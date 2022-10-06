Ну вот и ответ - зачем убрали Борисова

Отказ от обязательного использования российских процессоров поддерживали представители ассоциации «Вычислительная техника» (в нее входит Yadro, «Аквариус» и т. д.). Президент «Аквариуса» Владимир Степанов считает, что вендорам балльная система поможет эффективнее планировать стратегические инвестиции в R&D и производство, а также понимать сроки окупаемости вложений, а в конечном итоге повысить уровень локализации производства.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения инициативы, подчеркивает: «В текущих условиях есть риск, что "Байкалов" и "Эльбрусов" физически не хватит на всех заказчиков. Проще говоря, если у подрядчика на складе есть достаточно серверов с русскими чипами, он выйдет на торги и получит приоритет. Если же запасов физически нет, заказчик сможет спокойно закупить российскую технику на условном Intel».

Про закидоны по поводу «Эльбрусов нет! Поэтому принимаем такой закон! Спасаем страну!!» готов аргументированно ответить:

1. Бальную систему придумали не сейчас, а года два уже как пытаются её ввести. Лоббирует это всё АНО «ВТ», где разработчиков на базе российских процессоров не замечено от слова совсем: Аквариус, Депо, Крафтвей, Элемент, iRu, Yadro, Купол, Булат.

И понятно чьи интересы отстаивает данный консорциум-тех, на чьи деньги он и существует (учредителей)

2. Почему Минпромторг поручает писать законопроект по бальной системе АНО «ВТ», а не консорциуму «РосСХД» вызывает вопросы. Хотя бы и тем и тем предложите, рассмотрите, аргументированно возьмите лучшее от тех и тех.

Но нет: Минпромторг, а точнее Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга пропихивает идеи поддержки разработчиков на зарубежных процессорах в ущерб разработчикам на российских процессорах.

3. В прошлом году с поставкой в декабре 2021 года была возможность заказать 130 000 Эльбрусов.

И были желающие оплатить такой заказ: ведь в таких объемах стоимость проца Эльбрус была уже сопоставима, или даже ниже (если в серверном сегменте) чем у зарубежных процов.

Но как только АНО «ВТ» показало своё влияние над Минпромторгом и начали отменять действующие постановления Правительства об обязательном применении российских процессоров в СХД, закупаемых на госденьги (а закон с 1 января 2021 года начал действовать), так все госструктуры, кого вынуждал данный закон закупать технику на российских процессорах тут же отказали в финансировании заказов на 130 тысяч процессоров Эльбрус.

Оно и понятно: лоббируют интересы Intel, IBM, AMD. Зачем вкладываться в Эльбрусы и Байкалы, когда можно ничего не делать и продолжать иметь свой интерес в закупках зарубежного?

Та же самая история и у Байкала: как только начали бальную систему навязывать, так сразу отвалились якорные заказчики на большие партии процессоров.

А Минпромторг предлагал искать финансирование нашим разработчикам в банках под >25% годовых. Только банки просили обеспечение в виде недвижимости/автопарка/товара на запрашиваемую сумму, которой отродясь у наших разработчиков и не было.

Т.е. финансирование самостоятельно получить неоткуда было в 2020-2021 году, если только не продать долю в компании Ядру, Аквариусу, Хуавею и т.д. Только им российские процессоры не нужны.

В 2022 год мы могли войти с сотнями тысяч российских процессоров на складах в России. Но не получилось из-за плясок вокруг бальной системы.

Так что поздравляю всех причастных к принятию Бальной системы.

За то что действуете в ущерб российским разработчикам процессоров.

За то что отменяете законы об обязательном применении российских процессоров в СХД, серверах, ноутбуках, ПК и прочей технике, закупаемой на бюджетные деньги.

За то что в нынешних условиях с дефицитом российских процессоров мы столкнулись именно благодаря вашей последовательной работе.

Естественно, вы все работаете только на благо Государства, на поддержку электроники и промышленности Государства, на отстаивание суверенитета. Именно для этого вы в сотрудничаете с Минпромторгом РФ.

И я сознательно не уточняю на благо какого государства вы все работаете.

Максим Горшенин https://t.me/imaxairu/3464