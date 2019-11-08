Вторая мировая война. Удар хозяев США и Англии по России

Открытие второго фронта. В России большинство людей ещё ходит в иллюзиях, что весь мир считает нас победителями в Великой войне. На самом деле в мире уже переписали историю Второй мировой войны. На Западе создали свой миф о мировой войне. В этом мифе победители – Великобритания и США со своими союзниками. Более того, СССР уже вместе с Германией в рядах зачинщиков и поджигателей мировой войны. Сталин поставлен рядом с Гитлером. Коммунизм — в одном ряду с нацизмом. Американские солдаты, высадившиеся на пляже Омаха

Как Германия готовилась к обороне Франции

Неизбежность открытия второго фронта во Франции в связи с тяжелыми поражениями на Русском фронте была очевидна и для германского военно-политического руководства. В этот отношении они оценивали ситуацию довольно реалистично. В конце 1943 года Рейх перешёл к стратегической обороне и по-прежнему все основные силы и средства направлял на Восток. Однако Красная Армия была ещё далека от жизненных центров Третьего рейха. Другая ситуация могла сложиться в Западной Европе в случае появления второго фронта во Франции. Гитлер ещё в ноябре 1939 года, в условиях начала Второй мировой войны и угрозы со стороны Франции и Англии, отмечал, что у Германии есть «ахиллесова пята» — Рур. Противники могли атаковать Рурскую область через Бельгию и Голландию.

Однако такая возможность не была использована англо-французскими армиями в 1939 году, когда союзники вели против Германии «странную войну», стараясь направить Гитлера на Восток. Не открыли англо-американцы второй фронт и в 1941-1943 гг., выжидая когда Третий рейх сокрушит Советский Союз и уничтожит советский (русский) проект глобализации на основе сопроцветания стран и народов, который угрожал западному проекту порабощения человечества. По сути, хозяева Запада оказали Гитлеру такую помощь, какую он не мог получить ни от одного из своих европейских союзников. Франция (до оккупации), Англия и США помогли Германии избежать войны на два фронта, что было самым большим страхом многих ведущих германских политиков и военных. Третий рейх смог сконцентрировать для уничтожения СССР все свои силы.

После краха планов завоевания жизненного пространства в России и уничтожения СССР, перехода Красной Армии в стратегическое наступление возникла угроза наступления англо-американских войск с Запада. Мавр сделал своё дело, мавр может уйти. Гитлер практически выполнил уготованную ему роль. Большего он сделать он уже не мог (кроме нанесения максимального урона русским). США и Англия теперь должны были высадиться в Европе как освободители и победители.

3 ноября 1943 года Гитлер подписал директиву № 51, в которой отметил угрозу появления на Западе «англосаксонского вторжения». Документ намечал меры по удержанию «европейской крепости». Немецкое верховное командование привлекало для обороны Западной Европы все виды вооруженных сил: флот, авиацию и сухопутные войска, которые должны были сыграть главную роль в отражении вражеского удара. Особое внимание уделялось организации обороны Атлантического побережья., на строительство и усовершенствование уже имеющейся системы укреплений на французском побережье. Распоряжения о строительстве укреплений во Франции давались уже в 1942 года, когда гитлеровское командование убедилось в провале планов «блицкрига» в СССР. Однако работы по созданию «атлантического вала» велись медленно. Так, к концу 1943 года на всем побережье протяженностью 2600 км имелось около 2700 артиллерийских и свыше 2300 противотанковых орудий различного калибра. Также возводилось 8449 долговременных укреплений. Для создания глубоко эшелонированной обороны на побережье Франции этого было явно недостаточно. Третий рейх не располагал для решения такой задачи необходимыми силами и ресурсами. Они были задействованы на Востоке. Кроме того, слишком долго руководство Рейха пребывало в уверенности, что второго фронта не будет. Поэтому работы во Франции шли без мобилизации всех сил и средств, концентрации усилий властей и командования. В итоге сооружение железобетонных укреплений на побережье Ла-Манша вовремя закончить не удалось, а побережье Средиземного моря во Франции вообще не укрепили.

