Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.3. (40)

Этот транспорант Вадим выполнил размером 3х1 метр. Его можно изготовить и нести во время шествия (но не в этом году) Бессмертного полка. Потому что в каждом городе найдется уже реально отдельные группы родных, у которых сыновья, братья, мужья погибли в борьбе с нацизмом...

современным фашизмом.

В Брянске в Фокинском районе на стене гимназии №1 установили мемориальную доску с именем погибшего в ходе военной специальной операции на Украине Дмитрия Абрамова.

Мемориальную табличку открыли мама Дмитрия и директор гимназии №1 Александр Кравченко. Участники мероприятия возложили алые гвоздики и розы, рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации. Почтить память героя-земляка пришли его родные и близкие, представители правительства области, городской и районной администраций, одноклассники, учителя, учащиеся гимназии, жители Брянска. Фото: Пресс-служба Брянской горадминистрации

Как отмечали выступающие, эта мемориальная доска станет символом памяти о погибшем герое.

Дмитрий не дожил до своего 37-летия два с половиной месяца. Он погиб 25 сентября 2022 года при выполнении боевых задач вблизи Купянска. Награждён орденом Мужества посмертно.

В гимназии № 1 Дмитрий Абрамов учился с 1992 по 2001 годы. После окончания 9 класса продолжил учебу в Брянском профессионально-педагогическом колледже.

В 2004 году он был призван в ряды вооружённых сил. После трудился на предприятиях Брянска. Он был настоящим патриотом Родины, и добровольцем отправился защищать мирных людей на Донбасс. На передовой он был наводчиком самоходной гаубицы «Акация».

https://www.bragazeta.ru/news/2023/04/24/v-bryanske-uvekovec...

Доброволец из Брянска, погибший в ходе выполнения задач спецоперации, посмертно представлен к госнаграде – Ордену Мужества. Маме погибшего бойца Галине Петровне и его дочери Александре Орден выручил мэр Александр Макаров.

В августе 2022 года добровольцем отправился на Украину. Был наводчиком на гаубице «Акация». Дмитрий погиб 25 сентября. В декабре ему бы исполнилось 37 лет. Его похоронили на Ковшовском кладбище Брянска.

Александр Макаров, обращаясь к родственникам погибшего воина отметил, "Дмитрий навсегда останется примером, как нужно относиться к своей Родине".

https://dzen.ru/a/Y9j2fvDnhAO-x_MP



Биография длиною в 22 года

– Мы приехали в Сухой Лог в 2010 году из Петропавловска (административный центр Северо-Казахстанской области. – Прим. М.П. ), – переносится в прошлое Ольга Валерьевна. – Мой папа Валерий Арсентьевич – коренной сухоложец, служил в Казахстане. Там познакомился с моей мамой Валентиной Филипповной. Влюбился и после службы решил остаться. Родители поженились, рожали детей, жили, работали, радовались появлению внуков. Жизнь изменилась в 1990-е, когда распался Советский Союз и в Казахстане стали притеснять русских. Мы надеялись, что со временем ситуация стабилизируется, но становилось только хуже. Тогда вся наша семья решила переехать на родину папы.

Вадим учился в школе села Курьи. После девятого класса поступил в Сухоложский многопрофильный техникум, получил диплом сварщика. Срочную проходил в войсковых соединениях Росгвардии в Москве и в Санкт-Петербурге. Думаю, именно там сын захотел связать дальнейшую жизнь со службой. А так как с детства любил собак, то видел себя кинологом в полиции.

Демобилизовался, устроился шихтовщиком в Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС». Одновременно подал документы в полицию, но с работой в правоохранительных органах не получилось…

И всё же мечта стать военным Вадима не покидала. Он заключил контракт и поехал служить в Самарскую область в мотострелковую бригаду. Звонил часто, рассказывал про учения, быт, товарищей. Как-то обмолвился, что познакомился с хорошей девушкой, фармацевтом. Я от души порадовалась за сына, ведь до этого серьезных отношений у него не было.

Я слушала эту молодую женщину и вспомнила плакат на стене жилого дома в селе Курьи. На нем среди четверых героев, погибших на Украине, есть и портрет Вадима. Он самый юный, на вид не более 18-ти. Действительно, какие девушки! Открытое лицо, доверчивый взгляд, немного стеснительная улыбка… Мальчик с душой зрелого мужчины.

– Возможно, если бы не война, всё у них сложилось бы: поженились бы, детей родили. Он ведь не дожил до 23-го дня рождения буквально неделю. Вся жизнь была впереди, а сейчас мне осталась от него только память. И орден Мужества, – вздохнула Ольга.

