Московские прогулки 52. Тайны и легенды Сухаревской башни

Башню эту в народе любили, хотя и опасались. За ее высоту и красоту нарекли башню «невестой Ивана Великого». Два с половиной века она красовалась в столице, став одним из ее символов наряду с Кремлем и храмом Василия Блаженного. Но вот уже более восьмидесяти лет в центре Первопрестольной этой «знаменитости» нет. Новости СМИ2

Башни нет, но ее история, слухи и нераскрытые тайны, связанные с ней, продолжают будоражить умы людей.

В самом конце 17 века, в 1692 году, на месте деревянных Сретенских ворот, стоявших на высоком холме, возвели новые – уже каменные, с 64-метровой башней. Назвали ее Сухаревой. Согласно легенде, таким образом Петр I выразил свою благодарность Лаврентию Сухареву, полковнику стрелецкого войска, выступившего на стороне будущего царя в 1689 году, когда Пётру пришлось бежать и скрываться в Сергиевой лавре от Софьи.

В Москве тогда самыми высокими зданиями считались колокольня «Иван Великий» и две башни – Сухарева и Меншикова. Горожане стали называть Сухареву башню «невестой Ивана Великого», а Меншикову и Сухареву – сестрами.

Сухарева башня, Ф.Алексеев (или его ученики). 1800-е гг.

«…На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Её мрачная физиономия, её гигантские размеры, её решительные формы — всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться».

М.Ю. Лермонтов, 1834 год.

Однако, стрельцы в новой башне надолго не задержались. Уже в 1701 году для неё нашли другое применение - здесь разместили «Математическую и навигацкую школу». Для этой цели в башне оборудовали классные и жилые комнаты, лабораторию для физико-химических опытов, библиотеку и гордость школы - обсерваторию. Именно из стен этой школы вышли так необходимые тогда стране первые инженеры, мореплаватели, архитекторы. Петр и сам любил наведываться в эту школу, особенно в ее лабораторию и обсерваторию, засиживаясь там часами.

Легенды Сухаревой башни

Сухарева башня, для того времени очень необычное сооружение, вызывала у горожан большой интерес. И, неудивительно, что сразу же вокруг нее появилось множество легенд и слухов. И при этом почти все они были связаны с одним человеком - Яковом Вилимовичем Брюсом, знаменитым ученым и сподвижником царя Петра I, шведом по происхождению.

Брюс сопровождает Петра в его поездке по Европе

Как настоящий ученый, он скептически и с недоверием относился ко всему сверхъестественному, стараясь найти ему научное объяснение.

С 1701 года Сухарева башня обрастала дурной славой. Если до этого там жили в основном монахи Перервинского монастыря, то теперь, казалось, ни в ней, ни вокруг нее не было ни души, лишь чуть поодаль располагались маленькие домики бедняков. В те времена ночью вся Москва погружалась во мрак. Но на высокой башне, напоминавшей корабль с мачтой, на третьем ярусе, который царь возвел по возвращении из Европы, горел свет…

Там находился первый в России технический университет — Школа математических и навигацких наук, возглавляемая Яковом Брюсом. Выросший в Немецкой слободе (ныне — район Лефортово) потомок наследников шотландского престола, он в считанные годы сделал головокружительную карьеру в царском войске и стал ближайшим соратником Петра I, поехав с ним в знаменитое заграничное путешествие.

Из Европы Брюс привез сотни книг и манускриптов, в том числе принадлежавших знаменитым средневековым алхимикам. Говорят, что именно в Европе он увлекся тайными знаниями, заразив этим как самого царя, так и его друзей — Франца Лефорта и Алексея Меньшикова. По слухам (ох уж эти слухи), они создали "Нептуново общество", которое якобы и было настоящим центром власти в российском государстве. И заседало это общество как раз в Сухаревой башне. Яков Брюс

Но простые обыватели, весьма далекие от научных идей и опытов, видя светящееся по ночам окно обсерватории, тут же объявили его колдуном и чернокнижником. Стали распространяться слухи, что в башне творятся «нечистые» дела. Люди старались обходить «нехорошую» башню стороной, а, проходя мимо, крестились.

