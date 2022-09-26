Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.23

Посвящение Александру Шепелеву Посвящение Владиславу Анфалову Посвящается Илье Сапегину Посвящение Ивану Бухарову Посвящение Михаилу Персаеву Посвящено Артему Белоусову Посвящено Тарасу Кузнецову

Три месяца назад начал работать наш проект "Всё для победы!". Мы вместе с вами помогаем Народной милиции ЛНР и ДНР. На сегодня (7 сентября) собрано 1,5 млрд руб. Деньги перечислили 520 тыс. граждан и организаций. Уже доставлено на передовую:

• 6 тыс. комплектов одежды;

• 4 тыс. бронежилетов и касок;

• 3 тыс. средств индивидуальной медицины;

• 500 прицелов различных типов;

• 300 биноклей;

• 400 коптеров;

• 100 генераторов;

• 200 тепловизионных приборов и приборов ночного видения.

Создан центр обучения управлением беспилотной авиацией в Донецке. Там же открыт модуль обучения тактической медицине. Выпускникам центра мы вручаем с собой на фронт коптеры, медицинские наборы, которыми они сразу могут пользоваться. А самое главное - это спасает жизни. https://t.me/onf_front/8382 Спасибо всем за поддержку и вклад в победу! Сайт "Всё для Победы" по этой ссылке: Все для Победы! (onf.ru)

Более 18 тонн медицинских препаратов доставила Росгвардия в лечебные учреждения Херсонской области Медицинские препараты прибыли в центральные больницы Скадовска, Чаплинки и Новой Каховки Херсонской области.

По словам врачей региона, именно физраствор и глюкоза являются одними из самых необходимых и востребованных препаратов в ежедневной работе. По кадрам и так все понятно. Новые грузы по линии МОО Вече успешно доставлены адрестам. Мед служба 1 армейский корпуса НМ ДНР получила военное имущество, аптечки, тактическую медицину, мед. препараты, необходимые для успешной помощи бойцам на фронте. Хочу напомнить и о волонтерах Кате и Вале, которые работают в связке с Борисом Рожиным. Он более известен в сети как автор популярной колонки в ЖЖ Колонель Касад Вот это поставка для "Сомали" Это тоже Эта - для 2 батальона 3 бригады Гумпомощь дошла и ребята ей радуются. Благодарность от танкистов 100-й бригады армии ДНР читателям канала за помощь в закупке бронежилетов и комбинезонов по линии сбора Русской Весны. Это только малая часть поставленной разными волонтерами необходимого на фронте. Не так давно Денис Пушилин и Сергей Кириенко посетили учебный центр по управлению БПЛА имени Владимира Жоги и передали 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта Зато дроны, которые Великобритания и Норвегия бесплатно передадут Украине (аж 230 штук), выглядят как-то так Минидроны В составе груза - физраствор, глюкоза и другие лекарства, которые применяются в условиях стационара и необходимы медикам для бесперебойной работы.По словам врачей региона, именно физраствор и глюкоза являются одними из самых необходимых и востребованных препаратов в ежедневной работе. https://t.me/c/1167601598/10467 По кадрам и так все понятно.Новые грузы по линии МОО Вече успешно доставлены адрестам. Мед служба 1 армейский корпуса НМ ДНР получила военное имущество, аптечки, тактическую медицину, мед. препараты, необходимые для успешной помощи бойцам на фронте.Хочу напомнить и о волонтерах Кате и Вале, которые работают в связке с Борисом Рожиным. Он более известен в сети как автор популярной колонки в ЖЖ Колонель КасадВот это поставка для "Сомали"Это тожеЭта - для 2 батальона 3 бригадыГумпомощь дошла и ребята ей радуются.Благодарность от танкистов 100-й бригады армии ДНР читателям канала за помощь в закупке бронежилетов и комбинезонов по линии сбора Русской Весны.Это только малая часть поставленной разными волонтерами необходимого на фронте.Не так давно Денис Пушилин и Сергей Кириенко посетили учебный центр по управлению БПЛА имени Владимира Жоги и передали 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронтаЗато дроны, которые Великобритания и Норвегия бесплатно передадут Украине (аж 230 штук), выглядят как-то так

