Природа России. На дворе осень

Золотая осень в фотографиях из разных уголков России

Грядет чудесная пора! Хотя потом нам придется кутаться в шарфы и пальто, теперь мы еще успеем насладиться прелестью пестрых листьев, ковром ложащихся под ногами. Осень на Алтае Осенний Петергоф Осенний Нижний Новгород Никольский морской собор в Петербурге осенью Осенний лес Золотая осень в Плесе Осень подкралась к МГУ Осень на московских набережных Осень в Суздале Осень в Калининграде Осень в на острове Канта в Калининграде Сибирская осень, Красноярск Осенний лист с Дальнего Востока Карельская осень, Кижи Осень в симферопольском парке Осенняя усадьба Кусково Абрау-Дюрсо! Краснодарский край Абрау-Дюрсо! Краснодарский край Вятская золотая осень Вятская золотая осень Золотая осень в селе Верхосунье, Кировская областьЗолотая осень в селе Верхосунье, Кировская область Золотая осень в селе Верхосунье, Кировская область Истринское водохранилище Истринское водохранилище Кижи, Онежское озеро, Карелия Кижи, Онежское озеро, Карелия Липецкая область, Долгоруковский район Липецкая область, Долгоруковский район Липецкая область, Долгоруковский район Манарага находится в Республике Коми на территории национального парка «Югыд ва» Манарага находится в Республике Коми на территории национального парка «Югыд ва» Алтай осенью лтай осенью Алтай осенью

Октябрь в Крыму с Алексеем Латышевым Октябрь в Крыму Осенние Кижи, Карелия Осень в Хибинах Осень в Хибинах Село Верхосунье, Кировская область Тверская область

Вот такая подборка