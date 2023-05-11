Казань. Было-стало - 48

Улица Кирова. Бывший Успенский собор. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в конце 1977-го или в начале 1978 года. В то время в бывшей церкви располагались гаражи автотранспортного предприятия.

Собор Успения Пресвятой Богородицы дал название улице Успенской (сейчас она Московская, а в советские годы была улицей Кирова).

Собор приобрёл свои классические черты в 1860-е годы и в таком виде простоял до самого разрушения. После революции 1917-го храм был закрыт. Использовался как склад для хранения зерна, что доставляли на баржах по Булаку.

В 1972 году была снесена колокольня. Летом 1978 года был снесён сам собор. На его месте предполагалось построить самый большой в городе кинотеатр «Казань». Но закончить строительство не успели. Недостроенный корпус был снесён в 1990-е. Теперь на месте собора стоит «Пирамида».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 45 лет. Улица Тукаевская (с 1985 года — Тукая). Перекрёсток с улицей Парижской Коммуны. Зима 1983 года.

На первом плане слева сохранился двухэтажный каменный купеческий дом Мухаммеджана Ибниаминовича Галеева. По его имени названо медресе «Мухаммадия». В этом году 140 лет со дня основания медресе. Следующая за домом Галеева двухэтажная постройка была снесена в 2021 году. На её месте теперь новый корпус медресе.

На дальнем плане чёрно-белой фотографии отсутствует минарет Султановской мечети. Его восстановят лишь в 1990-е.

Автор верхнего снимка Нияз Халит. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 40 лет. 11-я соборная Новослободская или Урта-таш (Средняя Каменная) мечеть. Угол Меховщиков и Кызыл Татарстан (бывшие Большая Симбирская и 2-я Поперечно-Симбирская улицы). Старейшая мечеть Ново-Татарской слободы. Возведена в начале 1800-х годов. Первая, ещё деревянная татарская мечеть на этом месте появилась в XVIII веке. Неподалёку стоит Десятая соборная.

Здесь всё и навсегда изменилось на рубеже 1920-х и 1930-х годов, когда на территории слободы развернулся первый советский промышленный центр Казани — меховой комбинат имени Хусаина Ямашева. Гигантское для своего времени предприятие, состоящее из нескольких фабрик и заводов.

Мечеть была закрыта постановлением Татарского центрисполкома в 1929 году. В 1930 году был снесён минарет. Здесь работала татарская школа для девочек, а затем учебный цех 1-й Казанской меховой фабрики и техникум имени Крупской. Мечеть ждёт реставрация.

Чёрно-белая фотография сделана в 1920-х годах. Разница между снимками чуть меньше 90 лет. Вид на Кремль со стороны стадиона. Верхняя фотография сделана, вероятно, в 1970-е. Под Кремлём стоят Лебедевские казармы; слева — Журавлёвский ночлежный приют. Оба старинных здания и часть улицы Баумана будут снесены в начале 2000-х.

На правом краю видны жилые дома исчезнувшей Кузнечной улицы. Она также исчезла в начале 2000-х.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около полувека. Улица Тукая. 1930-е годы. Медресе «Мухаммадия».

В этом году исполнилось 140 лет со дня его основания. В 2023-м исполнится 140 лет, как началось строительство учебного корпуса медресе. В 1883 году было возведено одноэтажное здание. В 1885-м был надстроен второй этаж. В 1886-м — третий. В 1901-м к трёхэтажному зданию был пристроен новый трёхэтажный корпус, соединивший его с одноэтажным Сагитовским медресе (оно чуть попало в кадр — на двух фотографиях справа).

Основоположником медресе стал Галимжан Галеев. Он вошёл в историю России как Баруди. «Баруд» по-арабски «порох». Галеев был выходцем из Пороховой слободы Казани и навсегда оставил напоминание об этом в своём имени. Медресе названо по имени отца Баруди — Мухаммеджана Галеева.

В советские годы медресе было закрыто, там было ПТУ. Учёба возобновилась здесь в 1990-е. В прошлом году «Мухаммадия» была реставрирована. В этом году к ней был пристроен новый корпус.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Вид на пересыльную тюрьму от Юго-Восточной башни Кремля. Чёрно-белая фотография сделана в 1890 году.