Великобритания и Норвегия бесплатно передадут Украине партию дронов Teledyne Flir Black Hornet, которые предназначены для разведки на малых расстояниях Его масса составляет всего 16 грамм, а размеры – 10х2,5 см. Беспилотник может работать до 25 минут. В одном комплекте обычно идет два дрона: пока один работает, другой заряжается. Дальность обнаружения целей – до километра. Такие дроны предназначены для войны на коротких дистанциях, в частности в городах. https://t.me/rosich_rus/18889

Защитники Донбасса стараются обустраивать и улучшать свой быт в пунктах дислокации. Часть вещей им удается привезти самим из дома, с чем-то помогают волонтеры. В одном из лагерей Народной милиции ДНР появился даже телевизор с DVD-проигрывателем, рассказал военкор "Известий" Роман Польшаков. "Достаточно долго не было телевидения. Сейчас работают 30 каналов, все наши. «Укропам» (представителям ВФУ, — Ред.) транслируем, чтобы они тоже смотрели Скабееву и нервничали", — шутит боец НМ с позывным "Сеня".

У военнослужащих есть и диски с фильмами — в основном боевики. А иногда они смотрят популярный российский юмористический сериал "Солдаты". https://t.me/izvestia/103059

Банька для воинов ДНР

Бойцы Народной милиции ДНР могут принять полноценный душ и попариться в бане. Их лагерь оборудован всем необходимым — душевой кабиной с трубчатыми электронагревателями, дровяной печью и камнями. "Летом, конечно, баньку не топим, но мы же сюда пришли еще в феврале, поэтому зимой очень хорошо помогает. Перемерзаешь — сюда пришел, протопился, прогрелся", — объясняет боец НМ с позывным "Сеня".

По словам военнослужащего, пока позволяет погода, военные пользуются летним душем. Его пришлось перенести с улицы в помещенье из-за постоянных обстрелов. https://t.me/izvestia/103077

Бойцы НМ ДНР периодически готовят мясо, такой информацией поделился военнослужащий с позывным "Сеня" с корреспондентом "Известий" Романом Польшаковым. "Начинается запах, позиция недалеко, и им [украинцам] тоже запахи доносятся, они начинают злиться, что у них мяса нет, и пытаются нас погонять, покошмарить", — рассказал боец.

По его словам, помимо мангала, военнослужащие сделали импровизированную коптильню — на ней они коптят сало. Также у них оборудована кухня с газовой и электрической плитами и необходимой посудой. Им регулярно привозят продукты: консервированные бобы, фасоль, овощи, фрукты и прочее. Волонтеры часто присылают сладости. https://t.me/izvestia/103026

Можете себе представить, что в течение одного боя удалось уничтожить 22 единицы бронемашины противника? А 45 единиц вражеской техники? Именно так воюют парни из оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Сегодня вручил Золотую Звезду Героя ДНР командиру артиллерийского дивизиона ОБТФ с позывным "Белый". Воюет с 2014 года.

Командир 3-й роты 1-й Славянской бригады с позывным "Белый" рассказал корреспонденту "Известий" Семену Еремину о ходе штурма шахты Бутовка-Донецкая. В операции, которая началась 26 июля, участвовал первый батальон: первая, вторая и третья роты.

"Штурмовали пехотой, обычным легким способом, без потерь", — говорит командир. По его словам, один из бойцов старшей группы взял в плен боевиков, которые раскрыли свои координаты. Благодаря этому удалось штурмовать позиции противника за три дня.

"Белый" вел своих бойцов под прикрытием беспилотников. Кроме того, штурм шел при полной поддержке артиллерии.