Поговаривали, будто Якову Брюсу каким-то непостижимым образом удалось завладеть библиотекой Ивана Грозного, которую царь перед смертью спрятал так, чтобы никто не мог ее найти. А по легенде в ней были книги, позволяющие получить власть над всем миром, особо выделялась среди них «Черная книга». И, якобы, прочитав эти книги, Яков Брюс наглухо замуровал библиотеку царя в одной из стен башни, спрятав, таким образом, ее от людей. Ну... чего только не придумает молва. Литография Датциаро Сухарева башня

Москвичи перешептывались, что по ночам Брюс занимался магией и общался с самим дьяволом. Ну а как еще понять его удивительную осведомленность во многих науках?! Да и чем, если не влиянием "колдуна с Сухаревой башни", объяснить стремление царя во что бы то ни стало переодеть всех в европейские платья и сбрить бороды?! Ведь сюжет о влиятельном маге при троне стар как мир!

"В начале XVIII века московский люд в массе своей был суеверен. А Яков Брюс отличался нетривиальным взглядом на жизнь и очень хорошим для своего времени образованием. Его библиотека насчитывала несколько тысяч томов — тогда не каждый монастырь мог похвастаться этим", — рассказывает москвовед Павел Гнилорыбов.

А главным фолиантом коллекции Брюса была так называемая "Черная книга" — сборник самых сильных заклинаний. Сразу после смерти Якова в 1735 году его ринулись искать. Саврасов. Сухаревская башня в Москве, 1872г.

После того, как Яков Брюс умер, многие пытались найти спрятанные в башне книги. Делала такую попытку и Екатерина II, в некоторых помещениях по ее распоряжению разбирали стены, однако, найти ничего не удалось. Прекратив на время поиски, императрица распорядилась выставить возле башни караул, а вход в нее опечатать. И башню действительно охраняли очень долго, сняли караул лишь большевики, и то не сразу, только в 1924 году.

Со смертью Брюса странности, пугающие москвичей, не прекратились - каждую ночь в обсерватории башни на некоторое время загорался свет.

В 1930-е годы при разборе одного из склепов якобы было найдено тело Якова Брюса, опознали которого по фамильному перстню. Найденные останки отправили в лабораторию, для того, чтобы воссоздать его облик. Но опять случилось необъяснимое – тело из лаборатории исчезло, на месте остались лишь одежда и перстень. мистика какая-то...

Впрочем - это лишь городские легенды. Сам Брюс умер в своем поместье. Сухарева башня, в которой помещалась Школа математических и навигацких наук, основанная Петром I в 1701 году. Репродукция картины

Проклятые часы Брюса

"Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами.

— Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса, — пояснил Костя.

Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года", — писал самый известный московский краевед Владимир Гиляровский.

Этот дом сохранился до сих пор. Именно там в XIX веке искали таинственную "Черную книгу". Наряду с необычными часами. По легенде, граф Мусин-Пушкин заказал Брюсу механизм, который мог бы предсказывать хозяину будущее, а также находить клады. Соратник Петра I десять лет бился над его созданием, за это время заказчик умер. И, когда часы были готовы, сыновья графа отказались платить ему за работу. Тогда обиженный изобретатель проклял свое творение: отныне оно будет пророчить одни дурные события, а найденные клады принесут только несчастье. Бывший дом графа Мусина-Пушкина на Разгуляе

После этого Брюс, как гласит предание, замуровал часы в одну из стен своего особняка на Разгуляе — причем вместе с женой, которая пригрозила рассказать всем, что Брюс изобрел их ценой сговора с нечистой силой. Говорят, что плита, под которой находятся часы, меняет цвет накануне трагичных событий: так якобы было перед мировыми войнами, революцией и распадом СССР.

"Эти часы ходят до настоящего времени. Прильнешь ухом к стене и слышишь, как стучат: тик-тук, тик-тук..." — так утверждает московская легенда.

Вот только предание умалчивает, что на Разгуляе жили дальние родственники Брюса, а не он сам. И дом капитально перестраивался в конце XVIII века. Поэтому вряд ли "Черная книга" запрятана именно там.

Пропавший перстень

В 1725 году умирает Петр I. А в 1726-м перестает загораться свет на третьем ярусе Сухаревой башни. Яков Брюс перебирается в имение Глинки — старейшую из сохранившихся доныне усадеб Подмосковья.

Но, бежав из города, от молвы он не скрылся: по Москве расползаются слухи, что он все так же занимается колдовством. Поговаривали, что гости усадьбы в Глинках днем катались на лодках по пруду, а вечером все обували коньки, потому что вода замерзала по заклинанию хозяина.