Немецкое командование допускало возможность успешно десанта противника на побережье. Поэтому немцы готовились сокрушительными ударами подвижных соединений остановить дальнейшее продвижение противника и сбросить его в море. Немецкие войска на Западе (во Франции, Бельгии и Голландии) объединялись в группу армий «Д» под началом фельдмаршала Рундштедта. Немецкий полководец считал, что оборона побережья должна быть основана на крупных резервах, в первую очередь подвижных соединений. Танки и мотопехота могли нанести мощные удары по десантам противника и сбросить его в море. В январе 1944 года командующим группой армий «Б» (15-я и 7-я армии, и 88-й отдельный армейский корпус) был назначен фельдмаршал Роммель. Он считал, что бронетанковые части должны размещаться вдоль береговой линии, сразу за зоной доступа корабельной артиллерии противника, так как вражеская авиация не позволит перемещать подвижные соединения на большом расстоянии. Также Роммель уверял, что высадка десанта далеко на Западе (в частности, в Нормандии) не рассматривается противником, и туда можно направить небольшое количество танков. В результате танковые дивизии были рассредоточены. Только две дивизии были переброшены на северное побережье Франции к западу от Сены, и только одна из них — в Нормандию.

Таким образом, распоряжения Роммеля привели к катастрофическим последствиям для германской армии в ходе десанта союзников. Есть версия, что часть германского генералитета, участники длительного заговора против Гитлера (включая Роммеля), саботировали оборонительные мероприятия на Западном фронте и сделали всё, чтобы открыть фронт англо-американским войскам. Так как при реальной мощи подвижных соединений вермахта (они показали себя в Арденнской операции), они просто бы сбросили англосаксов в море, если бы ударные группы были сохранены и вовремя переброшены к месту высадки. Командование армии США на борту тяжелого крейсера «Аугуста» в районе высадки Омаха. Слева направо: заместитель командующего 9-м воздушным флотом генерал-майор Ральф Ройс, командующий 1-й армией генерал-лейтенант Омар Брэдли, главнокомандующий экспедиционными силами союзников в Западной Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр. На борту крейсера до 10.06.1944 г. располагался штаб руководства операцией «Оверлорд».

Немецкие силы

В составе группы армий «Б» было 36 дивизий, включая 3 танковые. Они обороняли участок побережья в 1300 км. 1-я и 19-я армии, занимавшие оборону на 900-километровом участке вдоль западного и южного побережий Франции, были объединены в группу армий «Г» под началом генерала Бласковица. В составе группы армий «Г» было 12 дивизий, в том числе 3 танковые. Обе группы армий подчинялись Рундштедту. В его резерве было 13 дивизий, включая 4 танковые и 1 моторизованную (танковая группа «Запад»).

Таким образом, немцы имели на Западе 61 дивизию, включая 10 танковых и 1 моторизованную. Однако боеспособность этих сил была ниже, чем дивизий на Русском фронте. Сюда отправляли пожилых, ограниченно годных солдат. Оснащенность войск оружием и техникой была хуже. Ощущался острый недостаток в тяжелых вооружениях, особенно в танках. Поражения вермахта на Восточном фронте привели к тому, что обещанные пополнения задерживались, люди и техника в первую очередь шли на Восток. Пехотные дивизии на Западе были обычно недоукомплектованы, имели 9 – 10 тыс. солдат. Танковые дивизии выглядели лучше, они были укомплектованы личным составом, но по числу танков обеспеченность была различной – от 90 до 130 машин и более. К концу мая 1944 г. немцы имели на Западном фронте около 2000 танков.

Особенно плохо выглядела немецкая оборона на Западе с моря и воздуха. Немецкий флот в Северной Франции и в Бискайском заливе не мог противостоять объединенной мощи англо-американских ВМС. Из 92 субмарин, которые базировались в Бресте и в портах Бискайского залива, для отражения десанта предназначалось лишь 49 подлодок, но и они не все были в боевой готовности. Дислоцированный на Западе 3-й воздушный флот имел к июню 1944 года всего 450 – 500 самолетов.

Кроме того, германское командование совершило просчёт при оценке возможного места высадки войск противника. Немцы считали, что англосаксы совершат высадку через пролив Па-де-Кале с последующим наступление в направлении Рурской области. При этом союзники могли отрезать основные силы немецкого Западного фронта от Германии. Район был удобен для высадки наличием большого количества хороших портов в Дьеппе, Булони, Кале, Дюнкерке, Антверпене и т. д. То есть высадившиеся войска было легко усиливать и снабжать. Также близость Британских островов позволяла использовать союзную авиацию для поддержки десанта с максимальной эффективностью. Всё это было разумно. Поэтому немцы и создали здесь наиболее прочную оборону (план инженерных работ к июню был выполнен на 68%), расположив здесь 9 пехотных дивизий. На каждую дивизию приходилось примерно 10 км побережья, что позволяло создать хорошую плотность обороны. А в Нормандии, где союзники высадили десант, на 70 километров побережья было всего 3 дивизии. Оборона было подготовлена слабо (выполнено только 18% запланированных инженерных работ), оборонительные порядки немецких дивизий сильно растянуты. Расчет пулемета MG-34 на огневой позиции во время высадки союзников в Нормандии

