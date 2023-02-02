Территория Героев...(68)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/23620 https://t.me/mod_russia/23629 https://t.me/mod_russia/23664 https://t.me/mod_russia/23685

«Продвижение идет по всей линии фронта. Потихоньку, не спеша, но движемся». Младший сержант Сергей Еськов отслужил срочную службу десять лет назад, но когда Родина позвала, снова встал в строй. «Раз призвали, значит надо идти и работать тут», — говорит Сергей. Он рассказывает о быте мобилизованных бойцов на передовой и о том, какие боевые задачи приходится решать. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23687 Рядовой Сергей Пущин был призван по мобилизации в сентябре. На гражданке работал в водоканале, а примерно за год до начала спецоперации записался в резервисты. И сейчас на Донбассе участвует в боевых действиях, чтобы защитить мирных жителей новых российских территорий. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23588 Подразделение лейтенанта Чермена Шавлохова находилось в боевом охранении. Следуя по маршруту, российские военнослужащие обнаружили украинскую диверсионную группу.

Чермен, оценив ситуацию, принял решение скрытно подобраться к противнику и нанести по нему внезапный удар. Заняв выгодные позиции, его подчиненные открыли огонь, в результате которого боевики понесли серьезные потери. Оставшиеся в живых сложили оружие и сдались в плен.

В ходе допроса украинские военнопленные выдали местоположение своих артиллерийских подразделений.

Российские военнослужащие, проверив с помощью беспилотника достоверность полученной информации, передали координаты целей вышестоящему командованию. После этого по позициям противника был нанесен авиаудар, в результате которого были уничтожены четыре артиллерийские установки, восемь автомашин и свыше 20 боевиков.

Слаженные действия взвода лейтенанта Шавлохова позволили пресечь диверсионную деятельность противника на местности и поразить большое количество личного состава и техники украинских националистов.

https://t.me/mod_russia/23548 В ходе наступления на позиции украинских националистов расчет РСЗО, в составе которого выполнял боевые задачи рядовой Андрей Поверинов, вел огонь по выявляемым укрепленным районам обороны подразделений боевиков.

В ходе контрбатарейной борьбы противник выявил позицию боевой машины реактивной системы залпового огня и начал вести ответный артиллерийский огонь по расчету Андрея Поверинова.

Невзирая на обстрел противника, рядовой Андрей Поверинов бросился к боевой машине и вывел её из-под обстрела боевиков в безопасное место.

Оперативно переместившись на новую позицию, расчёт продолжил оказывать артиллерийскую поддержку наступающим подразделениям российских войск.

Благодаря поддержке реактивной артиллерии российским войскам удалось прорвать оборонительный рубеж боевиков и вытеснить их с занимаемых позиций.

https://t.me/mod_russia/23587

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Апешин Александр Ветеран МВД из Самарской области погиб в ходе СВО

Александр Владимирович Апешин, более 20 лет проработавший участковым в родном селе Тимашево, погиб 1 января 2023 года при исполнении воинского долга в ходе СВО на Украине.

За время службы Александр Владимирович три раза направлялся в командировку в Чеченскую Республику. Награжден медалями.

Первый раз пошёл добровольцем на спец. операцию на Украине. Второй раз был призван по частичной мобилизации.

https://zpobeda.ru/aleksandr-apeshin/

Военнослужащий Батыров Рашид В селе Ватажное Красноярского района Астраханской области простились с 45-летним Рашидом Батыровым. Он погиб 2 января на Украине.

Родился Рашид Батыров в селе Барановка того же района. Окончил красноярскую школу, прошел срочную службу в армии, а когда вернулся домой, пошел работать в местные ОВД. С 2016 года Рашид Батыров работал в подразделении Росгвардии, откуда через три года вышел на пенсию.

У погибшего осталась семья: жена, двое детей и внук.

Посмертно представлен к государственной награде.

https://zpobeda.ru/rashid-batyrov/

Подполковник Михеев Борис Герой России Борис Михеев.

Борис Владимирович Михеев, выпускник НВВКУ 2008-го года. После выпуска служил в подразделение армейского спецназа в Подмосковье.

За время службы неоднократно участвовал в выполнение боевых задач, в том числе в Сирии.

Участник СВО с первых дней.

4 августа группа спецназа которой командовал подполковник Михеев выполняла боевую задачу на одном из направлений фронта. Попав под плотный минометный огонь Борис получив тяжелое ранение, до конца оставался со своими спецназовцами, продолжая выполнение задачи. От полученных ранений скончался.

