисты» вышли на рубеж бывшей советской границы и стремились пойти дальше. Тем более, что в самом Таджикистане кипела ожесточенная гражданская война. Единомышленники афганских радикалов пытались взять власть, и боевики стремились оказать им помощь, посылая через границу караваны с оружием и боеприпасами.

Боевикам требовались деньги, и они не брезговали торговлей наркотиками. Свободному проходу караванов с «дурью», как и поставкам оружия, мешали российские пограничники.

«Зеленые фуражки» мзду не берут

Афганских моджахедов злило упрямство «зеленых фуражек». Боевики прекрасно знали, что у пограничников проблемы с продовольствием, топливом, обмундированием. Москве было не до своих воинов в Средней Азии. Взявшие власть в 1991 году реформаторы грязли в разграблении народной собственности, и не обращали внимания на предупреждения военных экспертов.

В верхнем ряду посередине - Герой России Владимир Елизаров, который в одиночку сражался врукопашную с пятью боевиками. Фото предоставлено Сергеем Евлановым.

В этой ситуации моджахеды не раз предлагали командирам застав сделку — за хорошие деньги перестать замечать движение караванов через границу. Выгодно, просто и безопасно.

Но охранявшие границу ребята были воспитаны в советские годы, и, несмотря на все потрясения вокруг, на сделку не шли.

Начиная с весны 1993 года боевики стали осуществлять регулярные атаки на заставы российских пограничников.

Разведка сообщала — на афганском берегу концентрируется до нескольких тысяч боевиков, стягивается бронетехника, готовятся плавсредства. Было понятно, что замышляется нечто масштабное.

В ночь на 8 марта 1993 года 50 боевиков напали на 9-ю заставу Московского пограничного отряда. 11 бандитов были уничтожены, остальные рассеяны. 16 марта последовала новая атака — после двухчасового боя, потеряв 17 человек, боевики отступили. В самом конце марта последовала атака на участке 15-й заставы — ее опять успешно отбили.

В апреле около полутора сотен боевиков под покровом ночи переправлялись через реку Пяндж и были обнаружены пограннарядом 16-й заставы. Поднятая по тревоге застава при поддержке резервов отбросила атакующих обратно в Афганистан.

Пограничники на 12-й заставе Московского пограничного отряда Группы Пограничных войск России в Республике Таджикистан.

Фото предоставлено Сергеем Евлановым.

29 мая 1993 года боевики пошли штурм 11-й заставы Московского погранотряда. Бой растянулся почти на сутки. Остановить натиск террористов удалось лишь после авиаударов.

Войсковая операция

Неудачи разъярили душманов. Самую масштабную акцию подготовили против 12-й заставы.

В июле 1993 года на этой горной заставе несли службу 45 пограничников и трое мотострелков — экипаж БМП 201-й мотострелковой бригады, который были прислан на усиление.

Около 4 утра 13 июля пограничный наряд на юго-восточной окраине опорного пункта заставы обнаружил бандитов, которые карабкались по склонам.

Застава была поднята по команде «В ружье!», и почти сразу на нее обрушился шквал огня.

Гораздо позднее станет известно, что против 12-й заставы будут действовать не менее 250 боевиков в составе 14 боевых групп, вооружённых 2 минометами, 4 безоткатными орудиями, 5–6 переносными реактивными установками, 30 ручными гранатометами, 10–12 пулемётами. Готовил операцию и осуществлял общее руководство командир 55-й пехотной дивизии Исламской Республики Афганистан Кази Кабир. На месте атакой руководил полевой командир Кари Хамидулло.

Фото из архива Николая Захарчева

Целью боевиков было полное уничтожение пограничной заставы вместе с ее личным составом. Это должно было обеспечить моджахедам плацдарм для наступления вглубь Таджикистана. Кроме того, по замыслу авторов плана, массовая гибель российских пограничников должна была спровоцировать протесты в России, которые заставят Москву вывести свои силы из Таджикистана.

Подкрепление попало в засаду

По большому счету, это история одного из предательств 90-х. Ибо предупредить начальника заставы о том, что в ночь возможен прорыв границы, а буквально накануне оставить его с бойцами без боеприпасов — такое вряд ли может произойти случайно. Но это произошло.



Когда рано утром заставу начали обстреливать, её начальник Михаил Майборода погиб один из первых. Погиб с оружием в руках. Единственным офицером на заставе оставался наш земляк лейтенант Андрей Мерзликин. Он и взял командование на себя.

Атака была тщательно продуманной — практически сразу боевики повредили БМП, а также вывели из строя станковый гранатомет. Кроме того, огнем атакующие отсекли пограничников от склада арттехвооружения, где были сосредоточены основные запасы боеприпасов.

