Знайте, русские люди: он гасил свечи так, как хотел бы загасить нас

Богохульство в храме, совершенное мигрантом, было НЕслучайным, НЕбезобидным.

Безработный гражданин Таджикистана Аскар Б. вошёл в храм Адмирала Феодора Ушакова в Южном Бутове и потушили заупокойные свечи, толкнул прихожанку и ушёл. Его задержали по горячим следам — он прямо заявил, что потушил свечи, чтобы оскорбить чувства православных верующих. Новости СМИ2

Пока суд отправил его в СИЗО до 18 августа. По информации СМИ, Бутаев на заседание явился с переводчиком: уверял, что очень плохо говорит по-русски. У него девять классов образования, в России он не работал, чем занимался, объяснить не смог. Зато смог чётко сказать, что цель поступка — оскорбление православных.

Солидарен со своим другом Борисом Корчевниковым:

«Просто знайте, русские люди: как это бессловесное, не говорящее по-русски бесноватое существо ходило с ковриком и в тапочках по храму и гасило свечи, так оно мечтает, русские люди, загасить нас всех.

Потому что его так научили:

А) в его радикальной секте, не имеющей никакого отношения к исламу

Б) на его русофобской теперь родине - Таджикистане

В) в его подпольных московских боевых клубах

Г) в его, скорее всего, многодетной семье

А ещё его научили так думать:

Д) некоторые наши с вами, русские люди, чиновники от миграции, которых его родители покупают за купюры, - эти чиновники хуже и опаснее самих непрошенных гостей.

Е) его научили так думать здешние толпы его нелегальных сородичей, которые благодаря этим купленным чиновникам осели на русской земле в полной уверенности, что тут так покупается и продаётся всё - те, кто беззаконно тут оказался, никогда и ни один местный закон уважать уже не будут!

Ж) его научили так думать наши с вами силовые или иные ведомства, которые на глазах у этого животного «решают все вопросы» с диаспорами - кого надо отмазывают, отпускают, дают уехать из страны или уйти от закона, покрывают эти самые подпольные клубы/кинотеатры/секты.

А ещё его научили так думать во многом и мы сами:

З) сама атмосфера нашей жизни: вроде бы, называясь православной страной, мы едва ли даём увидеть иноплеменным, как люди здесь своей жизнью, поступками, на своих улицах славят, не стесняясь, своего Бога - Христа.

Он и крестов-то на баннерах и плакатах не видит - разве что на маковках, но и маковку далеко не везде встретишь - в России катастрофически не хватает церквей - целые районы и посёлки стоят без них.

Они гасят свечи в наших храмах потому что думают, что здесь эти свечи массово и не зажигают.

В рекламе и на общественных площадках массово избавляются от крестов И) его научила так думать наша эстрада - та её часть, которая также поёт про то, как у нас всё покупается и продаётся. Мы хотим вливать в уши нашим детям песню «За деньги - да», смаковать придурков-блогеров, распинающих себя на крестах и прикуривающих от лампадок в храмах - и потом удивляемся, а чего иноплеменные не хотят жить по нашим традициям?

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А мы-то сами хотим? Мы сами не первые ли враги своей культуры и традиции? Где иноплеменные её увидят - эту нашу культуру и традицию, если мы сами её едва знаем и публично пляшем под «за деньги- да»?

Й) его научили так думать вывески наших магазинов и кафе - в основном, на английском или любом другом нерусском - и он спрашивает себя: а эти русские сами себя-то уважают? Они вобще здесь у себя не в гостях ли? Если в их речи и на их фасадах и русского-то не заметишь. Й) его научили так думать вывески наших магазинов и кафе - в основном, на английском или любом другом нерусском - и он спрашивает себя: а эти русские сами себя-то уважают? Они вобще здесь у себя не в гостях ли? Если в их речи и на их фасадах и русского-то не заметишь.

К) его научил так думать доступный разврат на наших улицах и в наших сетях

Л) а ещё - наша пандемия абортов и то, что некогда многодетная православная страна, растеряв своё православие, следом растеряла и массовую многодетность - в московских окраинных дворах, где он нелегально поселился, он видит: совсем не густо русских сверстников, зато там всё больше парней из его же стаи - его крови и его мыслей.

А ещё его научило так думать то, что он просто пока ещё крепко не получал по своей бесноватой физиономии за свои слова, дела и святотатство - привыкший уважать только силу, он силы-то у нас пока ещё не встретил.

На пути растущей «Русской общины», ребят из «Сорок сороков» или любых просто здоровых духом, любящих и защищающих свой дом наших соотечественников этот зверёк ещё не попался, а те законные государственные структуры, которые должны были бы явить силу и пресечь его и его сродников беззакония - эту силу почему-то настойчиво не проявляли.

А бессилие он будет презирать.

Поэтому смотрите, русские люди, на эти кадры. И знайте, они пришли гасить не свечи.

А нас.

Не получится у них это только, если им будет дан жёсткий силовой отпор.

И если мы сами зажжем, не стесняясь, свечи: и своей веры, и своей традиции - только в них наша сила.

Идите в храмы! Пока не поздно

Мы это можем. Мы эти свечи перед Ликом Спасителя уже зажигаем.

Матушка Сепфора говорила о нашей победе над Западом. Но победим ли мы себя? Своё безбожие В конце концов вспомним, храм какого святого этот таджик пытался осквернить: храм непобедимого святого адмирала Федора Ушакова, сказавшего: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури будут к славе России».

Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии. Поэтому произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове – это кощунство, сказал муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии. Поэтому произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове – это кощунство, сказал муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

«Пускай он месяца два почистит территорию монастыря, убирается на кухне и придет немного в себя. Но если не поймет и намеренно совершит еще правонарушение подобного рода, тогда нужно руководствоваться статьей УК РФ 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», – добавил он.

По словам муфтия, если нарушитель повторит содеянное, то должен быть «выдворен в свою страну»: «Отношения между разными религиями выстраивались веками, и те, кто оскорбляет чувства верующих, не нужды здесь».

Убежден, что подобным персонажам второй шанс абсолютно не нужен. Это не тот случай.

Юрий Кот

https://dzen.ru/a/ZnPU1-sBUFhMbK70

К сожалению вот тут: https://t.me/c/2050257270/726 сообщается, что таджик, который зашёл в православный храм, задул свечи и напал на прихожанку избежит наказания.

Диаспора подсуетилась и намутила точику чоткий диагноз, согласно которому он был признан невменяемым.

Теперь дикарь по кайфу отлежится в больнице (скорее всего только заберет справку) и продолжит дальше кошмарить людей. Для депортации, кстати, сей инцидент тоже посчитали недостаточным основанием.



