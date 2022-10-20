Сталинский террор взглядом следователя

Интересная статья вышла на канале МемуаристЪ. Я думаю всем, кто хочет знать правду она пригодится. Привожу ее полностью. Впервые читаю о репрессиях не историка, а следователя. Жутко смешно и жалко наших либералов. Пётр Балаев задаёт вопросы, до которых обычный гражданский человек не додумается. И весь карточный домик "Сталинских репрессий" валится как под дуновением волка из "Трёх поросят"! Крыть-то нечем.

Про репрессии люди трезвые и начитанные давно разобрались. Был Солженицын, тот на американские денежки врал про "сотню мульонов" замучанных Сталиным. За что и получил пенсию и поместье в Вермонте. Потом пришёл Земсков - мужчина либеральный до печёнок, но историк честный. Потому в архивах насчитал "всего" шестьсот тысяч расстрелянных. Уже легче.

Ну и понятное дело, сначала боролись с врагами реальными. И прихвостней бывших хозяев заводов, и шпионов от польских до японских, и кулаков-вредителей было полно. А чего мы хотели, молодой Советской стране всего двадцать лет. И очень многие в мире хотели её уничтожить. Разве сейчас меньше? Ну а потом на местах маховик раскрутился, перехлестнуло, массовый террор... А Берия со Сталиным, когда доискались правды, срочно это все остановили.

Знакомая картина?

Я лично тоже долгое время думал именно так. Ага, пока не почитал книгу Балаева "Миф о большом терроре. Наглая антисталинская провокация". Читал запоем всю ночь! Потому что Балаев не историк, ему диссертации перед коллегами не защищать. Он следователь и читает хорошо всем известные документы. Как следователь читает.

И внезапно задаёт вопрос:

- "А откуда мы вообще знаем о большом терроре?".

Можно документики в студию. Ах, в 1988 году комиссия душки Яковлева впервые всем сообщила...

А можно цифры посмотреть?

Тупицы-фальсификаторы Советские законы вообще читали? Например, чем следователь от оперативника или прокурорского отличается? Нет?

Сразу оговорюсь - я сам от органов человек далёкий, потому в особенностях служебных отделов не особо разбираюсь. Насколько нашёл, автор книги служил начальником оперативно-розыскных подразделений. Боролся с таможенными и внешнеторговыми преступлениями. Не уверен, что правильно звать его следователем, но пусть уж так будет. А вот ему, специалисту перепутать должности и обязанности мудрено. На чём и ловит либеральных брехунов раз за разом.

Полковник Балаев берёт один за другим любимые документы либералов, запрещённого ныне Мемориала и прочей шелупони на окладе Гарвардского университета. И с карандашом в руках показывает - вот за такой приказ его автор получил бы выволочку.

За такой - вылетел бы из органов в течение суток, так как в этом приказе использованы термины, которых вообще нет уголовном делопроизводстве.

А такой никогда бы не подписал. Ровно потому, что это тюрьма для подписанта с гарантией.

И не потому, что в приказах какая-то кровавая жуть. Нет, ровно по административным соображениям. Есть закон - кто кому подчиняется, кто что имеет право требовать и чем распоряжаться. А в фальшивках из, якобы, архивных папок сплошь и рядом. Либеральные творцы просто не понимают как работала бюрократия!

Любимый вопрос автора:

- Вы положение о КГБ СССР читали? Оно не секретное и не про шпионов. Про то как бумажки оформлять. Садитесь, двойка.

Вот начальник лагеря просит увеличить лимит расстрелов. И просит каждого седьмого поставить к стенке. Вопрос у следователя очень простой:

- а что Вы делали, если у Вас в лагере три контрреволюционные организации на тысячу человек процветают? Это же не просьба о расстрелах, это явка директора лагеря с повинной. Он идиот?

Или вот некий комиссар приезжает со служебкой - выдайте мне тысячу двести заключённых. Я их вывезу и расстреляю. Ни за что. Можно и ужаснуться, прямо хоть в учебник такое пихай, пусть детки поплачут про кровавого Сталина.

А у следователя опять ехидный вопрос:

- А в чьём ведомстве лагерь? А кому подчиняется начальник? А какое отношение имеет этот комиссар к лагерю? Никакого? Куда поехал бы начальник лагеря, выдай он непонятно кому без санкции своего руководства тысячу заключённых?

И второй вопрос:

- Вот приказы как пятью этапами эту тысячу на острова завозили. Почему в требовании комиссара написано выдать сразу всех тысячу двести. Ну выведут ему в поле полк зэков. И что он с ними будет делать? Бегать и читать воззвания? Идиоты-с.

