День радио и работников всех отраслей связи

Ежегодно 7 мая, по многолетней традиции, в нашей стране отмечается "День радио".

Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Степановича Попова. Сто двадцать девять лет назад, 25 апреля (7 мая) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском университете, А.С. Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами.

Этот факт был принят в нашей стране за точку отсчета начала радиосвязи. Однако путь к празднику радио растянулся на несколько десятилетий. Значение открытия было оценено потомками лишь спустя многие годы.

А.С. Попов умер от инсульта 31.12.1905 (13.01.1906). Ему было всего 46 лет.

Впервые итог деятельности А.С. Попова был подведен на вечере, посвященном его памяти, состоявшемся 11 апреля 1906 г. в Минном офицерском классе (МОК) в Кронштадте, где А.С. Попов провел большую часть своей научной и педагогической деятельности. На этом вечере с докладами выступали его ученики и сослуживцы, воскрешая самые яркие события в жизни ученого. В физическом кабинете МОК была устроена первая в стране выставка приборов А.С. Попова, располагавшаяся на нескольких столах и в витринах. Так возник первый мемориальный музей-лаборатория А.С. Попова.

Но еще 24 января 1906 г. в Санкт-Петербургском университете прошло заседание физического отделения РФХО, посвященное памяти А.С. Попова. Присутствовали члены общества и многочисленные гости во главе с семьей ученого. На заседании было принято "Положение о премии имени изобретателя беспроволочного телеграфа Александра Степановича Попова", присуждаемой за лучшие отечественные оригинальные исследования и изобретения по электричеству и его применению. Первое присуждение премии состоялось в октябре 1906 г. В.Ф. Миткевичу, впоследствии академику АН СССР.

В мае 1925 г. в нашей стране торжественно отметили тридцатилетний юбилей радио. Предыдущие круглые даты прошли незамеченными. Это можно объяснить сложностью политической обстановки в России тех лет. Двадцатилетие радио совпало с разгаром первой мировой войны, во время двадцатипятилетия в стране шла гражданская война.

Подготовка к тридцатилетнему юбилею началась в 1924 г., в связи с чем Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Организационный комитет по празднованию тридцатилетия изобретения в России беспроволочного телеграфа А.С. Поповым.

Согласно решению Комитета, главное торжество происходило в мае 1925 г., в Ленинграде, в Электротехническом институте (ЛЭТИ), где ученый работал последние годы своей жизни. Здесь состоялось юбилейное заседание представителей научных и общественных организаций города. Торжественные заседания прошли также в Политехническом музее в Москве и Нижегородском государственном университете. Заседание в Москве транслировалось по радио через радиостанции имени Коминтерна. Торжества сопровождались изданием официальных распоряжений по увековечению имени А.С. Попова. Было решено присвоить имя А.С. Попова военно-опытной Сокольнической радиостанции в Москве, устанавливаемой в Ленинграде радиостанции типа "Коминтерн", радиостанции Акционерного общества "Радиопередача" в Москве, Большой физической аудитории в ЛЭТИ; учредить несколько стипендий А.С. Попова. Наркомпочтель выпустил две почтовые марки в честь А.С. Попова с его портретом. Была высказана идея о сооружении памятника ученому. Многие газеты и журналы отметили событие специальными статьями. Почетный член Российского общества радиоинженеров, профессор А.А. Петровский в апрельском номере журнала "Друг радио" за 1925 г. высказал пророческие слова: "пусть же день 7 мая превратится в настоящий праздник радистов".

В ЛЭТИ с большим успехом прошла юбилейная радиовыставка с демонстрацией современной и исторической техники. Наиболее впечатляющим был исторический раздел. Значительную часть его экспозиции занимали приборы А.С. Попова как из самого ЛЭТИ, так и привезенные из Кронштадской электроминной школы. После выставки экспонаты были переданы в Музей связи в Ленинграде, где был открыт кабинет А.С. Попова.

С июля по сентябрь в 1928 г. в Политехническом музее в Москве проходила первая всесоюзная радиовыставка с участием Треста заводов слабого тока, Нижегородской лаборатории, Общества друзей радио, других государственных и частных организаций. Выставка сыграла важную роль в развитии отечественной радиотехники и ознакомления широких масс населения с передовыми достижениями радио.

7 мая 1935 г. состоялось празднование сорокалетнего юбилея радио. В большом зале Политехнического музея прошел торжественный вечер, а в ленинградском Доме техники с мая по сентябрь функционировала всесоюзная выставка "40 лет радио", организованная отечественной радиопромышленностью.

В 1944 г., несмотря на условия военного времени, научная общественность Москвы отметила 85-летие со дня рождения А.С. Попова. В конференц-зале отделения технических наук Академии наук СССР состоялось собрание отделения, на котором с докладами выступили академик Б.А. Введенский и член-корреспондент А.И. Берг.