Три здания прямо по курсу — это и есть бывшая пересыльная тюрьма. Построил эти корпуса ещё Иван Афанасьевич Михляев для своей суконной мануфактуры. В 1722 году сюда заглянул император Пётр Алексеевич. В 1790-е мануфактура была перестроена, расширена и превращена в тюрьму. В 1827 году в её камере скончался однополчанин декабриста Павла Пестеля, тоже декабрист Александр Гриневский. В декабре 1887 года тут недолго побыл 17-летний Владимир Ульянов, за участие в несанкционированной студенческой сходке.

В годы Советской власти здание использовалось по прямому назначению. С 1960-х здесь располагался онкологический диспансер. Сейчас — Общественная палата.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 132 года. Площадь Свободы. 7 ноября 1945 года. Парад в честь 28-й годовщины Октябрьской революции. Правительственная трибуна с портретами Ленина и Сталина загораживает недостроенный оперный театр (работы остановились с началом войны).

На трибуне принимает парад тогдашний руководитель Татреспублики — первый секретарь Татарского обкома ВКП(б) Зиннат Ибятович Муратов. 27 декабря было 117 лет со дня его рождения. Сын Муратова Раднэр станет известным в СССР актёром. «Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь» — его самая известная цитата.

По площади Свободы грохочут самоходки ИСУ-152. Позади них на втором плане дом маркизов де Траверсе.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 77 лет. Улица Старогоршечная (ныне Щапова). 1900-е годы. Вывеска на фасаде: «Клиника кожных и венерических болезней». Ниже ещё одна: «Светолечебный зал имени государыни императрицы Марии Федоровны». Сегодня здесь Республиканский кожно-венерологический диспансер.

В январе 1900 года на Арском поле, между улицами Новогоршечной, Старогоршечной и Институтской (ныне Бутлерова, Щапова и Толстого), открылись клиники — хирургическая, акушерская, глазная, дерматовенерологическая и детская. Почти все работают до сих пор.

Проекты красивых краснокирпичных зданий с больничной церковью разрабатывал Константин Михайлович Быковский. В Москве он спроектировал много больниц и богаделен. В Казани над проектом поработал Иван Никитич Колмаков. Медицинский городок принадлежал Императорскому Казанскому университету.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет. На днях были сняты строительные леса с фасада дома Дротаевского, что занимает угол Гоголя и Карла Маркса. Завершается реставрация, которая тянулась семь или восемь лет.

Построил дом архитектор Фома Иванович Петонди в 1830-х. Всю свою более чем полуторавековую историю он был жилым. Теперь здесь будет заседать Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследия. История дома известна достаточно. Сказать что-то новое трудно. Впрочем, одну деталь добавлю. В доме недолго жил Минтимер Шаймиев, когда в конце 1960-х переехал в Казань.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 40 лет. Улица Комлева (бывшая Комиссариатская, ныне Муштари). 1982 год.

Маленький деревянный одноэтажный дом с флигелем был возведён в 1844 году. Это типовой проект, разработанный Христианом Вильгельмом Крампом. Такой же дом стоял на улице Щапова. Академик Крамп работал в Казани на должности губернского архитектора.

Дом на Комиссариатской принадлежал дворянину Станиславу Францевичу Гоппену. В 1920-е здесь располагалось управление ГИДУВа (Государственный институт для усовершенствования врачей имени Ленина). В 1930-е годы — поликлиника. В 2000-е годы дом и флигель были снесены. На этом месте для сих пор пустота.

На втором плане виден высокий дом Василия Андреевича Макарова. Там сейчас Союз писателей Татарстана.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 41 год. Верхний снимок сделан 14 января (или 27-го по новому стилю) 1914 года на Театральной площади. В тот день для публики был устроен смотр автомобилей, готовившихся к первому городскому зимнему автопробегу по маршруту Казань — Лаишево — Шуран.

В пробеге участвовали семь автомобилей и один вне конкурса. Организаторами выступили Казанская городская земская управа и руководитель её технического отдела Дмитрий Петрович Арцыбашев. Трудно представить, что за смертельный номер готовились исполнить автомобилисты: машины шли по грунтовым нечищеным дорогам, без шипованной резины, без лобовых стёкол и ещё много без чего. К счастью, никто не пострадал.