А еще сказывали, что он летал над своим имением: то ли на метле, то ли на "механической птице".

"Основной букет преданий о Брюсе приходится на XIX век, причем они появились в окрестностях Сухаревой башни: там же тогда был рынок — и по вечерам в окрестных трактирчиках за пьяными разговорами и рождались мифы. И эти легенды эволюционируют: если в XIX столетии он летал на метле, то в начале XX появляется версия чуть ли не об аэроплане", — отмечает москвовед Гнилорыбов. Усадьба Глинки

Москва настолько не хотела отпускать Брюса, что он все же вернулся туда. Правда, после смерти — его похоронили в кирхе святого Михаила в Немецкой слободе. Возможно, в гроб положили и "Черную книгу".

По крайней мере, ее пытались найти в 1929 году при сносе лютеранской церкви. Рабочие спустились в склеп кирхи и наткнулись на каменный гроб. Открыв его, они изумились: одежда графа прекрасно сохранилась. При нем, согласно архивным документам, также была нашивка ордена Андрея Первозванного и фамильный перстень. Спустя несколько лет он таинственным образом исчез.

Среди москвичей ходил миф, будто бы там была "Черная книга" и ее в срочном порядке доставили в Кремль. Якобы именно в ней Брюс подробно расписал план реконструкции Москвы в соответствии с расположением знаков зодиака. И Сталин, воспользовавшись идеями чернокнижника, приказал немедленно уничтожить все его наследие — не зря ведь Сухареву башню снесли вслед за склепом.

Прототип "Черной книги"

Историки не склонны верить городским байкам. Однако они признают: Яков Брюс столетиями был очень популярен у москвичей.

"Прежде всего это из-за "Брюсова календаря", который был очень дешевым и расходился мгновенно. Людей еще привлекало его броское название", — подчеркивает Гнилорыбов. Титульный лист Брюсова календаря

Именно он и мог послужить прототипом легенды о "Черной книге". Неудивительно, ведь, помимо важных для крестьян данных вроде климатических циклов и фаз луны, там были и прогнозы погоды на 200 лет вперед, и математические расчеты урожайных годов, и "таблица свойств 12 небесных знаков, показывающих, кто в каком роде жизни будет иметь счастье".

"Брюсовым календарем" крестьяне пользовались и в советское время. В 1989 году газета "Советская культура" опубликовала заметку о 90-летнем крестьянине из Воронежской области, предсказывающем погоду. Так о Якове Брюсе вспомнила вся страна — и на волне повального увлечения гражданами мистикой в конце советской эпохи его слава могущественного колдуна лишь упрочилась.

"Ведь в XIX и начале XX века Сухарева башня не считалась "местом обитания нечисти", хотя у всех остальных мест Москвы, связанных с темой магии, был такой ореол. Может, это связано с тем, что рядом проживали люди, не особо верившие в разного рода легенды: тут же была Грачевка (переулки между станциями метро "Трубная" и "Сухаревская"), район с дурной славой — "красными фонарями", бандитами, пьяницами, и все в этом духе", — рассуждает историк. Фрагмент "Брюсова календаря"

В 1934-м руководителям СССР и Москвы, да и, к сожалению, большинству жителей столицы все это казалось малосущественным. Шла "социалистическая реконструкция Москвы", которая должна была превратить ее в "столицу мирового коммунизма". И определять его, конечно, должны были здания новой, "пролетарской" архитектуры во главе с Дворцом Советов. В дискуссиях 1930-х годов аргументы апологетов "реконструкции" звучали дословно так:

"Улица, площадь — не музей. На них политически живет пролетариат".

Время шло, и перспективы столицы мирового коммунизма становились все более туманными, пока не пропали совсем. А воспоминания о Сухаревой башне и боль от ее бессмысленной утраты остались в коллективной городской памяти. Сухарева башня, если можно так выразиться, стала фантомной болью Москвы. Меняются эпохи, политические режимы, экономические уклады, а Сухареву башню не только вспоминают, но и мечтают восстановить.

В свое время И.Э. Грабарь писал:

"На этих днях выплыл один, особенно неприемлемый по своей явной нелепости: проект сноса Сухаревой башни. Не пугайтесь, читатель, не более и не менее, как Сухаревой башни! При этом не в шутку, а всерьез. Вы допускаете, чтобы в один прекрасный день вздумали уничтожить картину Рафаэля, рукопись Бетховена или Гете? Для чего? Из каких соображений? Что за кошмар?"

