Интересные факты о городе Петра

Санкт-Петербург – молодой город, ему всего лишь 300 лет, но среди крупнейших городов Европы он считается одним из самых старых.

Здания, возведенные в Петербурге до 1917 года, практически полностью сохранились. Сейчас их насчитывается около 18 тысяч. От Обводного канала до Невы и от Александро-Невской лавры до порта Санкт-Петербург выглядит практически так же, как до 1917 года. Ни в одном городе Европы или Америки не найдется такого количества сохранившихся старых зданий. Не зря Петербург называют «музеем под открытым небом». Кроме того, в мире больше нет мест, где можно одновременно увидеть постройки таких разных архитектурных стилей, как классицизм, эклектика и модерн.

Длина реки Невы всего лишь 74 км, но, несмотря на это, она протекает по территории немногим меньше, чем территория Италии. В дельту Невы входят озера Ладожское, Онежское, Сайма, Ильмень, а также реки Свирь, Волхов и Вуокса. В мире существует еще только одна аналогичная водная система — Великие озера в Северной Америке. Главная река Санкт-Петербурга Нева несет больше воды, чем Дон и Днепр вместе взятые.



В Санкт-Петербурге находится самый высокий в России собор – Петропавловский, здесь находится усыпальница Романовых.

Высота его колокольни с золоченым шпилем, увенчанным фигурой летящего ангела, – 122,5 метра.

Исаакиевский собор является самым крупным собором в России и четвертым по величине в мире. Поднявшись на колоннаду собора высотой 43 метра, вы попадете на смотровую площадку, откуда весь город виден как на ладони. Несмотря на габариты собора, за годы Великой Отечественной Войны он ни разу не был подвергнут прямому артобстрелу. Исаакиевский собор в годы войны получил значительные повреждения от бомбардировок и артобстрелов. Осколки бомб и снарядов оставили выбоины на наружной мраморной облицовке стен, в некоторых местах пробили кровлю. Пострадали 10 из 16 колонн северного портика, был повреждён парапет юго-западного угла здания. В январе 1943 года при разрыве бомбы вблизи собора взрывной волной была выбита часть стёкол уникального витража, а в декабре того же года снаряд покалечил одну из колонн западного портика. Её специально не реставрировали, как память той войны. Уже в 1942 году хранители вели подготовку собора к ремонтным работам. Сама реставрация в соборе началась в 1945 году и продолжались до 1963 года. Есть предположения, что во время войны фашисты использовали самый высокий купол в городе, как ориентир для стрельбы. Возможно, именно поэтому ценности из других музеев, которые не успели вывезти до блокады, были спрятаны в подвале Исаакиевского собора. Также интересен тот факт, что во время войны купола собора, покрытые почти 100 килограммами червонного золота, жители города покрыли в серый цвет, чтобы сохранить это богатство нетронутым врагом. Говорят, если вы не видели Исаакий, значит, вы не видели города на Неве.

В 1762 году на Дворцовой площади в самом центре города построили знаменитый Зимний дворец, спроектированный архитектором Растрелли. После окончания стройки, на площади остались горы строительного мусора. Однако Император Петр III нашел простой и оригинальный способ избавиться от ненужного хлама. Он приказал объявить жителям города о том, что каждый желающий сможет забрать себе с площади все что захочет, и при том абсолютно бесплатно. Спустя несколько часов площадь полностью была очищена от мусора.

Строительство Смольного монастыря стало самым длительным за всю историю города. Строительство сооружения длилось 87 лет.

В 1704 году в Петербурге появились первые механические часы под шпилем Петропавловского собора. До этого момента жители города пользовались солнечными часами, которые сегодня можно увидеть на верстовых столбах, сохранившихся с той поры.

В Горном музее Санкт-Петербурга хранится самый большой в мире кусок малахита. Камень весит 1504 кг. Он был привезён с Урала и находится в музее с 1787 года.

