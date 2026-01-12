История создания фильма «Ночь перед Рождеством»

Как снимали фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки"?

Впереди у нас Старо-новый год, поэтому сегодня вспомним замечательный фильм-сказку "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961), снятый по мотивам произведения Николая Васильевича Гоголя.

Трудно представить себе новогодние праздники без этого замечательного кинофильма.

Позднее она вспоминала: опешила, когда прямо в коридоре кто-то прокричал вслед: «А вот и наша Оксана!».

Сцену с дьяком, которого сыграл Сергей Мартинсон, долго не могли снять.

Как и в любых киносъёмках, здесь тоже были свои секреты и интересные подробности.Гениальный советский режиссер Александр Роу, признанный мастер киносказок, рассказывает историю про то, как в рождественскую ночь кузнец Вакула, влюбленный в местную капризную красавицу Оксану, обещает подарить ей черевички как у царицы.Оседлав проказника черта, приятеля своей матери, он летит в петербургский дворец к самой императрице и добивается своего. По возвращению в родное украинское село, Вакулу ожидает смиренная Оксана, которая успела полюбить пропащего кузнеца. Черевички нада?Я думаю, что многие из вас знают, что на самом деле "Вечера на хуторе близ Диканьки" - это не отдельное произведение, а двухтомник, состоящий из 8 повестей, среди которых есть произведение "Ночь перед рождеством". Именно по повести "Ночь перед рождеством" и был снят данный фильм. Но почему же фильм не назвали "Ночь перед рождеством"?В то время в Советском союзе было трудно представить использование слова «Рождество» в названии любого фильма. Поэтому Александр Роу прибегнул к небольшой хитрости — он взял общее название сборника повестей Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», таким образом обойдя цензурные запреты. Тем не менее, в самом начале фильма (когда нам показывают открывающуюся книгу), нам четко дают понять, что данная лента снята именно по произведению "Ночь перед рождеством".Александру Артуровичу пришлось добавить авторского и карикатурного гротеска образам дьяка Осипа (Сергей Мартинсон) и черта (Георгий Милляр), подчеркнув антирелигиозный посыл для советской аудитории.Однако сцены с народными гуляниями (колядование) все же вошли в фильм, несмотря на их явно религиозный подтекст. Мистицизма в картине было предостаточно, но все эти обрядовые проявления подавались режиссером сквозь призму скорее отживших традиций. Роу часто прибегал к подобным хитростям в других своих сказках, например в «Королевстве кривых зеркал», в которой режиссер изящно показал «зазеркалье» советской жизни, выставив на передний план образ капризной и ленивой пионерки Оли.Александр Роу был не первым, кто задумал экранизировать Гоголя — первым был Владислав Старевич. В 1913 году он справился с задачей блестяще.Его «Вечера на хуторе близ Диканьки» вошли в тридцатку лучших кинофильмов мира! Особенно сложные моменты — например, черта, который садился Вакуле в карман, или вареники, влетавшие в рот Пацюку, автор тогда прорисовал, соединив кино и мультипликацию. Роу повторять его не стал.На главную роль кузнеца Вакулы взяли выпускника киевского театрального института Юрия Таврова. Данный фильм стал его дипломной работой. Но, к сожалению, роль кузнеца Вакулы так и осталась самой яркой работой в его жизни. В последствии он снимался в основном в эпизодических ролях, а потом и вовсе завершил свою кинокарьеру.Известно, что в Правда, в фильме Юрий Тавров говорит не своим голосом. В фильме кузнец Вакула говорит голосом актера Владимира Кашпура.Юрий Тавров в роли ВакулыНа объявление о съемках в фильме откликнулась масса людей: кандидатуры с крашеными ногтями и кольцами отклонялись сразу — Роу тщательно следил за подобными мелочами. На роль Оксаны пробовалось около 5000 претенденток и предварительно одобрили Юлию Пашковскую по протекции Юрия Тимошенко, который сам пробовался на роль дьяка Осипа.