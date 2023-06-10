Территория Героев...(93)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Командир отряда "Сибирь" рассказал подробности боя под Бахмутом

Пока вся страна отмечала День Победы, отряд казаков-добровольцев "Сибирь" в зоне проведения специальной военной операции ценой жизни своих бойцов ковал новую победу. О том, как проходил бой вблизи поселка Ягодное и почему из окопов противника не слышно было украинской речи, в эксклюзивном видео для портала "Российское казачество" рассказал командир отряда с позывным Кан.

"142 человека нас заходило на позиции, а вышло 24. Убитых подтвержденных 9, пропавших без вести – 10, остальные все “трехсотые”", – рассказал командир отряда "Сибирь".

9 мая противник прощупывал позиции казаков сильными артиллерийскими обстрелами, но, по словам командира, прорыва не было, была попытка найти уязвимое место. В тылу за казаками стояло порядка 400 человек.

"10 мая мы впервые услышали тишину по нашему тылу, по тем позициям никто не стоял. Решил послать разведку, она сообщила, что тыла нет. Значит, если бы враги прошли нас, фронт был бы прорван капитально", – рассказывает Кан

О том, что у казаков нет подкрепления, узнали и "нацики" – командир отряда "Сибирь" так называет противника, подчеркивая, что команды по ту сторону отдавались не на украинском языке.

"Не было там украинской речи, я не слышал. Слышал всякую – польскую, финскую, но не украинскую. Русскую даже слышал, но не украинскую", – рассказывает командир отряда. См. и слушать видео по ссылке ОБЯЗАТЕЛЬНО

https://kazachestvo.ru/20230524/441856.html Гвардии старший сержант с позывным «Малыш» воюет с самого начала специальной военной операции. Он – командир танка Т-72Б3М.

«Малыш» незадолго до начала СВО стал профессиональным военнослужащим. В пункте постоянной дислокации усиленно осваивал военную специальность. А закрепить успех в профессиональной подготовке довелось уже в ходе тяжёлых боёв. Гвардии старший сержант не только отлично командует экипажем, но и мастерски действует в качестве наводчика орудия. В уничтожении супостата прямой наводкой «Малыш» преуспел – мало кто в батальоне так же уверенно действует в непосредственной близости от противника. На счету жителя Ростовской области множество поражённых целей.

У танкиста оба деда прошли войну, были награждены медалью «За отвагу». Теперь вот внук сражается с неонацистами. За свою боевую работу гвардии старший сержант представлен к ордену Мужества.

«Малыша» ждёт любимая жена, которая является для танкиста Ангелом-Хранителем!

https://t.me/mod_russia/25349 Мобилизованные артиллеристы-самоходчики сослуживцы с позывными «Серый» и «Белый».

«Серый» – уроженец Ростовской области, «Белый» родом из Краснодарского края. Теперь они воюют в одном расчёте САУ: «Серый» - за рычагами самоходки, а его боевой товарищ – на месте наводчика.

Противника самоходчики не видят – специфика подобных орудий в том, что они не выходят на линию боевого соприкосновения. Но это не мешает им громить супостата. Наши «птички» в режиме 24/7 следят за обстановкой на передовой. И передают артиллеристам координаты врага.

«Серый» рассказывает, что для противника самоходчики представляют серьёзную опасность, поэтому, как только он на своей шкуре ощущает присутствие артиллеристов, так сразу же старается «побольней» ответить.

По словам его сослуживца, у нашего противника в наличии и советские артиллерийские системы, и иностранное вооружение. В нашу сторону регулярно стреляют буксируемые гаубицы М777, колёсные РСЗО «НIMARS» и много чего другого. Доставляют головную боль и ударные дроны.

На счету этого и других расчётов САУ «Акация» много поражённых целей. Совсем недавно артиллеристы «сложили» ангар, в котором была укрыта военная техника ВСУ.