Ему было 36 лет.

Указом президента России от 9 ноября 2022 года подполковник Борис Михеев удостоен звания Героя России посмертно.

За время службы также был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова.

https://zpobeda.ru/boris-miheev/

Младший сержант Грибанов Игорь Игорь Петрович Грибанов погиб при выполнении специальной военной операции на Донбассе.

Игорь родился 10 октября 2001 года. В 2019 году закончил 11 классов Тыргетуйской средней школы. В этом же году, в декабре, призван военным комиссариатом Карымского района на военную службу, где проходил службу в должности механика водителя танка.

Демобилизовался 24 декабря 2020 года. Весной, в апреле 2021 года, решил связать свою судьбу с армией, заключив контракт в должности командира отделения мотористов пантонного взвода.

Участвовал в СВО с 24 февраля 2022 года.

В составе в/ч 54009 выполнял задачу по защите позиций в с. Васильевка и попал под миномётный огонь противника. Игорь погиб 22 декабря 2022 года. Во время боя проявлял стойкость и мужество. До конца своей жизни остался верен долгу и военной присяге.

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/igor-gribanov/

Ефрейтор Гущин Дмитрий При исполнении воинского долга погиб житель Верхнекамского района, выпускник средней школы п. Светлополянск.

Гущин Дмитрий Сергеевич

02.12.1978 года рождения.

Ефрейтор, старший стрелок мотострелковой роты мотострелкового батальона мотострелкового полка 1 195 Территориальных войск Центрального военного округа (город Кременная, Луганской области), геройски сражаясь с националистами, в ходе боёв был тяжело ранен.

В результате ранения, 9 января 2023 года скончался.

https://zpobeda.ru/dmitrij-gushhin/

Лейтенант Кривинчук Вадим В городе Котельниково Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации на Украине Вадима Кривинчука.

Вадим с детства мечтал стать десантником, служить Родине. Он поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и успешно в прошлом году его окончил.

Очень честный, мужественный, целеустремленный, отзывчивый, справедливый.

https://zpobeda.ru/vadim-krivinchuk/

Военнослужащий Хусаинов Фанис Во время выполнения боевой задачи в зоне СВО пал смертью храбрых достойный сын своей Башкирской и Русской земли, член РОС ВБД «Брат», Фанис Хусаинов.

Парень из глубинки республики стал знаменит на всю страну после того, как в зоне СВО совершил целую серию выдающихся поступков. Угнал БТР, взял пленного, вытащил из-под обломков земляка, а потом спас командира — привёз его на том самом легендарном бронетранспортёре в госпиталь. И всё это в течение нескольких дней в рядах армии.

"Безбашенный" Фанис, как его прозвали люди, погиб в начале января вдали от родного села Новокайпаново.

https://zpobeda.ru/fanis-husainov/

Лейтенант Аушев Ильяс В ходе СВО геройски погиб Аушев Ильяс Муратович.

Аушев Ильяс родился в 1999 году.

В 2021 году с отличием окончил Казанское высшее военное командное танковое училище.

Он проходил службу в г. Чебаркуль Челябинской области.

Ильяс считался одним из лучших в своем выпуске, отличался отменной физической формой.

Знакомые Ильяса, в том числе наши ингушские военные, служащие за пределами республики, знали его как мужественного человека, патриота своей республики.

https://zpobeda.ru/ilyas-aushev/

Военнослужащий Лигай Сергей Сергей Владимирович Лигай погиб в ходе участия в специальной военной операции.

Он был добрым и отзывчивым парнем.

Указом президента Российской Федерации Сергей Владимирович награждён Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/sergej-ligaj/

Военнослужащий Машуков Евгений Воспитанник школы-интерната из Куйбышевского района Новосибирской области Евгений Машуков погиб во время специальной военной операции на Украине.

Евгению Машукову был 31 год. Земляки отзываются о нем как о коммуникабельном человеке, он занимался спортом.

Евгений учился в ПУ-8 на механизатора после окончания школы в 2008 году.

https://zpobeda.ru/evgenij-mashukov/

Гвардии капитан Камаев Антон Во время проведения специальной военной операции на Украине героически погиб Камаев Антон Сергеевич, гвардии капитан из 51-го гв.ПДП.

На поле боя Антона ранили в ноги, сослуживцы пытались вынести капитана, сделали носилки из автоматов, но попали под перекрестный огонь. Офицер погиб от потери крови.

