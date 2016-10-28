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Беспризорники 1920-х годов

Ранее не публиковавшиеся фотографии беспризорников 1920-х годов из фондов музея современной истории России.

Коллекция фотографий ГЦМСИР формируется с 20-х годов прошлого столетия и насчитывает не менее 180 тысяч снимков и 160 тысяч негативов. Несмотря на то что в музее, ранее известном как Музей революции, особую роль отводили именно тематическим документам, здесь за почти столетие скопился уникальный свод фотографий быта и повседневной жизни всех слоев населения России.Беспризорники 1920-х годов1. Беспризорные и голодающие дети на Николаевском вокзале. Москва, 1920 (© Государственный центральный музей современной истории России).Беспризорники 1920-х годовБеспризорники 1920-х — это дети Первой мировой, революции, террора и голода. Самые сильные дети своего времени. По разным данным, на начало 1920-х в России насчитывалось от 4 до 7 млн детей, лишенных дома и родителей.

2. Беспризорники. Москва, 1922.
Беспризорники 1920-х годовМолодое Советское государство объявило борьбу с беспризорностью политической задачей, и в 1935 году было официально заявлено о полной ликвидации беспризорности и безнадзорности. Может быть, поэтому, а может быть, по идеологическим причинам, но музейный фотоархив на эту тему очень невелик и заканчивается на 1930 годе.
3. Мусорный ящик — жилище беспризорных.

Одесса, 1928.
Беспризорники 1920-х годовВ фонде всего не более двух сотен фотографий, и тем дороже эта коллекция для потомков. С помощью сотрудников ГЦМСИР мы отобрали для читателей COLTA.RU снимки, лучше всего иллюстрирующие жизнь беспризорных детей, их жилища и занятия, первые шаги к, возможно, чуть лучшей жизни в приютах.
4. Беспризорники за игрой в карты, 1925.
Беспризорники 1920-х годов5. Беспризорник. Архангельск, 1920-е гг.
Беспризорники 1920-х годов6. Группа детей-беспризорников. Москва, 1922.
Беспризорники 1920-х годов7. Беспризорный мальчик с собакой. Самара, 1930.
Беспризорники 1920-х годов8. Регистрация беспризорных ребят в дежурной комнате школы для беспризорных Московского отдела народного образования. Москва, 1928.
Беспризорники 1920-х годов9. Беспризорники в общежитии у приемника слушают радио. Москва, 1925.
Беспризорники 1920-х годов10. Занятия с бывшими беспризорниками. Москва, 1925.
Беспризорники 1920-х годов11. Ночлежка беспризорных на Смоленском бульваре. Москва, 1926. Беспризорники 1920-х годов12. Двое беспризорников на улице у печи. Шаболовский детский дом. Москва, 1925.
Беспризорники 1920-х годов13. Помощь голодающим Поволжья. Сироты, родители которых умерли от голода, в детском доме. Ставрополь, 1921-1922.Беспризорники 1920-х годов14. Борьба с голодом и беспризорностью. Поволжье, 1921.Беспризорники 1920-х годов

15. Купание беспризорного мальчика в Покровском приемнике. Москва, 1925.
Беспризорники 1920-х годов16. Обучение беспризорников. Москва, 1926.
Беспризорники 1920-х годов17. Беспризорники на параде. 1925.
Беспризорники 1920-х годов18. Борьба с голодом и беспризорностью. Поволжье, 1921.
Беспризорники 1920-х годов19. Борьба с голодом и беспризорностью. Поволжье, 1921.
Беспризорники 1920-х годов20. Борьба с голодом и беспризорностью. В медпункте. Поволжье, 1921.
Беспризорники 1920-х годов21. Борьба с голодом и беспризорностью. Поволжье, 1921.
  Беспризорники 1920-х годов

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