Людмила Мызников в роли ОксаныЛюдмила Мызникова получила роль Оксаны практически случайно. 19-летняя выпускница театральной студии пришла на Киевскую киностудию по приглашению от представителей другой студии - "Беларусьфильм".Знала, что пробовалось огромное количество девчонок, а сама еще и в павильон не зашла. До сих пор доподлинно неизвестно, кто же с такой уверенностью предрек актрисе успех, только на ее украинский адрес скоро пришли известия о том, что Людмила утверждена, ее ждут в Москве.С актером, который сыграл жениха Оксаны, Юрием Тавровым, актриса даже не смогла подружиться. Говорит, что человеком он был закрытым, а на остальные вопросы отводит глаза. Что произошло между исполнителями главных ролей — достоверно неизвестно. Приехав на киностудию имени Горького, Людмила сильно испугалась, так как на пробах помимо нее присутствовало огромное количество юных и красивых актрис. Но несмотря на это, Мызникова обошла всех своих конкуренток и получила роль Оксаны. Казалось бы, роль получена, и теперь можно радоваться. Но как бы не так. Родители Мызниковой были резко против того, чтобы их дочь уезжала на съемки, ведь для этого нужно было ехать в Заполярье. Тогда Александр Роу лично отправился в Киев, чтобы уговорить родителей Людмилы отпустить их дочь на съемки. И ему это удалось.Несмотря на то, что фильм стал любимым, «Оксана» тоже не получила больше ни одной яркой роли. Снималась, конечно, но для жизни выбрала другую специальность — окончила филологический факультет местного вуза.Людмила говорит, что, по совету Роу, не хотела размениваться на мелочи, которые посыпались на нее после выхода кинофильма, ждала серьезный сценарий. Следующую интересную роль — от того же режиссера — она получила, когда была беременна. Александр Роу видел ее в образе Варвары в своей сказке «Варвара-краса длинная коса», но из-за семейных обстоятельств девушка отказалась.В роли ведьмы Солохи (матери Вакулы) Александр Роу видел исключительно Людмилу Хитяеву. И когда она узнала, что Роу отвел ей роль ведьмы, Хитяева посмеялась, но согласилась на это предложение. Солоха шикарная!Правда, Хитяева была худовата для Солохи, поэтому ее пришлось визуально увеличивать в формах. Подумаешь подбородок второй...У многих режиссеров есть свои актеры-любимчики. У Алекандра Роу это был конечно же Георгий Милляр, которому с легкостью можно было бы присвоить звание главной нечисти советского кинематографа. Правда, в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки" ему досталась не роль Бабы Яги или Кощея, а роль Черта.Второстепенные персонажи в картинах Александра Роу всегда занимали особое положение и зачастую оттягивали на себя существенную часть славы у главных героев, особенно это касалось Георгия Милляра, который играл всю «нечисть» во многих его фильмах. Ученик Всеволода Мейерхольда, Милляр идеально подходил под гротескные роли, предлагаемые Роу. Главная баба-яга страны Милляр запомнился своим талантом и идеальными перевоплощениями во всех главных сказках Роу. В жизни Георгий Францевич был подстать своим персонажам, очень веселым и саркастичным человеком. Милляр всегда узнаваемый, но очень любимый!По словам коллег по цеху, Георгий Милляр крестился каждый раз, когда его гримировали под нечисть, а перед съемками он просил прощения у Бога за это.Георгий Милляр на съёмках веселился как ребенок. Когда это мешало работе, Роу грозил: «Прекрати, а то маме пожалуюсь!» И съемочная группа смеялась уже над словами режиссера: все знали, что Георгий Францевич жил с мамой и ее слушался. Шутки у Милляра были «соленые». например, исполнителя роли Панаса он звал Поносом, а себя за любовь к подобным переделкам - Стариком Похабычем. Однако, надевая костюм черта, он всякий раз повторял: «Господи, прости меня за это хулиганство!»