https://t.me/mod_russia/25574 Ростовчанин «Тополь» - командир мотострелкового взвода. Несмотря на то, что не офицер и даже не кадровый военнослужащий. «Тополь» - из числа мобилизованных. Свой долг Родине он отдал больше десяти лет назад. Но когда Отчизна позвала вновь – пошёл без сомнений. А ведь в тот момент его дочурке только-только исполнилось два месяца. Гвардии старший сержант уже опытный командир. Ещё на «срочке» военнослужащий примерил на себя роль командира отделения – заместителя командира взвода. Позже – на гражданке – работал начальником охраны в одной из фирм. Теперь вот новое повышение – взводный. В боях за ДНР получил лёгкое ранение, но после лечения вновь вернулся в родное подразделение. И намерен до победы - вместе со своими однополчанами - бить новое поколение бандеровцев. Командир взвода рассказывает, что вместе с ним с неонацистами сражаются люди разных национальностей, причём, призванные из разных уголков нашей страны. https://t.me/mod_russia/25702 В зоне специальной военной операции воюют мобилизованные из разных уголков России. В их числе и гвардии младший сержант «Чича», призванный из Ростовской области. Он уже несколько месяцев служит в легендарной 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии ЮВО, которая сражается в Донецкой Народной Республике. «Чича» служит в мотострелковом подразделении, которое периодически участвует в штурмовых действиях. Это сложный и опасный элемент боевой работы. И не важно, что нужно захватить – траншею или здание. Действия всех военнослужащих должны быть безупречно чёткими, грамотными и слаженными. Иначе не только неудача в выполнении задачи, но и потери. Военнослужащий говорит, что навсегда запомнил первый бой, когда под обстрелом выносили раненого. Донесли. Он уже поправился и продолжает бить врага. Дома «Чичу» ждут родные: дочь, мама, брат с сестрой. https://t.me/mod_russia/25768 Гвардии рядовой «Калмык» родился, вырос и жил в родном степном краю. Лишь за большой надобностью он покидал горячо любимые просторы Калмыкии. Но началась специальная военная операция, и уроженец республики стал добровольцем. «Калмык» - легенда своего подразделения. Немало бойцов, за год боёв представлены к ведомственным и даже государственным наградам. Есть и такие, кто уже получил положенные поощрения. Среди них и наш герой. Вот только подвиг у солдата особый. И награда – редкая. «Я отмечен знаком отличия «Георгиевский крест» 4 степени. За что? Работу свою как надо делал», – немногословно отвечает штурмовик. Когда вражеским огнём наша БМП была обездвижена и загорелась, «Калмык», не задумываясь, бросился к ней. Неприятель щедро поливал огнём по застывшей «бэхе», да и боекомплект в «брюхе» бронемашины в любой момент мог на куски разорвать и технику, и людей. Солдат вытащил механика-водителя, потерявшего сознание от ранения. Приняв на себя командование, солдат эвакуировал «трёхсотого» и вывел из-под огня остальных. В один из дней противник применил против его подразделения какую-то химическую гадость, да так, что пришлось даже на время отвлечься от боёв для посещения ростовского госпиталя. По словам военнослужащего, воюет неприятель варварски. Применение отравляющих веществ – лишь один из примеров. Также противник выносит с поля боя трупы наёмников, а своих бойцов – бросает. «Калмык» вспоминает, как они работали на Марьинском направлении – штурмовали здание. В нём – большое подразделение противника. В бинокли видно, что не только украинцы, но и чернокожие бойцы. На оставленных противником позициях наши бойцы находили также множество НАТОвской амуниции, сухпаи, медикаменты. И безо всяких комментариев понятно, что против нас воюет полмира. https://t.me/mod_russia/25828 Кто – если не мы? - решил для себя гвардии ефрейтор «Бумер», когда была объявлена частичная мобилизация. И, не дожидаясь повестки, отправился в ближайший военный комиссариат. Для сотрудников местного органа военного управления у него уже были приготовлены железные аргументы: сам он участник боевых действий, отличный стрелок (спортсмен и заядлый охотник). Так что ему впору снова брать в руки СВД, с которой три года прослужил на Кавказе в статусе контрактника. На Херсонщине в ходе спецоперации погиб двоюродный брат «Бумера». Сегодня «Бумер» в составе штурмовиков 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии ЮВО воюет в ДНР. Он храбрый и опытный воин, который стал ценным приобретением для своего взвода. Командование не нарадуется такому бойцу. Как и положено снайперу, он выдержан, собран, хладнокровен. Сослуживцы уверены – он всегда их поддержит «огоньком». Так уже не раз бывало. https://t.me/mod_russia/25870 Сегодня среди контрактников немало тех, кто к решению заключить с Минобороны России контракт пришёл с началом специальной военной операции. Один из них – краснодарец с позывным «Крылов». Гвардии рядовой служит в штурмовом подразделении. В настоящее время вместе с сослуживцами он оттачивает своё профессиональное мастерство в тыловом районе СВО. Военнослужащие много стреляют из разного вида оружия, изучают инженерное дело и военную медицину, отрабатывают различные тактические приёмы. Причём, с привязкой к той местности, где им предстоит действовать на линии боевого соприкосновения. Успев послужить в зоне СВО, военнослужащий не подвергает сомнению правильность своего выбора. https://t.me/mod_russia/26033 Ещё совсем недавно все они были абсолютно гражданскими людьми: водителями и вахтовиками, строителями и менеджерами, автослесарями и охранниками. А теперь – это личный состав штурмовых групп - особых подразделений Российской армии, которые шаг за шагом приближают победу над сильным и коварным врагом. Личный состав штурмовых подразделений состоит, в том числе, и из мобилизованных военнослужащих. В рядах 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии ЮВО воюют представители разных регионов России. Гвардии рядовой «Малой» из Краснодарского края. Во время небольшой передышки в занятиях военнослужащий рассказал, что под руководством опытным инструкторов он и его сослуживцы отрабатывают различные элементы действий в обороне и наступлении. «Малой» признался, что скучает за своей семьёй, поэтому хочет как можно скорее приблизить победу. https://t.me/mod_russia/26139 Разворачивающиеся по соседству с Россией события лучше всяких военно-патриотических акций убедили многих, даже не попавших в число мобилизованных мужчин, заключить контракт на прохождение военной службы. В их числе был и житель Краснодарского края, который в зоне боевых действий стал гвардии рядовым с позывным «Рубин». Военнослужащий попал в мотострелковое подразделение - вместе с сослуживцами он противостоит укробандеровцам на Донецком направлении. У стрелка очень символичный позывной. Аналогичный драгоценный камень считается лучшим оберегом в опасных ситуациях. Не случайно ведь в любимом перстне Александра Невского был именно рубин. А гвардии рядовой «Рубин», несмотря на возраст, стал оберегом для своей страны и своего народа. Несмотря на то, что срочную службу гвардии рядовой прошёл 30 лет назад ещё в Советской армии, он уверенно вписался в новые реалии. «Рубин» на хорошем счету у командования и однополчан. «В 1982 году служил в Центральной группе войск. Когда в 2022 году на Донбассе началась специальная военная операция, я заключил контракт, чтобы эту нечисть победить. Всем родным привет. Победа будет за нами!» - говорит контрактник. https://t.me/mod_russia/26414 Гвардии младший сержант «Муха» из числа тех, кто после выполнения своего конституционного долга больше 10 лет жил вполне мирной жизнью. Но была объявлена частичная мобилизация, и настало время ему вновь надеть военную форму. Так, в Южной группировке войск на одного командира сапёрного взвода стало больше. Мобилизованному военнослужащему не приходится задумываться – на кого равняться. У него очень героические родной и двоюродный деды: луганчане братья-близнецы Остапенко. В зоне СВО житель Багаевского района Ростовской области с позывным «Муха» находится вот уже почти полгода. За это время неоднократно выполнял задачи на передовой, за что представлен к награде. «Службой своей доволен. Здесь приобрёл боевой опыт, настоящих друзей и боевых товарищей. Жене, родителям и друзьям передаю привет», - говорит, пользуясь случаем, гвардии младший сержант. https://t.me/mod_russia/26448 «Ворчун» – доброволец-контрактник, командир отделения одного из батальонов