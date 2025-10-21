Кто-то скажет, что не видеть леса за деревьями – это плохо, а не видеть деревьев в лесу – еще хуже. Но увидеть – одно дело, а опознать его, да еще и знать про него различные факты – это уже интересно, ведь знания не только украшают, но и добавляют разнообразия в нашу жизнь. Итак, знакомимся с сосной обыкновенной.

Сосны – это вечнозеленые хвойные деревья, принадлежащие к роду Pinus семейства Pinaceae. Они являются настоящими долгожителями (живут от 100 и до нескольких сотен лет) и символом Нового года во многих странах мира. К тому же сосна является одним из самых древних представителей растительного мира.Существует около 130 видов этих деревьев. Растут они как в Северном полушарии, так и около экватора и заполярья.Самым долгоживущим видом является Сосна остистая межгорнаяОдин экземпляр этого вида, получивший название «Мафусаил», является старейшим живым организмом на нашей планете. Возраст «Мафусаила» находится в районе 4850 лет.Это дерево расположилось в Белых горах Калифорнии.Размеры этого дерева сильно зависят от вида. Например, есть экземпляры, вырастающие не выше 3 метров. А есть сосны, достигающие в высоту около 80 метров. Но если говорить о средних габаритах представителей семейства Pinaceae, то это приблизительно 15-45 метров в высоту.В отличие от многих других деревьев, сосны не боятся пожаров. Более того, многие виды наоборот любят их и в первые 1-2 года после пожара начинают увеличивать свою популяцию.Этот парадокс вызван эволюционной приспособленностью данных деревьев к систематическим пожарам.Например, если говорить о сосне болотной, то у нее выработан уникальный механизм роста. Достигнув высоты в несколько сантиметров, всходы этого вида просто перестают расти в высоту. Вместо этого они 5-7 лет развивают свою корневую систему. Когда же случаются пожары, оставляющие после себя много золы, ростки сосны болотной начинают расти. Развивая корневую систему, этот вид обеспечивает себе будущее даже в случае сильных пожаров. У другого вида, сосны мягкоигольной, шишки открываются лишь при очень высоких температурах.Внутри этих деревьев находится смола. Эта смола защищает растение, образую защитный колпачок на ранах и тем самым ускоряя их процесс заживления. Смола также защищает дерево от грибковых инфекций и насекомых, какие пытаются проникнуть в дерево.Это дерево активно культивируется человеком. Сосну используют в качестве новогоднего дерева или для заготовки древесины. Древесина сосны используется для изготовления вагонки, полов, мебели и т.д. Так как дерево не обладает свойствами устойчивости к насекомым и гниению послу вырубки, его обычно рекомендуют использовать для строительных целей только внутри помещений. Предполагается, что при наружной отделке срок службы соснового пиломатериала находится в районе 1-2 лет (в зависимости от климатических условий).Добытая из дерева смола попадает в состав такой коммерческой продукции как герметик, клей, лак и т.д. Смола некоторых видов также является важнейшим источником скипидара.Некоторые виды сосен производят очень крупные семена. Эти семена известны как кедровые орехи. Это очень популярный, вкусный и питательный продукт. Кедровые орехи используют как в свежем виде, так и добавляют в выпечку. Без кедровых орехов невозможно приготовить знаменитую итальянскую пасту Песто. Популярность кедрового ореха не удивительна. Он полон витаминов А и С.Но стоит также отметить, что не все кедровые орехи пригодны для употребления в пищу. Есть такой вид как сосна белая китайская, какая производит относительно токсичные орехи. При употреблении этих орехов возникает покалывание во рту, какое может длиться до нескольких дней. Это покалывание носит название – синдром соснового рта.Эти деревья носят название вечнозеленых. Но на самом деле, в течение года около 80% игл меняются на новые. Просто из-за того, что этот процесс идет медленно, кажется, что ель как стояла со старыми иглами, так и стоит дальше. О том, что это неправда, говорит окружающее растения покрывало из сухих игольчатых листочков.Сосна и ель – это два хвойных растения, принадлежащих к разным родам (первый – к роду Pinus, второй – к роду Abies). Но при этом эти два рода принадлежат к одному семейству – Pinaceae (Сосновые).И несмотря на родство, деревья, принадлежащие к этим родам, имеют существенные внешние отличия. Во-первых, ветви ели опущены вниз, закрывая ствол. Благодаря такому расположению ветвей, дерево имеет конусообразную форму. У сосны все несколько иначе. Ее ветви направлены вверх и начинаются не у самого низа ствола, как у ели, а выше – приблизительно с его середины. Именно поэтому в сосновом лесу очень светло. Во-вторых, иголки у ели короткие и колючие, а у сосны длинные, мягки и пушистые. В-третьих, сосновые иголки расположены на ветках попарно (группами по 2, 3 или 5 иголочек), в то время как иголки ели располагаются по одной друг за другом.Из нее получают эфирное масло. Его добывают путем отгонки с паром молодых веток и шишек. Это масло активно используется в секторе натуральной косметики для производства мыла и моющих средств, обладающих очищающими, дезодорирующими и тонизирующими свойствами против усталости. Эфирное масло сосны также используется в медицине. Ингаляции с добавлением этого масла и использование его в назальных спреях помогают бороться с заложенностью носа и бронхитом, благодаря своим бальзамическим, седативным и противовоспалительным свойствам.Эфирное масло также получают из коры дерева, но оно имеет более низкое качество, чем масло, полученное из молодых веток и шишек.Самым распространенным видом рода Pinus является Сосна обыкновенная.В некоторых странах, в частности, в Швеции, иголки сосны используют для заваривания чая (там он называется Tallstrunt Tea). Чай из иголок этого дерева очень полезен для организма человека, так как богат такими витаминами как А и С.300-летняя сосна в Удмуртии