Утвержденная на роль еще в декабре, Людмила Хитяева была отпущена Александром Роу на каникулы — отдохнуть перед съемками и дождаться, когда соберут весь актерский состав. Вдохновленная освободившимся временем, Людмила Ивановна немедленно отправилась с сыном на лыжную прогулку.Тот уже уверенно катался и выбрал крутую горку, Людмила же давненько так спортивно не отдыхала. На крутом повороте со всего размаху врезалась в дерево! Актрису доставили в больницу, оказали первую помощь, но операцию не назначили. Расстроенная актриса тут же позвонила Александру Роу, чтобы сообщить, что она не сможет сниматься в фильме. Но так как Роу хотел видеть в роли Солохи именно Хитяеву, он заверил ее, что будет ждать ее полного выздоровления, и никого другого на эту роль рассматривать не будет.Сломанный нос срастался с характерной горбинкой... Навещавший актрису в больнице Роу, хоть и сопереживал одной из главных героинь, но потирал руки: теперь у его Солохи настоящий ведьмин нос!Людмила Хитяева в роли СолохиУкрав с неба месяц и звезды, мать Вакулы Солоха (Людмила Хитяева) и черт (Георгий Милляр) отлично проводили время. В том числе и за кадромПо сюжету летает в фильме и Солоха, воруя с неба звезды и складывая их себе в сумку. В качестве звезд использовались елочные игрушки, подвешенные на черных нитках: если внимательно присмотреться к эпизоду, заметно, что Хитяева-Солоха рвет нитки с видимым усилием.Милляр и Хитяева устраивали застолья и пели украинские песни в перерыве между съемками. 30‑летнюю Людмилу Хитяеву, которая к тому времени была признанной кинозвездой, взяли на роль Солохи безо всяких проб.«Я тогда молоденькая была, тоненькая, а нужно было играть женщину в самом соку, мать взрослого сына Вакулы, — рассказывала Людмила Ивановна.— Поэтому меня слегка состарили и “уплотнили”. Чтобы получился настоящий украинский зад, надели несколько юбок. А я, стараясь выглядеть постарше, голову наклоняла — и появлялся второй подбородок». Я ж говорю шикарная!Изначально, Роу хотел снимать фильм в самой настоящей Диканьке, что в Полтавской области. Но из-за того, что весна была уже близко, снежных пейзажей в Диканьке было явно недостаточно. Поэтому снимать фильм было решено за Полярным кругом, а именно в Мурманской области. Уж там-то снега было предостаточно.И хотя Роу слыл мастером по части чудеснейших спецэффектов, было понятно, что искусственный снег все равно не сможет, как это описано у Гоголя, «загореться широким серебряным полем и весь обсыпаться хрустальными звездами». И тогда Александр Артурович принял решение делать фильм в тех краях, где он снимал дебютную киносказку про Емелю, — на Кольском полуострове, в Хибинах.Отец Оксаны, богатый казак Корний Чуб (Александр Хвыля) и его кум Панас (Анатолий Кубацкий).Оба актера — завсегдатаи киносказок РоуКиноэкспедицию снарядили в марте. В поселке «13‑й километр» под Кировском за несколько дней возвели малороссийскую деревушку. Церквушку смастерили весьма правдоподобно, а вот избы строили по-потёмкински: часть домов — лишь картонные фасады. Но снято все было мастерски, так что зритель не почуял подвоха. Поселян для массовки (гарных парубков и колядующих девчат) набирали в Кировске по объявлению. В основном, среди студенток-медичек и рабочих-горняков. А вот актеров на главные роли загодя подыскали в Киеве и в Москве. Мурманская Диканька. Ересь какая-то...Ну, а сцены в хатах снимали, конечно же, уже в павильонах киностудии. Правда, некоторые уличные сцены также были перенесены в павильон. Например, та самая сцена, где Оксана спрашивает у Вакулы, много ли он наколядовал, была снята не на улице, а именно в павильоне. И не скажешь, что павильон.