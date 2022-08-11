Прогулка по Царицино и Оперный дом

Недавно копилка впечатлений пополнилась еще одним ярким открытием. Я несколько раз гуляла по Царицыно, даже ставила подробные темы с описанием этого примечательного места. Но так и не была внутри знаменитого Оперного дома – Среднего дворца.

Чем же уникален Оперный дом? В нем можно увидеть отражение всех граней таланта выдающегося зодчего Василия Ивановича Баженова. Примечательны и великолепный наружный готический декор здания, выражающий триумф «екатерининского века», и сложная конструкция его сводов. Внутри «Оперного дома» прекрасная акустика! Как следует из названия дворца, прозванного так в начале XIX века, он задумывался как место для проведения больших государственных приёмов, дипломатических встреч, обязательно сопровождавшихся музыкальными и театральными салонами. Примечательно, что работа над строительством оперного дома была завершена еще до того, как Василия Ивановича отстранили от должности главного Царицынского архитектора. Оперный дом (Средний дворец) построен по проекту Василия Баженова в 1776-1778 годах.

В Оперном доме не только замечательная акустика, но и потрясающая игра света. Благодаря форме окон и конструкции сводов свет буквально играет в старинных стенах: бликует, преломляется и рассыпается.

В ясную погоду дворцу смело можно давать название – «Дом Солнца», что нельзя сказать о соседнем – Малом дворце, в котором эта идея отражена лишь только во внешнем декоре.

Сейчас в Оперном доме проходит выставка скульптур из усадьбы Останкино. В самом Останкинском дворце идет реконструкция, поэтому есть возможность увидеть скульптуры в Царицино. И этот союз двух усадеб, без преувеличения, войдет в мой личный список самых ярких впечатлений года. Помещенные под своды Оперного дома и подсвеченные солнечными бликами, старинные скульптуры из мрамора выглядят так, будто они находятся среди простор Олимпа, а они сами – ожившие персонажи античных сказаний и легенд. Есть среди скульптур не только копии со знаменитых античных оригиналов, так и подлинные работы древнегреческих скульпторов – ценнейшие образцы знаменитой шереметевской коллекции останкинского дворца-театра.









Первую реставрацию Оперного дома провели в 1927 году под руководством архитектора Николая Пустаханова.





В 1949 году под руководством архитектора Николая Виноградова был изготовлен макет Оперного дома. Сейчас он хранится в Музее архитектуры имени Щусева.



Оперный дом был одним из первых зданий царицынского ансамбля, которое полностью отреставрировали.





После длительной реставрации, проведенной по проекту Изольды Рубен в 1987–1995 годах, он стал главным концертным залом «Царицына». Кроме того, его начали использовать как выставочное пространство.



Первый этаж Оперного дома поражает огромными парадными люстрами, свисающими с потолка. Это каскадные люстры на 84 свечи, созданные в Австрии в конце 1990-х годов специально по заказу музея.



С 2012 по 2014 год в здании провели комплексный ремонт.





Оперный дом открыли выставкой скульптур Шереметевых из усадьбы Останкино, закрытой на реставрацию.











На выставке можно найти как антики — образцы II и III века до нашей эры, так и скульптуры XIX века — копии с античных скульптур, сделанные известными художниками.



Дворец украшают 28 светильников, или, если быть точнее, 12 люстр, 14 бра, один фонарь в готическом стиле и одно паникадило, или многосвечник.









На втором этаже — в более камерных пространствах — висят подлинники. Например, люстра на восемь свечей российского производства, датируемая примерно последней четвертью XVIII века, металлический каркас которой украшен миндалевидным хрусталем, или позолоченная люстра на пять свечей первой половины XIX века с пятью свечниками в виде амуров и скульптурным изображением орла на поддоне.









































После Оперного дома прогулялись мы и по парку Парк там замечательный. Кстати, очень любят для фотосессий посещать это место молодожены. Пока ходили я встретила пар 7-9.

Белочки там совершенно ручные. Подбегают к людям и ждут, когда им дадут орешки. Хватают, отбегут и щелкают.

Мало того, там и синички совершенно не боятся людей. Стоит протянуть руку и тут же на нее садятся.

Вон, как хитро поглядывает!

Их там тоже я видела с десяток. Именно ручных. Привыкших брать корм с ладони. У меня тоже взяла, но я запечатлеть не успела. Тут либо корми, либо "фоткай".

Есть же на царицинских прудвх и две пары лебедей.

Самое интересное, что они с удовольствием поглощают подорожник. Сами не рвут, а вот в воде, если кинут, великолепно поедают. Так забавно как они их размельчают. Знаю, что прикармливать их можно капустой, пророщенными ростками пшеницы. И ни в коем случае не человечкской пищей. Птицы от этого болеют. В глубине парка есть и мостки, и гроты и даже смотровая башня. Вид сверху По берегу пруда вернулись ко дворцу По дороге вот таких красивых дев сфинксов встретиили Хлебный дом Остальное я просто не стала фотографировать, поскольку все это у нас уже было. Третий Кавалерийский Корпус. Гуляли мы долго, до 7 часов. Замечательные мосты Конечно и фонтан посетили. Но он включается цветом в 9 вечера. Там получасовая программа цветомузыки под танцующие струи. Дожидаться не стали. Поехали домой. На выходе (не главном) вот такая скульптура Памятник господарю Молдовы Дмитрию Кантемиру. Его очень ценил Петр 1. Всё свободное время Кантемир посвящал науке и написанию ученых трудов.

В Москве Кантемир жил в имении Черная Грязь. Ранее оно принадлежало фавориту царевны Софьи князю Василию Голицыну, но после его опалы и ссылки было конфисковано и подарено царем Кантемиру. В близлежащих селах Сабурово, Булатниково, деревне Ореховке (эти названия сохранились на карте Москвы) поселились приехавшие с господарем выходцы из Молдавии. Кантемир построил в имении великолепный деревянный дворец в китайском стиле, а вокруг разбил парк с каскадом прудов. Через полвека этот живописный ансамбль так понравился молодой императрице Екатерине II, что она повелела выкупить его у потомков господаря и заложить там свою новую резиденцию. А неблагозвучное название Черная Грязь сменили на Царицыно. Но вполне логично, что памятник великому государственному деятелю и ученому Дмитрию Кантемиру стоит именно возле дворцового комплекса Царицыно. На этои наша прогулка подошла к концу.

https://tsaritsyno-museum.ru/park/locations/opernyj-dom/

https://www.mos.ru/news/item/92837073/

https://vadimrazumov.ru/?skip=30