По-другому не мог

– Когда в феврале прошлого года начались военные действия, бригада Вадима была на Украине в числе первых. Я безумно боялась за него, но сын звонил каждые два-три дня и говорил, что у него всё в порядке: кормят отлично, служба почти не отличается от учений, живут в казарме, ходят в баню. Сейчас я догадываюсь, что это было далеко от реальности, а говорил он так, чтобы мы не волновались.

«Мама, ты не переживай, если от меня несколько дней не будет звонков. Вообще-то нам звонить не разрешают, просто командир относится ко мне по-отечески и дает свой телефон. Да и связь здесь не очень, идут бои… Я ни о чем не жалею. Я здесь, чтобы вы и другие люди жили под мирным небом. Кто если не я? Ты же знаешь, что остаться в стороне мне совесть не позволит», – в очередной раз убеждал меня Вадим по телефону. А потом – тишина. Пять дней, неделя, десять дней…

Седьмого апреля я была на смене. Неделю до этого просто не находила себе места. Решила посмотреть в интернете списки погибших на Украине: сердце подсказывало, что случилось страшное. Вадима в списках не было. Я немного успокоилась. А утром позвонил командир его части и сообщил, что Вадим погиб еще 1 апреля. Во время боя в поселке Сосница Черниговской области он вытаскивал с поля боя раненого сослуживца и был убит осколком снаряда в голову. «Я приношу искренние соболезнования. В бригаде все любили Вадима, и после его гибели ребята шли атаку с криком «За Воропаева!». Гордитесь, что воспитали такого сына».

Я слышала, как голос командира дрожал, сама же, не помня себя от горя, рыдала…

Через два дня гроб с телом сына прибыл в Сухой Лог. Похороны помню плохо, перед глазами – цинковый гроб и бесконечное людское море.

Через полгода умер мой папа: не смог пережить смерть любимого внука (бабушка с дедушкой принимали огромное участие в его воспитании). Я и сама начала приходить в себя не так давно. Понимаю, что должна поставить на ноги еще двух младших сыновей – Никиту, которому 18 лет, и пятиклассника Ивана. Старший навсегда останется моей болью и гордостью.

_ Вадим был моейпалочкой выручалочкой - так отзывается об ученике Куляим Карабалинова, классный руководитель, учитель русского языка и литературы:

– Вадим пришел ко мне в пятом классе в конце учебного года. Очень светлый, позитивный мальчик. В первый день он за 15 минут оббежал всю школу, узнал, кто его классный руководитель, нашел свой класс (уроки еще не начались) и с порога заявил:

«А вы казашка? Я тоже. Мы только-только из Казахстана приехали. Я у вас учиться буду».

Я опешила, потому что совершенно не знала, как на это реагировать. Родилась и выросла я на Урале, по паспорту россиянка, по национальности – казашка. Мои предки обосновались здесь в 30-е годы прошлого века.

Маленький Вадим смотрит на меня, и улыбка у него во всё лицо, глаза излучают бесконечную доброту. Вот таким я и запомнила его на всю жизнь. Хотя на последних фотографиях, где он на Украине, в глазах видны тоска и боль…

Вадим был отзывчивым, участливым. Спешил на помощь, если требовалось, в школьных мероприятиях – в первых рядах. Он был моим любимчиком и первым помощником. Известие о гибели Вадима стало для меня личным горем.

У великого русского поэта Николая Некрасова есть стихотворение «Памяти Добролюбова», которое заканчивается такими строками:

«Природа-мать!

когда б таких людей

Ты иногда б

не посылала миру,

Заглохла б нива жизни… »

Думаю, эти строки вполне можно отнести и к Вадиму, и к другим парням, которые защищают нашу землю. Сколько их, героев, отдавших жизнь ради других? Если бы у России не было таких сыновей, как Вадим, страна не выстояла бы и в годы Великой Отечественной войны, и наш народ, наша нация были бы стерты с лица земли фашистами. И «заглохла б нива жизни».

Мне безумно жаль, что мой ученик Вадим Воропаев погиб, едва начав жить. Но уверена, что его смерть не напрасна. За свои 22 года он сделал для своей страны больше, чем некоторые делают за долгую жизнь. Он действительно не мог поступить иначе, потому что любовь к России была у него в крови и текла по его жилам, несмотря на то, что детство и юность пришлись на непростой период в жизни страны. Он в отличие от других ровесников был патриотом.