Самая популярная среди невских рыб – корюшка. Эта маленькая рыбка из отряда сельдеобразных с огуречным запахом считается одним из брендов Северной столицы. В первые весенние месяцы она поднимается из Финского залива на нерест вверх по Неве.

На Коломенской улице из стены дома 45 торчит чугунная голова лошади. Это все, что осталось от Ямской части, главного скопления извозчичьих дворов в дореволюционном Петербурге.

Непостоянство петербургской погоды объясняется целым рядом причин: близость Финского залива, внутренними водами, которые занимают 10% территории города, а также множеством рек, болот и озер. Но главная причина частой смены погодных условий состоит в том, что Петербург расположен близко к «главному арктическому фронту», где встречаются теплый воздух средних широт и холодный воздух широт высоких и рождаются циклоны. Часто эти циклоны захватывают значительную часть города.

Принято считать, что сезон «Белых ночей» в Петербурге начинаются 25 мая. К 21 – 22 июня наступает самое светлое время, когда на ночном небе почти не видны даже самые ярчайшие звезды. После трехдневного солнцестояния продолжительность дня начинает плавно сокращаться. Концом петербургских «Белых ночей» можно считать 17 – 18 июля.

Петербург каждый год страдает от наводнений. На протяжении двух столетий бытовало мнение, что основная причина стихии – Нева. Однако это не так. Было установлено, что циклоны чаще всего перемещаются с запада на восток по земному шару, и сопровождаются сильными ветрами. Таким образом, ветры циклона сгоняют воду к горлу Финского залива, образуя на поверхности «припухлость», которая растекается в стороны в виде свободной волны, высотой до 50 сантиметров, набирая по пути силу и высоту до 5 метров. Весь залив волна пробегает за 7 – 9 часов, а затем с громадным напором врезаясь в Невскую губу и устье реки Невы, вызывает быстрый подъем воды. За всю историю город более 300 раз отражал натиски воды. Всего было три катастрофических наводнения: 10 сентября 1777 года, 7 ноября 1824 и 23 сентября 1924 года. Во время самого страшного наводнения в ноябре 1824 года были разрушены 462 дома, повреждено – 3682, утонули 500 человек, многие пропали без вести. Их тела унесло в Финский залив. Размыло городское кладбище, гробы прибило к дверям домов. Бурная река текла по Невскому проспекту. Этой катастрофе посвящен «Медный всадник» А.С. Пушкина.

Разобравшись в причине наводнений, решено было строить защитную дамбу. В основу проекта положили идею Пьера Базена., скопировано с сайта architectureguru.ru

Строительство комплекса защитных сооружений началось в 1979 году после очередного катастрофического наводнения, прошедшего в 1955 году, и закончилось в 2011. Это значит, что к строительству дамбы вернулись лишь через сто лет., скопировано с сайта architectureguru.ru

12 августа 2011 года защитная дамба Санкт-Петербурга была введена в эксплуатацию. Теперь Кронштадт стал доступен для автомобилистов.Он в виде тоннеля

Все помещения находятся под постоянным видеонаблюдением. Объект имеет важное стратегическое значение. По дамбе проходят кабели связи подача электричества в Кронштадт, там же – пульт управления затворами дамбы. Завершение строительства КЗС обеспечило защиту города от наводнений, наладило наземную транспортную связь Кронштадта с материком. За время существования дамба спасла Петербург от трех сильнейших наводнений.