Александрийской бригады. Родом из Саратовской области. Огнём из стрелкового оружия сбил ударный БПЛА «Химера», атаковавший позиции его подразделения. - Я занимался со своим отделением, когда услышал характерное жужжание над головой. Дрон летел не совсем типично - не лавировал, а атаковал прямо. Отработанным движением схватил автомат, выстрелил, попал. «Химера» врезалась в деревья, боеприпас сдетонировал. Взрыв сопровождался появлением какого-то белого дыма, поэтому я принял решение отвести отделение на безопасное расстояние. Самое яркое впечатление – встреча с большим количеством людей с разными взглядами, объединенных одной целью: победить врага. Против нас воюют силы Западной Европы. Это не фигура речи, а суровая правда. Если эту нечисть не разбить здесь, завтра они придут к нам в дом. Передаю привет родным. Пусть знают, что всё, что мы тут делаем – правильно. Пока они верят в нас, у нас всё получится. https://t.me/blackhussars/73 Рядовой с позывным «Тридцатый» осенью прошлого года отправился в зону специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. Вообще-то у него была «бронь», поскольку он трудился на железной дороге. Но мужчина принял решение, что обязательно должен оказаться на Донбассе. Вскоре в ряды тех, кто сражается с неонацизмом, встал и его младший брат, который сегодня воюет на Запорожском направлении. «Тридцатого» вместе с братом дома ждёт многочисленная родня: мама, жена, дети, братья, снохи и племянники. И все они – как могут – поддерживают своих героев. Гордятся настоящими мужчинами и земляки. Периодически из Астраханской области приходит гуманитарная помощь и письма со словами поддержки. Мотострелковое подразделение, в котором служит «Тридцатый», удерживает важный участок. Задача личного состава не допустить прорыва противника в сторону ближайшего населённого пункта ДНР. Пока сослуживцы обустраивают траншеи и огневые точки и дооборудуют блиндажи, «Тридцатый» действует в качестве наблюдателя. «Домой, конечно, очень хочется. Но пока не победим, отсюда не уйдём», - заявляет «Тридцатый». https://t.me/mod_russia/26856 Гвардии сержант с позывным «Студент» является командиром боевой машины поддержки танков «Терминатор». «Я очень рад, что мне доверена такая уникальная техника. «Терминаторов» в наших краях не так много, но они очень эффективны. Поэтому боевые товарищи нас уважают, а враги – боятся и ненавидят», - говорит нижегородец, который почти 9 месяцев назад добровольцем отправился на Донбасс. «Студент» в зоне спецоперации вполне мог носить офицерские погоны, ведь в своё время был курсантом военного училища. За плечами остались два с половиной курса, но чехарда с расформированием и укрупнением военно-учебных заведений оставила парня без перспектив армейской службы. Впрочем, спустя годы эти самые перспективы появились: если не карьеру сделать, так серьёзно отличиться. Экипаж «Студента» уже неоднократно громко заявлял о себе. В первый же день появления на передовой им была поставлена задача «проутюжить» ближайший лесок, в котором окопался неприятель. Ударили мощно. И, как позже подтвердила разведка, точно. На позициях находились наёмники, которые при виде русского «Терминатора» побежали. Но не далеко – свинцовое «фу» своим коллегам по кровавому бизнесу высказали польские «солдаты удачи». Разворошили они тогда осиное гнездо. С тех пор за экипажем «Студента» идёт охота. Но охота – это, в первую очередь, промысел БМПТ, ведь «Терминатору» необходимо прикрыть выходящие на работу боевые машины. В экипаже БМПТ 5 человек. Каждый из них выполняет свои обязанности, а потому – важен и нужен. «Студент» рад, что ему достался такой слаженный и неустрашимый экипаж. На линии боевого соприкосновения от пятёрки отважных зависит судьба не только экипажей танков, которые БМПТ прикрывает, но и мотострелков, которые часто работают в тандеме с огневой поддержкой танкистов. А всё вместе – это успешное выполнение задач, которые и являются составляющими побед. https://t.me/mod_russia/26873 Призванный на военную службу во время частичной мобилизации гвардии ефрейтор «Малой» родом из Краснодара. В зоне СВО с октября 2022 года. За это время не просто освоил специальность наводчика 203-мм самоходной пушки большой мощности 2С7М «Малка», но и в составе своего боевого расчёта принял участие в успешном решении ряда поставленным командованием задач. «Нам часто приходится работать по опорным пунктам противника. Выстрел и «опорника» больше нет», – рассказывает о своих боевых буднях артиллерист. У «Малки» высокая скорострельность, но «очередями» она не стреляет – часто перемещается. Это один из основных принципов сберечь технику и личный состав. В расчёте семь человек, но работают они как часы. Каждый знает и понимает своё назначение. И поэтому так успешно артиллеристы перемалывают противника. Все военнослужащие хотят поскорей вернуться с победой домой. «Малого» на малой родине ждут любимая жена и дорогие сердцу родители. В первую очередь их мобилизованный краснодарец защищает на Донбассе от неонацизма. https://t.me/mod_russia/26261 Водитель грузового автомобиля общевойсковой армии Центрального военного округа с позывным «Ворчун», выполняя задачу по доставке продовольствия для российских военнослужащих на передовую, попал под минометный обстрел украинских националистов при форсировании реки Днепр. Моментально оценив сложившуюся обстановку и приняв грамотное решение, Артур вывез поврежденный автомобиль из зоны обстрела в безопасный район. Благодаря смелым и решительным действиям водителя вверенная ему военная техника была сохранена, что обеспечило доставку продовольствия и важного груза в указанный район на передовой. В настоящее время Артур продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12463145@SD_Employee Заместитель командира взвода обеспечения – водитель топливозаправщика общевойсковой армии Центрального военного округа с позывным «Глухарь» во время выполнения задачи по доставке горючего на передовую попал под минометный обстрел украинских националистов. Оперативно оценив обстановку и предприняв своевременные действия, «Глухарь» вывел колонну топливозаправщиков из зоны обстрела в безопасный район. Благодаря грамотным и смелым действиям заместителя командира взвода обеспечения вся военная техника была сохранена в целости, что обеспечило доставку топлива в указанный район на передовой. В настоящее время «Глухарь» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. За мужество и героизм награжден медалью Жукова. https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12463128@SD_Employee “Три выстрела, три попадания” Российский боец с позывным “Медведь” с гордостью рассказал об успешном бое, за который ему вручили медаль Жукова. См. видео по ссылке https://t.me/iikhu/18278 Родина — это как семья: родители, жена, дети. Как не откликнуться на призыв о помощи, если семья в опасности? У старшего сержанта с позывным «Zая» не было вопросов и сомнений, когда он получил повестку. Сидя на броне своего танка, он делится впечатлениями о том, как здесь, на фронте, обрёл ещё одну «семью». В Краснодарском крае его ждут домой жена и дочка. Им большой привет! См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/25751 Нашему сегодняшнему герою дали позывной «Донбасс», потому что он сражается за родных, которые живут на этой земле. С расчетом орудия «Гиацинт-Б» он прошёл Мариуполь, Кременную, Угледар — самые горячие направления, где приходилось делать по 100-150 выстрелов в день. За участие в освобождении Мариуполя он награждён медалью Жукова. В этом видео — кадры боевой работы наших артиллеристов. Ежедневно они истребляют вражескую технику и разносят укрепления, с кажущейся легкостью перезаряжая свой «Гиацинт». Но это работа для сильных парней. Ведь каждый снаряд весит 46 килограммов, а гильзы — по 35. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/26187 «Лифтёр» — мобилизованный из Краснодарского края. По позывному можно догадаться, какая у него была профессия на гражданке. А теперь он механик-водитель танка. Эту специальность он выбрал себе сам. Дома бойца ждут семья: жена, сын, родители. «Лифтёр» намерен сделать всё возможное, чтобы поскорее завершились боевые действия, и все наши парни вместе вернулись домой. