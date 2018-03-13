НАМ НУЖНА ТАКАЯ СТРАНА!

Тем, кто предлагает, просьба: пишите текст так, чтобы его можно было разместить в соответствующем пункте!

МЫ ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ ГОСУДАРСТВО ЛУЧШЕ, ЧЕМ СССР!

А СССР - ЭТО ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ДЛЯ ОТСЧЕТА, А НЕ КОНЕЧНАЯ ТОЧКА ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ВСПЯТЬ!

Нет - возврата назад!

Есть - движение вперед и вверх!

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ. ПРОБУЕМ:

Попробуем сформировать тезисно (и задам некоторые векторы), какое государство нам нужно. Предлагаем на основе опыта поколений истории и современных реалий.

Начну первым и попробую объять необъятное.

Если дело пойдет, то на основе ваших предложений буду менять текст.

1. Нам нужна Социально ориентированная держава, на принципах конституционной монархии или с постоянным правителем. Но в обоих случаях с правом переизбрания земским собором (скажем раз в 10 или 15 лет)!

1.1 Количество партий: не менее двух и не более 5-и.

1.2. Идеология? Отечество единое и народы России.

(Хотя ныне все громче представители коренных народов страны требуют повысить ответственность именно русского народа. Коли за все в итоге расплачивается именно русский народ, то в чем-то они и правы!)

1.3 Земский собор, собирается раз в пять лет. Представители отбираются в регионах, республиках, краях по следующим критериям:

- по национальностям (от каждого народа в проценте, составляющем от общей численности населения согласно переписи в стране)

- по возрасту (от 25 до 30 - 20%, от 31 до 45 - 40%, от 46 и старше - 40%)

- по классовой составляющей (пролетариат 30% - от общего состава, крестьянство-фермерство 20% - от общего состава, трудовая интеллигенция 10% - от общего состава, предприниматели высшего звена 5% (с опытом не менее 7 лет), представители малого бизнеса - 5% (с опытом не менее 7 лет) ученые - 5%, духовенство - 5%, (по вероисповеданию, согласно процента. При этом высшие иерархи не избираются) представители силовых структур, вышедшие в запас (не менее 5 лет) - 5%. В остатке, свободны - 10% )

- В состав земского собора не имеют право входить: Представители силовых структур, чиновники всех уровней, представители шоу бизнеса и средств СМИ, анти социальные элементы, люди, имеющие близких родственников, постоянно проживающих за пределами территории страны, или имеющие соответствующие материальные или финансовую составляющею в других странах. А также ростовщиков любой формы - банкиров и работающих в данной сфере людей.

2. Частный капитал должен присутствовать, но в жестких рамках и с четким ограничением максимальной прибыли, и на основе кооперативов и паев!

3. Все должно регламентироваться государством!

Особенно: здравоохранение, образование, культура, производство и промышленность, наука и технологии, банки ...

3.1. Природные ресурсы принадлежат народам России - все ресурсы!

4. Вероисповедания на основе традиционных религий коренных народов и под жестким контролем прибыли духовенства. Принцип служить Богу подразумевает соответствующий духовный мир.

5. Наличие национальной палаты и выборность в нее согласно традиций народов страны. Для представителей от русского народа отбор должен проводится более тщательно. (Ибо сказано, что самый большой националист среди русских, это не русский)

5.1 Государствообразующий народ - русские. Все, кто подвергают сомнению или иной форме отрицанию этот тезис, а так же как и отрицание представителями русского народа роли народов России, в построении государства, влечет высылке на мало населенные территории

5.2 Ни один малый народ или диаспора, имеющая национальное государство на заграничных территориях, не имеет право узурпировать (сосредотачивать) любую власть "в одних руках", тем более верховную!

6. Жесткий прессинг появляющихся национальных лидеров, проповедующих национальное величие одного из народов страны!

6.1 Жесткий прессинг политическим, идеологическим или религиозным структурам, а так же представителям диаспор, проповедующей национальную ущербность государствообразующего народа страны!

6.2 Рассмотреть и заложить понятие: об ответственностью диаспор, за поведение своих членов на территориях компактного проживание представителей других народов страны.

6.3 Если какая-то национальная диаспора заявляет или по факту осуществляет (содействует) продвижению своих членов в структуры государства, то она также должна нести и ответственность за их деяния! (Выработать механизм поощрения и наказания для сподвижения диаспор на возвеличивание страны и ее достижений)

7. Жесткий регламент понятия гражданин и соответствующих прав с этим понятием. Как пример: до 17-ти ты - гражданин со всеми правами. Не отдавший "долг" Отечеству лишается такого права, но не гражданства. Или ему не выдается статус - "полного гражданства". А значит: не избирается, не назначается в структуры власти, высшее образование платное и тд и тп.

8. Уличенный в махинациях чиновник лишается имущества посредством конфискации. Вместе семьей отправляется осваивать необъятные просторы родины... С правом семьи вернуться в один из районных центров через три года.

8.1 Гражданин, претендующий на муниципальную должность или государственную, не должен иметь личный бизнес в любых формах, зарубежных активов и счетов, а также любой материальной или финансовой составляющей на международных электронных носителях, счетов или их производных в интернет сетях. Его близкие родственники не имеют право жить, учится, лечится, работать за территорией страны.

9. В состав страны другие государства и народы принимаются после определенного срока...

10 МАТЕРИНСТВО. Женщина, воспитывающая более трех детей, имеет право на ежемесячные субсидии..... А более 5-х, считается трудоустроенной с включением в трудовой стаж срока воспитания детей... и с оплатой ее труда как воспитателя, до достижения ребенком 18 лет.

10.1 Если дети, выращенные и воспитанные материю, к ее пенсионному возрасту не стали "анти социальными элементами", то мать имеет право на дополнительную пенсию за каждого выращенного и воспитанного ей ребенка!

Правки вносятся (будут делаться) сюда: https://cont.ws/@voin100/870713