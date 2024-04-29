К чему мы идем?

Увидел у Живова такую вот табличку. Указывается, что это от МВД, и они уже ее удалили. Видимо, чтобы не нагнетать, хотя, казалось бы, чего вы стесняетесь-то? Это же вроде как курс государства или все-таки нет? Непросто найти общую подобную статистику в сети, данные отрывочны и разбросаны, но могу сказать, что эти данные верны и в 2023 цифры не уменьшились. Тенденция сохраняется и в 2024.

Размышляю:

Начну с того, что миграционная проблема бывает двух видов:

1. Менее опасная - нелегальная миграция и непродуманный безвизовый режим. Здесь все понятно, но эта проблема, если ее захотеть решить, решается быстро путем массовых проверок, облав, отлова нелегалов, нужных законов и подзаконных актов и закрытия границ. Как в 2020 году: закрыли границы, стройки встали и мигранты начали массово уезжать домой. Или пример с ОАЭ- там всю черновую работу делают миллионы мигрантов, но никто гражданство не получает, и мигранты понимают, что гражданство им не светит и воспринимают ОАЭ как место для работы, а не для жизни, где можно получить гражданство, маткапитал, вступить в диаспору и привезти туда всю свою родню.

2. Более опасная проблема - массовая раздача гражданства. Пример - Франция, где миллионы жителей Африки и Востока получают гражданство, привозят семьи, создают свои этно-культурные анклавы, далее, становясь уже политической силой, требуя свои права, выбирая своих депутатов, а политические партии в своей политической риторике уже вынуждены считаться с этим многомиллионным электоратом.

Если посмотреть на таблицу можно увидеть, что около 300 тысяч жителей Средней Азии и Закавказья получают гражданство РФ ежегодно и тенденция не спадает. К выдачам паспортов жителям Украины, Беларуси, Молдовы у меня претензий нет - это этно-культурные близкие нам люди, разделяющие наши ценности, не создающие диаспор или этнических ОПГ, да и по статистике у иммигрантов из этих стран нет никаких проблем с этнической преступностью. То же самое я могу сказать и о получивших гражданство казахах. К иммиграции из Казахстана у меня претензий нет.

Меньше проблем у нас с иммигрантам и из Армении и Грузии. Это все же этно-культурно нам более близкие страны, чем государства Средней Азии.

Проблемы бывают, но их меньше и они не носят угрожающего характера.

Иммигранты из таких стран как Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан сейчас получают около 400 тысяч паспортов ежегодно. И тенденция не идет на спад. Давайте считать: если даже тенденция будет такой, то 2 миллиона жителей этих стран получат гражданство в ближайшие 5 лет, но я думаю, эта цифра будет выше, ведь каждый получивший гражданство привозит родню, которая также его получает. Итого примерно 3 миллиона за 5 лет + 1 миллион с 2016 года, итого 6 миллионов новых граждан из Средней Азии с 2016 года в 2029 году.

Что будет к 2039 году, то есть через всего каких-то 15 лет: при сохраненных тенденция выдачи это еще порядка 5-6 миллионов новых паспортов, итого уже 12 миллионов + те 6 миллионов , что получили гражданство до 2029, благодаря ударной рождаемости станут 8 миллионами. Также будет прирост среди тех 5-6 миллионов, которым раздали гражданство с 2029 по 2039. Итого около 12 миллионов взрослых граждан из Средней Азии плюс около 4-5 миллионов детей-граждан по рождению. Итого 17 миллионов. При сохранении численности населения - это более 11% населения, но это вся выкладка с учетом цифр лишь после 2016 года. Сюда мы прибавляем миллионную армию нелегальных и трудовых мигрантов - это получается порядка 30 миллионов в стране. И это я сохранил тенденцию выдачи, а что если она вырастет как выросла с 2016 по 2022 год, где граждане, например, Таджикистана получили паспортов в 2022 в 9 раз больше, чем в 2016? Там может быть и до 50 миллионов. Треть страны.

А что далее? Далее эти люди уже вправе требовать свои права с учетом их этно-культурных особенностей и традиций, как во Франции. Например, ношение Никаба. Сколько будет депутатов в Госдуме от этой группы населения к 2039? Полагаю треть.

Все это создает почву для мощнейшего социального взрыва. Россию не победить оружием, но ее можно попытаться развалить изнутри на внутренних противоречиях, чем и занимаются англо-саксы, что пытаются сделать англо-саксы и хохлы. Такое у британцев получилось в 1917 году, только там это сделали на классовом противоречии, впоследствии добавив сепаратистский кейс на окраины, а сейчас на культурно-национальном, миграционном вопросе. Им выгоден массовый завоз мигрантов и раздача паспортов для раздувания внутренних противоречий и не из таких стран как украина и Беларусь, а именно из культурно чуждых стран Средней Азии. В России порог толерантности гораздо выше, чем в Британии, где в том же Лондоне лишь 36% британцев белые христиане, и толерантным британцам норм, но мы не британцы. На этом западные разведки пытаются играть.

Я взял какие-то 15 лет всего. А если возьму 30 лет? Какие там цифры будут, представить страшно. Мы кому страну передавать-то нашу будем? Тенденции те же самые, что и на Западе. Иногда ощущение, что там что у нас этим занимаются одни и те же люди.

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