Антон родился в селе Курьи Сухоложского района. В 2007 году он закончил Курьинскую среднюю школу, а в 2012 году стал выпускником кафедры танковых войск Уральского федерального университета. Несколько лет Антон служил в воздушно-десантной дивизии в Туле.

У Антона остались супруга и восьмилетняя дочь.

Ему было 32 года.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых заданий, капитан Антон Камаев представлен к Ордену Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/anton-kamaev/

Ефрейтор Монгуш Хуреш При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб разведчик-снайпер Хуреш Монгуш.

Хуреш родился 24 декабря 1989 года в селе Аянгаты Республики Тува. С 1997 года учился в Аянгатынской средней школе, окончив которую в 2007 году поступил в МГУ на специальность «финансовый менеджер».

Однако карьера финансиста не привлекла молодого человека. После успешной срочной службы в Российской армии, Хуреш в 2010 году подписал свой первый контракт.

Много лет Хуреш Монгуш отважно служил в Чечне, за что был награждён многими ценными боевыми наградами: медалью «За службу на Северном Кавказе» (2012), медалью «За участие в контртеррористической операции на Кавказе» (2013), медалью «За службу в разведке» (2017) и др.

Как человек, выросший в деревне, среди скота, Хуреш с детства очень любил лошадей. Как участник губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» будущий Герой Донбасса получил почетную грамоту Главы Республики Тыва как «лучший чабан» села Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна Тувы.

В 2021 году Хуреш Тиил-оолович Монгуш подписал очередной контракт и отправился служить в Грозный. Однако уже через несколько месяцев началась подготовка к спецоперации на Украине, и Хуреш не раздумывая пошёл очищать братский народ от гиен нацизма.

Однако дожить до победы славному воину не удалось. Успешно выполнив боевое задание, ефрейтор Монгуш погиб под Херсоном.

За проявленное мужество, героизм и самоотверженность Хуреш Монгуш был награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Славному воину было всего 33 года.

Дома у него остались жена и трое детей.

https://zpobeda.ru/huresh-mongush/

Рядовой Бекаури Алекси Бекаури Алекси Гелаевич - участник СВО на Украине, рядовой контрактной службы.

Родился 17.07.1991 года в городе Иваново.

Проходил военную службу по контракту за пределами Ивановской области.

В должности номера расчета 1-го пушечного самоходно-артиллерийского взвода выполнял задачи специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при исполнении воинского долга в январе 2023 года.

Отмечен наградами Родины.

https://zpobeda.ru/aleksi-bekauri/

Военнослужащий Артеев Сергей Сергей Евгеньевич Артеев, уроженец посёлка Индига проходил службу в ЧВК «Вагнер».

Погиб, защищая Донбасс от украинских националистов, добровольно пожертвовав собой, своим благополучием и жизнью ради безопасности нашего Отечества, ради будущего России.

https://zpobeda.ru/sergej-arteev/

Гвардии подполковник Поздеев Иван В ходе специальной военной операции на Украине геройский погиб гвардии подполковник Поздеев Иван Владимирович

Иван Владимирович родился в селе Усть-Цильма, Коми. После окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала В.Ф. Маргелова.

Служил в Ульяновске в 31-й отдельной гвардейской ордена Кутузова десантно-штурмовой бригаде.

https://zpobeda.ru/ivan-pozdeev/

Старший сержант Кунжариков Рустам В ходе специальной военной операции на Украине при выполнении боевого задания героически погиб зам. командира взвода Рустам Кунжариков.

Рустам родился 11 сентября 1995 года в селе Казачья Губерля Оренбургской области. В 2011 году окончил школу и поступил в Орский технический техникум им. Стеценко. В 2015 году, успешно отучившись 4 года, Рустам получает диплом с профессией слесарь по ремонту газового оборудования.

Однако по жизни молодой человек не видит себя слесарем. Его призвание — защищать Родину. И он будет её защищать!

В 2016 году Рустама Кунжарикова призывают на срочную службу, после достойного прохождения которой он подписывает свой первый контракт.

За 6 лет Рустам получил большой боевой опыт, участвовал в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республики, успешно выполняя самые сложные боевые задания.

Рустам всегда отличался вежливостью, тактичностью по отношению к окружающим, был дисциплинирован и с готовностью брался за любое порученное дело. Поставленные перед ним цели пытался решить любым способом, тщательно обдумывал каждое своё действие и даже в незнакомой обстановке мог быстро принять верное решение.