Дамба, установленная в Санкт-Петербурге для предотвращения наводнений

В годы войны, во время блокады Ленинграда самые ценные здания и скульптуры по возможности прятали от бомбежек, маскировали. "Медный всадник" был завален по шею мешками с песком, позолоченные купол Исаакиевского собора и шпиль Петропавловского закрасили серой краской, а для шпиля Адмиралтейства сшили специальный чехол. Скульптуры укротителей коней на Аничковом мосту, которые придумал любимец Николая I барон Петр Клодт, вызывали такой восторг, что их пришлось повторить для королевского дворца в Берлине, неаполитанского королевского дворца, «Бельведера» в Петергофе и конного двора Кузьминка в подмосковье. Четыре конные группы «Укротителей коней» было решено закопать в саду Аничкова дворца, чтобы предохранить их от повреждений. В декабре 1941 года скульптуры покинули свои постаменты, однако в промерзшую землю удалось опустить лишь одну группу, так как «у истощенных людей не хватало сил докопать ямы и опустить в них коней». Остальные скульптуры были зарыты в мае 1942 года, а спустя три года кони вернулись на Аничков мост, что стало настоящим событием для жителей города-героя.



Санкт-Петербург — столица трамваев. Протяженность трамвайных путей в городе ранее составляла более 600 км. Этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса.



Среди городской скульптуры Санкт-Петербурга чаще всего встречаются ангелы. Санкт-Петербург может по праву считаться городом ангелов — эти крылатые неземные создания облюбовали Северную столицу. Здесь их можно встретить повсюду: на барельефах, на шпилях соборов, в качестве памятников. Но ангелы встречаются не только в виде скульптур: иногда они помогают людям,приносят знамения. Всего их насчитывается по городу более 3000. В Петербурге есть три главных ангела, три хранителя города: золотой, серебряный и бронзовый. Первый ангел появился над городом при Екатерине II и венчает шпиль Петропавловского собора. Ангел смотрит с высоты на город и защищает жителей от всякой нечисти. Серебряный ангел глядит на город с Исаакиевского собора и благословляет народ. Третий - бронзовый ангел расположен на Дворцовой площади. Попирая змея, он смотрит с вершины Александровской колонны и наблюдает, нужна ли помощь городу.

«Синий» мост в Санкт-Петербурге, перекинутый через реку Мойку, является самым широким мостом в городе и одним из самых широких в мире. Его ширина составляет 97,3 метра. Из-за своей рекордной ширины он почти равняется ширине Исаакиевской площади. Интересен и тот факт, что ширина переправы практически в три раза больше его длины. Название «Синий» произошло от его первоначального облика: ранее мост был деревянный и выкрашен в ярко-синий цвет. В XIX веке переправа была перестроена в камне, однако цвет и название мост сохранил до сегодняшнего дня.



Одним из самых красивых пригородов Санкт-Петербурга является Петергоф с его многочисленными фонтанами. На сегодняшний день в Петергофе действует 173 фонтана и 3 каскада. Данный ансамбль был признан всемирным культурным наследием ЮНЕСКО. В 1720-х годах Петр I заметил одну природную особенность здешних мест и решил применить это для украшения парка Петродворца. Он заметил, что вода прибывает сюда естественным путем с Ропшинских высот по руслу реки Шинкарки и еще целой системе каналов, прудов и шлюзов. Петр поручил инженеру Василию Туволкову разработать систему сообщающихся сосудов для создания ансамбля фонтанов. Таким образом, фонтаны Петергофа стали настоящим инженерным чудом, они работали без насосов и сложных водонапорных сооружений. Эта система действует и по сей день, только деревянный трубопровод был заменен на чугунный.



Санкт-Петербург называют «Северной Венецией», потому что водная поверхность занимает около 10% всей площади города. По этому показателю Петербург занимает первое место среди городов России и одно из первых мест в мире. Санкт-Петербург расположен на 42 островах, имеет свыше 300 мостов, среди которых 21 разводной и 24 пешеходных. С Троицкого моста можно увидеть 7 других мостов, а с Кашиного (через канал Грибоедова) целых 9 мостов. Существует легенда, что легендарный советский летчик Валерий Чкалов на своем самолете пролетел под Троицким мостом, за что в последствии получил суровое наказание.



Пожалуй самым известным театром Петербурга является Мариинский театр. Название «Мариинский» он получил от своей эмблемы. На ней изображен занавес театра, который в точности повторяет шлейф императрицы Марии Александровны - супруги Александра II. От имени императрицы и пошло название театра.