Дальше 1-я Славянская бригада будет прорывать 2-ю линию обороны националистов на Авдеевском направлении. ВСУ оборудовали огневые точки в самом городе, в гостинично-развлекательном комплексе "Царская охота". https://t.me/izvestia/98724

Благодаря правильно организованному круглосуточному наблюдению с применением БПЛА была обнаружена колонна противника на заводе им. Ильича в Мариуполе. Белый поднял по тревоге огневые средства артиллерийского дивизиона ОБТФ, организовал систему огня. В результате грамотно поставленного заградительного огня по ходу движения вражеской колонны как раз и было уничтожено 22 единицы бронетехники, 100 человек личного состава. Еще около 100 украинских боевиков были взяты в плен. Кроме Белого, еще трое военнослужащих ОБТФ «Каскад» получили в этот день звание Героя Донецкой Народной Республики, более 60 военнослужащим вручил другие высокие награды. Спасибо вам, парни, за такую доблестную боевую работу! https://t.me/ssigny/40084

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручили военнослужащим звезды Героя ДНР в подразделении Сомали

Из Грозного в зону спецоперации вылетели бойцы 2-х элитных спецподразделений - полка «Север» и батальона «Юг» Росгвардии.

В рядах союзных войск они будут выполнять поставленные Президентом России В. Путиным задачи, сообщил Р. Кадыров. https://t.me/c/1167601598/10897 В В Чеченской Республике завершилось формирование трёх новых батальонов по 560 человек и спецполка из 1,5 тыс. бойцов

15.09. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что сейчас на территории Крыма формируется ещё 2 батальона добровольцев, которые после завершения подготовки отправятся в зону Специальной Военной Операции на Украине. https://t.me/boris_rozhin/64011

Республика Крым усиливает работу по привлечению добровольцев для участия в специальной военной операции. Крупные банковские структуры подключились к формированию материальной базы для наших бойцов. Все подразделения будут обеспечены за счет внебюджетных источников всем необходимым и, что важно, современным оборудованием.

Искренне благодарю всех тех, кто принял мужественное решение и в эти дни рискует своей жизнью на передовой ради нашего будущего. Низкий вам поклон! https://t.me/Crimeanprachka/12739

Почти 1000 добровольцев отправились из Воронежской области для участия в СВО на Украине. Воронежская область на данный момент направила на Украину для участия в специальной операции почти 1000 добровольцев. Об этом объявил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его подсчетам, в зоне СВО присутствуют около 950 жителей Воронежской области. В дополнение к федеральным выплатам за участие в спецоперации они будут получать от региона 100 тысяч рублей разово, по 20 тысяч рублей в месяц в течение полугода. Кроме того, их семьям будут оказывать помощь, заверил Гусев. https://t.me/c/1780774638/5446

Уже третий регион поддержал инициативу о «самомобилизации» — губернатор Кузбасса заявил о готовности бойцов участвовать в спецоперации. Губернатор написал: «Мы окажем им необходимые меры поддержки. Соответствующее распоряжение будет мною подписано».

Также Сергей Цивилев заявил, что большое количество кузбассовцев уже сегодня готовы встать на защиту Родины. https://t.me/c/1524001401/1850

Из Оренбурга на Донбасс отправился шестой отряд казаков-добровольцев

Сейчас в специальной военной операции участвуют четыре казачьих батальона: «Дон», «Таврида», «Кубань» и «Ермак». Батальон «Ермак» комплектуется из казаков Оренбургского и Волжского казачьих войск.

С 31 августа по 2 сентября казачий отряд был на учебно-тренировочном сборе в Оренбурге. https://t.me/boris_rozhin/62916

то и я иду ему на смену. БМП-2М добровольцев из Башкирии которые скоро отправятся в зону СВО БМП-3 башкирского добровольческого батальона имени Героя России гвардии майора Александра Доставалова. В Североморске (Мурманская область) проводили сборную роту Ненецкого автономного округа, которая отправляется в зону проведения специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. https://t.me/boris_rozhin/64427 Как выяснилось разведчиком служит олимпийский чемпион, бывший игрок НХЛ, уроженец Литвы хоккеист Дарюс Каспарайтис Александр Панащенко — атаман станичного казачьего общества в одном из районов Ульян обл — работал в админ Димитровграда, а теперь вступил в ряды добровольцем Как выяснилось, в подразделении Эспаньола (в данный момент присоединилось к батальону Восток ДНР), собрались футбольные фанаты из России и Донбасса.