Находясь в городе Изюм Харьковской области, в ходе выполнения специальной военной операции, Рустам не раздумывая пожертвовал собой, прикрыв своим телом помощника начальника разведки.

За проявленные мужество и героизм старший сержант Рустам Жандосович Кунжариков награжден орденом Мужества. Посмертно.

Герою было 26 лет.

У него остались жена и трое детей.

https://zpobeda.ru/rustam-kunzharikov/

Военнослужащий Батков Антон Батков Антон Станиславович

19.12.1989 г.р.

г.Санкт-Петербург

https://zpobeda.ru/anton-batkov/

Гвардии сержант Дружинович Виктор В ходе спецоперации на Украине героически погиб Виктор Дружинович.

Виктор родился 3 июня 1992 г. в поселке Онохой Заиграевского района Республики Бурятия.

В 2007 году окончил Онохойскую среднюю общеобразовательную школу, получил профессию радиомонтажника в профессиональном лицее.

В 2010 году Виктор был призван в ряды Российской армии, в 37-ю Отдельную мотострелковую бригаду. Год срочной службы был начальником аппаратной, последующие три года служил уже по контракту в должности начальника радиостанции батальона связи 37-й бригады.

В 2013 году Виктора по его собственному желанию и рапорту перевели в стрелковую роту (снайперов). Старший стрелок-снайпер, командир отделения, заместитель командира взвода – таковы ступени его служебного роста, за каждой из которых безупречное выполнение воинского долга и постоянное совершенствование боевого мастерства.

Особое место в армейской биографии гвардии сержанта Виктора Дружиновича занимает его участие в конкурсах «Снайперский рубеж» в рамках игр «АРМИ». Впервые его направили на соревнования метких стрелков в 2018 году. И сразу же в составе сборной общевойскового объединения – на окружной этап. Тогда сборная объединения заняла призовое третье общекомандное место, а Виктор со своим сослуживцем из танковой части армии стали победителями среди лучших снайперских пар Восточного военного округа.

С октября 2018 года Дружинович занял должность заместителя командира взвода – командира стрелкового отделения стрелковой роты 37-й Отдельной мотострелковой бригады.

В 2019 году вновь представлял объединение на окружном «Снайперском рубеже» и выступил достойно, показав высокие результаты.

Были и другие победы гвардии сержанта. Так на «Снайперском рубеже — 2021» Восточного военного округа стала его убедительная победа среди шестидесяти участников в номинации «Самый дальний выстрел». Наш гвардеец побил рекорды, за двенадцать секунд поразив мишень на расстоянии семьсот метров. Его самый дальний меткий выстрел был отмечен грамотой командующего войсками Восточного военного округа.

Имея за плечами немалый опыт, Виктор Игоревич всегда с особым требованием и серьезностью относился к занятиям по боевой и тактической подготовке, работая с полной самоотдачей, продолжая совершенствовать профессиональные умения и навыки. Как заместитель командира взвода, он личным примером показывал подчиненным: как правильно и результативно выполнять различные упражнения и нормативы.

В своем родном подразделении гвардии сержант Виктор Игоревич Дружинович пользовался заслуженным уважением за свой открытый характер, стремление всегда помочь и поддержать товарищей словом и делом.

Вместе со своими сослуживцами Виктор Игоревич участвовал в военной спецоперации на Украине.

Виктор Дружинович погиб при исполнении воинского долга и верный данной Присяге.

Русскому Воину оставался месяц до 30-летнего юбилея.

Гвардии сержант Дружинович Виктор Игоревич за проявленное мужество, стойкость и верность воинскому долгу удостоен Ордена Мужества. Посмертно…

https://zpobeda.ru/viktor-druzhinovich/

Военнослужащий Калинин Евгений Калинин Евгений Константинович, 14.04.1983г.р. погиб

https://zpobeda.ru/evgenij-kalinin/

Военнослужащий Заграничнов Сергей В ходе спецоперации на Украине героически погиб уроженец города Пугачёв Саратовской области Сергей Заграничнов

Ему было 35 лет.

Школу закончил в 2004 году. Прекрасный ученик, замечательный человек. Один в семье. Родители его безумно любили. И он своих родителей очень-очень любил. Профессию он выбрал буквально, наверное, с пятого класса. Всегда хотел быть военным.

Женился он на однокласснице.