- Из него получился бы хороший сварщик, но он предпочел стать военным, - вспоминает Людмила Конева, бывший мастер производственного обучения группы электрогазосварщиков СМТ :

– Группа, где учился Вадим Воропаев, – мой последний выпуск. На протяжении трех лет я была для ребят и учителем, и наставником, а в каких-то ситуациях даже мамой.

В техникуме я проработала почти 40 лет, с 1981 года. Много хороших парней прошли через мои руки. Вадим был одним из них. Учился хорошо, очень старался, учебную и производственную практику прошел на отлично. Все педагоги отмечали, что он исполнительный, добросовестный, ответственный. И главное – открытый, отзывчивый и добрый. Поэтому и с одногруппниками отношения сложились дружеские, теплые. А еще был патриотом и считал, что каждый молодой человек обязательно должен отслужить в армии, а если понадобится, встать на защиту Родины.

Помню, были соревнования к 23 февраля «А ну-ка, парни!», так Вадим быстрее всех собрал и разобрал винтовку и больше всех подтянулся. Несмотря на то, что ростом был невысокий, телосложением щупленький, был хорошо развит физически. Мы с Вадимом, когда он был в армии, переписывались в мессенджере. Однажды он написал, что не против остаться там либо пойти служить в правоохранительные органы.

Думаю, Вадим в силу характера и душевных качеств состоялся бы в любой профессии. Бесспорно, он наш, сухоложский герой.

https://suhoylog.bezformata.com/listnews/shli-v-ataku-s-krik...

А вот эту табличку для школы мама выполнила своими силами. Стыд и позор чиновничье братии.

Из чата мам

28.03.2022 года погиб Демахин Вадим Александрович (20.07.2000г.р.)

рядовой Мотострелкового батальона 30 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии.

Вадим учился в нашей школе с первого класса, окончил 9 классов в 2016 году.

На уроках Вадим был активен, решителен. По характеру мальчик был добрый, отзывчивый, готовый прийти на помощь.

Вечная память! - отмечается на страничках школы в ВК

https://vk.com/wall-190240419_5027

В Тольятти проводили в последний путь военнослужащего, который погиб во время специальной операции на территории Украины, Вадима Демахина. Об этом сообщили в администрации города. Вадиму был 21 год, дома в Тольятти его ждали родители, бабушка и дедушка, младшие брат и сестра.

Проститься с тольяттинцем пришли представители администрации, друзья, соседи, одноклассники, однокурсники и учителя Вадима Демахина — после школы он отучился в Тольяттинском социально-экономическом колледже.

По словам руководителя Тольяттинского социально-экономического колледжа Любови Васильевой, Вадим любил жизнь и был искренне предан Родине. Именно таким его запомнят.

Старшина мотострелковой роты, где проходил службу парень, Евгений Горбатов назвал Демахина дисциплинированным и исполнительным военным. Он пользовался авторитетом и уважением у сослуживцев, активно участвовал в общественной жизни. В боевой обстановке молодой человек проявил преданность Родине и верность военной присяге. За проявленный героизм его представили к награде «орден Мужества».

https://www.samara.kp.ru/daily/27374.5/4567213/

Этот герой у нас был ранее (т.е. портрет не только Бессмертного полка, но тогда я не вставляла кратких данных о Герое, поэтому помещаю его сюда)

Уроженцу Можги гвардии старшему лейтенанту Александру Ефимову присвоено звание Героя России (посмертно). Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Александр Ефимов геройски погиб при проведении специальной военной операции на Украине. Его тяжело ранили при боестолкновении с ВСУ в Харьковской области 25 марта 2022 года. Он погиб, прикрывая свою группу, выходящую из окружения.

Александр Ефимов родился 25 ноября 1994 года в Можге. После окончания школы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, которое окончил в 2018 году. Начал прохождение военной службы в должности командира разведывательного взвода. Принимал участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик в должности заместителя командира роты разведывательного батальона.

https://www.kommersant.ru/doc/5580998

В конце сентября 2022 года неделе Звезду Героя передали его вдове, в ходе торжественной церемонии, которая состоялась на территории родного для него военного училища. Александр Ефимов родился 25 ноября 1994 года в городе Можга Удмуртской Республики. Сразу после школы он поступил в НВВКУ и по окончанию училища, в 2018 году, начал военную службу в должности командира разведывательного взвода.

Участие в специальной военной операции на территории Донбасса Ефимов принимал в должности заместителя командира роты разведывательного батальона.