Братья Майборода.

Но взять заставу сходу террористам не удалось. 12-я застава вступила в бой. В первые минуты был тяжело ранен начальник заставы Михаил Майборода, были убиты и ранены несколько пограничников. Несмотря на этого, «зеленые фуражки» отразили первый натиск врага.

Как и положено в таких случаях, на помощь заставе был выслан резерв отряда: танк, 3 БМП и 105 человек личного состава. Но в нескольких километрах от 12-й заставы резерв попал под огонь моджахедов. Единственная дорога, ведущая к заставе, была заминирована фугасами, а попытки саперов ее разминировать пресекались плотным огнем из засады.

201-я дивизия тоже выслала отряд поддержки — танк, 2 БМП, 1 БТР и установку «Шилка».

Подавить огневые точки, мешавшие дальнейшему продвижению подкрепления, удалось лишь к 14:30. 12-я застава к этому моменту дралась с боевиками более 10 часов.

Шаг в вечность

Практически все постройки, включая казарму, горели. Патроны и гранаты практически кончились. Заместитель начальника заставы лейтенант Андрей Мерзликин, принявший командование после того, как от второго ранения погиб начальник заставы Михаил Майборода, на всякий случай держал в своем доме цинк с патронами.

Прорваться в почти сгоревший дом под огнем снайперов рискнул рядовой Мирбако Додиколонов.

11 часов пограничники отважно оборонялись, имея на всё про всё ящик с патронами. Второй, припрятанный когда-то, ящик чудом под непрерывным огнем бандитов притащил-таки боец Додоколонов, которого уже и не чаяли дождаться: здание, где по предварительным данным этот ящик находился, было боевиками взорвано. И все подумали, что Додоколонов погиб.



Но он вернулся «со щитом» и боеприпасами. Но как мало их было по сравнению с окружившей их группировкой в 200-250 боевиков.

Мирбако Додиколонов сегодня



Он донес боеприпасы до своих, но при этом был ранен.

Кадр youtube.com

19-летний пулеметчик заставы Сергей Борин сдерживал атаки душманов, расстреливая их в упор с расстояния нескольких десятков метров. Получив три ранения, он продолжал бой, пока подошедшие с тыла боевики не застрелили отважного парня.

20-летний рядовой Игорь Филькин был несколько раз ранен, но так и не оставил позицию, пока не был убит осколком гранаты.

20-летний сержант Владимир Елизаров вел бой в отдалении от основной группы пограничников. После того, как погибли два его товарища, он в одиночку прорывался к питомнику службы собак. Владимир уничтожил нескольких боевиков, пока его не забросали гранатами. Моджахеды захватили его тяжело раненым. Нелюди отрезали пограничнику голову и бросили ее в собачий вольер.

«Идем на прорыв!»

В строю оставалась около 20 раненых и контуженых пограничников. Лейтенант Мерзликин, раздав бойцам оставшиеся патроны, отдал приказ: «Идем на прорыв!».

Прикрывать отход группы оставались добровольцы. Одним из них был 20-летний сержант Сергей Сущенко. Он отстреливался до тех пор, пока пуля душмана не сразила его. Ценой своей жизни он позволил товарищам оторваться от боевиков.

Лейтенант Мерзликин вывел свою группу к месту, где находился резерв погранотряда. Всего 18 человек из тех, кто принял бой.

Позже окажется, что выжили еще пятеро — четверо пограничников, сумевшие прорваться отдельно от группы Мерзликина, и еще один тяжело раненный солдат, прятавшийся среди руин заставы в тот момент, когда там хозяйничали боевики.

В нижнем ряду - два будущих Героя России: Сергей Сущенко и Сергей Евланов. Фото предоставлено Сергеем Евлановым.

Резерв погранотряда и бронегруппа 201-й дивизии, разминировав дорогу и уничтожив обстреливавших их боевиков, к 18:30 вышли к кишлаку Саригору. Авиации был дан приказ нанести удары по скоплению моджахедов в районе 12-й заставы. В 20:15 пограничники подошли к пылающей заставе. Боевики, забирая трупы, отступили на территорию Афганистана.