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/26001 У бойца с позывным «Егерь» не так давно родился сын. Можно себе представить, как семья, и прежде всего жена, ждут своего защитника домой. Но есть служба Родине, есть боевые задачи. И нужно завершать начатое дело — ведь по ту сторону линии боевого соприкосновения, по его словам, засели наёмники и украинские фашисты, которых надо выгонять с земли Донбасса. «Егерь» горячо благодарит всех, кто в тылу поддерживает наших военных! Послушайте, это по-настоящему от души! См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/26060 «Лис» — младший лейтенант. Офицерское звание он получил уже на СВО по решению командования, а начинал участие в боевых действиях, будучи прапорщиком. Прошёл множество боёв. «Лис» награждён медалью Жукова (вывел экипаж без потерь после попадания в боевую машину), медалью Суворова (за помощь пехоте в продвижении), медалью «За отвагу» — бойцы попали в засаду ДРГ, отбились «почти без потерь». Представлен к ордену Мужества. «Награды — это так, на память детям и родителям», — скромно говорит он. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/26474 Боец из Краснодарского края с позывным «ЧВК» — артиллерист. Был на Донецком и Луганском направлении, работал по укрепрайонам «Азовстали», награждён «Георгиевским крестом». За кадром этого небольшого сюжета рассказал, как родные восприняли весть о том, что он в зоне СВО: «Сначала испугались, переживали. Год прошел — нормально, свыклись. Ждут. Ремонт сделали в квартире...» Жизнь продолжается, пока наши ребята делают свою работу на передовой. Ради этого они сейчас там. См. видео по ссылке https://t.me/heroesofZ/449 С боевого задания артиллеристов Западного военного округа всегда ждет верная подруга – собака по кличке Альба. Порода – Луганская фронтовая, шутят военнослужащие. Бойцы подобрали её истощенным четырехмесячным щенком. Выходили и выдрессировали, теперь мимо нее не пройдет ни один чужак. Альба – отличный помощник, много раз выручала расчеты «Ураганов». «Семь месяцев уже она с нами, никогда не бросает. Верная подруга боевая. Однажды посреди ночи она вышла в поле и смотрела в одну точку, а потом начала рычать. И когда мы выдвинулись, то заметили, что через поле в посадке уже стояла техника противника, которую мы давно вычисляли. Как бы вот так этим она помогла нам. И это было неоднократно», – рассказывает военнослужащий реактивной батареи с позывным «Шама». «Много случаев было. Постоянно с нами. Повар готовит и для нее тоже. Если дождь, то она с нами находится в блиндаже», – говорит боец. Альба выходит на службу каждый день. Она забирается на возвышенность и контролирует, что происходит вокруг. С таким помощником воинам живется намного спокойнее. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/26599 О чем мечтают наши парни, участники спецоперации? Рассказывает «Волгоград» — сержант, 28 лет, артиллерист. В Армии России он служит с 2015 года. На спецоперации сначала был номером расчета, механиком-водителем, дослужился до командира орудия, получил медаль Суворова. Был ранен, восстановился и приехал назад — помогать своим парням. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/26744 По многочисленным просьбам наш сегодняшний герой — лётчик, подполковник, представитель «вертолётной» династии. Он пошёл по стопам отца, также пилота армейской авиации. Закончив в 1998 году Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, уже в 2002 году принимал участие в первых для себя боевых действиях в Ханкале, руководил поисково-спасательной службой. За годы службы было ещё много аэродромов и задач. Сегодня он на СВО, удостоен Ордена Мужества. «Мне нравится эта работа», — говорит «Алмаз». Старший из троих его сыновей сейчас тоже учится летать. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/26835 Боец с позывным «Охота» — доброволец. «Охотится» настолько удачно, что уже получил орден Мужества. Сам он говорит, что в этом заслуга его родителей и деда-ветерана: они всегда воспитывали парня в крепких патриархальных традициях. См. видео по ссылке https://t.me/heroesofZ/473 Замкомвзвода разведывательной роты Алексей с самого начала на СВО, а в армии служит уже шесть лет. Говорит: «Когда шел на контракт, понимал, что когда-нибудь придется защищать Родину». У бойца уже две медали «За отвагу», полученные в боях. А в это время дома, в Чебоксарах, его ждёт и переживает мама. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/25851 Дмитрий с детства хотел стать военным. С 2017 года он служит по контракту, с первых дней работает в зоне спецоперации. Его задача — огнём ПТУРов уничтожать танки. 10 вражеских машин на его личном счету. Кроме того, он удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" за тактический десант: наши ребята отрабатывали цели, высадившись на позиции с вертолёта. Боец передаёт привет родному Ульяновску, где его ждут жена, мама и сестра. И конечно, друзья, с которыми он обязательно пойдёт в баню, как только вернётся домой с победой. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/25896 Командир расчета орудия «Гиацинт-Б» по имени Евгений до службы в армии был автомехаником. Но потом пошёл на срочную службу и после неё подписал контракт. На спецоперации он находится с первого дня, уже награждён Георгиевским крестом IV степени за участие в освобождении Мариуполя. Как и многие наши военные, в первые дни он не мог сообщить близким о том, что участвует в спецоперации. Дома о нём переживают мама, папа, бабушка. А ещё — любимая девушка. «Очень сильно тебя люблю. Дождись меня», — такие слова передал ей боец. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/26283 Командир орудия по имени Александр уже больше года на СВО, награждён орденом Мужества. В этом сюжете он показывает, в каких условиях живут наши бойцы: есть землянка, баня, полевая кухня. И в целом, всё хорошо, но дома ждут родные: супруга, доченька, родители. Ради них Александр работает с полной отдачей, приближая победу! См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/26449 Командир танка Т-72Б3М по имени Нариман родом из Ставропольского края. В спецоперации участвует с самых первых дней и за доблестную службу награждён медалью Суворова. В одном из боёв получил ранение и после госпиталя вернулся в строй, к своим товарищам. А как ещё мог поступить человек, который ещё в 12 лет поставил себе цель — стать военным? См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/25715 Своё стихотворение о дружбе и боевом братстве, написанное на передовой в минуты затишья, читает военнослужащий ВС РФ по имени Андрей. На спецоперации он служит начальником аппаратной связи. А военным стал по примеру деда, который тоже был связистом. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/25806 Дамир — водитель расчета орудия «Гиацинт-Б». Это крупнокалиберные 152-мм пушки, которые перевозят прицепом к КамАЗу. Задача Дамира — как можно быстрее доставить на точку стрельбы орудие и боеприпасы. Расчет тратит не более двух минут на выстрел по цели и сняться с места может так же быстро. «Две минуты — и нас уже нет на позиции», — говорит Дамир. Дома, в Кореновске, бойца ждут маленькие сын и дочка. Желаем ему вернуться с Победой! См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/25977 Навестили на передовой одного из наших героев, артиллериста Максима. Осенью он ушел в войска вместе с другом, причём извещение о мобилизации застало его на пути в отпуск, на Гоа. Он счёл, что это был некий знак, купил обратный билет и вылетел домой. Спустя время Максим не пожалел о своём решении уйти на СВО. Он продолжает теснить врага огнём «Града» и твёрдо уверен, что «всё это закончится в нашу пользу. По одной простой причине...». См. видео по ссылке Спустя время Максим не пожалел о своём решении уйти на СВО. Он продолжает теснить врага огнём «Града» и твёрдо уверен, что «всё это закончится в нашу пользу. По одной простой причине...». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/26088 «Самое трудное в нашей профессии – ждать»: так говорил механик Макарыч из фильма «В бой идут одни старики». Наш сегодняшний герой Александр – инженер авиационного комплекса, он готовит к боевым вылетам вертолёты, участвующие в спецоперации. Александр – молодой лейтенант, ему всего 25 лет. В 2021 году он выпустился из ВУНЦ ВВС «ВВА», а с 2022 года уже участвует в боевых действиях. В одном из приграничных к зоне СВО регионов его ждут жена и родные. Александр видит их редко. Шутит, что сейчас дома опаснее, чем здесь, на аэродроме. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/26680