Верхняя фотография сделана с балкона театра. Он сгорел в 1919 году и был разобран в 1920-х. В остальном эта часть Театральной площади сохранилась в том виде, что была в январе 1914 года. Дом Дворянского собрания и дом Казем-Бека, выстроенный в 1850-х годах (по центру), до сих пор на своих местах. Суворовский переулок (ныне исчезнувший). Закабанная мечеть. 1980-е. Одна из исторических мечетей Казани с самой короткой историей. Построена при Советской власти, в 1926 году, по старому проекту инженера Печникова. Вскоре после окончания строительства мечеть была закрыта и в течение десятилетий переходила на баланс разным организациям: ДОСААФ, школа, детсад, военная часть. В 1990 году Исхак-хазрат Лотфуллин помог вернуть мечеть мусульманам. Закабанной мечети почти 100 лет, из них она только 30 лет служит верующим.

Сейчас бывший Суворовский переулок — часть улицы Хади Такташа. На месте старой деревянной застройки — парковка офисного центра «Сувар Плаза». На старой фотографии видно, что еще не проложена дорога по улице Марселя Салимжанова.

Бывшая Архангельская слобода. Ныне здесь проходит улица Эсперанто. Трудно сказать, что обе фотографии сделаны с одной точки, — погрешность составляет несколько метров, но направление съёмки то же. На дальнем плане старинной фотографии виден храм Михаила Архангела. Место, где он стоял, известно по картам и трассировке улицы Хади Такташа, которая до 1949 года носила имя Лозовского, а при царях была Дальне-Архангельской. Обе фотографии сделаны примерно с одной точки с разницей около 40 лет.Бывшая Архангельская слобода. Ныне здесь проходит улица Эсперанто. Трудно сказать, что обе фотографии сделаны с одной точки, — погрешность составляет несколько метров, но направление съёмки то же. На дальнем плане старинной фотографии виден храм Михаила Архангела. Место, где он стоял, известно по картам и трассировке улицы Хади Такташа, которая до 1949 года носила имя Лозовского, а при царях была Дальне-Архангельской.

До сих пор одна из местных улиц носит имя Дальняя. Слово «Архангельская» вычеркнули из топонимики при советской власти. Старое название осталось только у Архангельского кладбища. Храм Михаила Архангела был снесён в 1933 году.

Очень давно эти места ещё были пригородным архиерейским селом Архангельским на берегу озера Кабан. Ныне это почти центр города.

Обе фотографии сделаны примерно с одной точки с небольшой погрешностью в несколько метров и с разницей больше 110 лет. Здание райкома КПСС и райисполкома совета народных депутатов Ленинского района Казани было построено в 1975−1976 годах на углу Короленко и Волгоградской (бывшей Ленинградской) улиц.

Это было первое здание на чётной стороне Короленко. Поначалу корпус райкома стоял одиноким в чистом поле. Теперь здесь администрация Ново-Савиновского и Авиастроительного районов.

Рядом относительно недавно появилось озеро, которому дали имя Марьино.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти полвека. Улица Рыбнорядская (ныне Пушкина). Дом Бурганутдина Фахрутдиновича Муллина. 1914 год.

На фасаде хорошо читается вывеска: Казанское Общество Пчеловодства. Это общество просуществовало очень недолго, всего 14 лет, но было влиятельной организацией в Казани, да и во всей России, пожалуй. Годовой доход общества превышал 50 тысяч рублей, что можно сравнить с самыми большими состояниями губернского купечества. У общества был музей и своё издательское дело, обширные пасеки, где пчеловодству обучались сотни казанцев. Татары, у которых образование всегда стояло на первом месте, а система обучения была самой передовой и разветвлённой, переводили, кажется, все издания и книги общества на татарский язык и выпускали большими тиражами.

Незадолго до революции 1917 года дом Муллина был соединён с трёхэтажным клубом Общества приказчиков. В первые советские годы общество было закрыто. Многие казанцы помнят, что здесь работал Дом культуры профсоюза работников госторговли и потребкооперации. Сейчас Торгово-промышленная палата Татарстана.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 109 лет. Главное здание Казанского военного госпиталя на Арском поле (напротив современной гостиницы «Корстон»). Одна из старейших каменных построек Казани. Двухэтажный корпус, как и соседний, были возведены Петром Григорьевичем Пятницким в начале 1840-х годов, в царствование императора Николая Павловича.

Во время эпидемии холеры в 1847 году сюда свозили больных со всего города. К началу Первой мировой войны госпиталь мог принимать 1100 воинов из Казанской и соседних губерний, включая Астрахань и даже Урал. С началом войны количество коек увеличилось вдвое. В момент, когда была сделана верхняя карточка, в госпитале служил великий врач Александр Васильевич Вишневский (в его честь названа соседняя улица).