25 марта, при боевом столкновении с Вооружёнными силами Украины в Харьковской области, он был тяжело ранен. Понимая, что при его спасении все сослуживцы могут погибнуть, отдал приказ на выход из окружения.

Прикрывая отход своих боевых товарищей, герой оказывал сопротивление врагу, пока не закончились патроны. Последней гранатой взорвал себя и окруживших его солдат противника.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции приказом Президента РФ старший лейтенант Александр Ефимов награжден звездой героя России посмертно. У него остались жена и трёхлетний сын…

https://rberega.info/archives/89517

Российский военнослужащий, уроженец Брянской области 42-летний сержант Алексей Ковалёв погиб в ходе спецоперации российских Вооружённых сил на Украине. Он отдал жизнь «за други своя» 11 марта в боях в городе Изюм Харьковской области.

Алексей Ковалёв родился в посёлке Климово. Со своей семьей проживал в Почепе, где служил в войсковой части. У него остались сын и дочь. Военнослужащий посмертно представлен к ордену Мужества.

Скорбные вести рассказали в паблике Климовского района, уроженцем которого был Алексей Ковалёв.

Сержант Алексей Ковалев погиб во время спецоперации на Украине 11 марта. Печальную новость опубликовали сегодня, 16 марта, в социальных сетях. Трагедия случилась в городе Изюм Харьковской области. Алексею Ковалеву было 42 года. Посмертно он награжден Орденом Мужества.

Алексей Ковалев родился в поселке Климово Брянской области. Вместе с женой, сыном и дочкой проживал в городе Почепе. Его вспоминают как мужественного, жизнерадостного и преданного своему делу человека.

Отмечено в Брянских новостях "Без формата"

https://bryansk.bezformata.com/listnews/pochepe-pohoronili-p...

24-летний Руслан Нестеров был родом из города Миллерово, его похороны прошли 22 января. Как сообщают близкие семьи, парень служил в ЧВК «Вагнера» и погиб еще 23 октября. При этом ни обстоятельств смерти, ни места, где погиб сын, семья не знает. Более того, парня похоронили без соответствующих воинских почестей. Именно это возмутило батайчан, вернувшихся из Миллерово. Жители Батайска являются близкими друзьями Нестеровых.

– Парень служил в ЧВК, погиб от ранения в ногу, ещё 23 октября, родным сообщили только 20 января о его гибели. Так ещё и хоронили без почестей. Просто бросили парня родителям, и все. А «Вагнер» везде транслировал, что они семья! Мучает вопрос, почему так долго не сообщали родителям о его гибели? Ведь даже 40 дней прошло давно. И что, не всех хоронят с почестями?- задала вопрос батайчанка на условиях анонимности.

Как говорит женщина, у Руслана осталась 5-летняя дочь от первого брака. Второй брак Нестеров заключил перед самой отправкой в Украину. При этом родители не знали, что он завербовался на службу в ЧВК. Узнали в последний момент – от супруги Руслана. У родителей остался еще один сын.

«Батайское время» задало вопросы на тему в ЧВК «Вагнера» и региональный пресс-центр о том, как должны хоронить бойцов ЧВК, и предусмотрена ли процедура воинских почестей.

Погибших в СВО батайчан хоронят, как правило, с воинскими почестями.

https://battime.ru/v-rostovskoj-oblasti-pohoronili-pogibsheg... Мемориальная табличка, установленная 5 мая 2023 года.

Мемориальная доска установлена в родном хуторе Руслана, хутор Терновой Ростовской области.

Руслан был обычный парень, любящий жизнь, свою Родину. До ухода на защиту нашей Родины, он работал агрохимиком, ездил по полям и очень любил природу, любил свою работу, любил все вокруг себя, всегда говорил:

- «Я так люблю эти природу, все что меня окружает, как прекрасна жизнь»,

но настал период когда он принял решение, что он нужен на защиту Родины, и своей семьи. У Руслана не было за спиной долгой службы в рядах российской армии, была только срочная служба, где он показывал только лучшие результаты своей службы, занимал почетные места на стенгазетах своей части.

На СВО пошел в рядах добровольцев ЧВК «Вагнер», там он увидел дисциплину и мощь, собрал вещи и сказал:

«Я должен, а ты меня должна поддержать».

В последнем нашем разговоре, он сказал, что обязательно вернется и только с победой!

Руслан настоящий герой, который не побоялся пойти и постоять за свою Родину, погиб выполняя боевую задачу на территории Артемовска, и был награжден орденом Мужества ( посмертно),

Это мне написали в чате МАМ

В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб сержант Вооруженных Сил РФ Александр Павленко.