Эспаньола

Подразделение бойцов российского околофутбола, взявших в руки оружие, чтобы участвовать в спецоперации добровольцами называется «Эспаньола»

Москва, Калуга, Липецк… Интереснейшие судьбы взрослых мужиков, выросших в довольно закрытой бойцовской среде. У некоторых более сотни выездов на оговоренные заранее и спонтанные массовые кулачные побоища, и…

Оказывается, это люди вполне контактные и в быту совершенно не кровожадные. В миру у многих совершенно мирные профессии с весьма и весьма высокой квалификацией. https://t.me/Sladkov_plus/6171

О сводном отряде Росгвардии под Балаклеей. СОБР, ОМОН по г.Самара и Башкирский СОБР. Что делали парни? Парни попали в окружение, полицейский спецназ вёл бой с противником, который во множество превышал их численностью. Общевойсковой бой, против БМП, танков, БТР, бронеавтомобили, артиллерии и пехоты. С трудом вышли из окружения с боем. К сожалению ОМОН Самары потерял одного своего сотрудника, так же есть 300-ые, к счастью, их жизни ничего не угрожает. Когда очередной подливыч будет рассказывать вам, что ОМОН может только бить людей на митингах, то расскажите им эту историю. Впереди ещё много работы и боёв.

Враг будет разбит, победа будет за нами! https://t.me/radioARBAT/18161

Просто вдумайтесь! Это не кадровые военные. Это полиция. Это те, кто охраняет гумконвои, те кто стоит на блокпостах, те кто просто поддерживают порядок в городах. Те, кто работает с населением. Росгвардейцы ликвидировали крупные схроны с оружием и боеприпасами в Донбассе. Вот их работа Российский блокпост Изюма Выдача первых российских паспортов в Херсонской области. Вот тут работает ОМОН Мы напомним.

Мужики СОБРовцы, по сути полицейский спецназ держали оборону и вели ОБЩЕВОЙСКОВОЙ бой против врага имеющего арту, танки, бмп, многочисленную пехоту и наёмников-сливок общества со всего мира.

Полицейский спецназ ведёт бой, держит оборону. Показывает характер, люди из стали. Мужчины. Честь и слава русскому спецназу! Самарский и Башкирский СОБР войдёт в славную историю русского воеводства!

Хохлам и прочим никогда не понять, что такое характер русского солдата. Что такое вгрызаться в землю и рвать врага, пока сердце бьется. Мужики которые сейчас там, ваши предки гордятся вами! Вы достойные сыны нашего Отечества. Вы настоящие мужчины.

Вы воины, а быть воином-жить вечно! https://t.me/Crimeanprachka/12332

ФСБ РОССИИ СОВМЕСТНО С МВД РОССИИ И РОСГВАРДИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА В 40 СУБЪЕКТАХ СТРАНЫ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 90 ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ БОЕВЫХ СВОЙСТВ ГРАЖДАНСКИХ ОБРАЗЦОВ ОРУЖИЯ В ПОДПОЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ И ИХ СБЫТУ

07.09.2022

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена в 40 субъектах страны преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

В июле - августе 2022 г. в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чеченской Республике, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В результате из незаконного оборота изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета («ДП-27», «ДП-40», «РПК»), 18 автоматов («АК-103», «АК-47», «АКМС», «АК-74», «АКС-74У»), 25 пистолетов-пулеметов («ППС», «ППШ», «МР-38», «МР-40», «STG-44», «VZ-26»), 171 пистолет и револьвер («АПС», «Марголина», «ПМ», «ПСМ», «ПЯ», «Страж», «Ткварчельского», «ТТ», «Beretta», «Browning», «Colt», «CZ», «Luger», «Mauser», «Retay», «Scorpion», «SIG Sauer», «Stalker», «Walther», «Наган», «Taurus»), 130 винтовок, карабинов и ружей («Вепрь», «ИЖ», «КО-44», «Лось», «Мосина», «МР», «МЦ», «Сайга», «СВД», «СВТ», «Север», «СКС», «Тигр», «ТОЗ», «Белка», «Веnеlli», «Mauser»), а также пусковая установка «ПТУР-9М-112» и 14 ракет к ней, 3 огнемета РПО-А «Шмель», 28 гранатометов («РПГ-30», «РПГ-18», «РШГ»), 96 выстрелов к гранатометам («РПГ-7», «СПГ-9», «ВОТ-17», «ВОГ-25»), 111 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, 6 мин «МОН-50», 28 взрывателей, 223 ручные гранаты («М-39», «РГН», «РГД-5», «РГД-33», «РГО», «Ф-1»), более 41 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 46800 патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

Прекращена деятельность 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается. https://t.me/csnfsbrussian/1556

Немного о спасителях, о врачах. Вот так после прилетов выглядит больница. Рядом роддом.

