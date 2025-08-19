Холодная война 2.0: США формируют идеологию борьбы с Россией — как с СССР

Мы из Советского Союза

Не просто «сдерживание», а новая доктрина. Доклад CNAS (Center for a New American Security «Центр новой американской безопасности») стал техническим обзором, где Россия — официальный антагонист, как некогда СССР.

📝 Цель — не просто ослабить, а изменить Россию изнутри. В докладе сформулированные 10 «уязвимостей» — ключевых точек удара:

➖Оборонка России

— Удар через санкции: пусть заводы продолжают работать, но дороже, медленнее и с худшими результатами.

Цель — сбить темпы производства и разработок.

➖Экспорт оружия

— Давление на клиентов: США будут мешать странам покупать российское оружие, предлагая альтернативы или угрозы санкций.

➖Технологии и киберсфера

— Уйти от любых технологических связей с Россией, ужесточить экспортный контроль, мешать «Росатому» и другим структурам, которые развивают электронику и чипы.

➖Финансовый сектор

— Искать и замораживать активы ЦБ и ФНБ. США уже парализовали $300 млрд. План: окончательно перекрыть России доступ к резервам и глобальной финансовой системе.

➖Нефть и газ

— Уговорить ЕС запретить покупку российского газа навсегда, чтобы инвестиции пошли в другие направления и возврата к России не было.

➖Украина

— Помочь ВСУ получать вооружение, способное бить по военным объектам в глубине России. Прямо говорится: это нужно для компенсации преимуществ России на фронте.

➖Азия и Кавказ

— Поддерживать любые союзы в регионе без участия РФ. Делать всё, чтобы бывшие союзники дистанцировались от Москвы.

➖Дипломатия

— Продвигать решения в ООН и других структурах в обход России. Блокировать россиян на ключевые посты в международных организациях.

➖Общественное мнение и внутренняя стабильность

— Активно использовать Telegram и YouTube для влияния.

Вести информационную кампанию, в том числе через русскоязычную эмиграцию.

➖Русские специалисты за рубежом

— Поддерживать эмиграцию «мозгов» из России: инженеров, айтишников, учёных. Упор — не просто принять, а закрепить их на Западе.

«США и их союзники должны использовать слабости России, чтобы создать условия, благоприятные для реформаторов», — говорится в тексте.

▪️Как и в 1946 году, США официально запускают долгую игру: не просто конфликт, а идеологическое противостояние с целью смены мирового баланса. В этот раз — без иллюзий, без компромиссов.

Доклад CNAS — уже не экспертный взгляд, а официальная архитектура новой Холодной войны.

https://t.me/OstashkoNews/186706

Целью объявлено не просто ослабление России, а изменение России изнутри:

«США и их союзники должны использовать слабости России, чтобы создать условия, благоприятные для реформаторов».

Как и в 1946 году, США официально запускают игру вдолгую, направленную на изменение мирового баланса сил, но теперь — без всякого идеологического противостояния.

В докладе сформулированы 10 «уязвимостей» — целей для нанесения ударов:

1️⃣ оборонка России — удар через санкции: пусть заводы продолжают работать, но дороже, медленнее и с худшими результатами. Задача — сбить темпы производства и разработок;

2️⃣ экспорт оружия — удар через давление на клиентов: США будут мешать странам покупать российское оружие, предлагая альтернативы или угрожая санкциями;

3️⃣ технологии и киберсфера — удар через блокировку взаимодействия: США будут избегать любых связей с Россией в сфере технологий, ужесточат экспортный контроль, будут мешать «Росатому» и другим структурам, которые развивают электронику и чипы;

4️⃣ финансовый сектор — удар через заморозку активов ЦБ и ФНБ. США уже парализовали $300 млрд, задача — окончательно перекрыть России доступ к резервам и глобальной финансовой системе;

5️⃣ нефть и газ — удар через договоренности с ЕС о запрете покупок российского газа навсегда, чтобы инвестиции пошли по другим направлениям, и возврата к России не было.

6️⃣ Украина — удар через помощь ВСУ в получении вооружений, способных бить по военным объектам в глубине России. Прямо говорится: это нужно для компенсации преимуществ России на фронте;

7️⃣ Азия и Кавказ — удар через поддержку любых союзов в регионе без участия РФ. Делать всё, чтобы бывшие союзники дистанцировались от Москвы;

8️⃣ дипломатия — продвигать решения в ООН и других международных структур в обход России, блокировать назначения граждан России на ключевые посты в международных организациях;

9️⃣ общественное мнение и внутренняя стабильность — активно использовать Telegram и YouTube для влияния, усилить информационную кампанию, в том числе через русскоязычную эмиграцию;

1️⃣0️⃣ русские специалисты за рубежом — поддерживать эмиграцию «мозгов» из России: инженеров, айтишников, учёных. Задача — не просто принять, а закрепить их на Западе.

Хочется надеяться, что российское руководство примет все необходимые меры для эффективного противостояния США на этом новом витке холодной войны.

https://t.me/regnum_na/76132