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии ефрейтор Каркавин Илья Каркавин Илья Викторович (22.08.2003 — 09.11.2022) гв. ефрейтор, разведчик-снайпер глубинной разведки РБ 35 гв. ОМБР, урож. Алтайского края

Гвардии ефрейтор Каркавин Илья Викторович – разведчик-снайпер глубинной разведки разведывательного батальона 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Родился Илья 22 августа 2003 года в селе Завьялово Алтайского края. 9 ноября 2022 года, попав под миномётный обстрел, Илья Каркавин прикрыл собой своего командира — офицера и получил тяжёлые осколочные ранения. Спасённый им боевой товарищ более 10 километров нёс раненого Илью на себе до госпиталя, но спасти разведчика так и не удалось.

Гвардии ефрейтор Каркавин Илья Викторович был награждён орденом Мужества (посмертно).

Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 14 февраля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии ефрейтору Каркавину Илье Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Он стал самым молодым по дате рождения Героем Российской Федерации за период специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/ilya-karkavin/

Капитан Зуев Вячеслав 34-летний Вячеслав Зуев из Лискинского района Воронежской области погиб при исполнении воинского долга в ожесточенных боях в ходе специальной военной операции.

Вячеслав Зуев – уроженец городского поселения Давыдовка. С детства мечтал стать военным. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В зоне СВО проходил службу в должности командира роты.

Вячеслав имел заслуженный авторитет и уважение товарищей по оружию. В боях с врагом, несмотря на опасность, умел принимать быстрые и правильные решения, сохраняя жизни солдат, но свою не уберег.

Указом президента Владимира Путина Вячеслав Зуев награжден ореном Мужества.

https://vk.com/wall-159286269_209144 20 апреля 2023 года состоятся похороны участника специальной военной операции Морозова Станислава Александровича, умершего от полученных ранений.

Родился Станислав в селе Лянино Здвинского района, получил основное общее образование в Лянинской средней общеобразовательной школе, в 2015 году поступил в ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей».

После окончания лицея, с 16.06.2019 по 18.06.2020 проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации в специальном подразделении Росгвардии в звании рядового стрелка.

24 сентября 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции.

В феврале 2023 года Станислав Александрович, выполняя боевое задание, получил тяжелое ранение, от которого скончался 13.04.2023 года.

https://m.ok.ru/group/62119526269163/topic/155846099860459 Во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России погиб Чугунов Евгений Владимирович.

Евгений учился в школе Агаповского района, затем окончил «Магнитогорский колледж современного образования», группа Мю-06.

Работал в отряде ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮУЖД.

https://m.ok.ru/chtovmagnitke/topic/155891877985133?__dp=y

Капитан Петров Иван 25.04.2022 года.

Капитан Петров Иван Сергеевич. Вч 21720.

Выводил роту из под минометного обстрела.

Погиб в селе Великая Камышеваха.

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/ivan-petrov/

Гвардии младший сержант Егоров Виталий 20.04.2023г. погиб Егоров Виталий Евгеньевич.

Он был отцом, мужем, братом, сыном, прекрасным человеком, но ещё он был Воином.