Сейчас в бывшем госпитале находится клиника Казанского университета.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Улица Федосеевская. Обе фотографии сделаны с Фёдоровского бугра — от бывшего Ленинского мемориала. Разница между снимками — 30 лет.

Единственная уцелевшая постройка — храм Святой Евдокии (он едва виден на дальнем плане старой фотографии). Всё остальное ушло в небытие. Теперь здесь посёлок нефтяников.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Декабристов. 7 ноября 1975 года. Улица закрыта для транспорта из-за демонстрации к празднику Октябрьской революции. На противоположной стороне дороги — деревянная застройка бывшей Кизической слободы. Улица Декабристов в этом месте когда-то называлась Большой Кизической. На втором плане современной фотографии — жилой панельный дом. Он был возведён в 1988 году. Высотка бизнес-центра Relita построена в 2009 году.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 47 лет. Вид на Ивановский спуск. 1930-е годы.

В этом году будет ровно 90 лет, как Гостиный двор был надстроен на два этажа. В таком виде он простоял более 50 лет, до конца 1980-х, пока не случился большой пожар, уничтоживший два надстроенных этажа.

В первые годы Советской власти площадей в Казани (как, впрочем, во всей стране) сильно не хватало. В ноябре 1932 года правительство Татреспублики и партийное руководство — Татарский обком ВКП(б) постановили: начиная с 1933 года все строительство в Казани вести путём надстройки уже существующих зданий. Для реализации постановления был учреждён трест «Казнадстрой». Первым под это решение попал Городской музей. Проектировал надстройку выдающийся Пётр Тихонович Сперанский.

Сам Гостиный двор был построен в 1800-х и за 220 лет перестраивался как минимум пять раз. В 1890-х, при императоре Николае II, в Гостином дворе был открыт музей. Тогда же архитектор Иван Никитич Колмаков (тот самый, что спроектировал Красную арку у порохового завода) украсил фасад двора и построил знаменитый шатёр со скульптурами.

К столетию музея Гостиному двору был возвращён исторический облик.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Колокольня Спасо-Преображенского монастыря в Кремле. Главные кремлёвские часы с боем располагались под куполом. Уже в советские годы, когда колокольня была снесена, главные часы стали располагаться на Спасской башне.

Она возведена над монастырской церковью Святой Варвары. Проектировал Фёдор Николаевич Малиновский. Простояла очень недолго — всего несколько десятилетий. Сломана вместе с монастырём в 1930-е годы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Улица Карла Маркса (до 1918 года — Грузинская).

Здание Коммерческого училища возведено в 1908 году на деньги городского купечества. Основные жертвователи — Василий Александрович Карякин и Яков Филиппович Шамов.

Училище было учреждено в 1905 году. До постройки своего здания ютилось в одном из доходных домов Кекина на Малой Лядской улице (ныне Горького). Проектировал здание молодой архитектор Дмитрий Васильевич Розов. Руководил строительством инженер Павел Павлович Голышев.

После революции Коммерческое училище было закрыто. С 1922 года здесь Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства. Ныне — Казанский аграрный университет.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 100 лет. Улица Баумана. Чёрно-белая фотография сделана в 1955 году. Нижний снимок с той же точки 68 лет спустя.

Кажется, что здесь улица сохранилась в неизменности. Но это не так. Старинный дом Рязановой (на первом плане чёрно-белого снимка) 1830-х годов постройки с магазинами на первом этаже был снесён в наше время. На его месте встал новодел — очень похожая копия. На старой фотографии, кстати, отчётливо видна магазинная вывеска «МАРГАРИН».

На дальнем плане исчез кинотеатр «Родина». Его сменил торгово-офисный комплекс с тем же названием. Сохранился бывший театр Гирша Розенберга. В 1919 году он был переименован в Советский Большой театр. До 1948 года носил имя Луначарского, а после — Качалова.

Также не сохранилось двухэтажное здание между Качаловским и кинотеатром «Родина». Это был дом Лошкина 1849 года. На его месте теперь стоит новый театральный корпус. Фёдор Иванович Шаляпин родился 1 февраля 1873 года (13-го числа по новому стилю) в кирпичном флигеле дома Павла Демидовича Лисицына на Рыбнорядской площади.