Дело затухает на время — и вдруг! — на столы корифеям ложится бумага с гербом. Снести! В целях упорядочения...

Ученые, эксперты и реставраторы бросаются в бой. Пишут жалобы в инстанции. Приводят десятки исторических, культурных и художественных аргументов. Ссылаются на Ленина, приказавшего когда-то застеклить выбитое окно в кремлевской церкви. Убеждают, что все проблемы можно решить гораздо дешевле и проще и ничего не надо ломать. Предлагают проекты — как решить.

И вдруг корифеи понимают, что разговаривают с пустотой. Пустота не слышит, о чем с ней говорят. Они вопиют о художественной ценности, пустота — о расширении проездов или необходимых ей стройматериалах. Они умоляют пощадить древний храм — им в ответ: надо снести, чтобы поставить на его месте киоск Мосгорсправки. Они просят сохранить другой храм — им отвечают: нельзя, из-за него деловой человек теряет драгоценные секунды, сходя с тротуара на мостовую. (Все это не метафоры, а реальные московские дискуссии 1920-1930-х.— прим.)

И, наконец, товарищ Сталин — последняя надежда корифеев — сообщает, что советские люди сумеют выстроить более величественные сооружения.

Это, с поправками на имена, эпитеты и предлоги для сноса, история Сухаревой башни в Москве Сталина и Кагановича, история "Военторга" в Москве Лужкова, история Кругового депо (сломанного в 2013-м, правда, не полностью) в Москве Собянина. Ломать... не строить.

А теперь перейдем к реалиям...

и посмотрим на фотографии башни в разные года.

Фото 1890

Фото 1895-1903

Фото 1905-1910

Сухаревская площадь Фото 1913—1914, кстати, сама башня на реконструкции.

Башня и городовой на Сретенке

Фото 1927 г.

Фото 1933 г.

За эти годы башня пережила несколько реставраций, поменялся и ее цвет - с сероватого на розовый.

В связи с принятием в 1931 году плана генеральной реконструкции Москвы, многие исторические постройки подлежали сносу. Нависла эта угроза и над красавицей-башней, которая к тому времени стала помехой движению транспорта в столице.

Сухаревская башня перед сносом

"Вечерняя Москва", 25 ноября 1932 г.

Пытаясь спасти этот редчайший памятник, архитекторы написали Сталину коллективное письмо c просьбой отменить принятое решение. Кроме того, они предлагали в ближайшее время представить проекты, позволяющие разрешить транспортные проблемы без сноса башни. И такие проекты действительно были.



План реконструкции Сухаревской площади. Архитектурная мастерская академика архитектуры И.А. Фомина. 1930-е годы. Главархив

И.А. Фомин. Проект планировки Сухаревской площади в Москве. Перспектива. 1930-е гг.. Макет Сухаревской площади, музей архитектуры им. Щусева

"Снести, и как можно скорее"

Известие о грядущем сносе Сухаревой башни под предлогом того, что она мешает уличному движению, разнеслось по Москве летом 1933 года.

"Выровняйте Лубянку и Сретенку, удалите Сухареву башню, и вы получите новый проспект",— так говорил Л.М. Каганович, первый секретарь горкома партии. Еще 19 ноября 1932-го "Вечерняя Москва" опубликовала подборку статей под заглавием "Снести, и как можно скорее". В августе 1933 года президиум ВЦИК удовлетворил ходатайство Моссовета о разборке башни. 17 августа извещение о предстоящем сносе появилось в газетах: начинать ломать должны были 19 августа, а закончить к 1 октября.

На вопрос: "Что за кошмар?" — заданный Грабарем, можно ответить: государственная политика. Опубликованная в конце 1980-х в официальном журнале ЦК КПСС переписка вождей 1930-х выдает явное стремление избавиться от памятника русской старины.

После сообщений о сносе Сухаревой башни Сталин получил письмо корифеев — И.Э. Грабаря, И.А. Фомина, А.В. Щусева и И.В. Жолтовского, убеждавших пощадить "неувядаемый образец великого строительного искусства, известный всему миру".

Защитники башни писали:

"Мы убедительно просим приостановить бесцельную сломку башни, недостойную наших славных дней построения социализма".

