Заказная статья в МК в защиту мигрантов

Диаспоры наносят ответный удар.

Если вкратце - нельзя запрещать мигрантам ввозить семьи, потому что им будет некого трахать. И тогда они начнут насиловать россиян. Они и сейчас насилуют, но будут еще больше. Редкая конечно по глубине цинизма и гнили статейка.

Разумеется, это вранье и передергивание. В мире есть немало стран, где мигрантов больше, чем коренных жителей.

Сложно представить, чтобы в тех же ОАЭ с их выверенной миграционной политикой толпы мигрантов бегали по улицам и насиловали кого-то. Там даже при намеке на нелегальную миграцию запрещают въезд, как недавно запретили въезд мужчинам из ТаджикистанаПонятно, что диаспоры будут защищаться. Миллионная армия мигрантов обеспечивает их многомиллиардным потоком теневых денег. Рынки, общественный транспорт - все эти "перевод Мастурбеку на карту" вместо платежа через терминал. Эти деньги идут в нужные карманы.Дошло до того, что руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов открыто говорит, что 35% трудовых мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству, а мигранты испытывают чувство собственного превосходства над гражданами России.Как не устаю повторять - пути выхода из миграционного коллапса в России уже давно озвучили глава СК Бастрыкин и глава Крыма Аксенов. Пора принимать экстренные меры.

Ведь что уже творится?! В Москве задержали мигранта из Узбекистана, который трудолюбиво работал наводчиком ВСУ

За несколько дней до массированной атаки хохлов 10 сентября, он фотографировал военкомат Люберец и ещё несколько административных зданий в столице и области.

Иностранного специалиста зовут Мухаммадамин Г., он приехал в столицу недавно. Вчера его выследили и поймали силовики. В телефоне мигранта нашли фотографии и видео военкоматов в Кузьминках, Люберцах (туда сегодня прилетел один из дронов), здания Объединённого военного комиссариата Замоскворецкого и Останкинского района, а также гособъектов в Мещанском районе Москвы.

На допросе выяснилось, что все материалы он отправлял некоему Раджабу М., которого он не знает — познакомился в соцсетях. Переписывался с ним в WhatsApp (принадлежит запрещённой Meta) и Telegram. В мессенджерах сидел с фейкового аккаунта с именем Абу Сумая. За фото и видео российских объектов ему платили деньги. Через несколько часов после того как узбек скинул фото своим кураторам, украинские дроны самолётного типа "Лютый" попытались атаковать Москву. К четырём утра наша ПВО сбила 11 штук в четырёх городских округах. В том числе Люберецком.

В отношении Мухаммадамина возбудили уголовные дела по статям «Организация деятельности террористической организации» и «Содействие террористической деятельности».

Ждём теперь аналогичное заявление (посольство Таджикистана в Москве рекомендовало гражданам республики воздержаться от поездок в Россию из-за усиленного контроля на границах) от посольства Узбекистана. На кадре последствия атаки ВСУ 10 сентября на подмосковное Раменское.

А насколько можно быть уверенным, что он один такой?

https://t.me/mnogonazi/18925

Андрей Медведев пишет:

Коллеги, тут надо понимать ещё вот что.

Вовсе не обязательно приезжий из Центральной Азии будет работать на ГУР или СБУ за деньги. Или будет только из религиозных радикальных убеждений работать на мнимого брата по вере (на самом деле Мыколу из Киева), который подводит к присяге ИГ, и потом отправит на теракт.

Не стоит забывать, что учат мигранты у себя дома, в школах. А ведь в рамках курса истории, даже если это маленькая кишлачная школа, дети узнают, что всю историю их страна страдала от русской оккупации, русские разрушали и унижали, забирали все ресурсы, втянули бедных людей (казахов, таджиков, узбеков) в чужую им Вторую мировую войну, ничего эти русские не построили, ничего хорошего не дали, сплошные десятилетия ужаса и угнетения. Ни слова про запрет рабства, или запрет бача-бази. Очень сдержанно про промышленный рост, инвестиции и прирост населения. Все в стиле "ну да, кое-что хорошее иногда бывало".

То есть, практически каждый мигрант с мало мальским образованием в рамках школьного курса, потенциально может быть завербован именно на идее мщения Империи зла за годы угнетений/подавление кокандского восстания/за 1916 год/за взятие Хивы.

Именно поэтому, контроль миграции, запрет на привоз семей, чёткие правила пребывания мигрантов в России (жилые городки, как в ОАЭ, например), это вопрос государственной безопасности.

И только во вторую очередь можно думать про интересы бизнеса.

https://t.me/MedvedevVesti/18569

А тем временем диаспоры начали проникать во власть. Причём сразу в законодательную Глава таджикской диаспоры из Подмосковья избран ДЕПУТАТОМ местного совета на прошедших выборах.

Бахромжон Миросрорович Хасанов (для своих Баха) — глава таджикской диаспоры подмосковного города Пушкино. Перед приходом Бахи в политику ИП Бахромжон Хасанов было ликвидировано в Рязани. Судя по открытым источникам, основное занятие ИП с 2009 года по коду ОКВЭД 47.11 — «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах». К слову, теперь в ведении нового депутата и территория посёлка Софрино, где располагается самое большое художественное предприятие «Софрино», которое изготавливает для Русской Православной Церкви свечи, иконы, ризы, раки для мощей святых и пр. Как думаете кого этот деятелдь будет защищать и что продвигать? Русских людей? Православие?

О таком раскладе Царьград предупреждает не первый год. Бесконтрольный завоз мигрантов не закончится раздачей им гражданства и детских пособий. Настал момент, когда количество мигрантов начинает качественно менять даже политический пейзаж России. И теперь эти люди будут писать законы для НАС с ВАМИ.

https://t.me/tsargradtv/88080

И вот уже заключение "Русской Общины ZOV":

"При нынешней динамике роста этнокриминала в России нетрудно представить, что нас ждёт, если такие ушлые названые гости оккупируют властные структуры. Пока у нас царит хаос в миграционной политике, электорат этих пришлых "депутатов" будет только расти..."