И это я ещё молчу про Решение Политбюро «Об антисоветских элементах» - один из главных документов по большому террору, в котором допущено ПЯТЬ орфографических ошибок. А во втором главном документе - приказе 00447 - почти в каждом пункте ошибки и нестыковки. Ну точно - идиоты.

Начинается избиение фальсификаторов с простой мысли. Если верить доброму и честному Земскову за два года репрессий Сталин накрошил столько же, сколько полегло за четыре года Первой Мировой. И полвека никто этого не замечал? Серьёзно? Гипноз? Вольф Мессинг на службе у Сталина?

Дальше ещё больнее. Внезапно оказывается, что "научно выверенные в архивах" цифры Земскова, как бы это помягче, озвучены известным деятелем пропаганды Яковлевым ещё до того, как Земсков попал в архивы. Что-то подсказывает, напиши Яковлев в записке на коленке двадцать миллионов и в архивах ровно столько бы в результате "научных работ" и насчитали! Как интересно, а мы-то привыкли данным Земскова даже вопросов не задавать. Неприлично.

Дальше полковник в красках живописует как в конце восьмидесятых разбирать архивы СССР запустили откровенно странных персонажей. Ярых антисоветчиков, без толкового исторического образования и специальности. Зато с очень тесными связями с западными университетами. Ну или ЦРУ, это как кому понятнее.

Они и наразбирали. Одна беды - идиоты-с. Готовился масштабный суд над КПСС, Сталиным, в принципе Советской идеей. Но хозяева, даром что не местные, оказались не дураки. Трезво обозрели намалёванные холуями фальшивки и решили не позориться. Потому что первый же толковый юрист, выставил всю эту братию на фантастическое посмешище. Что полковник Балаев и делает с редким юмором и цинизмом.

Повторюсь, Балаев - не историк, он следователь. И очень похоже, именно профессиональные следователи должны заниматься этой темой. Вот стенограмма комиссии Политбюро. Внезапно оказывается, что члены просто путаются в показаниях. Кто приговаривал к расстрелам? Особое Совещание? Тройки НКВД? Кто их создавал? ЦИК? Вы же сами через пару лет будете тыкать всем письмо Сталина, которым якобы создавались тройки. Безо всякого ЦИКа. Кстати, совершенно незаконно, потому и письма такого быть не могло.

Вот Вы врёте про постановление Молотова о репрессиях полякам. Опять путаетесь. То у Вас на приказе лично Молотов расставляет отметки "высшая мера, высшая мера, высшая мера"! Он просто особо корявые польские фамилии там отмечал? Или как определял кого в расход, а кого нет? А вот тот же самый приказ безо всякого Молотова. Так какой правильный? Или они оба нарисованные, что, скорее всего и есть.

"Вы что несёте, черти фантастические?!"

Автор гениально рисует реального Ежова, который на обвинение в репрессиях ответил бы не как либеральные истерики, а как юрист:

"Какое я отношение имею к расстрелу 656 тысяч человек? Вам, гражданин прокурор, нужно меньше употреблять спирта с кокаином. У вас галлюцинации. В Записке Комиссии Политбюро чётко указано – несудебные органы введены ЦИК. В бытность мою наркомом такой орган был один – Особое совещание при наркоме. Его полномочия ограничивались ссылкой или заключением на срок до 5 лет. Всё. До свидания. Постойте, да у вас же ещё и трупов нет!"

Кстати, про трупы. Автор один за другим приводит давно опубликованные документы и постановления нового времени. О розыске расстрельных полигонов. Их нет. Прописью - нет и всё! Всесильное КГБ СССР не в курсе!

Миллионы замучанных Сталиным не только уничтожены и закопаны безо всяких документов, отчётов и ведомостей зарплаты и отпуска горючего. Еще и никто не знает куда они все делись. Мы даже не задумываемся, а за сорок лет поисков ни одного массового подтверждённого захоронения расстрелянных не найдено!

Именно так - НЕ НАЙДЕНО! Но позвольте, чуть не в каждом городе с помпой открывают мемориалы, памятники, стены для разбивания лбов. Даже как-то неприлично сомневаться.

Но Балаев - не историк. Он поднимает документы, а там ничего! Вот нашли вдоль дороги на оккупированной финнами территории несколько братских могил. С чего Вы взяли, что это вообще стреляло НКВД? Ах, и раскопки дальнейшие запрещены? С чего это?