О страшной новости сообщили в администрации Перемышльского района. Александр родился и вырос в Перемышле. Закончил местную среднюю школу, затем Перемышльский техникум эксплуатации транспорта.

Павшему защитнику Родины выражаются соболезнования, - написано в Калужских новостях. Больше ничего нет.

https://dzen.ru/b/ZBca5Ab85DbBheEv

В Гусь-Хрустальном прошло прощание с военнослужащим, погибшим на Украине. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Роман Панышев был командиром взвода четвёртой десантно-штурмовой роты второго десантно-штурмового батальона. Уточняется, что гвардии лейтенант погиб в неравном бою. За заслуги перед Отечеством Роман Антонович посмертно представлен к государственной награде.

Владимирские власти выражают соболезнования родным и близким офицера.

«Светлая память о нём, как о честном, порядочном, ответственном и отзывчивом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его лично», - подчеркнули в мэрии Гусь-Хрустального. Отметили в АИФ Владимира

https://vlad.aif.ru/society/persona/v_gus-hrustalnom_pohoron... Этот скрин мне прислали в чате мам.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Урюпинска старший лейтенант Иван Пономарев. Ему было 24 года.

Выпускник средней школы № 6, Иван закончил Московское общевойсковое командное училище. Служил командиром мотострелкового взвода. Прощание с Иваном Пономаревым пройдет в Урюпинске 30 апреля в 12.00 в сквере Павших борцов.

Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров выразил искренние соболезнования семьям, родным и близким военнослужащих России, наших земляков – жителей Волгоградской области, которые отдали жизнь в ходе спецоперации.

Урюпинск скорбит вместе с родными и близкими. Выражаем глубокие искренние соболезнования родственникам погибшего. Память о достойном сыне нашей земли мы сохраним в наших сердцах.

https://uryupinka.ru/stanichniki/11457-uryupinets-pogib-na-u...

Выпускник средней школы № 6, Иван закончил Московское общевойсковое командное училище. Служил командиром мотострелкового взвода. На школе (не знаю когда именно) была открыта мемориальная доска.

Издание Тайм нот выражает глубокие искренние соболезнования родственникам погибшего. Отец Ивана - депутат городской Думы г. Урюпинска.

https://timenote.info/lv/person/view?id=11707914&l=ru

При выполнении боевого задания в спецоперации на Донбассе погиб 24-летний лейтенант Пономаренко Ярослав Олегович из Искитима, сообщает сайт Бердск-Онлайн со ссылкой на администрацию Искитима.

Ярослав Пономаренко родился 25 февраля 1998 года. Учился в школе №1 Искитима, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Всегда был активистом, лидером и душой компании.

— Гибель Ярослава – это огромная потеря для семьи, города и целой страны, — говорится в некрологе на сайте администрации Искитима.

Сегодня, 22 марта, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе лейтенанта Пономаренко Ярослава Олеговича похоронили, сообщили сайту Бердск-Онлайн в горадминистрации муниципалитета.

Администрация Искитима, Совет депутатов города и искитимский военный комиссариат выражают искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким.

https://berdsk-online.ru/news/iskitim-onlayn-proisshestviya/.../

13 июля в администрации города Искитима прошла торжественная церемония передачи боевой награды – Ордена Мужества – родителям Ярослава Олеговича Пономаренко, погибшего в ходе спецоперации на Украине 9 марта 2022 года.

Лейтенанту Ярославу Пономаренко было 24 года. После окончания школы №1 в родном городе, он поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, чтобы посвятить жизнь защите России. И свой воинский долг исполнил до конца. На основании Указа Президента РФ лейтенант Пономаренко награждён Орденом Мужества посмертно.

На церемонии передачи боевой награды семье героя присутствовали ученики школы №1, юнармейцы, воспитанники клуба «Голубые молнии, представители «Союза десантников» г. Искитима, Совета ветеранов города, сотрудники администрации и представители общественных организаций.

Со словами благодарности за достойное воспитание сына к родителям героя обратились заместитель начальника НВВКУ полковник Андрей Васин и военный комиссар г. Искитима Павел Дурандин.

- Новое поколение офицеров мы стараемся воспитывать именно на таких примерах беззаветного служения Родине, - отметил заместитель начальника училища. – Ярослав очень любил жизнь, но он выбрал профессию военного и выполнил свой долг до конца. Полковник А.В. Васин торжественно передал награду родителям погибшего героя – Олегу Алексеевичу Пономаренко и Инне Ивановне Зайцевой.