Чёрно-белая фотография площади сделана в 1900-х годах. Спустя век с лишним она поменяла три имени (Кооперативная, Куйбышева, Тукая), но не сменила торговое назначение. Здесь по-прежнему торгуют, но уже не на улицах и не в лавках, а в ТЦ.

Вся старинная застройка на дальнем плане — жилые дома, склады и лабазы — пошла под снос в 1990-е годы. Место флигеля дома Лисицына ныне занимает стеклянная постройка Пенсионного фонда. Дом Павла Демидовича виден на двух фотографиях. Можно рассмотреть с левого края, если увеличить. О доме Лисицына и о жизни Шаляпина в Казани можно посмотреть замечательный ролик Эдуарда Хайруллина:

Обе фотографии сделаны с одного места. Улица Николая Ершова. 1970-е годы. На чёрно-белой карточке застройка бывшей Академической слободы, названной так по Казанской духовной академии, в чьем здании теперь больница университета.

Последние дома слободы разрушили в начале 2004-го — 2005 году со строительством моста развязки на Миллениум.

На месте старинной застройки в 1978 году был построен девятиэтажный жилой дом с мансардой для художников. Многие знают это примечательное здание по магазину «Бахетле» на первом этаже. Проектировал дом архитектор Ильдус Асадуллин. Он также проектировал известный ресторан «Акчарлак» и здание треста «Татнефтепроводстрой» на той же улице Ершова.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около полувека. Незадолго до начала Первой мировой войны архитектор Константин Саввинович Олешкевич строит на Большой Красной улице Дом дворянства.

Здесь была квартира предводителя Казанского дворянства; часть жилья сдавалась, работала гостиница.

В 1922 году дом занял Татарский обком ВКП(б) — здесь разместился фактический центр власти и управления Татарской АССР. В Кремле сидели местное правительство (Совнарком ТАССР) и советский парламент (ТатЦИК), а в Доме дворянства — партийная большевистская организация. В 1945 году архитектор Рашад Мусич Муртазин достроил дом: левое крыло было расширено на четыре окна. Это хорошо заметно, если сравнить длину здания на верхней и нижней фотографиях.

После строительства в 1962 году нового здания для Татарского обкома партийное начальство переехало на площадь Свободы, а в Доме дворянства с 1968 года и по сей день — консерватория.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 80 лет. Перекрёсток Большой Галактионовской (ныне Горького) и Гоголя. 1940 год. Строится жилой Дом учителя и Казанской железной дороги. Архитектор Всеволод Андреевич Дубровин. В доме очень недолго жил Муса Джалиль. С октября 1940-го по 1941-й. Сегодня здесь его квартира-музей.

Дом учителя в округе несколько десятилетий называли пятидесятым, или, точнее, «писятым», из-за хлебного магазина №50 на первом этаже.

Имя Горького улица получила только в 1949 году. Галактионовской она была названа в память о 34-летнем Алексее Петровиче Галактионове. В 1920-е годы он всего несколько месяцев управлял Татарстаном в качестве ответственного секретаря Татарского обкома компартии. В июне 1922 года Галактионов разбился в авиакатастрофе под Чистополем (случайной или намеренной — загадка). После его смерти сразу две улицы в Казани — Большая и Малая Лядские — были переименованы в честь погибшего партийного начальника.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 83 года. Улица Николая Ершова. Молотовский район (ныне Вахитовский). Конец 1950-х. Слева на обеих фотографиях тянется ограда Арского кладбища. Если увеличить чёрно-белый снимок, можно рассмотреть вдоль ограды типовые одноэтажные избушки.

На чёрно-белой фотографии справа едва виден памятник Николаю Бауману. Статую перенесли к Казанскому ветеринарному институту в 1937 году. До этого Бауман стоял на Кольце. Памятник разрушился или был разрушен в 2000 году. Новый корпус ветинститута был возведён в конце 1930-х. В основе здания постройка XIX века.

Нельзя сказать, что обе фотографии сделаны с одной точки, но определённо с одного места, погрешность — несколько метров. Перекрёсток Луковского (ныне Туфана Миннуллина) и Островского. 1997 год. На этом месте была остановка трамвая «Театр кукол». Сам театр располагался в бывшем храме Сошествия Святого Духа при суконной мануфактуре. В 2005 году в границах старых улиц Свердлова (ныне Петербургская), Луковского и Островского был построен комплекс «Туган авылым». Старая застройка пошла под снос.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей четверть века. Улица Кирова (ныне Московская) Верхний снимок сделан в 1940-е годы, сразу после войны. Нижний — около 80 лет спустя.