У них двое детей.

https://zpobeda.ru/sergej-zagranichnov/

Военнослужащий Ручин Артем В селе Приволжье состоялась прощальная церемония с мобилизованным военнослужащим Ручиным Артемом Сергеевичем.

Артём погиб в результате удара по лагерю российских солдат в Макеевке Донецкой области, который был нанесён вооружёнными силами Украины в новогоднюю ночь 31 декабря 2022 года.

https://zpobeda.ru/artem-ruchin/

Военнослужащий Бабушкин Сергей Бабушкин Сергей Александрович — Герою Киришской земли!

Настоящий, честный, правильный, искренний, добрый.

Патриот и семьянин. Любящий отец, сын, муж, брат, друг.

https://zpobeda.ru/sergej-babushkin/

Старший лейтенант Соктоев Алдар В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир 1-го стрелкового взвода снайперов Алдар Соктоев.

Алдар родился 3 ноября 1995 года в селе Мыла Закаменского района Бурятии. В 2013 году закончил Республиканский Бурятский национальный лицей-интернат №1.

За годы учебы он сумел проявить себя во многом:

— неизменный участник всех спортивных соревнований, не раз отстаивая честь школы на состязаниях разного уровня;

— непревзойденный вратарь школьной команды по футболу;

— незаменимый капитан школьной команды КВН;

— ведущий солист образцового ансамбля песни и танца «Наран».

Участие и победы в соревнованиях в составе военно-патриотического клуба «Тамир» определили его жизненный путь: в 2013 году Алдар стал курсантом Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени К.К. Рокоссовского. А после получения диплома служил в Мурманской области в 200-й отдельной мотострелковой бригаде.

За несколько лет службы Алдар Соктоев, несмотря на юный возраст, получил репутацию мудрого и грамотного офицера. Не просто смелого и целеустремлённого, но умеющего в сложной ситуации быстро находить оптимальное решение.

Алдар Соктоев стал воплощением всего лучшего, что есть в Русском Воине: улыбчивый и светлый, добрый и понимающий, весёлый и скромный, верный и надежный сын, ученик, друг, офицер и патриот.

https://zpobeda.ru/aldar-soktoev/

Военнослужащий Марьков Сергей При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб житель р.п.им.Ленина, Марьков Сергей.

https://zpobeda.ru/sergej-markov/

Военнослужащий Карачёв Алексей Третья четверть для учеников свердловской школы №7 (г. Тавда) началась с урока, посвящённого памяти выпускника школы Карачёва Алексея Сергеевича.

Чувство ответственности и долга, привитого ему родителями с самого раннего возраста, не позволяли ему оставаться равнодушным к проблемам друзей, школы и своей Родины. Отличник во всём: и в учёбе, и в спорте. Призёр олимпиад по математике и физике, обладатель медали «За особые успехи в учении».

Рассказ о его гибели, когда, будучи смертельно раненым, Алексей помогал спасать своих товарищей, многих ребят тронул до слёз.

Карачёв Алексей погиб 22 декабря 2022 года, но память о нём навсегда сохранится.

https://zpobeda.ru/aleksej-karachjov/

Военнослужащий Ширипов Чингис Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб Ширипов Чингис Владиславович

03.02.1996 — 30.07.2022

Чингис родился в городе Закаменск. Детство и юность прошли в родном городе.

Обучался в «МАОУ СОШ № 5» г. Закаменск. Был первым президентом школы.Участник и победитель многих Всероссийских и международных соревнований.

Чингис был очень целеустремлённым , инициативным, ярким и талантливым человеком, сочинял стихи и был лидером; всегда отстаивал свою точку зрения и не любил несправедливость.

После школы поступил в Бурятскую сельскохозяйственную академию на агроинженерия.

После ее окончания был призван в ряды российской армии, а с окончанием срочной службы подписал контракт и служил в 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, г. Улан-Удэ, п. Сосновый Бор.

Во время службы участвовал в боевых действиях в Сирии, он является ветераном боевых действий.

У него осталась жена и 9 месячная дочь.

Посмертно награжден Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/chingis-shiripov/

Военнослужащий Гуменюк Андрей Во время проведения спецоперации на Украине погиб выпускник Ульяновской гимназии 2015 года — Гуменюк Андрей Алексеевич. 28 июля 1999 года рождения.

