Золотая осень в фотографиях из разных уголков России
Грядет чудесная пора! Хотя потом нам придется кутаться в шарфы и пальто, теперь мы еще успеем насладиться прелестью пестрых листьев, ковром ложащихся под ногами.Осень на АлтаеОсенний ПетергофОсенний Нижний НовгородНикольский морской собор в Петербурге осеньюОсенний лесЗолотая осень в ПлесеОсень подкралась к МГУОсень на московских набережныхОсень в СуздалеОсень в КалининградеОсень в на острове Канта в КалининградеСибирская осень, КрасноярскОсенний лист с Дальнего ВостокаКарельская осень, КижиОсень в симферопольском паркеОсенняя усадьба КусковоАбрау-Дюрсо! Краснодарский крайАбрау-Дюрсо! Краснодарский крайВятская золотая осеньВятская золотая осеньЗолотая осень в селе Верхосунье,Кировская областьЗолотая осень в селе Верхосунье, Кировская областьЗолотая осень в селе Верхосунье, Кировская областьИстринское водохранилищеИстринское водохранилищеКижи, Онежское озеро, КарелияКижи, Онежское озеро, КарелияЛипецкая область, Долгоруковский районЛипецкая область, Долгоруковский районЛипецкая область, Долгоруковский районМанарага находится в Республике Коми на территории национального парка «Югыд ва»Манарага находится в Республике Коми на территории национального парка «Югыд ва»Алтай осеньюлтай осеньюАлтай осенью
Октябрь в Крыму с Алексеем ЛатышевымОктябрь в КрымуОсенние Кижи, КарелияОсень в ХибинахОсень в Хибинах Село Верхосунье, Кировская областьТверская область
Вот такая подборка
Природа России. На дворе осень