Вот под Харьковом раскопали и сразу же стыдливо закопали несколько детских черепов. Их-то по какой статье загубил проклятый Сталин? Потому и закрыли вопрос, что неудобно перед немецкими "партнёрами". И всё, а дальше переписки граждан вроде Мединского - а можно мы на Ваших расстрельных "полигонах" покопаем, судмедэкспертов позовём? Нельзя, ну извините, проехали. А как же Коммунарка, ах, там лагерь немецких военных преступников был, эх незадача. Обалдеть, правда?

Вообще взгляд Балаева поражает. Ему задают вопрос о Катыни. В девяностые открывали и закрывали странные уголовные дела. Кто-то там перед кем-то извинялся на коленях. А полковник спрашивает простую вещь, кто в нарушение закона смел возбудить эти дела? И зачем Вы вообще в этом копаетесь, это же противозаконно, Вас сажать за растрату государевых денег надо. По закону.

Вот решение Нюрнбергского процесса. Чёрным по белому написано - польских заключённых расстреляли германские фашисты. Приговор окончательный и пересмотру не подлежит. Потому что выше Международного Трибунала никакого суда не бывает. Это не вопрос истории, банально - судебная бюрократия. В возбуждении дела отказать. Ну и что тут непонятного?

И вот так документ за документом полковник Балаев просто уничтожает байки про Сталинские репрессии. Особенно смешны находки, когда фальшивые документы - совершенно явные кальки с английского текста. Вплоть до тире и запятых, которые стоят с грубейшими ошибками для русского теста. Зато в абсолютном порядке, если бы это был текст английский. Про всякие несуществующие у нас, зато обычные на западе "оперативные приказы" и "особые папки" я вообще молчу.

А уж банальная бюрократическая нуднота ставит на фальшивках абсолютный крест. Полковник с пылом привыкшего работать со служебными бумагами зануды-конторщика восклицает - вот тут положен входящий штамп, здесь должна быть резолюция в работу. Вот этот документ переехал из КГБ СССР в КГБ Украины, а потому обязан быть второй входящий номер.

Документ, вообще-то, был секретный. Где на нём перечень подписей ознакомившихся с датами? И что-то не вижу номер экземпляра. Ах, подрисовали первый номер на новой версии? Молодцы, для двоечников сообщаю, первый экземпляр остаётся в издавшем ведомстве. А значит никуда в другое место попасть не мог. Поздравляю! А можно в российском архиве посмотреть близнеца рассекреченного украинцами приказа? Ах, его не существовало никогда. Ну извините.

Отдельная чудесная история. Леденящий кровь приказ расстрелять в одно лицо за одну ночь сто тридцать любых заключённых на выбор. Сама по себе задача непростая, затвор передёргивать устанешь. Но ничего, фальсификаторы покопались в штатном расписании и нашли достойного исполнителя.

Ликвидация полутора сотен зэков поручена зловещему сотруднику "Первого Особого Отдела"! Ну кому как не ему! Первый же! Ещё и Особый! Там одни Рэмбы с Терминаторами служат.

Для непричастных следователь Балаев сообщает - первый особый отдел в тюрьме в Сталинские годы это... картотека. Сидит там обычно бабушка божий одуванчик или пенсионер, привыкший разбирать бумажки. Который живого зэка в среде обитания видел лет эдак пятнадцать назад. Представил боевую бабушку забившую за ночь сто тридцать зэков папками для бумаг... А что делать, приказ есть приказ. Звание первого особого обязывает!

Цинизму полковника Балаева нет предела. В свидетели себе он призывает кого бы Вы думали - Солженицына и Шаламова. Да-да, они добросовестно подтверждают, что никаких репрессий не было! Ровно потому, что у обоих ни разу, повторяю, ни разу не упомянуты те самые тройки НКВД, которые, якобы, и расстреляли шестьсот тысяч человек.

Ну не придумали ещё во времена Солженицына ребята из Яковлевской комиссии кровавые Сталинские приказы об их создании. Ещё смешнее, когда в новых изданиях Солженицына после публикаций Балаева эти тройки волшебным образом появились. Александр Исаич с того света диктует? А старые издания Архипелага куда девать прикажете?

Хотите ещё более страшного свидетеля? Пожалуйста - комиссар госбезопасности, начальник всех чекистов Дальнего Востока Генрих Люшков. Фигура не просто известная, рок-звезда для западного мира.

Когда переводил расследование Конгресса США про нашего разведчика Зорге даже там Люшков подробно упомянут. Правда в непривычной для нас японской транскрипции Рушиков. В тридцать восьмом этот прекрасный человек бежит в Японию, где его уже ждут японские и немецкие хозяева.

Зорге удаётся добыть пухлую папку показаний предателя. Наговорил Люшков на несколько томов, вывернулся наизнанку. Ненавидел Советскую власть до того, что лично возглавил боевую группу самураев с целью убить Сталина. Не сложилось, покушение провалилось.

