Самое важное дело из всех неважных - первый чемпионат СССР по футболу

Советская футбольная история началась 13 марта 1936 года, когда на заседании ВСФК — Высшего совета физической культуры — был одобрен предложенный Николаем Старостиным проект всесоюзного футбольного чемпионата.

VATNIKSTAN разбирается в отечественной истории «игры номер один» и рассказывает, из-за чего сборная империи проиграла с разгромным счётом Германии в 1912 году, что такое «дикий футбол» и как он стал самым народным спортом, а также почему всесоюзный чемпионат означал отказ от идеи мировой революции.

Орехово-Зуево — родина российского футбола

Истоки профессионального отечественного футбола лежат в подмосковном городе Орехово-Зуево, на фабрике Ивана Морозова, где по инициативе владельца в 1909 году был создан профессиональный «Клуб спорта Орехово». Его современное название — «Знамя труда».

Вслед за появлением команды в Орехово-Зуево по всей империи в 1909 году возникают всё новые и новые команды. В Москве по инициативе купца Роберта Фульды был организован городской чемпионат. В честь него назвали кубок, который получал победитель. Подобные чемпионаты проводились и в других городах России, например, в Петербурге, Харькове, Одессе. Роберт Фульда вручает кубок победителю Московской футбольной лиги — «Клубу спорта Орехово». 1912 год

Команды набирались из рабочих предприятий. Руководил ими Всероссийский футбольный союз. Когда союз приняли в ряды Международной федерации футбола, начался набор лучших игроков страны для участия в летних Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме. Сборная Российской империи успешно прошла групповой этап, но уступила со счётом 1:2 в 1/4 финала сборной Финляндии, которая, хотя и входила в империю, отправила на Олимпиаду отдельную команду. Сборная Российской империи на летних Олимпийских играх. 1912 год

Для вылетевших команд хозяева Олимпиады устроили утешительный турнир, но его победитель не мог участвовать в основном турнире. Команде Российской империи предстояло встретиться со сборной Германии. Матч окончился разгромным поражением наших соотечественников со счётом 0:16. Подробнее о причинах писал репортёр-очевидец:

«Главный недостаток нашей сборной команды — полная её несыгранность. Ей пришлось сыгрываться уже в Стокгольме на решительных матчах. Можно усомниться в том, что выступление русских футболистов на олимпийских играх было разумно организовано. На всех играх прекрасные судьи. Они всегда у мяча, видят ошибки и немедленно свистят. Здесь совершенно запрещены наши толчки. Голькипера вовсе нельзя толкать. У нас же постоянно стараются свалить голькипера, — и получается дикая игра. Запрещение толкать игроков поднимает технику игроков. Сравнение игры русских команд с заграничными, к сожалению, показывает, что мы — ещё дети в футболе, но… уже грубые дети».

Дикая сторона российского футбола

Футбол в начале XX века стал по-настоящему народной игрой, потому что не требовал специальной атрибутики: воротами становились дерев, а за мяч мог сойти тряпичный шарик. Такой неорганизованный и наиболее популярный вид устройства любительских футбольных матчей назывался «диким».

На играх зачастую отсутствовали судьи, из-за чего спорные игровые моменты решались грубой силой. Всё это делало «дикий» футбол школой тяжёлой закалки, которую прошли многие игроки, блеснувшие в советском довоенном чемпионате: Михаил Бутусов, Павел Батырев и другие. Играли в «дикий» футбол на окраинах Москвы, например, на Ходынском поле или у Рогожской заставы.

С победой Октябрьской революции именно «дикий» футбол становится массовым, так как доступ к футбольным полям и стадионам был открыт всем желающим.

В начале XX века в одной только Москве существовало четыре стадиона. Дореволюционные спортивные клубы были запрещены и расформированы, а на их основе созданы во многом сходные по устройству добровольные спортивные общества. Так появились известные нам «Динамо», «Спартак», сформированный как МКС — Московский клуб спорта, ЦСКА под названием ОППВ — Опытно-показательная площадка Всевобуча.

Клубы создавались при предприятиях и ведомствах для отдыха и спортивного досуга сотрудников. ЦСКА вошёл под крыло Красной армии, «Динамо» — в ведомство органов государственной безопасности. Лишь «Спартак» не будет иметь патронажа государственной структуры, из-за чего за командой закрепится репутация «народной». Футболисты «Динамо». 1926 год

На пути к чемпионату страны

Пройдя все невзгоды послереволюционного времени — Гражданскую войну, экономический упадок, международную изоляцию — общественная жизнь, включая спортивную, вернулась на круги своя. Наладилась футбольная инфраструктура, а следом встал вопрос о проведении клубного чемпионата страны.