Добрый, внимательный, отзывчивый и скромный парень, который всегда был готов прийти на помощь.

https://zpobeda.ru/andrej-gumenjuk/

Полковник Овчаренко Николай Санкт-Петербург простился с героем спецоперации на Украине, заместителем начальника инженерных войск Западного военного округа полковником Николаем Овчаренко. Он наладил понтонную переправу, стоя бок о бок со своими солдатами.

Ожесточённые бои за переправу южнее Изюма через реку Северский Донец шли почти три недели. Нацисты поливали наших солдат бомбами с беспилотников и миномётами с горы Кременец. Кипела вода, а вырванные снарядами комья земли взлетали в воздух, падая вниз чёрным дождём.

Отступая, бандеровцы взорвали три автомобильных и железнодорожных моста. Занявшая их место понтонная переправа, которую навели под огнём нацистов русские бойцы, стала главной транспортной артерией в направлении Славянска.

Видя, что русские не сдаются, украинские националисты пошли на подлость и применили запрещённые артиллерийские снаряды с фосфорной боевой частью. При горении фосфор развивает температуру до 1300 градусов по Цельсию, вызывая глубокие ожоги и смертельные отравления.

После фосфорной атаки начался пожар. Пламя было повсюду – и на людях, и на технике.

Полковник Овчаренко вместе с командиром инженерно-сапёрного батальона (имя не разглашается) были ранены. Но остались в строю, сумели потушить пожар и продолжали руководить бойцами. В гари, дыму, истекая кровью и потом…

Сейчас через переправу, организованную полковником Овчаренко, идёт русская техника.

Имя погибшего полковника теперь будет носить понтонная переправа через реку Северский Донец. Её так назвали сами русские бойцы в память о командире, отдавшем жизнь за правое дело.

https://zpobeda.ru/nikolaj-ovcharenko/

Военнослужащий Трушко Борис Трушко Борис Игоревич

23.08.88-08.08.22

https://zpobeda.ru/boris-trushko/

Военнослужащий Будажапов Аюр Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб Будажапов Аюр Батоевич

03.04.1996 — 25.07.2022

Ему было 26 лет.

Будажапов Аюр Батоевич родился в Бурятии, селе Могсохон Кижингинского района.

С 2002 по 2011 годы учился в Могсохонской средней школе. В школьные годы Аюр был активным участником всех мероприятий. После окончания 9 класса поступил и закончил Улан-Удэнский техникум строительства и городского хозяйства.

С 2014- го по 2015 год проходил службу по призыву в Кяхте. После службы вернулся и продолжил обучение в БГСХА им. Филиппова.

В 2020 -м принял решение служить по контракту в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Друзья, одноклассники отзываются об Аюре как о надежном товарище, преданном друге. Аюр всегда был ответственным, добросовестным человеком.

Посмертно награжден Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/ajur-budazhapov/

Военнослужащий Пивнюк Владислав Учитель истории и обществознания петербургской школы № 253 имени капитана 1-го ранга П. И. Державина Владислав Пивнюк погиб на спецоперации на территории Украины.

Владиславу Пивнюку было 29 лет. После окончания Новгородского университета имени Ярослава Мудрого он работал в родном городе, а потом переехал в Петербург.

Известно, что учитель не только преподавал профильные предметы, но и был классным руководителем. Педагог вел группу во «ВКонтакте», в которой публиковал материалы и задания для обучения онлайн. На странице в соцсети он изображен в черной футболке с буквой Z, а в статусе написаны строки из стихотворения поэта Олега Ломового: «Всюду тихо и тепло, всюду пепел и стекло».

https://zpobeda.ru/vladislav-pivnjuk/

Ефрейтор Онсин Евгений В Липецкой области простились с разведчиком-сапером, ефрейтором ВС РФ Евгением Онсиным.

Солдат погиб во время спецоперации на Украине.

По заданию он обезвреживал снаряды на территории, когда один из них взорвался.

https://zpobeda.ru/evgenij-onsin/

Ефрейтор Полевщиков Захар В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий 331 гвардейского парашютно-десантного полка Полевщиков Захар Владимирович.

22.01.2001-23.04.2022

Он был выпускником теплотехнического отделения Костромского энергетического техникума имени Ф.В. Чижова 2020 года. В воспоминаниях преподавателей Захар останется добрым, отзывчивым и жизнерадостным студентом, членом команды КЭТ по футболу. Он был решительным, смелым и с отличным чувством юмора молодым человеком.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/zahar-polevshhikov/

Военнослужащий Белков Константин При выполнении воинского долга во время специальной операции на Украине погиб уроженец Вологды Константин Белков.