Корреспондент "Известий" Мурад Магомедов показал кадры текущего состояния больницы и родильного дома на освобожденных территориях. К сожалению, сегодня они больше похожи на руины. https://t.me/izvestia/101362

Стоматолог, терапевт, хирург, кардиолог, отоларинголог и врачи других профилей прибыли из России в Луганскую Народную Республику для оказания помощи жителям освобожденного Северодонецка.

Медицинская бригада привезла медикаменты и предметы первой необходимости и раздала пакеты с лекарствами всем нуждающимся. Жителям вновь доступна медицинская помощь, которую организовали в переносных, временных комплексах. Привезли с собой кроме оборудования и жизненно-важные лекарства для людей. Лекарства раздаются жителям. Врач Павел из Волгограда, врач-остеопат. Он оставил своих богатых клиентов в тылу и за свои приехал на Донбасс добровольцем, чтобы помогать нашим солдатам. В Херсонской области в жилом доме оборудовали полевой госпиталь ВДВ. Помогают не только военным. Но и всем раненным Полевой госпиталь

Корреспондент "Известий" Кирилл Ольков показал работу военного госпиталя, работающего в непосредственной близости от линии фронта. В нем оказывают качественную узкоспециализированную оперативную помощь бойцам союзных сил. Госпиталь оснащен современным оборудованием, позволяющим делать даже сложные операции. “Наша задача заключается в том, чтобы стабилизировать больного для подготовки его к следующему этапу эвакуации”, — рассказывает хирург медучреждения. После госпиталя больных отправляют в Донецк, а уже оттуда на дальнейшую реабилитацию в Россию. https://t.me/izvestia/102437

Медбат в работе, как выглядят операционные, где спасают раненых в зоне СВО бойцов ВС РФ Курсанты ВМЕДА во время оперирования раненого военнослужащего в ДНР врач Обратите внимание на слезы в глазах врача! . И еще лодна потрясающая история в трех фото. Все же помнят одного из «300 запорожцев» Александра Агапова. Он пошел воевать. Был ранен. Говорят очень неуживчивый характер. Но не это главное. Глдавное, что после ранения идет на поправку!

Согласно заявлению Шойгу, с начала СВО 24 февраля 2022 года на Украине в результате действий ВС РФ ликвидирован 2831 иностранный наемник.

Так смотрят только русские солдаты:

Улыбка на устах, печаль - в глазах...

Подобный взгляд мне встретился , когда-то -

В церквушке, у святых - на образах...

В том взгляде - ни обиды, ни упрёка,

За горький опыт , пережитых мук...

Хоть жизнь и коротка, и одинока,

И встреч гораздо меньше, чем разлук...

Уверенность, что всё идёт, как надо,

Что завтра будет лучше, чем вчера...

Привычны и стрельба, и канонада,

Случайный кров и ужин, у костра...

Как «Отче наш», пожертвовать собою :

Не струсить, не сбежать, не изменить...

И друга, молча , вынести из боя,

Иль, не дай Бог, его - похоронить...

В окопах - безгранична власть Господня...

Здесь атеистов - нет ни одного...

На шее образ – Николай Угодник...

А как ещё, на фронте, без него?

Так смотрят - только русские солдаты ...

Чтоб , в сердце, луч надежды - не угас…

Вершите дело правое, ребята!

А Николай помолится - за вас...

01.30 15.09.2022

Константин Фролов - Крымский.





И на этом сегодня заканчиваю, хотя фотографий еще очень и очень много. Ссылки на предыдущие все темы вот тут: Обновляемая библиотека ссылок