Подобная мысль шла вразрез с линией партии, так как считалось, что любое соревнование, кроме всесоюзного соцсоревнования, есть удел буржуазных пережитков. К тому же футбольные матчи проводились лишь для досуга. Но со временем политика пошла навстречу спорту. С 1923 года в рамках Всесоюзного Праздника физкультуры начали проводиться футбольные соревнования по олимпийской системе. Участвовали в них не отдельные команды, а сборные городов. Так, в финале турнира встретились сборные Москвы и Харькова, матч закончился победой москвичей со счётом 3:0.

Возобновились чемпионаты городов. В них команды разделялись на две группы, а матч лидеров каждой из групп определял сильнейший в городе коллектив. В 1924 году лучшей командой Москвы стала «Красная Пресня» (современный «Спартак»), а в Ленинграде — «Петроградский район». Кроме того, в 1923 году была созвана сборная РСФСР. Чемпионы Москвы — клуб «Красная Пресня». 1924 год

Подобное положение дел в футбольной жизни сохранялось на протяжении целого десятилетия. В середине 1930‑х годов вопрос о создании клубного чемпионата страны витал в воздухе. Общесоюзное первенство подтвердило бы устоявшиеся границы государства, внутри которого оно проводилось. А эта идея шла вразрез с ожиданиями скорой мировой революции. Вдобавок турнир считался «буржуазным», потому что аналогичные ему чемпионаты проходят в Западной Европе.

Однако со временем подобная риторика стала ослабевать. Необходимо было дождаться события, которое подтолкнёт спортивное руководство к созданию чемпионата страны.

«Расинг» — Москва

В конце 1935 года сборная Москвы, состоящая из игроков «Динамо» и «Спартака», отправилась в Париж на товарищеский матч с клубом «Расинг» и любительскими командами французских пролетариев. Почти 60 тысяч зрителей на переполненном стадионе «Парк де Пренс» стали свидетелями поражения московской команды со счётом 1:2.

Сборная возвращалась домой с чувством неудовлетворённости, так как упустила победу в равном матче. Отечественные игроки ничуть не уступали зарубежным в классе, а значит могли конкурировать за первенство в мире. Так описывал свои ощущения игрок сборной Николай Старостин:

«Проигрыш оказался поучительным. <…>. Мы вернулись домой, ходили и объясняли, что противник хорош, но и мы не хуже. Нас застала врасплох тактическая новинка. Нужен обмен опытом, и не только в гостях, но и дома. А что мы знаем друг о друге? Полсотни игроков варятся в собственном соку. Встречаются в год по обещанию сборные больших городов, да и то непостоянно… Где уж тут набраться мудрости!».

Именно Николай Петрович по возвращении инициирует создание всесоюзного чемпионата по футболу. Крёстный отец советского чемпионата Николай Старостин

История первенства СССР: олимпийская система и немного политики

С зимы 1936 года Николай Старостин по поручению первого секретаря ВЛКСМ Косарева готовит проект чемпионата СССР по футболу. Но невозможно было ограничиться лишь организацией чемпионата, встал вопрос о необходимости изменить представление об игре в целом. Для этого перенимали опыт западных коллег: ввели оплачиваемое судейство, освободили игроков команд от работы на предприятиях и многое другое. Продолжались дискуссии о тактическом построении, так как популярная в европейском футболе схема «дубль-вэ» — три защитника, два полузащитника и пять игроков в атаке — считалась чрезмерно оборонительной.

Наконец, 13 марта 1936 года на заседании Высшего совета физической культуры был одобрен проект, предложенный Николаем Старостиным. Было решено провести чемпионат СССР в два круга — весной и осенью, а в перерыве между ними разыграть кубок СССР по олимпийской системе. Была определена цена входного билета на футбольный матч — от одного до пяти рублей, на усмотрение предприятия-организатора. Система начисления очков предусматривали три очка за победу, два за ничью, одно за поражение и ноль за неявку на игру. Команды в чемпионате разделены на дивизионы: от сильнейших команд страны в группе «A» и по нисходящей до группы «Г». Дебютанты советского футбола — ФК «Локомотив», творение Лазаря Кагановича. Чемпионат 1936 года

Распределение команд в первый дивизион происходило по результатам чемпионата сборных городов 1935 года. На пьедестал попали Москва, Ленинград, Харьков. Соответственно в группу «А» грядущего клубного чемпионата были определены четыре команды от Москвы («Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив»), две от Ленинграда («Динамо» и «Красная заря»). В судьбу команды из Харькова вмешалась политика: было решено заменить харьковское «Динамо» на киевское «Динамо», чтобы придать высшему дивизиону остроту в контексте противостояния трёх исторических российских столиц.