25 погибших героев

Всего в ходе многочасового боя на 12-й заставе погибли 22 пограничника и 3 мотострелка:



старший лейтенант Михаил Майборода,

старший сержант Сергей Сыч,

сержант Владимир Елизаров,

сержант Юрий Кологреев,

сержант Сергей Сущенко,

рядовой Андрей Чащин,

рядовой Сергей Колотыгин,

рядовой Андрей Веревкин,

рядовой Дмитрий Никонов,

рядовой Михаил Куликов,

рядовой Александр Петроченко,

рядовой Игорь Филькин,

рядовой Сергей Борин,

рядовой Леонид Улыбин,

рядовой Назир Умаров,

рядовой Рабадам Магомаев,

рядовой Алексей Мухин,

рядовой Махмадулло Джумаев,

рядовой Аслетдин Хайрутдинов,

рядовой Тимур Сайдуллоев,

рядовой Азаматжои Каримов,

рядовой Саибжон Ураимов,

сержант Айрат Кусюнбаев,

рядовой Николай Николашкин,

рядовой Разиф Халитов.

Кадр youtube.com

В районе заставы были обнаружены трупы 35 убитых боевиков. По данным разведки, еще столько же тел убитых моджахеды унесли с собой.

Шести пограничникам было присвоено звание Героев России (из них четырем — посмертно), 29 были удостоены ордена «За личное мужество» (из них 18 — посмертно). Остальные участники боя были награждены медалями «За отвагу».

Приказом министра безопасности Российской Федерации 12-я пограничная застава получила наименование «имени 25 героев».

Времена меняются, память остается

Разрушенная застава была восстановлена на новом месте, более выгодном с точки зрения обороны. С 2005 года этот участок таджикско-афганской границы перешел под контроль пограничников Таджикистана.

Ежегодно на месте, где приняла бой 12-я застава, проводятся памятные мероприятия с участием представителей Таджикистана и России.

Кадеты на митинге в память о защитниках 12 заставы.

Слева в красном Андрей Мерзликин, Герой России, рядом с ним Иван Майборода, брат погибшего начальника заставы, сидят две матери героев.

Памятник боям.

Приказ о присвоении заставе имени 25 Героев.

По-разному складывались судьбы выживших ребят. Андрей Мерзликин сейчас полковник ФСБ, живет в Москве. Но часто бывает в Липецке у родителей, и все эти годы деятельно помогает соратникам. Для защитников заставы он по-прежнему их ведущий, теперь уже по жизни.



Мерзликин посодействовал и переезду семьи своего погибшего командира Михаила Майбороды в Липецкую область. Прежде Нина Ивановна и Виктор Матвеевич с сыном Иваном, его женой и дочерью жили в Казахстане. Но кто они были там, на нынешней чужбине? Ни помощи, ни поддержки семья погибшего героя не получала. И тогда Иван обратился к Мерзликину.



Андрей за минувшее 20-летие остался верен себе и людям. Он пригласил семью погибшего командира в Липецк, Мерзликины-старшие поселили их на своей даче. Но надо было решать вопрос кардинально.



Однако в наше время ждать помощи с жильем практически неоткуда, будь ты хоть трижды герой. Как получилось, что руководитель Липецкой области Олег Королев и глава администрации Добровского района Анатолий Глазунов построили дом родителям и брату Михаила Майбороды, остается загадкой.



Но они сделали это. И в 2010 год семья погибшего командира двенадцатой заставы переселилась в новый дом в селе Кореневщино.



Здесь теперь и будут собираться пограничники героической заставы из разных стран – России, Украины, Белоруссии, Таджикистана, пока кто-то из них еще жив. Собираться, чтобы побыть вместе, молча вспомнить боевых товарищей, не вернувшихся с той войны, выпить за них, не чокаясь, и, может быть, поплакать…



На митинге они были как не в своей тарелке. Но нужен и митинг: чтобы помнили даже те, кто прежде ничего не знал ни о заставе, ни о героических ее защитниках, чтобы гордились русскими парнями, павшими смертью храбрых в приснопамятном 1993 году.



Начальник УФСБ России по Липецкой области полковник Кирилл Грицай пообещал, что такие встречи в память о тех, кто прошел через «горячие точки», станут традицией.

Брат погибшего начальника заставы Михаила Майбороды Иван (с медалями) и его родные, которым Андрей Мерзликин, взявший командование заставой на себя, помог обосноваться на добровской земле после переезда из Казахстана.

Да, пограничники были очень сдержанны, немногословны. О себе не рассказывали, подвигов своих не расписывали. Потому что вспоминать об этом больно, страшно, объяснил Андрей Мерзликин, но и не помнить нельзя…

Времена бывают разными, но подвиг в любую эпоху остается подвигом. Даже если сегодня из «лихих 90-х» мы чаще вспоминаем имена негодяев, нежели тех, кто сражался и умирал за Родину.

12 Застава. 2012 год.

https://www.liveinternet.ru/users/belenaya/post437707828/

http://www.aif.ru/society/history/podvig_12-y_zastavy_rodina...

https://ok.ru/profile/565711127453/pphotos/838286825885

http://www.rospisatel.ru/menshikova-dnevnik55.htm