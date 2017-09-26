Благодарность за спасенную жизнь от Виталия Кличко

«Тот, кто спас одну жизнь, как будто спас целый мир» — эта надпись выгравирована на израильской медали «Праведник народов мира». Ею награждаются те, кто в период Второй Мировой войны способствовал спасению евреев.

Смысл этой цитаты из Талмуда, думаю, понятен – речь идет не только о бесконечном внутреннем мире одного человека, но и о том, что каждая спасенная жизнь может дать мириады новых жизней в своих потомках. Это в полной мере относится и к истории, которую узнали журналисты «КП в Украине», в свое время побывавшие в села Вильшана Черкасской области, которое считается «малой Родиной» братьев Кличко.



Прославленным боксерам в местном музее посвящен отдельный зал, в котором помещено огромное пышное генеалогическое древо рода Кличко. Современную историю рода Кличко исчисляют столетием — знают истории их прадедов Ерофея и Петра и, конечно же, деда братьев Родиона Кличко....

— Родион был сыном бедного крестьянина Петра Кличко, — показывает на генеалогическом древе заведующая музеем Людмила Тимошенко «листик» деда спортсменов. — Он был единственным из этой линии Кличко, кто, как говорится, выбился в люди — закончил школу милиции, получил должность начальника паспортного стола, что по тем временам было очень высоким постом. Женился на очень красивой и умной девушке Тамаре (в девичестве Тамара Яковлевна Этинзон – Авт.), которая приехала в село работать учительницей украинского языка.

Это бабушка наших боксеров-чемпионов, — уточняет Людмила Тимошенко. — Люди вспоминают, что она была активисткой — вечера организовывала, пела, играла на гитаре. Но, увы, ее очень сильно сломила Великая Отечественная. Во время оккупации Тамару Кличко арестовали фашисты вместе с ее двухлетним сыном. «Она по национальности была еврейкой, — объясняет Людмила Тимошенко. — Родиону удалось каким-то немыслимым образом выкупить ее у оккупантов, а вот сына спасти не удалось — его убили».

Но на этом страдания Тамары Кличко не закончились — чтобы спасти жену, Родион Кличко два оккупационных года прятал ее от всех в старой отеческой хате. «Во время оккупации Родион Петрович шил и чинил обувь. Так что когда к нему в дом приходили заказчики, он прятал жену в сундуке на печи, — вздыхает Людмила Тимошенко. — Она была миниатюрной женщиной, так что легко помещалась в сундук, Родион сделал там специальное отверстие — чтобы жене было легче дышать…».

Но сколько могло продолжаться такое существование? Ведь рано или поздно нашлись бы «добрые люди»… Представьте, каково оно в течении двух с лишним лет ждать каждый день разоблачения и неминуемой гибели (ведь с укрывателями евреев оккупанты также не церемонились)? Конец физическим и моральным страданиям супругов Кличко положила Красная Армия. 28 января 1944 года юго-западнее Вильшаны состоялось соединение войск 1-го и 2-го Украинских фронтов под командованием Николая Ватутина и Ивана Конева и образование кольца в районе Звенигородки. В ходе боев было освобождено от оккупантов и родное село Кличко.

Мы можем только представить те чувства, которые испытали в этот день Родион и Тамара Кличко, когда с плеч свалилась многопудовая ноша страха, что не нужно больше контролировать каждое свое слово и даже каждый вздох, когда пришло осознание, что «выжили!», что впереди целая жизнь, что, наконец, можно просто пройтись по улице!

И разве о воинах Красной Армии, их командирах нельзя сказать: «спасшие целые миры», не только спасенных ими от нацистского рабства и гибели, но и их бесчисленных потомков, за саму возможность которых появиться на свет, достичь того, чего они достигли, они (советские воины), включая Николая Федоровича Ватутина, отдали самое дорогое, что у них было – собственные жизни? И вот благодарность от одного из «спасенных». 2 июня Киевсовет принял решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина. Среди поддержавших решение был и глава Киевский городской голова Виталий Кличко, внук Родиона и Тамары Кличко. Кличко и К0 назвали магистраль именем Романа Шухевича, украинского командира специального разведывательно-диверсионного батальона абвера «Нахтигаль» (немецкие командиры – обер-лейтенант Ганс-Альбрехт Герцнер и обер-лейтенант Теодор Оберлендер, политический руководитель, осуществлявший связь между личным составом и немецким командованием), приданного 1-му батальону полка «Бранденбург 800» майора Фридриха Вильгельма Хайнца. «Хлопцы» батальона «Нахтигаль» в том числе приняли участие в чудовищном львовском погроме (от которого даже немцам стало «муторно»).

Фраза из Талмуда, которой я начал этот материал, имеет и продолжение: «кто отнимет одну жизнь, уничтожает целый мир». Сколько «миров», сколько безвинных жизней, уничтожили Шухевич и его подручные? Были бы у Тамары и Родиона Кличко шансы выжить (а у их внука появиться на свет), если бы возглавляемая Николаем Ватутиным и другими военачальниками Красная Армия не свернула шею Гитлеру?

И ладно бы киевский мэр был типичным представителем отечественного политикума, пошедшим во власть дабы выбиться «из грязи в князи», набить карманы и потешить амбиции, готовым ради этого, что называется «и мать родную продать». Но Виталий Кличко пришел в политику исключительно на своем уже сделанном имени, заслуженном авторитете величайшего (без преувеличения) спортсмена.

Зачем ему это понадобилось? Амбиции, жажда славы? Но разве не было у него безупречной славы великого спортсмена, гордости и даже символа своей страны, своего народа, которая бы позволила оставаться авторитетной, уважаемой и влиятельной персоной?

Только вот «слава» любого политика не бывает однозначной (в хорошую сторону уж наверняка). И чем далее, тем все более ассоциируется уже Виталий Кличко не столько с великим боксером, сколько с феерически некомпетентным политиком. А как показала история с «декоммунизацией» Проспекта Ватутина и полностью морально деградировавшим человеком....

Уверен в том, что придет время, когда на карте Киева будет восстановлена историческая справедливость. А вот память о том, кто осквернил освобожденный Николаем Ватутиным город, кто надругался над памятью собственных дедушки и бабушки, останется. С такой славой Виталию Кличко продолжать свой жизненный путь, да и остаться в истории. Что ж, такой выбор он сделал сам!

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