Пройдя не одну горячую точку, получив два ордена Мужества, он с гордостью надевал голубой берет десантника, искренне любив свое дело, он с честью сражался на передовых, не жалея себя.

https://zpobeda.ru/vitalij-egorov/

Военнослужащий Шадрин Вячеслав 21.03.2023 погиб Шадрин Вячеслав Александрович,

учавствовавший в военных действия на Украине.

п.Чунский, Иркутская область

https://archive.is/6D4P7

Ефрейтор Ган Николай Николай Федорович Ган, ефрейтор

04.09.1991-04.10.2022

Николай уроженец Казахстана, в раннем детстве семья переехала в район, в с.Кубышево. После окончания школы в 2009 году был призван в ряды ВС РФ. Проходил службу в войсках военной разведки. После демобилизации вернулся в Куйбышево и продолжил трудовую деятельность в сельском хозяйстве. С 2014 - 2017 год проходил военную службу по контракту в Чеченской республике. В мае 2022 года твердо решил пойти добровольцем для участия в СВО на Украине.

4 октября, выполняя боевую задачу в поселке Нестерянка Ореховского района Запорожской области, штурмовая группа попала под минометный обстрел противника. Николай, прикрывая товарищей, погиб.

За участие в боевых действиях Николай Фёдорович Ган награждён медалью "За боевую доблесть", Благодарностью Верховного Главнокомандующего, Указом Президента посмертно представлен к Ордену Мужества.

У Николая остались две дочери - трёх и девяти лет.

https://zpobeda.ru/nikolaj-gan/

Военнослужащий Чихачев Артём Погиб герой Артём Чихачев

https://zpobeda.ru/artjom-chihachev/

Военнослужащий Головко Сергей Солдатами становятся не для войны, а чтобы войны не было!

Головко Сергей Тимофеевич, 02.12.1968

Погиб 29.07.2022 в ДНР.

Любимый муж, отец и дедушка.

https://zpobeda.ru/sergej-golovko/

Военнослужащий Быков Александр Быков Александр

06.11.2000 г.р.

г.Тула

https://vk.com/wall-48725093_167280

Военнослужащий Ферулев Владислав 14.08.2022 при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб

Ферулев Владислав Николаевич 27.03.1977 г.р.

https://zpobeda.ru/vladislav-ferulev/

Доброволец Диденко Максим Максим «Давидс» Диденко

Погиб на Донбассе.

Во время выполнения боевой задачи 9 сентября 2022 года прикрыл от обстрела товарища и погиб сам.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://archive.is/7Ec8n#selection-569.0-569.9

Военнослужащий Мешковой Ефим Ефим Мешковой, 29 лет.

Героически погиб защищая отход ребят с позиции.

В Людиново у него осталась жена.

https://zpobeda.ru/efim-meshkovoj/

Доброволец Мирзеханов Мингажидин Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Мингажидин родился 26 сентября 2001 года.

В начале 2023 года Мингажидин добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине.

5 февраля 2023 года при выполнение боевой задачи в ходе специальной военной операции попал под обстрел со стороны противника. Вытаскивая боевого товарища Мингажидин получил ранения не совместимые с жизнью.

За мужество, отвагу и самоотверженность, за смелость и решительные действия Мирзеханов Мингажидин Мирзеханович награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/mingazhidin-mirzehanov/

Доброволец Вазингер Илья В зоне спецоперации погиб Илья Вазингер, ушедший добровольцем.

Илья Вазингер родился 14 июня 1981 года. Учился в школе № 1. Проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации, а после работал охранником.

Добровольцем он служил в Чечне, добровольцем отправился и в зону проведения специальной военной операции. Был контужен, но после восстановления снова вернулся в воинскую часть.

21 марта 2023 года Илья Вазингер геройски погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/ilya-vazinger/

Военнослужащий Кузнецов Андрей В ходе спецоперации погиб

любимый сын, брат, муж, отец двух дочерей

Кузнецов Андрей Валерианович.

https://zpobeda.ru/andrej-kuznecov/

Военнослужащий Кабулов Урузмаг При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине

погиб житель Северной Осетии

Урузмаг Кабулов.

Военнослужащему было 24 года.

https://zpobeda.ru/uruzmag-kabulov/

Военнослужащий Алексеев Илья Под Луганском 16 апреля погиб

Алексеев Илья Владимирович, 1988 г. р.,

уроженец п. Куеда (Пермский край), мобилизованный.

https://zpobeda.ru/ilya-alekseev/

Военнослужащий Попковский Сергей Попковский Сергей Михайлович.

26.09.1990г-08.09.2022г.

Погиб под Авдеевкой.

https://vk.com/wall-120027872_774914

Доброволец Гусак Данил Гусак Данил Максимович

31.01.2002 — 7.05.2022

Погиб под Новобахмутовкой.

https://zpobeda.ru/danil-gusak/

Рядовой Межевикин Виктор Межевикин Виктор Николаевич

17.01.1994 г.р.

г.Лиски, Воронежская область.

Посмертно представлен к высокой награде.

https://zpobeda.ru/viktor-mezhevikin/

Доброволец Жигулёв Борис Уроженец села Половино-Черемхово Тайшетского района Борис Жигулев погиб в ходе специальной военной операции от осколочного ранения в грудь. 22-летний парень был добровольцем ЧВК «Вагнер».

Борис родился 4 октября 2000 года, учился в школе села Половино-Черемхово.

У парня остались жена, маленькая дочь и родители.

https://irkutsk.news/novosti/2023-03-17/389395-urozhenec-polovino-cheremhovo-boris-zhigulev-pogib-v-hode-specoperacii.html

Доброволец Сардаков Василий Сардаков Василий Юрьевич.

Отправился в зону СВО добровольцем в составе ЧВК «Вагнер».

Погиб при выполнении воинского долга в г. Артёмовск.

Награждён медалью "За отвагу" (посмертно).

https://zpobeda.ru/vasilij-sardakov/

Доброволец Белоногов Павел 15 мая простились с жителем Волчанска, участником Специальной военной операции

Павлом Ивановичем Белоноговым.

Павел Иванович родился в Волчанске, учился в школе 31. Потеряв родителей, воспитывался в детском доме Карпинска. Получив профессию плотника-каменщика, трудился в разных учреждениях Качканара, Волчанска.

В Специальной военной операции принимал участие в составе ЧВК "Вагнер".

Героически погиб в апреле этого года.