Наступил долгожданный день — 22 мая 1936 года. В Ленинграде при полных трибунах стадиона «Динамо» на 12 тысяч мест состоялся первый матч чемпионата СССР по футболу — ленинградское «Динамо» против московского «Локомотива».

Вместимость арены вряд ли впечатлит современного читателя, но стоит знать, что на каждое место приходилось два-три зрителя. Вот как события вспоминал очевидец:

«О том, чтобы попасть на открытие чемпионата страны, можно было только мечтать. Нам было по 14, и мы умели не только мечтать, а и пробираться без билетов. В тот день пацанам повезло, игра проводилась на „Динамо“. Старожилы знают, в то время вход на стадион имени Ленина был один, через относительно узкий мостик, и нам, мальчишкам, иногда приходилось действовать вплавь. „Динамо“ — не Петровский остров, водной преграды не было, а заборы препятствием мы не считали. Вместимость стадиона „Динамо“ была невелика, желающих — тысячи…».

Игроки «Локомотива» выходят на игру

В игре, с которой начался сезон, Виктор Лавров открыл счёт на пятой минуте матча, а ленинградскому «Динамо» пришлось отыгрываться. Матч окончился волевой домашней победой ленинградцев со счётом 3:1.

Цена на билет во время чемпионата редко достигала допустимого максимума и не превышала трёх рублей. Благодаря этому трибуны никогда не пустовали. Даже киевский стадион «Динамо» имени В. А. Балицкого вместимостью 40 000 зрителей в день игр был полон. Это внушительное число — на заре советского футбола болельщики не приезжали на гостевые матчи любимой команды.

Единственной командой без собственной домашней арены был «Спартак». Москвичей заботливо приютили земляки из «Динамо». Впрочем, своего стадиона у «Спартака» не будет вплоть до «Открытия Арены», впервые принявшего болельщиков в 2014 году.

Чемпионат 1936 года зажёг первые звёзды советского футбола. Лучшим бомбардиром первенства с результатом в шесть голов стал динамовец Михаил Семичастный, чью игру лестно оценивал даже Николай Старостин:

«В двадцать лет он бежал как олень, бил как снайпер и жонглировал головой как первоклассный цирковой артист».

Михаил Васильевич Семичастный

Братья Старостины также ярко проявили себя в первом сезоне. Александр цементировал центр обороны, Андрей и Пётр играли в полузащите. Николай не только занимался развитием советского футбола, но и отвечал за линию нападения. Памятник братьям Старостиным на стадионе ФК «Спартак»

Спустя шесть туров, которые растянулись на два месяца, с 22 мая по 17 июля, чемпионом СССР стало московское «Динамо». Команда выиграла все шесть матчей в первенстве. Второе место досталось киевскому «Динамо», а бронза — «Спартаку». Чемпионы СССР 1936 года — московское «Динамо»

Взгляд в будущее

Так прошёл первый чемпионат СССР по футболу. У отечественного футбола всё ещё было впереди: и громкие имена, и еврокубковые успехи. Молодой чемпионат развивался быстрыми темпами, строились стадионы и тренировочные зоны. Сам спорт стал настолько популярен, что обрёл поклонников не только среди рабочих, но и среди первых лиц. Лаврентий Берия поддерживал «Динамо» из Тбилиси, а Василий Сталин — ЦСКА. Несмотря на рост интереса к спорту, официальная непрофильная пресса в первой половине века уделяла не так много внимания футболу, отводя для него небольшие заметки на последней странице.

Спорт номер один уже в 1930‑е годы станет частью популярной культуры: в 1937 году Лев Кассиль напишет роман «Вратарь республики», экранизация которого станет первым фильмом о футболе. Впереди будет много интересного — спортивные турне по Европе, новые чемпионаты и победы.

Роман Фролов

https://vatnikstan.ru/history/sssr-futbol-1936/