Своими воспоминаниями о Ярославе с присутствующими поделился командир роты НВВКУ капитан Вячеслав Мацаренко.

- Это был настоящий офицер. Спасибо родителям за достойное воспитание сына! - сказал Вячеслав Олегович.

- Ярослав был первым искитимцем, который погиб, защищая интересы Российской Федерации, а также свободу и независимость Донбасса. Мы будем помнить его всегда, - обратился к семье героя глава Искитима Сергей Завражин.

Председатель Совета ветеранов Искитима Николай Небрачный отметил, что уход из жизни таких молодых ребят не напрасен.

- Они защищали свою семью и всех нас, чтобы мы могли продолжать жить и работать, - сказал Николай Николаевич и пожелал скорейшего возвращения домой всем участникам спецоперации.

Евгений Гулевич, заместитель председателя «Союза ветеранов Афганистана» Искитима», искренне поблагодарил родителей Ярослава Пономаренко за то, что вырастили настоящего мужчину.

Каждый из выступавших пожал руку отцу героя, и это рукопожатие было красноречивее всяких слов. Завершилась торжественная церемония минутой молчания.

https://www.konkyrent.ru/23716-orden-muzhestva-peredan-seme-...

В ходе спецоперации погиб уроженец Пинежского района.

На Украине погиб Максим Попов из деревни Красный Бор Пинежского района. Об этом сообщил губернатор Архангельской области.

С 2016 года Попов служил по контракту в Печенге Мурманской области. Прощание с Поповым состоялось 25 сентября в Красном Бору.

Попова посмертно наградили орденом Мужества.

И больше никакой информации!

https://29.ru/text/incidents/2022/10/05/71711825/

В ходе специальной военной операции при выполнении боевого задания, проявляя героизм, мужество и отвагу, трагически погиб наш выпускник Рожков Богдан Игоревич.

В нашей памяти Богдан останется добрым, весёлым, отзывчивым, мужественным, готовым прийти на помощь человеком.

Богдан никогда не боялся каких-либо трудностей, возникающих на пути.

Всегда преодолевал все тяготы и лишения воинской службы.

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни награжден ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА.

Вечная память…

- сообщили на с траничках ВК ВСПК "Гвардеец"

20 ноября 6 месяцев, как погиб мой сыночек Раков Максим Сергеевич в Донецкой области выполняя боевую задачу, он служил в 31 ВДВ помощником гранатометчика,светлая память тебе сыночек, мы всю жизнь будем любить и помнить тебя - написала мама на своей страничке. И все! Больше нигде и ничего нет!

https://vk.com/wall263767820_18



Максим проживал в селе Лакомая Буда Климовского района Брянской области.

Власти Климовского района — местная администрация и депутаты опубликовали общий некролог, он опубликован в газете «Авангард».

В некрологе говорится, в частности, что наш земляк Максим Сараквашин показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца остался верным воинской присяге. - отмечает портал "Брянский ворчун"

https://avchernov.ru/ukraina/maksim-sarakvashin-iz-klimovsko...

13 марта, исполнился год со дня трагической смерти военнослужащего.

В этот день в селе Лакомая Буда жители собрались, чтобы вспомнить своего земляка Максима Сараквашина, погибшего в СВО на Украине.

Максим погиб в первые дни спецоперации под городом Изюм. Боец с честью отдал свой воинский долг перед родиной. На школе в родном селе Максима гордо красуется памятная доска. К ней возложили цветы. Власти устроили небольшой импровизированный митинг, окончившийся Минутой молчания.

Брянщина будет помнить.

Источник: Брянская улица

https://bryansku.ru/2023/03/13/v-klimovo-vspomnili-maksima-s... Погиб сержант, командир боевой машины разведывательной роты Сергей Кабанов.

Сержант, командир боевой машины разведывательной роты погиб в ходе проведения специальной операции на территории Украины. Сергей исполнял воинский долг, выбрав службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи. Искренние слова соболезнования родным и близким погибшего. Память о Сергее будет навсегда в наших сердцах.

Сегодня в селе Дурово Добринского района Липецкой области простились с Сергеем.

Вечная память Герою! Вечная Слава!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами.

Это запись на страничке ☆ВДВ☆Армия России☆ Десантный журнал в ВК

Вести Липецка отметили:

Сегодня, 18 марта, в селе Дурово Добринского района прощаются с сержантом, командиром боевой машины разведроты Сергеем Кабановым. Он погиб во время спецоперации на Украине.