Группа архитекторов брала на себя обязательство "в течение одного месяца разработать проект реорганизации Сухаревской площади с идеальным разрешением графика движения". Архитектор Фомин вскоре представил этот проект, с круговым движением по площади. Были и другие проекты — пропустить транспорт западнее башни, передвинуть ее на другое место, устроить тоннель для транспорта.

Но 18 сентября 1933 года Каганович получил записку, подписанную Сталиным и Ворошиловым:

"Мы изучили вопрос о Сухаревой башне и пришли к тому, что ее надо обязательно снести. Предлагаем снести Сухареву башню и расширить движение. Архитектора (так в документе.— прим.), возражающие против сноса,— слепы и бесперспективны".

Выступая в том же году на совещании московских архитекторов-коммунистов, Каганович предъявил защитникам башни прямое политическое обвинение:

"В архитектуре у нас продолжается ожесточенная классовая борьба...

Пример можно взять хотя бы из фактов последних дней — протест группы старых архитекторов против сноса Сухаревой башни...

Характерно, что не обходится дело ни с одной завалящей церквушкой, чтобы не был написан протест по этому поводу. Ясно, что все эти протесты вызваны не заботой об охране памятников старины, а политическими мотивами — в попытках обвинить советскую власть в вандализме".

Перечитывая эти строки, невольно вспоминаешь, как в 1990-х общественные протесты против градоразрушительной политики мэрии в городских СМИ объясняли происками "мелких хозяйчиков". Да и сегодня градозащитники вместо диалога по существу слышат бесконечные обвинения в желании "пропиариться".

16 марта 1934 года ЦК ВКП (б) согласился с предложением московского горкома партии о сносе Сухаревой башни. До начала сноса московские газеты тем не менее успокаивали: башня, мол, готова к передвижке.

Сухаревский рынок

В ночь на 14 апреля снос начался.

К сожалению, к архитекторам не прислушались, и в 1934 году башню, "мешающую" дорожному движению, снесли. Бригады "Мосразбортреста" крушили кувалдами белокаменный декор. Очевидец сноса, художница Н.Я. Симонович-Ефимова, записывала в дневнике:

"Сегодня, 17 апреля, нет уже наружной гигантской лестницы и сверху летят кирпичины. Белые, витые колонки из белого камня — в отдельной груде, разбитые. Разрушение идет необычайно быстро... Можно заболеть от мысли, что впереди нас никто Сухаревскую башню не увидит".

Ну а что? Ломать - не строить!

Разрушение Сухаревой башни, 1934

Из письма Гиляровского к дочери:

«Ее ломают. Первым делом с нее сняли часы и воспользуются ими для какой-нибудь другой башни, а потом обломали крыльцо, свалили шпиль, разобрали по кирпичам верхние этажи и не сегодня-завтра доломают ее стройную розовую фигуру. Все еще розовую, как она и была! Вчера был солнечный вечер, яркий закат со стороны Триумфальных ворот золотил Садовую снизу и рассыпался в умирающих останках заревом.

Жуткое что-то! Багровая, красная,

Солнца закатным лучом освещенная,

В груду развалин живых превращенная.

Все еще вижу ее я вчерашнюю – Гордой красавицей, розовой башнею…».

К концу апреля верхняя часть башни была уже разобрана. Преодолевая запреты, работая днем и ночью, реставраторы под руководством Д.П. Сухова успели спасти фрагменты убранства, наличник окна, часть решетки проездных ворот и герб с орлом (их можно видеть в Донском монастыре и Коломенском). Были сделаны обмеры и фотофиксации.

Башню разбирали вручную, сбрасывая кирпичи сверху; она словно таяла день ото дня на глазах москвичей. 11 июня 1934 года снос закончился. Ударники этого труда, который принес стране 16 тысяч кубометров стройматериалов, были премированы.

Отзывы печати были бравурными:

"Вместо громоздкой Сухаревой башни, тормозившей уличное движение, пройдет удобная широкая магистраль". Председатель Моссовета Н.А. Булганин на первом съезде советских архитекторов заявил под смех и аплодисменты:

"Сломали Китайгородскую стену, Сухаревскую башню — лучше стало".

Только неподцензурные публицисты эмиграции могли высказать правду. Профессор П.Н. Савицкий писал в 1936 году:

"Снесена Сухарева башня, по своим архитектурным достоинствам ничем не уступавшая лучшим памятникам Европы... Такова не только в Москве, но и по всей России русофобская практика коммунистов... Отдельные черты складываются в картину ожесточенного гонения на все, что есть ценного в историческом прошлом нации".