Сейчас, чтобы с улицы Московской попасть на Кировскую дамбу, надо сделать два поворота: первый — на улицу Ташаяк и второй — с неё на дамбу.

Но изначально с Московской (тогда она называлась Успенской) никаких двух поворотов на Адмиралтейскую дамбу не было. Улица плавно выходила на дамбу. Когда в конце 1950-х началась стройка стадиона, это место капитально перепланировали.

Точное место съёмки удалось вычислить по старым картам и аэроснимку Казани, который сделали летчики Люфтваффе в 1943 году. На чёрно-белой фотографии видны трамвайные пути. Трамвай шёл из Кировского района по дамбе и пересекал почти всю улицу Кирова.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Улица Горького. Дом богатейшей чистопольской купеческой семьи Чукашевых на Большой Лядской улице был возведён в 1908 году по проекту архитектора Константина Саввиновича Олешкевича.

В старинном справочнике «Вся Казань» значится, что на Большой Лядской улице жила Софья Александровна Чукашева (в девичестве Рожкова) — жена 1-й гильдии купца Александра Никитича Чукашева. Эта семья занималась хлебной торговлей по всей Империи, от Казани до Петербурга. Капиталы позволили построить если не самый большой, то самый роскошный дом на улице.

На первом этаже почти с самой постройки находилась аптека Юлия Ивановича Шварца. Самое удивительное, что после советской национализации Шварц продолжал заведовать аптекой уже на правах совслужащего. В советские времена аптека работала под номером 14. К сожалению, после столетней беспрерывной работы аптеку прикрыли. Теперь тут Госкомитет по туризму Татарстана.

На дальнем плане чёрно-белой фотографии видна богадельня Крупенниковых для содержания «неимущих, престарелых и увечных лиц женского пола из сословий купеческого, мещанского и цеховых г. Казани».

На её месте теперь генконсульство Турции.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 60 лет. Улица Островского. Театр юного зрителя. Чёрно-белая фотография сделана Ниязом Халитом в 1977 году. Нижняя фотография — 46 лет спустя.

В 1977-м ТЮЗом руководил Леонид Исаакович Верзуб. Театр переехал в бывший Купеческий клуб в 1940 году. В то время здание занимал Дом учителя, ТЮЗу была отведена часть помещений. Сейчас уже мало кто помнит, но в 1942 году в Казань была эвакуирована труппа Сталинградского ТЮЗа. Она была устроена в Казанский ТЮЗ.

В конце января 1995 года театр горел. Огонь уничтожил около трети помещений, включая сцену. В начале 2000-х здание было реставрировано. Возвращён изначальный облик.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Поперечно-Покровская улица (ныне Карла Фукса, в советские годы — Городецкого). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в конце 1920-х годов. Нижний снимок — чуть меньше 100 лет спустя.

Единственное сохранившееся строение — трапезная старой Покровской церкви — одноэтажное строение на двух фотокарточках слева. С 1888 года в трапезной размещалась библиотека-читальня Cвятого равноапостольного и великого князя Владимира. За ней высится колокольня Покровского собора. Она стояла на углу нынешних улиц Карла Маркса и Карла Фукса. Храм был снесён в 1933 году, чтобы освободить место для строительства жилого дома для сотрудников НКВД ТАССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Перекрёсток Бутлерова и Маяковского.

На углу старинный дом, принадлежавший некогда Аполлинарии Софоновне Ермаковой. Она была вдовой, вышла замуж за одного из братьев Крестовниковых, Николая Константиновича.

Дом на Новогоршечной был построен в 1870-х годах по проекту архитектора Николая Ивановича Ужумедского-Грицевича. Он работал у Крестовниковых и строил для них заводские постройки и личные дома.

Аполлинария Софоновна скончалась в 1900 году. Её дом благополучно пережил весь XX век и сгинул в пожаре в начале 2000-х, чтобы освободить место для «элитного» строительства. Сколько тогда было в Казани этих странных пожаров. Исторический квартал от дома Крестовниковой и почти до самого спуска к Кольцу практически весь снесён.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 20 лет. Угол Чернышевского и Дзержинского. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1950-х.