Как сообщает областная администрация, Сергей выбрал службу по контракту, чтобы защитить интересы своей Родины, своих соотечественников и семьи.

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/lipchane-prowayut...

Такое же краткое сообщение и у КП Липецка.

14 марта 2022 года в селении Амсар Рутульского района состоялись похороны старшего сержанта Рязанской десантно-штурмовой бригады, заместителя командира взвода Сейранова Саддама Узейриевича, геройски погибшего в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Родился Саддам в с. Шиназ Рутульского района в 1991 году. В 2008 году окончил Амсарскую СОШ. Затем был призван в ряды Российской Армии. Отслужил в Тверской области в составе Ракетных войск.

С 14 октября 2019 года служил по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации в звании старшего сержанта.

Погиб Саддам в ходе спецоперации, прикрывая сослуживца, тем самым взяв удар града на себя.

Старший сержант Сейранов Саддам Узейриевич, патриот и гражданин России, за верность присяге и воинскому долгу Указом Президента РФ награждён орденом Мужества посмертно. У него остались дочь и беременная жена.

Выражаем семье Сейрановых, родным и близким наши искренние соболезнования в связи с тяжёлой утратой и разделяем вместе с ними горечь невосполнимой утраты, - сообщили Рутульские новости Дагестана.

https://rutnov.ru/2022/03/20/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%...Видео Вести Дагестана

https://w ww.youtube.com/watch?v=2E-NO_FwVT8

В ходе специальной военной операции на Украине погиб брянский военнослужащий Евгений Смирнов. Ему было 26 лет. Контракт на прохождение воинской службы старший сержант заключил во второй половине февраля.

Евгений Смирнов погиб 17 марта, две недели спустя с ним простились в Брянске. Обстоятельства гибели военнослужащего не разглашаются. - отмечено в Брянских новостях

https://www.bragazeta.ru/news/2022/04/01/v-xode-specoperacii...



29 августа 2022 года прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в МБОУ СОШ №26 им. В.И. Кугаева г. Брянска в память о герое-участнике специальной военной операции Евгении Смирнове.

Парню было 26 лет. Он отдал свою жизнь во время исполнения воинского долга.

Поддержать в этот день коллегу, мать Евгения, Ирину Смирнову пришли заместитель руководителя УФК по Брянской области Андрей Данилин и сотрудники Управления.

В мероприятии приняли участие врио заместителя Губернатора Татьяна Кулешова, председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам и экономической политике Анатолий Бугаев, начальник отдела по мобилизационной работе Брянской городской администрации Игорь Князев, глава администрации Володарского района Светлана Бледнова, директор школы Эльвира Потапкина.

Татьяна Кулешова поблагодарила родителей за воспитание Евгения, выразила искренние соболезнования от имени Губернатора Брянской области Александра Богомаза и призвала хранить память о подвиге героя.

За самоотверженность, мужество и отвагу Евгений Смирнов награжден орденом Мужества посмертно.

https://bryansk.roskazna.gov.ru/novosti-i-soobshheniya/novos...

Гвардии лейтенант Солюков Роман Вячеславович, 1998-2023

Гвардии лейтенант Солюков Роман Вячеславович, выпускник 1 факультета радиосвязи 2022 года, в составе 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии в должности начальника связи парашютно-десантного батальона - командира взвода связи выполнял боевые задачи специальной военной операции на Украине.

В период проведения СВО в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество, отвагу и самоотверженность, обеспечивал связь на командном пункте батальона, что позволило обеспечить бесперебойное управление подразделениями батальона и связь со старшим штабом.

При продвижении Российских войск вглубь обороны противника в районе н.п.Червона Диброва Кременского района Луганской Народной Республики, позиции командного пункта подверглись обстрелу реактивными снарядами системы «HIMARS».

В январе 2023 г., в результате прямого попадания в командный пункт 2 парашютно-десантного батальона, гвардии лейтенант Солюков Р. В. погиб. За мужество, отвагу, смелые и решительные действия совершенные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ, гвардии лейтенант Солюков Роман Вячеславович награждён Орденом Мужества (посмертно).

Вечная память герою!

☆ВДВ☆Армия России☆ Десантный журнал

https://vk.com/wall-106160452_487361

Вот что написала МАМА:

Российский военнослужащий, лейтенант Солюков Роман погиб в ходе спецоперации ВС РФ на территории Украины 17 января.