Посмертно награждён медалью "За отвагу".

https://m.ok.ru/group/54027867586749/topic/155344363372733?__dp=y

Доброволец Пешков Роман Роман Викторович Пешков вoевaл зa свoбoду и незaвисимoсть Лугaнскoй Ηapoднoй Республики.

Пaл смеpтью хpaбpых, нa пoле бoя пpoявив мужествo и oтвaгу!

Ηaгpaжден пoсмеpтнo медaлью Зa oтвaгу и Чёpный кpест ЧВК Βaгнеp.

Иpкутскaя oблaсть, Бpaтский paйoн. г Βихopевкa.

https://zpobeda.ru/roman-peshkov/

Доброволец Курбонов Шарафиддин В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО погиб житель Ноябрьска — Шарафиддин Курбонов.

40-летний ноябрянин проходил службу в ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/sharafiddin-kurbonov/

Доброволец Островский Виталий Островский Виталий Александрович

14.04.1987-31.12.2022г.г.

г.Петрозаводск, Республика Карелия

По окончании профессионального училища работал в г. Петрозаводске на литейном заводе "Петрозаводскмаш".

ЧВК "Вагнер"

Погиб в Артемовске.

Посмертно награждён медалью "За отвагу"

У Виталия остался несовершеннолетний сын.

https://zpobeda.ru/vitalij-ostrovskij/

Доброволец Петров Максим 23 февраля 2023 года геройски погиб в зоне специальной военной операции

Петров Максим Викторович, 1979 г.р.

В ноябре 2022 года добровольцем ушел в ЧВК «Вагнер.

https://zpobeda.ru/maksim-petrov-2/

Доброволец Клевайчук Иван В январе 2023 года житель Коврова

Клевайчук Иван Фёдорович

вступил в «ЧВК » Вагнер.

22 апреля 2023 года он погиб в зоне провидение СВО под Артемовском.

https://zpobeda.ru/ivan-klevajchuk/

Доброволец Кравченко Иван 17 февраля 2023 года в ходе специальной военной операции погиб Кравченко Иван Владимирович.

Иван Владимирович родился 19 января 1981 года в станции «Ага». В 1998 году закончил Хилинскую среднюю школу. Рос в многодетной семье шестым ребёнком. Свою трудовую деятельность начал в Могойтуйском мясокомбинате. 18 мая 1999 года Могойтуйским РВК был призван в ряды Российской Армии и был направлен в войсковую часть №25151 г. Владивосток. В июне 1999 года был переведён в в/ч 20854 г. Кронштадта. В 2001 году окончил Школу техников по специальности «Автоматизированные системы обработки информации управления кораблей и судов», ему была присвоена квалификация «Техник – электроник». Службу Иван Владимирович продолжил в звании мичмана на большом десантном корабле «БДК-101» 100 бригады кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Ходил в боевые походы, неоднократно на Камчатку и за рубеж. В 2003 году Иван Владимирович женился, а в 2005 году родился сын. В 2006 году в звании старшего мичмана уволился в запас по истечении срока контракта. Вернувшись в родное село Хила Могойтуйского района, Иван Владимирович устроился на Оловяннинсую дистанцию пути, где проработал 15 лет в должности монтёра пути 5 разряда. Являлся председателем профсоюзной организации. Иван Владимирович вместе со своей супругой воспитывал двоих детей и двух внуков. Был любящим мужем, отцом, дедом, братом и зятем. По стечении обстоятельств 24.11.2022 года заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Представлен к государственной награде медаль «За отвагу» посмертно. https://vk.com/wall-210977916_129605 Доброволец Могорита Вячеслав Могорита Вячеслав Фёдорович. Проживал в ХМАО-Югра г. Советский. В ходе выполнения СВО в составе ЧВК «Вагнер» 20 января 2023 года погиб в Луганской области, Червонопартизанск. Посмертно награждён Орденом Мужества и Медалью Чёрный Крест ЧВК «Вагнер». https://zpobeda.ru/vyacheslav-mogorita/ Доброволец Кислицин Виктор При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб Кислицин Виктор Геннадьевич, 1972 года рождения. Виктор ушел на спецоперацию добровольцем, заключив контракт с ЧВК «Вагнер». Погиб при артобстреле. https://zpobeda.ru/viktor-kislicin/ Доброволец Пестриков Артём Пестриков Артём Олегович, позывной Бианор,город Пермь. Ушёл в ЧВК Вагнер добровольцем. Погиб 23.03.2023г. Награждён Чёрным крестом и медалью За отвагу! https://zpobeda.ru/artjom-pestrikov/ Доброволец Смышляев Андрей В ходе проведения СВО выполняя боевое задание погиб уроженец посёлка Забайкальск Смышляев Андрей Андрей отправился в зону СВО добровольцем в составе ЧВК Вагнер https://zpobeda.ru/andrej-smyshlyaev/

Доброволец Саранцев Владимир Саранцев Владимир

Саранцев Владимир 40 лет г. Нижневартовск, ХМАО ЧВК «Вагнер» https://zpobeda.ru/vladimir-sarancev/

Доброволец Юмашев Сергей Юмашев Сергей Викторович

Юмашев Сергей Викторович 23.08.1983 г.р. ЧВК «Вагнер» https://zpobeda.ru/sergej-jumashev/