Герою было 22 года.

Константин Белков после окончания 9-го класса поступил в Вологодский техникум железнодорожного транспорта, успешно окончил его в 2020 году и решил связать свою жизнь с вооруженными силами. Был призван на срочную службу, потом заключил контракт.

Константин был добрым, честным, ответственным, очень позитивным и открытым человеком. Настоящий мужчина, настоящий воин, настоящий десантник!

В ходе боев подразделение Константина Белкова попало в засаду врага. Грамотными действиями Константин в считанные секунды вывел своих товарищей из огня и стал прикрывать их отход. В неравном бою славный воин получил смертельное ранение.

За отвагу и самоотверженность, проявленную при выполнении воинского долга, Константин Белков награждён Орденом Мужества. Посмертно.

https://vk.com/wall-194331569_94090

Военнослужащий Строгий Анатолий Строгий Анатолий Вячеславович

05.05.2003-31.07.2022

https://zpobeda.ru/anatolij-strogij/

Военнослужащий Бугаев Александр В ходе спецоперации по освобождению Донбасса погиб 30-летний житель Саратовской области Александр Бугаев.

Посмертно удостоен ордена Мужества

https://zpobeda.ru/aleksandr-bugaev/

Военнослужащий Раджабов Исак Раджабов Исак Шарипович героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Уроженец с. Муги, Акушинского района.

https://zpobeda.ru/isak-radzhabov/

Подполковник Смирнов Александр Погиб Смирнов Александр Вячеславович — заместитель командира 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Подполковник — заместитель командира 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ), погиб в ночь с 30 июня на 1 июля 2022 года, находясь на боевом посту в расположении штаба Шестого отдельного казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова.

В составе полка им. Матвея Платова, участвовал в специальной военной операции с первого дня, награждён медалью Суворова (Указ Президента Российской федерации от 25 апреля 2022 года) и Орденом «Казачья доблесть» II степени (Луганская народная республика).

https://zpobeda.ru/aleksandr-smirnov/

Доброволец Алборов Сослан Житель с. Сунжа Пригородного района Сослан Алборов погиб в ходе спецоперации на Украине.

Ему было 38 лет.

Без отца остался маленький сын.

https://zpobeda.ru/soslan-alborov/

Полковник Кузьминов Сергей В ходе проведения спецоперации на территории Украины героически погиб зам. по тылу 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии, выпускник УВВТУ 2006 года, кавалер ордена Мужества полковник Кузьминов Сергей Игоревич.

Похоронен с воинскими почестями в Ульяновске.

Ему было 40 лет.

https://zpobeda.ru/sergej-kuzminov/

Доброволец Кононов Сергей (Рус) На Украине под Харьковом погиб офицер из Екатеринбурга Сергей Кононов (Рус).

Рус – кадровый офицер запаса.

В 2014-м он добровольцем поехал в Донбасс, участвовал в боях за 32-й блокпост, командовал минометным подразделением разведки.

В 2015 был командиром «уральской роты спецназа», воевавшей в бригаде «Призрак» у Мозгового, затем – в ДНР.

Впоследствии в составе ЧВК Вагнера воевал в Сирии и Ливии, в том числе брал Пальмиру, участвовал в боях за Латакию, Алеппо и Даръа.

Всего у него было четыре командировки в Донбасс, три в Сирию и три – в Ливию.

Высшую награду Сирийской Арабской республики получал из рук лично президента Асада.

https://ok.ru/profile/579180644789/statuses/155106557221813

Военнослужащий Распутный Валерий Распутный Валерий Валерьевич

24.07.1989-29.07.2022

От нас ушел самый лучший друг, брат, и просто очень хороший человек

https://zpobeda.ru/valerij-rasputnyj/

Гвардии рядовой Прокопьев Игорь В городе Энгельсе Саратовской области состоялось прощание с погибшим в ходе спецоперации на Украине гвардии Игорем Прокопьевым.

Игорь Прокопьев родился в 1996 году в Энгельсском районе, обучался в школе № 12 г. Энгельса. Уже в школьные годы проявлял немалый интерес к военному делу.

В 2017 году Игорь был призван на срочную службу, в дальнейшем по зову сердца с чувством долга и патриотизма продолжил службу на контрактной основе.

За годы службы удостоен медали «За участие в военном параде в День Победы», нагрудного знака «Гвардия», а также за отличие в службе, верность присяге, дисциплину и личные инициативы Игорь отмечен знаком «Отличник сухопутных войск». Он был профессионалом своего дела.