Свидетель оказался настолько ценный, что после поражения Квантунской армии в сорок пятом наши требовали выдать Люшкова Союзу. Японцы предателя удавили. В прямом смысле, галстуком.

Показания Люшкова, кроме уж совсем секретных, известны хорошо. Гораздо важнее, чего он не сказал. Заметьте, он бежит к врагам в тридцать восьмом. Главная бомба под Союз, от которой вздрогнули бы все - рассказ про ужасные и бессудные расправы Сталина над своим народом! Про кровавые репрессии 1937 и 1938 года! Про разнарядки на поиск врагов народа и постоянно растущие лимиты уничтожения невинных людей!

Что из этого рассказал Люшков на допросах? Ничего. Прописью - НИ-ЧЕ-ГО!

А что так? Ведь он, согласно приказа 00447, являлся председателем тройки НКВД по Дальнему Востоку. Люшков должен был быть в курсе абсолютно всего: и сами приказы, и лимиты по всей стране (они же в приказах были указаны), и инициаторы, и масштабы проведения. Но ничего не сказал японцам, наверное строго хранил государственную тайну. А вот здесь пару слов стоит сказать о секретности.

Секретность во всей этой истории - самый эпичный провал фальсификаторов. Приказ 00447 секретный, это значит, что разглашение сведений о приказе, составе трек, о правилах делопроизводства - всё это запрещено разглашать законом о гостайне. Представляете, за Вами приехал воронок с чекистами, стучится в дверь, а на вопрос «кто там?» молчание. Так если он представится, то разгласит гостайну.

Молча выломали дверь, так как вы не открыли, арестовывают. На вопрос по какому поводу - тоже молчание. Так как запрещено разглашать приказом. Привезли к троим людям, которые вам даже не представились. Так как приказ секретный, следовательно состав троек не подлежит разглашению. Вынесли приговор, текст которого нельзя зачитать вам, так как в нём формулировки преступной деятельности, состав судебного органа - всё секретно. Вы представляете себе такую клоунаду? Такое могли придумать люди, у которых не всё в порядке с головой...

Также смешно выглядит эпопея с поиском причин большого террора. А ведь установить мотив преступления - важная часть работы следователя. Сталин сам дал старт террору на февральско-мартовском пленуме?

Версия сразу рассыпается при прочтении стенограммы пленума, там и Сталин, и генпрокурор СССР говорят прямо противоположное.

Партийная номенклатура восстала против конституции 1936 года и развернула террор?

Тоже рассыпается в прах, если прочесть те же материалы того же Пленума и следующего за ним июльского. Да и приписываемая Сталину мечта о выборах на альтернативной основе – дурь запредельная.

Перегибы на местах?

Какие перегибы, если лимиты утверждены лично Сталиным и всеми согласованы? Более экзотических версий про кровавого Ежова, скрывшего масштаб репрессий от Сталина, либо версии о кулаках, посбегавших из мест ссылок из-за новой Конституции - даже касаться не буду.

И вот такого праздника для ума на полтысячи страниц.

С редким ехидством и недюжинным юмором написано. Потому что воспринимать серьёзно после точных как Сталинские пушки вопросов автора бредни либеральных историков невозможно.

Что же, не было никаких репрессий? Даже шестисот тысяч не осилили проклятые большевики?

Но ведь всем известно...

Выходит не было, не с позиции историка, с позиции следователя.

В лучшем духе сериала "Улицы разбитых фонарей" - нет тела, нет дела. Убьют - приходите.

Сегодня для добросовестного следователя или прокурора нет оснований возбудить дело по "Сталинским репрессиям". Ни захоронений, ни надлежаще оформленных приказов, ни мотива преступления, ни показаний свидетелей.

Только враки кучки крайне странных персонажей - откровенных антикоммунистов. Очень тесно связанных с Западными службами. Вот тут и правда, не плохо бы дело возбудить. О клевете на бывшую родной страну. О даче заведомо ложных показаний. А то, что они "заведомо" - полковник Балаев показал блестяще.

Рекомендую к прочтению горячо и яростно. Такого я ещё не видел! Можно спорить, можно сомневаться, но сперва либералам надо хотя бы ответить на вопросы полковника. А ответить, похоже, не особо есть чего.

Спасибо товарищам из Свердловска, они эту книгу наконец издали. Заказать её можно по ссылке. Книжка не зря называется "Миф о терроре", очень похоже, миф и есть!

https://zen.yandex.ru/media/mem/stalinskii-terror-vzgliadom-...