Что касается сцены с Екатериной II, то изначально Роу хотел провести съемки в Эрмитаже (Ленинград), но киночиновники ему в этом отказали, так как никто не позволил бы закрыть одно из самых посещаемых мест города ради съемок. Но Роу удалось договориться, чтобы съемки проводились по ночам, что всех устроило.По повести Гоголя у Оксаны были темные волосы, тогда как Людмила Мызникова от природы была блондинкой. Но чего только не сделаешь ради искусства. Естественно, ради роли Мызникова согласилась перекраситься в темный цвет.На колоритную роль дьяка Осипа Никифорыча режиссер планировал взять всесоюзно известного комика, народного артиста УССР Юрия Тимошенко (Тарапунька из комедийного дуэта «Тарапунька и Штепсель»).«Дед очень хотел снимать в роли дьяка Юрия Тимошенко, — рассказывал двоюродный внук Роу Виталий Павлов.— И его почти утвердили на роль, но он сделал небольшую промашку.В фильме у Георгия Милляра есть еще одна роль — сплетницыПосоветовал Роу попробовать на роль Оксаны певицу Юлию Пашковскую, в которую был влюблен. Роу так и сделал, но когда узнал, что актер посоветовал ему свою пассию, отказал обоим. Не любил такого». (В декабре 1961‑го Тимошенко оформил брак с Пашковской, которая была на 17 лет его моложе, и далее на протяжении четверти века Юлия Максимовна являлась неизменной участницей концертных программ Тарапуньки и Штепселя.)В итоге на роль дьяка по фото отобрали выдающегося комедийного актера Сергея Мартинсона. Вспоминает Людмила Хитяева:«Он (Мартинсон. — Ред.) замечательно двигался, был очень пластичным и обладал прекрасным чувством юмора. Когда он тянул руку к моей шее и гнусавым голосом спрашивал: “А что это у вас, божественная Солоха?”, никто не мог удержаться от смеха».Сергей Мартинсон в роли дьякаСцену, где Солоха помогает дьяку снять шарф, придумал сам Сергей Мартинсон, исполнивший эту роль. Правда. как признавался актер, он потом сильно жалел, что проявил инициативу, так как после нескольких дублей у него сильно закружилась голова. Вертись, вертись, мой дьяк...Каждый раз, когда худой и пластичный актер, подрагивая всем телом и гнусавя: «А что это у вас здесь, божественная Солоооооха?», протягивал костлявые пальцы к шее Хитяевой, съемочная группа просто не могла сдержать хохот! Пришлось переснимать несколько дублей, пока все успокоились.Сцену с полетом черта снимали на фоне черного бархатного полотна, на который были прикреплены искусственные звезды. Изначально в данной сцене Георгия Милляра должен был подменять дублер. Но когда его подняли на тросах, страховка не выдержала и дублер упал прямо на пол с немалой высоты. Жесть...Каскадер остался жив, но в связи с переломом челюсти его пришлось госпитализировать в срочном порядке. Дожидаться из столицы нового было уже некогда. Так и пришлось Милляру самому выполнять все элементы. И если изначально он сам побаивался подниматься на высоту, то потом он даже не хотел спускаться вниз, так как уж очень сильно ему понравилось находиться в режиме полета. Актер вошел в роль так, что вертелся на своем «небе», даже когда камеры выключались, а под занавес съемок так разошелся, что лично вылезал из проруби в тридцатиградусный мороз, хотя изначально Роу планировал снять эту сцену в тепленькой водичке в павильоне.Роль парубков и девушек для массовых уличных сцен сыграла местная молодежь. За два рубля в день им предложено было кататься на санках, хохотать и играть в снежки. Многие тогда бросали работу и шли в массовку не для заработка, а ради искусства.А вот колядки в кино звучат настоящие, украинские. Чтобы соблюсти достоверность, Роу не позволил русским актерам петь аутентичные малороссийские рождественские песни, поэтому колядующие ребята только открывают рот. Украинский хор же был записан на пленку, которая звучала из машин, стоящих за кадром. Вот таки попадают в кино с улицы)Сложнее всего на съемочной площадке конечно было Георгию Милляру, которому к тому времени уже исполнилось 58 лет. Дело в том, что в отличие от остальных актеров, которые были одеты в теплые тулупы, Георгий Францевич был одет лишь в легкий тренировочный костюм с налепленными волосками. А на дворе (на секундочку) стоял 30-градусный мороз. Полетели!