За самоотверженность, мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Гвардии рядовой воздушно – десантной части Прокопьев Игорь Викторович представлен к Государственной награде «Орден Мужества». Посмертно.

Герою было 26 лет…

https://zpobeda.ru/igor-prokopev/

Гвардии ефрейтор Прокопов Дмитрий В ходе спецоперации на Украине во время выполнения боевого задания погиб 22-летний гвардии ефрейтор Дмитрий Прокопов.

https://zpobeda.ru/dmitrij-prokopov/

Рядовой Дещеня-Стриж Олег При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции пал смертью храбрых татарстанец Олег Николаевич Дещеня-Стриж.

Окончив девятый класс средней школы в 2001 году, Олег поступил на учёбу в Азнакаевское профессионально-техническое училище. В 2005-2006 годах проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Вернувшись из армии, женился, был опорой большой и дружной семьи, отцом четверых детей.

В этом году Олег Николаевич начал служить по контракту в мотострелковой бригаде в Оренбургской области. Эта воинская часть представлена отдельной гвардейской Краснознаменной Омско-Новобургской ордена Богдана Хмельницкого мотострелковой бригадой, которая наследует традиции, награды и боевую славу гвардейской мотострелковой дивизии, в период Великой Отечественной войны прошедшей с боями от Москвы до Берлина. Служивший в такой прославленной военной части Олег Николаевич с честью выполнял свой долг и запомнился своим сослуживцам как бесстрашный воин, надёжный друг и товарищ.

Отправляясь на военную операцию, Олег сказал: «Нельзя допустить фашизм в нашу страну! Кто, если не мы?!»

Показав пример настоящего патриотизма, он геройски выполнил свой долг.

Олег Николаевич Дещеня-Стриж посмертно представлен к ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/oleg-deshhenya-strizh/

Прапорщик Зайцев Андрей В Троицком районе Челябинской области простились с 26-летним фельдшером Андреем Зайцевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Андрей был трудолюбивым, открытым, светлым и добрым, готовым всегда прийти на помощь другим.

В 2013 году Андрей Зайцев хотел поступать в Пермский институт Внутренних войск, но не получилось.

Осенью он ушел по призыву, а весной, со срочной службы, поступил в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Ленинграде на программу среднего профессионального образования, выпустился по окончании военфельдшером в звании прапорщика.

Андрей — настоящий воин. Несмотря на молодость, был и в Сирии. Там мужественно исполнил интернациональный долг.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Андрея Зайцева похоронили с воинскими почестями на местном кладбище.

https://zpobeda.ru/andrej-zajcev/

Капитан Дамбаев Юндун В ходе спецоперации на Украине погиб зам. командира роты капитан Юндун Дамбаев.

Юндун родился 6 января 1992 года в поселке Агинское Республики Бурятия. С 1998 по 2002 год учился в Агинской и средней школе №1. В 2009 году закончил Агинскую окружную гимназию-интернат.

После окончания поступил в Новосибирское высшее военное училище, а далее в 2012 году перевелся в Московскую высшую военную академию министерства обороны РФ, которую с успехом закончил в 2014 году в звании лейтенанта.

Кандидат в мастера спорта по военному четырехборью. Участник парада Победы на Красной площади в Москва 2013 года.

Был направлен для службы в военную часть № 21634 в селе Сергеевка Приморского края.

Участвовал в международных учениях «Индра» в 2021 году, в декабре назначен на должность начальника группы психологической работы полка с присвоением воинского звания капитан, женат.

Находился в служебной командировке в республике Армения, по возвращению принимал участие в специальной военной операции на Украине.

Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/jundun-dambaev/

Гвардии подполковник Кузьмин Виктор Гвардии подполковник Виктор Викторович Кузьмин геройски погиб при исполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине.

Родился Виктор Кузьмин в марте 1983 года в Новокузнецке в шахтёрской семье. Следом за артиллерийским обстрелом началась атака. Виктор контролировал ход боя и сам оказывал помощь раненым товарищам. Вражеский взвод с четырьмя единицами бронетехники, шедший в атаку на оглушенных артиллерийским огнём русских десантников, был уничтожен. Однако ранения, которые получил гвардии подполковник Кузьмин, оказались смертельными.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

Его первая и единственная дочка родилась через 3 месяца после его смерти….

https://zpobeda.ru/viktor-kuzmin/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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