Операция «Повелитель»

Союзники обладали подавляющим превосходством в силах и средствах. У немцев было больше дивизий, но они были численно и качественно слабее союзных. Англо-американские пехотные дивизии насчитывали 14 – 18 тыс. человек, бронетанковые — 11 – 14 тыс. Американские танковые дивизии имели по 260 танков. В составе десантных войск было 2,8 млн. человек, немцы имели на Западе – 1,5 млн. человек. Англо-американские войска имели 5000 танков против около 2 тыс. немецких, 10230 боевых самолетов против 450, подавляющее превосходство на море.

Союзники начинали операцию силами 21-й группы армий под командованием британского генерала Монтгомери. В её состав входили 1-я американская, 2-я английская и 1-я канадская армии. Высадку проводили двумя эшелонами: 1-й – американцы и британцы, 2-й – канадцы. Предусматривалась одновременная высадка 5 пехотных дивизий с частями усиления (130 тыс. солдат и 20 тыс. машин) на пяти участках побережья и 3 воздушно-десантных дивизий в глубине. Всего в первый день операции планировали высадить 8 дивизий и 14 штурмовых бронетанковых групп и бригад. В первый же день союзники собирались захватить тактические плацдармы и тут же соединить их в один оперативный. На 20-й день операции плацдарм должен был иметь 100 км по фронту и 100 — 110 км в глубину. После этого в сражение вступала 3-я американская армия. Всего за семь недель планировали высадить 37 дивизий (18 американских, 14 британских, 3 канадских, французскую и польскую).

30 мая – 3 июня 1944 года союзные войска грузились на корабли и суда. 5 июня конвои союзных войск начали переход через пролив. В ночь на 6 июня 2 тыс. самолетов союзной авиации нанесли мощный удар по побережью французской Нормандии. Особого вреда обороне немцев эти удары не нанесли. Но помогли высадке воздушного десанта, так как заставили немецких солдат забиться в укрытия. 101-я и 82-я американские и 6-я британские десантные дивизии были сброшены на парашютах и планерах в 10-15 км от берега. Тысячи кораблей и транспортов под прикрытием ВВС и корабельной артиллерии прошли Ла-Манш и с рассветом 6 июня начали высадку солдат на пяти участках побережья.

Десант оказался внезапным для немцев, они не смогли его сорвать. Немецкие ВМС и ВВС не смогли оказать действенного противодействия. А ответные меры сухопутного командования были запоздалыми и недостаточными. Только вечером 6 июня немцы начали переброску резервов в Нормандию, но было поздно. Три немецкие дивизии, на которые пришёлся главный удар союзников, были скованы боями на 100-километровом участке и не могли отразить удар превосходящих сил врага.

В итоге захват плацдармов на побережье и их расширение проходили успешно. Корабельная артиллерия и авиация союзников быстро давили отдельные очаги сопротивления противника. Только на одном участке, где производила высадку 1-я пехотная дивизия 5-го американского корпуса (участок «Омаха»), бой был тяжелым. Немецкая 352-я пехотная дивизия в это время как раз проводила учения по обороне побережья и была в полной боевой готовности. Американцы потеряли 2 тыс. человек и захватили плацдарм в глубину всего 1,5 – 3 км.

Таким образом, начало операции было весьма удачным. К концу первого дня операции союзники захватили 3 плацдарма и высадили 8 дивизий и 1 танковую бригаду (156 тыс. человек). 10 июня 1944 г. из отдельных плацдармов был создан один, длиной по фронту в 70 км и 8 – 15 км в глубину. Немцы перебрасывали резервы, но всё ещё думали, что главный удар последует в полосе 15-й армии и не трогали её части. В результате гитлеровцы не смогли вовремя сосредоточить необходимые силы и средства для мощного контрудара. Второй фронт был открыт. Союзники вели бои по созданию стратегического плацдарма, которые продолжались до 20 июля. Личный состав и техника 1-й пехотной дивизии армии США на борту десантного судна LСT «Channel Fever» перед началом операции. 5 июня 1944 г. Канадские солдаты на пляже «Юнона» в Берьер-Сюр-Мер в Нормандии — месте высадки канадских войск во время Нормандской десантной операции. 6 июня 1944 г. Посадка американского планера «Вако» (Waco CG-4A) на полевой аэродром в ходе Нормандской операции. Планеры осуществляли переброску боеприпасов и подкрепления для 82-й воздушно-десантной дивизии. 11 июня 1944 г.

