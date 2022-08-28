Мы это сделали!!!

Команда Рыбаря поздравляет хакерскую группу Берегини с мощной совместной победой (https://t.me/gramotyyaroslava/8537): в Казахстане официально объявили о приостановке экспорта военного оружия за рубеж до конца 2023 года после устроенного нами скандала.

Какое любопытное продолжение истории о том, как некоторые союзники России по ОДКБ снабжают оружием и боеприпасами украинскую армию.

Сначала, напомним, стало известно, что Великобритания активно закупает (https://t.me/gramotyyaroslava/7866) в Казахстане огромное количество снарядов и ракет для передачи их Украине. Через иорданскую прокладку.

Затем выяснилось, что тем же самым занимаются (https://t.me/gramotyyaroslava/8478) США. Закупают у казахов истребители Су-27 и двигатели к ним. Тоже для украинцев. Через болгарскую прокладку.

Потом встреча (https://t.me/gramotyyaroslava/8157) Путина и Токаева. Потом телефонный разговор (https://t.me/gramotyyaroslava/8480) министров иностранных дел двух стран.

А теперь вот:

"Казахстан приостановит (https://primeminister.kz/ru/news/kazahstan-na-god-priostanov...) экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года - пресс-служба правительства".

Благодаря нашему совместному труду удалось доказать, что казахи активно поставляют оружие Украине, поддерживая открытую агрессию против собственного союзника по ОДКБ.

Правительству Казахстана пришлось объявить о полной приостановке экспорта оружия за рубеж, чтобы нивелировать последствия скандала.

Напоминаем хронологию наших публикаций:

▪️Хакерская группа Берегини опубликовала (https://t.me/hackberegini/991) информацию о поставках БТР, ПТРК и боеприпасов со стороны Казахстана через иорданских посредников на Украину по заказу из Великобритании. Подрядчиком выступила (https://t.me/rybar/37010) компания «Техноэкспорт».

▪️В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан попытались (https://t.me/stopfake_kz/2876) информацию опровергнуть, заявив, что компания «Техноэкспорт» за получением лицензий не обращалась. И ни о каких поставках не может идти и речи.

▪️Команда Рыбаря опубликовала (https://t.me/rybar/37231) документ, прямо подтверждающий вранье казахской стороны. У «Техноэкспорта» есть все лицензии на поставку неиспользуемого или находящегося на хранении военного имущества. И лицензии свежие.

▪️Команда Рыбаря обнаружила (https://t.me/rybar/37523) подтверждение того, как казахский «Техноэкспорт» поставляет оружие на Украину через иорданскую фирму Blue Water Supplies.

▪️Хакерская группа Берегини выяснила (https://t.me/hackberegini/1010), что одним «Техноэкспортом» дело не ограничивается. Через якобы болгарскую фирму-прокладку, принадлежащую украинцам, с «Казспецэкспортом» была достигнута договоренность о закупке казахских Су-27, авиационных двигателей и вертолетов Ми-24. По документам это должно было быть поставлено в США, но по факту — оказаться на Украине.

В итоге, казахская сторона получила мощный нагоняй.

🎊Ура, товарищи. Мы это сделали. И пусть хоть кто-то попробует преуменьшить значение нашего информационного фронта.

Добавление от Андрея Медведева.

Вообще, как человек, выросший на Востоке, и проработавший там какое-то время, скажу, что слишком верить обещаниям официального Казахстана, пожалуй не стоит.

Вся история отношений Российской Империи и азиатских государств, это череда ситуаций, когда азиатские ханы или эмиры говорили одно, а делали строго противоположное. Клялись в дружбе, а тем временем торговали русскими рабами и вели переговоры с англичанами.

В 1820 году Бухару посетило русское посольство, были подписаны некоторые договоры. Когда через 30 лет там же оказался русский посланник Игнатьев (да, тот самый военный и дипломат), ему сказали, что не могут сейчас обсуждать какие-то новые шаги, потому что не помнят, что подписывали какие-то договорённости. В Хиве же сказали, что были вроде бумаги, но потерялись давно. И таких примеров десятки.

Вот это всё важно помнить и понимать, что схваченный за руку партнёр по ОДКБ скорее всего будет думать не о том как выполнить обещание, данное Москве, а как его обойти похитрее, чтобы больше не поймали.

https://t.me/rybar/37803