А угрозы Кагановича отнюдь не были пустыми. В Рязани в январе 1937 года следователь НКВД обвинял известного впоследствии искусствоведа Г.К. Вагнера в том, что он "ругал Кагановича, Ворошилова и других за снос Сухаревой башни и Красных ворот".

"Я негодовал по поводу разрушения замечательных памятников архитектуры древней Москвы",— "сознается" Вагнер в мемуарах. "За Сухареву башню" он поплатился 10 годами Колымы.

Процесс сноса башни проходил довольно странно – ее не взорвали (как Храм Христа Спасителя), как обычно поступали в таких случаях, а тщательно разбирали, буквально, по кирпичикам. Наблюдать за процессом был приставлен Каганович. Все выезжающие машины подвергались тщательному досмотру, а люди - обыску.

Тогда и родилась еще одна городская легенда. Видимо, там что-то искали… Но что? Уж не колдовские ли книги Якова Брюса?

По всей видимости, то, что искали, найти не удалось, и остатки башни по приказу Сталина взорвали.

В толпе людей Каганович обратил внимание на высокого худого человека в парике. Погрозив Кагановичу пальцем, он исчез.

Определить место, где стояла Сухарева башня, можно по фотографиям:



Хотя от башни практически ничего не осталось, восстановить ее при желании можно – остались фотографии, кроме того, специалисты провели и зафиксировали необходимые замеры.

Каганович полвека спустя

В конце 1980-х в журнале "Известия ЦК КПСС" появилась публикация о Сухаревой башне. После этого Каганович, которому было уже за 90, направил в редакцию журнала письмо (впервые опубликовано в 1994 году) с изложением своей версии событий. Он уверял, что к началу 1930-х годов только что отреставрированная башня "пришла в крайне ветхое состояние, можно сказать, аварийное".

Причиной сноса башни, по Кагановичу, были не то что транспортные проблемы, а ежедневная гибель возле нее 5-10 человек из-за оживленного движения по Садовому кольцу. Каганович писал, что рассматривались два варианта сохранить башню: пустить под ней транспортный тоннель (это предложил он сам) или, разобрав дома на площади, устроить на ней круговое движение. Но для строительства тоннеля метростроевцам не хватало опыта, да и нельзя было отвлекать их от сооружения метро. А сносить жилые дома Москва не могла — "обеспечить сотни жильцов этих домов новыми квартирами было нелегко". И, заключал Каганович, "иного выхода не было, как снести Сухареву башню".

Собственно, цитированная выше телеграмма Кагановича 1933 года полностью опровергает запоздалые оправдания. А жилые дома в Москве 1930-х, если того требовала "социалистическая реконструкция", ломали десятками, невзирая на жилищный кризис.

Интереснее другое: насколько живучи приемы, с помощью которых разрушители разных времен оправдывают вандализм. "Аварийное состояние" — и сегодня палочка-выручалочка для всех девелоперов, желающих расчистить доходный участок. Человеческими жертвами пугают и сегодня — именно их вероятностью "обосновывали" снос "Военторга" в 2003-м или, только что, необходимость разборки и переноса на новое место Шуховской башни на Шаболовке.

К счастью удалось сохранить некоторые элементы декора. Часть из них демонстрируется в музее в Коломенском, один из ее наличников украшает стену Донского монастыря, а часы – башню в Коломенском. И все…

Один из наличников окон третьего этажа в Донском монастыре

Часы с Сухаревой башни, установлены на башне Передних ворот усадьбы Коломенское

Сухаревскую площадь переименовали в Колхозную, но в 1990 году ей вернули прежнее название.

"Это не наша проблема"

Впервые предложение восстановить Сухареву башню прозвучало на президиуме Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в июне 1978 года. Исходило оно от М.В. Посохина, главного архитектора Москвы. В мае 1980-го "Литературная газета" опубликовала письмо видных деятелей культуры — П.Д. Барановского, О.В. Волкова, И.С. Глазунова, Л.М. Леонова, Д.С. Лихачева, И.В. Петрянова, Б.А. Рыбакова "Восстановить Сухареву башню". Ответ председателя Мосгорисполкома В.Ф. Промыслова был неопределенным: "Вернуться к рассмотрению вопроса... после проведения всестороннего его анализа".

Устройство транспортного тоннеля под восстановленной башней оценивалось тогда в 150 млн рублей. Но идею продолжали обсуждать.