Собрание вынесло резолюцию, отмечавшую необходимость начать подготовку к празднованию пятидесятилетия изобретения радио. Решение было одобрено президиумом АН СССР, после чего было издано правительственное постановление о праздновании юбилея в 1945 г.

В декабре 1944 г. был создан Организационный комитет под председательством академика Б.А. Введенского. В него вошли президент АН СССР, семь академиков, два члена-корреспондента, четыре наркома вместе с лицами, равными им по положению, ответственные представители военного и морского ведомств, ЦК ВКП(б) и др.

В их числе были известные ученые А.И. Берг, С.И. Вавилов, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, А.Л. Минц, А.Д. Фортушенко и др. На Комитет была возложена разработка мероприятий по увековечению памяти А.С. Попова, организация лекций и докладов, проведение научной конференции в Москве. Комитет провел громадную работу по сбору и систематизации архивных и других документов, воспоминаний очевидцев, соратников А.С. Попова. Работа Комитета вылилась в издание книг "Из предыстории радио" и "Изобретение радио А.С. Поповым". С выходом этих книг советские и зарубежные историки наконец получили в свое распоряжение многие ранее не опубликованные документы.

Полувековой юбилей радио совпал по времени с победоносным завершением войны с фашистской Германией.

2 мая 1945 г. вышло Постановление Совета Народных Комиссаров СССР о праздновании пятидесятилетия со дня изобретения радио А.С. Поповым. Учитывая роль радио в культурной и политической жизни общества и в обороне страны, правительство решило установить 7 мая ежегодный "День радио".

В связи с юбилеем в Москве, в Большом театре, состоялось торжественное заседание общественности. Юбилейные заседания прошли в Ленинграде, Кронштадте и многих других городах страны. Было решено установить памятник А.С. Попову в Ленинграде; соорудить обелиск на острове Гогланд, где в 1900 г. была установлена станция первой отечественной линии радиосвязи; учредить золотую медаль имени А.С. Попова, присуждаемую за выдающиеся научные работы и изобретения в области радио; учредить значок "Почетный радист" для награждения лиц, способствовавших своими достижениями развитию радио; установить мемориальные доски на зданиях Ленинградского университета, в котором А.С. Попов впервые обнародовал свое изобретение, Школы связи имени А.С. Попова в Кронштадте, на домах, в которых жил А.С. Попов; установить стипендии имени А.С. Попова в ряде учебных институтов; присвоить имя А.С. Попова Центральному музею связи.

В Москве прошла всесоюзная конференция, на которой было учреждено Всесоюзное научно-техническое общество радиотехники и электросвязи имени А.С. Попова (в настоящее время Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова).

Так, 57 лет назад, в нашей стране появился еще один профессиональный праздник - День радио, который теперь ежегодно отмечают не только радисты, но с дальнейшим развитием отрасли и работники всех отраслей электросвязи, радио и телевещания, а также информатизации.

https://digital.gov.ru/ru/events/475/

В филиале Музея современной истории России – «Квартире Г. М. Кржижановского» – можно увидеть очень интересную постоянную экспозицию «Говорит и показывает Москва», где представлены уникальные радиоприёмники, созданные в XX веке. Один из экспонатов, на первый взгляд, может показаться ничем не примечательным ведром. Однако за ним стоит удивительная история:

Представленная модель изготовлена бывшим узником Бухенвальда Вячеславом Железняком и является точным воспроизведением радиоприёмника, созданного в концлагере.

В 1960 году Железняк передал модель в Музей революции.

С его слов, оригинал приёмника был собран им, а также поляком Эдмундом Дамазиным, электриком по профессии, и Александром Лысенко. В лагерных условиях крайне сложно было не только найти все необходимые детали, но и замаскировать устройство. Именно Железняк предложил смонтировать приёмник в старом ведре, какие стояли на каждом блоке с сапожной мазью. Сверху была вставлена плотная крышка с мазью, а под ней находились приёмник, наушники и антенна. Ведро нарочно помяли и держали у входа в барак. Место оказалось надёжным: даже когда по чьему-то доносу сюда нагрянули эсэсовцы и перевернули в бараке всё вверх дном, ведро стояло у двери, не привлекая ничьего внимания. Эсэсовцы вспороли матрацы, ободрали обшивку стен, вскрыли половицы, выбросили посуду из шкафа, и в итоге ушли ни с чем.

Однако этот случай всё-таки насторожил подпольщиков: было решено перенести приёмник в свинарник. Он стоял в стороне от жилых блоков, туда редко кто заглядывал. Вместо сапожной мази в ведро налили солидол. Приёмник служил военнопленным исправно до самого освобождения.

https://t.me/sovrhistory/2284 Предыдущие материалы:

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