Доброволец Петров Иван Жители Подпорожского района простились с земляком Иваном Николаевичем Петровым, героически погибшим на Донбассе в ходе проведения специальной военной операции. Иван Петров родился 10 июня 1988 года в Карелии. В 1989 году семья переехала в посёлок Важины Подпорожского района. На фронт наш земляк отправился добровольцем - в рядах бойцов частной военной компании «Вагнер». 11 октября, успешно выполнив поставленную задачу в районе города Артёмовск Донецкой Народной Республики, проявив самоотверженность и отвагу, Иван был смертельно ранен. За мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, Иван Петров представлен к медали «За отвагу». https://vk.com/wall-12426362_65934 Доброволец Козулин Никита 12 февраля 2023 года в ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса героически погиб военнослужащий из Забайкальского края Никита Козулин. Никита родился в поселке Чернышевск 7 февраля 2000 года. С самого начала спецоперации парень внимательно следил за событиями, очень переживал за страну и наших бойцов. В определённый момент Никита понял, что больше он не может находиться в стороне, и записался добровольцем в легендарную ЧВК «Вагнер». Пал в бою в ходе ожесточенных боевых действий за город Артёмовск через 5 дней, как ему исполнилось 23 года. https://zpobeda.ru/nikita-kozulin/ Доброволец Буpячeнкo Михaил В Бахмуте погиб Михаил Буряченко, которого в СБГ движении многие знали как «брата Бобана». Награждён Орденом Мужества посмертно. г.Сaнкт-Πетеpбург, ЧΒК «Βaгнep» https://zpobeda.ru/mihail-bupyachenko/ Старшина Ларионов Юрий В Мурманске простились со старшим водителем автомобильного отделения взвода обеспечения (и охраны), старшиной 2-й статьи Юрием Александровичем Ларионовым. Юрий родился в Карпинске 24 июня 1985 года. Учился в школе №18, СПТУ-96. Срочную службу проходил в Мурманске, где получив высшее юридическое образование остался жить и служить Родине кадровым военным. За участие в боевых действиях в Сирии награждён медалями «За отвагу», «За отличие в военной службе» 3-й степени и «Участник военной операции в Сирии». Юрий Александрович погиб в зоне СВО 8 мая.

У него остались супруга, сын-курсант Нахимовского училища, и дочь-первоклассница.

В Карпинске живут его родители и сестра.

Нападающий ХК «Армата». https://t.me/karpinsk/17164 Военнослужащий Бацай Александр На территории Украины в ходе специальной военной операции погиб Бацай Александр Юрьевич, 10.05.1992 года рождения. Александр родился в р.п.Благовещенка. С 1 по 9 классы обучался в БСОШ №1. После окончания школы поступил в профессиональный лицей, затем была армия. После службы Александр трудился на КСЗ.28.09.2022 года был призван по мобилизации для участия в специальной военной операции на территории Украины. https://zpobeda.ru/aleksandr-bacaj/ Военнослужащий Сагай Руслан В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб житель Когалыма Руслан Артурович Сагай Он родился 22 июня 1999 год. В Когалыме прошли его детство и юность. В период с 2019 по 2020 годы служил в рядах Российской армии. Спустя время – принял решение стать участником специальной военной операции. Он погиб, выполняя специальные и боевые задачи в зоне СВО, проявив стойкость и мужество. https://m.ok.ru/group/54359116611683/topic/155736161937507?__dp=y Доброволец Румянцев Валентин В ходе специальной военной операции погиб Румянцев Валентин Алексеевич, 2002 года рождения. Валентин выполнял боевые задачи в составе подразделения «Шторм Z». https://zpobeda.ru/valentin-rumyancev/ Военнослужащий Попов Николай 30.04.2023 в ходе СВО погиб житель Котельничского района Попов Николай Александрович Ему было 30 лет https://zpobeda.ru/nikolaj-popov-2/ Военнослужащий Далюев Наран 11 мая простились с Далюевым Нараном Валерьевичем, участником СВО, который погиб 28.01.2023 г при исполнении воинского долга. За проявленное мужество и отвагу Далюев Наран награждён Орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/naran-daljuev/ Младший сержант Хумуриц Ярослав Ярослав Юрьевич Хумуриц. 23.08.2000-31.03.2022г https://zpobeda.ru/yaroslav-humuric/ Рядовой Черпаков Сергей В ходе специальной военной операции погиб рядовой мотострелкового взвода Сергей Черпаков. Он родился 21 мая 1992 года в селе Михайловка Рыльского района. Сергей Александрович погиб при выполнении боевых задач 20 августа 2022 года. https://zpobeda.ru/sergej-cherpakov/ Военнослужащий Галактионов Кирилл При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб выпускник Автомеханического колледжа Галактионов Кирилл Дмитриевич. Позывной «Космос». Кирилл обучался в колледже по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» с 2012 по 2016 г.г. Был ответственным, доброжелательным, отзывчивым и инициативным студентом. https://vk.com/wall-117639268_2468 Военнослужащий Ахмадуллин Рустам В Стерлитамаке простились с Рустамом Флюровичем Ахмадуллиным. Он погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции. С июня прошлого года Рустам Флюрович проходил службу по контракту в батальоне им.Шаймуратова в должности механика-водителя. https://zpobeda.ru/rustam-ahmadullin/ Военнослужащий Бибиков Александр Бибиков Александр Викторович 31.07.1967 г.р. г.Олекминск, Республика Саха 14.04.2023г. в зоне специальной военной операции героически погиб, исполняя свой воинский долг. А.В. Бибиков родился 31 июля 1967 года в г. Олекминск РС(Я), закончил школу в п. Чульман, после окончания ПТУ работал на Обогатительной фабрике слесарем, в 1985-1987гг. служил в рядах Советской армии. После армии трудился в автобазе ПОГАТ п. Чульман водителем, слесарем. С 1994 г. по 2007 г. проходил службу в органах внутренних дел, где с октября 2000г. занимал должность начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями РОВД Нерюнгринского района. Окончил Академический правовой университет в г.Москва по юридической специальности. В январе 2005 г. был командирован в Чеченскую Республику для охраны общественного порядка Северокавказского региона, в качестве оперуполномоченного по борьбе с тяжкими преступлениями против личности. Принимал активное участие в боевых действиях по выявлению и задержанию активных участников и лидеров банд формирований. За образцовое выполнение служебного долга награжден почётной грамотой МВД РФ, нагрудными знаками «Лучший сотрудник криминальной милиции», «Участник боевых действий», «За верность долгу», медалью «200 лет МВД России», медалью «За отличие в охране общественного порядка». С июня 2013г. по февраль 2023г. Александр Викторович, без малого 10 лет, отработав специалистом группы безопасности СП «НГРЭС», добровольцем отправился в зону СВО, проявив свою гражданскую позицию и мужество. За доблесть и героизм Александр Викторович Бибиков представлен к государственной награде (посмертно). https://vk.com/wall-88992024_28058 Старший прапорщик Ломаев Андрей Ломаев Андрей Александрович г.Гусев, Калининградская область Погиб в ходе СВО на территории Украины. Андрей Александрович мужественно защищал свободу, независимость и Конституционный строй России, народ и Отечество. https://zpobeda.ru/andrej-lomaev/