Родился Солюкова Роман 23 мая 1998 года в г.Каменск-Шахтинский Ростовскойобласти. После окончания школы № 14 в 2016 году поступил в Академию связи имени Жукова г.Санкт-Петербург. Всегда участвовал во всех спортивных мероприятиях в академии. Был кандидатом в мастера спорта. Успешно окончив учебу, молодой офицер стал служить в 217 гвардейском парашютно-десантном полку г.Иваново. Всегда проявлял себя как ответственный, надёжный, отзывчивый, добрый, целеустремлённый, грамотный человек с потрясающим чувством долга и патриотизма. Быстро вступил в должность начальника связи.

«Есть такая профессия — Родину защищать. Роман выбрал небо и пошел служить в ВДВ, мечтал быть генералом.

Солюков Роман Вячеславович героически погиб, выполняя служебный долг 17.01.23.

В селе Червоная-Диброво, Кременной район. За проявления мужества, отваги и героизма награждён Орденом Мужества посмертно.

Роман всегда гордился своим прадедушкой танкистом Курьянцевым Алексеем Николаевичем который дошёл до Берлина. И мечтал быть военным офицером. В Каменске-Шахтинском установили билборд в честь погибшего в ходе спецоперации гвардии лейтенанта. На одной из улиц появился большой баннер на котором написано:

"Герою нашему вечная память. Роман Солюков. Гвардии лейтенант. Каменчане гордятся тобой! Помним. Любим Скорбим".

https://rostov.mk.ru/social/2023/03/09/v-kamenske-ustanovili...

Банеры расположены в нашем городе где родился сын - Ростовская область г.Каменск-Шахтинский. В нашем городе есть музей Патриот там техника и банеры погибших солдат.

У Романа много было планов на жизнь, всегда хотел быть лучшим, ставил цели и всегда добивался их. Наша жизнь разделились на до и после, как это можно пережить я не знаю, каждый день я прошу Бога что бы эта война закончилась. И не дай Бог родителям хоронить своих детей.

Сыном я своим всегда гордилась, хорошо учился, был спортсменом, всегда было много друзей и подруг, с уважением относился к людям. Всего хотел добиться сам.

В ходе военной спецоперации Денис Сорокин из Никольского района Вологодчины попал под минометный обстрел и получил ранение, несовместимое с жизнью…

Совсем недавно в одной из социальных сетей прочитал информацию, что в деревне Родюкино Никольского района хотят назвать улицу в честь Дениса Сорокина, героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. И несмотря на то, что путь из Череповца в те края неблизкий, в один из выходных дней я отправился к родным Дениса.

Дом в Родюкине. Приехал в деревню, когда была поминальная родительская суббота. Родюкино — очень красивая деревня с чистыми опрятными домами, украшенными затейливыми деревянными наличниками. Ехал по пустынной улице и думал о том, как начать разговор с Ольгой Борисовной Шашериной, мамой погибшего Дениса Сорокина. Как разговаривать с матерью, сердце которой разрывает боль?..

В доме, кроме Ольги Борисовны, собрались ее младший сын Глеб, невеста Дениса Катя. Мы беседовали в той комнате, которую летом прошлого года Денис с братом Юрием (у Ольги Борисовны три сына) отремонтировали. И в этом помещении еще ощущается присутствие Дениса: спал на этом диване, смотрел в это окно. В ходе военной спецоперации Денис Сорокин из Никольского района Вологодчины попал под минометный обстрел и получил ранение, несовместимое с жизнью…Совсем недавно в одной из социальных сетей прочитал информацию, что в деревне Родюкино Никольского района хотят назвать улицу в честь Дениса Сорокина, героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. И несмотря на то, что путь из Череповца в те края неблизкий, в один из выходных дней я отправился к родным Дениса.. Приехал в деревню, когда была поминальная родительская суббота. Родюкино — очень красивая деревня с чистыми опрятными домами, украшенными затейливыми деревянными наличниками. Ехал по пустынной улице и думал о том, как начать разговор с Ольгой Борисовной Шашериной, мамой погибшего Дениса Сорокина. Как разговаривать с матерью, сердце которой разрывает боль?..В доме, кроме Ольги Борисовны, собрались ее младший сын Глеб, невеста Дениса Катя. Мы беседовали в той комнате, которую летом прошлого года Денис с братом Юрием (у Ольги Борисовны три сына) отремонтировали. И в этом помещении еще ощущается присутствие Дениса: спал на этом диване, смотрел в это окно.