Более того, Георгий Милляр реально нырял в прорубь, что также не согревало актера. Для того, чтобы хоть как-то согреться, замерзший актер употреблял тройной одеколон, так как ни водки, ни спирта у съемочной группы не было.Небольшая, но яркая роль знахаря Пацюка досталась украинскому актеру Николаю Яковченко. В начале 60-х годов было довольно трудно снять сцену с летающими варениками и в знаменитой сцене киношный Пацюк не заглатывал вареники, а наоборот, иными словами, актер Николай Яковченко, сыгравший Пацюка, выплевывал вареники в миску со сметаной, а на монтаже данную сцену проигрывали задом наперед. (Такой же метод использовали для изображения прыжков черта: циркач-дублер прыгал задом наперед с большой высоты.) В ходе съемок Яковченко так объелся варениками, что потом долго не мог на них смотреть. Как можно плеваться варениками??? Кощунство...Заслуженный артист УССР Николай Яковченко прослужил в киевском Театре драмы имени Ивана Франко 40 лет, вплоть до смерти в 1974 году. Снялся более чем в полусотне лент (самые известные роли — в фильмах «Максим Перепелица», «За двумя зайцами», «Королева бензоколонки», «Меж высоких хлебов»). Рассказывают, что, выходя на сцену, Яковченко смотрел на себя в зеркало, любовно хлопал по лицу и повторял: «Кормилица моя». Последние слова актера перед смертью: «Клоун идет на манеж».Николай Яковченко як ПасюкВ сцене, где Оксана плачет в церкви из-за того, что поняла, что она может потерять своего любимого по собственной глупости, Мызникова должна была выдавить из себя слезу. Но в итоге у актрисы никак не получалось это сделать. Не плакается. Плак-плак.Тогда Александр Роу попросил актрису вспомнить что-то печальное. Актриса прислушалась к режиссеру и тут же вспомнила о своей маме, по которой она очень скучала. И тогда из глаз актрисы потекли самые настоящие слезы.В роли одного из запорожцев (атамана/посла) нетрудно увидеть Алексея Смирнова. Правда, здесь он говорит не своим голосом, а голосом Ивана Рыжова. Те самые черевички царицы были сделаны из пластика, после чего на них была нанесена перламутровая краска. Ну а затем бутафорскую обувь украсили стразами. Вот так и получились царские черевички. Не лаботены...Данная обувь конечно же не была пригодна для ношения, и в фильме черевички выполняли лишь визуальную роль.Первый просмотр снятой картины Роу устроил для жителей поселка, где его и снимали, а также ближайших населенных пунктов и города Кировска. Пришедших зрителей ждал сюрприз: у входа их встречали актеры, переодетые в чертей, которые забрасывали нарядных гостей снежками. На премьере картины творилось настоящее гоголевское безумие — в фойе местного дома культуры бегали черти и забрасывали зрителей искусственными снежинками. Общесоюзная же премьера картины состоялась 8 января 1962 года — запустить фильм ровно в день православного Рождества не дозволили. Вот так вот...Великому режиссеру удался еще один сказочный шедевр, который с большим удовольствием смотрят зрители всех поколений по сей день. Фильм Александра Роу, наполненный рождественским настроением, погружает нас в гоголевский мистический мир, передавая современникам культуру и быт простых людей.Александр Артурович Роу (1906–1973) снял шестнадцать художественных фильмов. «Вечера на хуторе...» был 11-м

Цитаты из фильма:

«Черт знает как стало на свете… голова идет кругом… не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!».

«Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами».

«И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! и еще белее казался свет месяца от блеска снега».