Казалось, она обрела реальные черты в 1984-1986 годах, когда появился проект инженера П.М. Мягкова и архитектора П.Н. Рагулина: воссоздать башню не на историческом месте, а на пустом участке напротив Института им. Склифосовского. По иронии судьбы, Мягков в 1934 году был рабочим треста "Мосразборстрой" и "собственными руками разбирал эту башню".

Нашелся и строитель — Министерство морского флота СССР, вспомнившее о навигацкой школе и желавшее разместить в восстановленной башне свои службы и музей. В этом варианте тоннель не требовался, и дело обошлось бы в 10 млн. Идею воссоздания поддержал главнокомандующий ВМФ СССР адмирал В.Н. Чернавин.

В 1986 году ГлавАПУ Москвы и Союз архитекторов объявили конкурс на лучшее архитектурное решение Сухаревской (тогда еще Колхозной) площади с воссозданной Сухаревой башней. Семь из десяти проектов, представленных на конкурс, помещали башню на старом месте, над транспортным тоннелем. Жюри конкурса отдало в ноябре 1986 года первую премию проекту бригады МАрхИ под руководством профессора Н.В. Оболенского. Фундамент Сухаревой башни

На деле это отодвинуло воссоздание Сухаревой башни на многие десятилетия, если не навсегда. Писатель Юрий Нагибин, входивший в состав жюри, вспоминал: "Все вроде правильно. Да кроме одного: приступить к строительству башни можно будет не раньше чем через четверть века. Именно такое время нужно, чтобы решить транспортные проблемы на перекрестке... "А вы уверены, что через 25 лет окажется нужда в Сухаревой башне?" — спросил я ведшего заседание... Когда мы расходились, председательствующий взял меня за локоть и отвел в сторону:

"Неужели вы серьезно думаете, что мы способны поднять такую махину? У нас нет нужных материалов, у нас нет квалифицированных каменщиков, штукатуров, лепщиков. У нас ничего нет".

— "А через 25 лет появятся?"

— "Нет, конечно, но и нас с вами не будет, так что это не наша проблема"".

Разговоры о восстановлении башни оживились в 1996 году, в связи с 300-летием русского флота, и даже было объявлено, что Главмосархитектура планирует воссоздание башни "в ближайшее время". Но вместо башни в 1996-м на Сухаревской площади поставили памятную стелу.

Архитектор О.И. Журин, восстанавливавший в первой половине 1990-х годов Казанский собор и Воскресенские ворота на Красной площади, говорил тогда, что мечтает принять участие в восстановлении Сухаревой башни. По словам Журина, он даже обсуждал этот вопрос с представителями городских властей, и те вроде бы не были против, но остановить транспорт на Садовом кольце не представлялось возможным до 2000 года. А в сентябре 2000-го столичные власти, как сообщили СМИ, "окончательно" отклонили проект восстановления Сухаревой башни — чтобы не создавать помех транспорту.

В 2006-м строители подземного перехода на площади наткнулись на фундаменты Сухаревой башни. Благодаря героическим усилиям московских археологов трасса перехода получила коленчатый излом и прошла под былым воротным проездом башни, не затрагивая устоев. Тысячи москвичей, идущих здесь ежедневно, не подозревают, что проходят под незримыми сводами Сухаревой башни.

И пока о Сухаревой башне напоминают лишь памятный знак да названия близлежащих улиц - Садово-Сухаревская улица, Большой и Малый Сухаревский переулки.



Как выяснили совсем недавно, фундамент и подвалы башни от взрыва не пострадали. И какие тайны они хранят – еще предстоит узнать.

Теперь Яков Брюс стал неотъемлемой частью московского фольклора: о нем обязательно упомянет почти каждый экскурсовод. Как и том, что Сухареву башню было бы хорошо восстановить. Макет Сухаревой башни из музея архитектуры имени Щусева

Уже несколько лет этот вопрос обсуждают историки, инженеры, гидрографы и архитекторы — однако решения так и нет. Словно сам "колдун с Сухаревой башни" не хочет, чтобы с ее восстановлением открылись и его тайны.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=84977&hl=%C3%F0%EE%...

https://www.kommersant.ru/doc/2543098

https://ria.ru/20191214/1562379806.html

https://architectureguru.ru/suxarevskaya-bashnya/

https://rbcrealty.ru/news/673442919a7947a37354c9a5

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