Ревизия истории Второй мировой войны

В России большинство людей ещё ходит в иллюзиях, что весь мир считает нас победителями в войне, что все знают о том, что СССР внёс решающий вклад в разгром Германии. На самом деле, после того как хозяева Запада смогли с помощью предательства советской верхушки уничтожить Советский Союз, в мире уже переписали историю Второй мировой войны.

На Западе создали свой миф о мировой войне. В этом мифе победители – Великобритания и США со своими союзниками. Они разгромили Третий рейх и Японию. Русские в этом мифе «партизанили» где-то на Востоке. Более того, СССР уже вместе с Германией в рядах зачинщиков и поджигателей мировой войны. Сталин поставлен рядом с Гитлером. Коммунизм — в одном ряду с нацизмом.Русские – это поджигатели мировой войны, «оккупанты и захватчики». Этот миф господствует уже не только на Западе, а благодаря ведущим западным СМИ (имеющим глобальный охват) и в мировом сообществе, и в бывших советских республиках. Он господствует в Прибалтике, в Малороссии-Украине, в Закавказье и частично в Средней Азии. Русские, советские солдаты в этом мифе — «оккупанты».

Кроме того, дело уже идёт к созданию мифа о том, что Сталин хуже Гитлера, а «кровавый большевистский режим» в СССР хуже, чем режим нацистов. Что Гитлер оборонялся, защищал тогдашний Евросоюз от козней и угроз Сталина, который планировал распространить «мировую революцию» на Европу. Якоба Гитлер нанёс превентивный удар по Советскому Союзу, так как узнал о том, что Сталин готовит поход в Европу.

Произведён пересмотр политических итогов Второй мировой войны. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений уже разрушена. На основе этого мифа уже строят планы расчленения остатка Великой России (СССР) – РФ. Японцы требуют передачи Курильских островов. Зашевелились националисты в Эстонии и Финляндии, требующие передачи части Ленинградской и Псковской областей, Карелии. В Литве вспоминают о исторических правах на Калининград. Вскоре и немцы могут потребовать вернуть Кёнигсберг. Выгрузка техники 2-й пехотной дивизии США в гавани «Малберри А», в районе высадки «Омаха». Гавань была создана 16 июня 1944 г. с использованием двух доков Lobnitz, расположенных в форме литеры «Т». Справа ошвартованы пять малых буксиров ST. Гавань «Малберри» — британская система береговых сооружений, представляющих собой временные морские порты, использовавшаяся на необорудованном побережье Нормандии для выгрузки военной техники, личного состава и материальных запасов при проведении операции «Оверлорд».

Источник фотографий: http://waralbum.ru

Вторая мировая война – удар хозяев США и Англии по России и Германии

Вопреки лживой западной истории Второй мировой войны, валящей всё на проигравшую сторону (Германию и Японию) и «кровавый» сталинский режим, именно США и Англия развязали мировую войну. Для этого они использовали как свои «тараны» Германию, Италию и Японию. Они выступили как «пушечное мясо» хозяев Запада. Хозяева Лондона и Вашингтона развязали мировую войну, что выбраться из очередного этапа кризиса капитализма и установить абсолютную власть на планете. Для этого нужно было уничтожить советский (русский) проект, подчинить себе элиты Германии и Японии.

Англосаксам в очередной раз удалось стравить немцев с русскими. Германия была «дубиной» в руках Запада. В 1941-1943 гг. американцы и британцы делили «русский» и «германский пироги». Предвкушали колоссальную наживу и абсолютную власть на планете. Однако великая Россия (СССР) спутала все планы глобального хищника. Советский Союз не только выстоял в жесточайшей схватке в мировой истории, но и стал в горниле войны ещё сильнее. Победоносные русские дивизии и армии начали теснить сильного врага на Запад. Россия спутала все планы западных паразитов. Поэтому летом 1944 года США и Англии пришлось открыть в Западной Европе второй фронт, чтобы не дать русским освободить и занять всю Европу.

При этом хозяева Запада нашли общий язык частью германского командования, чтобы их не сбросили в море. Германская оппозиция в элите страны ненавидела Гитлера и хотела его устранить, чтобы договориться с США и Англией, создать общий фронт против русских. Поэтому сопротивление вермахта на Западном фронте было минимальным, все наиболее сильные и боеспособные войска по-прежнему воевали на Востоке. Танк «Шерман» М4А4 27-го канадского танкового полка («Шербрукские стрелки») движется по улице французского города Кана в Нижней Нормандии