Виктор Чукарин. Узник №10491

Легенда спортивной гимнастики. Виктор Иванович Чукарин был молчаливым и редко улыбался. Он не любил вспоминать о том, что выпало на его долю. О своём прошлом в годы войны он очень не любил говорить. А прошлое это было ужасным. Несколько лет Виктор Чукарин вместо имени носил №10491. Он прошёл множество нацистских концлагерей, выжил в печально известном Бухенвальде и чудом избежал смерти на барже, предназначенной для затопления.

Когда он вернулся домой, его мать не узнала сына, поскольку Виктор был полностью истощён и весил всего 40 килограммов. Спустя несколько лет после Победы этот человек стал одним из величайших атлетов планеты, легендой спортивной гимнастики: многократным абсолютным чемпионом СССР, семикратным олимпийским чемпионом и трёхкратным чемпионом мира. Знаменитая фраза «гвозди бы делать из этих людей» – это как раз про него.

Уроженец Донецкой области Виктор Чукарин увлёкся спортивной гимнастикой ещё в школе.

С годами это увлечение набирало силу – парень стал делать успехи в этом виде спорта во время учёбы в Мариупольском металлургическом техникуме, а затем и в Киевском техникуме физкультуры. В возрасте 19 лет молодой атлет получил звание «Мастер спорта СССР».

Честолюбивый спортсмен мечтал об успехе на всесоюзном первенстве, но чёрный июнь 1941 года изменил жизнь Виктора Чукарина так же, как и жизнь десятков миллионов других советских людей. Как и многие наши мужчины он ушёл на фронт добровольцем. Война для 20-летнего артиллериста Виктора Чукарина, бойца 1044-го полка 289-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта, получилась непродолжительной. В бою под Полтавой он был ранен, контужен и оказался в плену.

В концлагере Зандбостель его имя заменили на №10491. И начался ад, растянувшийся на долгих три с половиной года. За это время Виктор Чукарин прошёл через 17 немецких концлагерей, включая Бухенвальд, через непосильный труд, болезни и голод. Каждый его день мог стать последним.

Конец войны Виктор Чукарин встретил в лагере на самом севере Германии. В первых числах мая 1945-го, когда уже пал Берлин, пленников привели на берег Балтийского моря, загнали на старую баржу и вывезли в море. Для затопления. Но то ли исполнители не решились взять на свои души ещё один тяжкий грех, то ли просто спешили спасти собственные шкуры, однако топить баржу не стали. Или просто не успели. Переполненное измученными узниками судно, носившееся в море по воле ветра и волн, перехватил английский сторожевой корабль и спас от верной смерти множество жизней.

Когда Виктор вернулся домой, это был не бравый атлет, а человеческая тень. Скелет, обтянутый кожей, с глазами древнего старика. Его не узнала даже родная мать. Только шрам, который остался на голове с детства, убедил женщину, что перед ней действительно её сын. «Доходяге» весом в 40 килограммов нужно было думать не о спорте, а о восстановлении здоровья – так считали все, включая друзей Виктора. Но сам Чукарин полагал иначе.

Он решил продолжить занятия гимнастикой и поступил во Львовский институт физкультуры. Постепенно он набирал спортивную форму. На первом послевоенном чемпионате СССР по спортивной гимнастике в 1946 году он занял 12-е место. Для человека, который всего за год до этого находился между жизнью и смертью, это был огромный успех. Годом спустя на аналогичном турнире он стал пятым, ещё через год Виктор Чукарин впервые стал чемпионом Советского Союза, а в 1949-м настойчивый спортсмен завоевал звание абсолютного чемпиона СССР и сохранил этот титул ещё в течение двух лет.

Вот, казалось бы, давняя мечта о всесоюзном чемпионстве достигнута. Виктору исполнилось 30 лет – по современным меркам это слишком много для спортивной гимнастики. Тем более для человека, за плечами которого были лагерные муки. Самое время найти занятие поспокойнее, например, перейти на тренерскую работу, так ведь? Но ничего подобного! У Виктора Чукарина появилась новая цель – победа на Олимпиаде. И он её достиг. Причём неоднократно.

В 1952 году на Олимпийских Играх в Хельсинки упрямый спортсмен взял четыре золотые и две серебряные медали!

А через четыре года на очередных Играх в австралийском Мельбурне возрастной атлет завоевал три «золота», одно «серебро» и одну «бронзу» – уникальный результат для 35-летнего спортивного «ветерана» и тем более для бывшего узника лагерей смерти.

Итого: 11 олимпийских наград, включая семь золотых медалей!

На сегодняшний день история современных Олимпиад насчитывает 125 лет. За это время лишь 17 спортсменов сумели завоевать 7 и больше золотых олимпийских медалей за карьеру. Из отечественных атлетов превзойти Чукарина удалось лишь гимнастке Ларисе Латыниной, у которой 9 золотых наград. А повторить достижение Чукарина смогли только двое гимнастов: чемпион трёх Олимпиад в Мельбурне, Риме и Токио Борис Шахлин, а также прославленный триумфатор Игр в Мюнхене, Монреале и Москве Николай Андрианов.

Ещё немного интересной статистики. За всю историю олимпийских турниров по спортивной гимнастике лишь трём атлетам удавалось дважды стать абсолютными олимпийскими чемпионами – нашему герою Виктору Чукарину, а также итальянцу Альберто Бралье и японцу Савао Като.

Но это ещё не все достижения Виктора Чукарина! В 1954 году на чемпионате мира в Риме он завоевал три золотые медали и одну бронзовую! В истории мирового спорта нет больше такого атлета, который сумел заслужить столько наград, имея за плечами 17 концлагерей и утлую баржу с обречёнными на смерть людьми. Ни один спортсмен в других странах мира не испытал на себе того, что пережил на пути к своему успеху советский гимнаст Виктор Чукарин. Он, как и многие люди той эпохи, был сделан из какого-то особенного стального сплава мужества, стойкости и воли.

Его жизнь – готовый сценарий для увлекательного художественного фильма.

Только не нашлось талантливого режиссера, пока...