Слева виден двухэтажный корпус Государственного цирка (это, по сути, перестроенный бывший цирк братьев Никитиных). Он простоял на углу до 1961 года. К тому времени здание пришло в полную негодность, в связи с чем цирк в Казани даже прекращал на несколько лет работу, пока ему не построили известную летающую тарелку.

Долгие годы на этом месте был пустырь, но несколько лет назад на месте цирка появился элитный жилой дом.

Справа на чёрно-белом снимке тянутся старинные дом Нопер и корпус Казанского городского общества. Классическая типовая архитектура XIX века. Эта часть квартала была снесена в начале 2000-х годов.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. Улица Федосеевская. Храм Святой Преподобной Великомученицы Евдокии. Считается, что построен на деньги Евдокии Ивановны Михляевой в 1734 году. На дальнем плане верхнего снимка просматривается здание с высоким куполом. Это был интересный памятник архитектуры — дом Бахрам-Гирея Шагиахметовича Алкина. С голландскими изразцами, расписным куполом, богатой лепниной. Дом был снесён в 2000 году. Спустя 18 лет на этом месте возведена мечеть Ирек.

Разница между верхним и нижним снимками небольшая. Чуть больше 20 лет. Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Односторонняя Арского поля (ныне улица Толстого). В этом году ровно 120 лет, как на Арском поле построено общежитие для студентов Императорского Казанского университета. Проектировал губернский архитектор, коллежский советник Фёдор Николаевич Малиновский. Одновременно Малиновский был епархиальным архитектором — строил немало храмов, потому в корпусе общежития угадывается церковная стилистика. Ныне здесь 2-й учебный корпус КГМУ.

Если сильно увеличить старинный снимок, то можно разглядеть художественную школу, возведённую Карлом Мюфке в 1903 году, и бактериологический институт, построенный в 1900 году.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Угол Ульяновых и Комлева (ныне Ульянова-Ленина и Муштари). Жилой дом 1861 года постройки с антресолями. Первый этаж каменный, второй деревянный. По центру балкон.

Дом был снесён в 2005 году. На его месте построен жилой комплекс «Вишнёвый сад» (архитекторы Виктор и Гульсинэ Токаревы). От старой улицы сохранились только деревья.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет. Улица Большая Красная. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1960-х годах.

На левом краю старого снимка дом, где жила семья Тушновых. 27 марта исполнилось 112 лет со дня рождения поэтессы Вероники Михайловны Тушновой. Её отец Михаил Павлович Тушнов — знаменитый русский ученый-микробиолог, академик.

Не все знают имя Вероники Тушновой, но стихи слышали все. Особенно те, что переложены на музыку: «Не отрекаются, любя», «А знаешь, все ещё будет!..», «Сто часов счастья».

Она провела в этом доме первые годы жизни. В 1924 году семья Тушновых переехала на улицу Миславского.

Дом Тушновых на Большой Красной был снесён вместе со всем старинным кварталом в начале 2000-х. Относительно недавно на месте был возведён жилой комплекс с отдалённо схожими фасадами.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 60 лет. Улица Восстания (бывшая 9-я Союзная). Чёрно-белая фотография сделана в 1961 году. Современный снимок сделан почти с той же точки 62 года спустя. Обратите внимание, какой была дорога.

5 апреля 1895 года на Ивановской площади состоялось торжественное открытие Казанского городского музея. Музей открывали казанский губернатор Пётр Алексеевич Полторацкий и городской голова Сергей Викторович Дьяченко — он же стал первым музейным директором. На дальнем плане виден четырёхэтажный жилой дом для инженерно-технического состава фабрики киноплёнки №8 имени Валериана Куйбышева (будущая «Тасма»). Построен в 1939−1940 годах по проекту Андрея Эмильевича Спориуса.5 апреля 1895 года на Ивановской площади состоялось торжественное открытие Казанского городского музея. Музей открывали казанский губернатор Пётр Алексеевич Полторацкий и городской голова Сергей Викторович Дьяченко — он же стал первым музейным директором.

Музей разместился в здании бывшего гостиного двора. Архитектор Иван Никитич Колмаков (тот самый, что спроектировал Красную арку у порохового завода) украсил фасад и построил знаменитый шатёр. Основу музейного фонда составила обширная частная коллекция казанского археолога Андрея Фёдоровича Лихачёва.

Чёрно-белая фотография сделана весной 1895 года. Нижний снимок с почти той же точки 128 лет спустя. ________