Александр Невский считается святым покровителем Санкт-Петербурга. Не многие знают, но Невский проспект (главная улица города) назван в его честь. В Петербурге много мест, связанных с именем великого князя: площадь Александра Невского, памятник Александру Невскому, мужской православный монастырь Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, станция метро "Площадь Александра Невского".



Многие задаются вопросом, почему Стрелка Васильевского острова так называется. На самом деле все просто. Река Нева разделяется на два русла, образуя острый стреловидный мыс. Отсюда и название.

Стрелка Васильевского острова – излюбленная смотровая площадка петербуржцев и гостей города. Отсюда открывается шикарная панорама города.



Город на Неве стал первым городом в России, где в 1837 году была открыта первая российская железная дорога Санкт-Петербург - Царское село.



Не многие знают, что ботанический сад, расположенный на Аптекарском острове Санкт-Петербурга, задумывался как медицинский огород для выращивания целебных трав. Их использовали для нужд аптек, госпиталей и больниц. А в лаборатории огорода производили более 150 видов медицинских препаратов.



В Санкт-Петербурге в 1719 году Петром Первым был открыт первый в России публичный музей — Кунсткамера. Сегодня это самый известный во всей России музей антропологии и этнографии. В коллекции музея насчитывается свыше миллиона экспозиций, раскрывающих этнографические и исторические особенности народов мира. До пожара 1747 года Кунсткамера была полна удивительных экспонатов. Например, на третьем этаже располагался удивительный глобус-планетарий, который был преподнесен Петру I в качестве подарка. Его диаметр был почти три метра. На наружной поверхности глобуса находилась карта, а внутри – изображение звёздного неба, где можно было понаблюдать за вращением небесных тел. Попасть внутрь можно было через специальный люк. К сожалению, во время пожара 1747 года глобус был полностью уничтожен. От него остался лишь металлический каркас, по которому позже он был заново воссоздан. Сейчас копия уникального глобуса находится на четвёртом этаже здания Кунсткамеры. Еще одним необычным экспонатом Кунсткамеры является флейта, сделанная из человеческой кости. Когда-то её изготовил один шаман. Считалось, что простому смертному нельзя ею пользоваться. Инструмент использовался исключительно в ритуальных целях – для вызова потусторонних сил.



Со дня основания Кунсткамеры в музее хранились не только банки с заспиртованными эмбрионами и человеческими костями, но и жили люди, выполнявшие роль «живых экспонатов». Самым известным стал Фёдор Игнатьев ростом 126 сантиметров, проживший в стенах музея почти 16 лет. На обоих ногах и правой руке у него было по два пальца, которые напоминали клешни. А на левой руке - пара таких же странных рук. Помимо этого в 1718 году Петром I был издан указ, который гласил о том, чтобы всех уродов (человеческих, звериных и птичьих) привозили в Петербург, за это император обещал большую награду. А тем, кто пытался скрыть от государства «подарки природы», грозил штраф, который превышал обещанное вознаграждение в десятки раз.



В пригороде Петербурга Кронштадте на Июльской улице находится Кронштадтский футшток – это металлическая рейка с делениями для измерения уровня воды в Балтийском море. От нулевого деления этого футштока ведется отсчет глубин и высот на всей территории России.



В Зоологическом музее можно увидеть чучело самой старой собаки Петербурга – фаворитки Петра I Лизетты. Там же для обозрения выставлен и конь, на котором император гарцевал перед шведскими полками в Полтавской битве, – что характерно, его тоже звали Лизетт. Должно быть, не случайно и самая удачливая дочь Петра носила это имя.



В Санкт-Петербурге находится единственный в мире конный монумент, имеющий лишь две точки опоры, – это памятник Николаю I работы Петра Клодта на Исаакиевской площади.



На Одесской улице в Песках установлен памятник фонарщику. Именно здесь 11 июля 1873 года были проведены первые опыты электрического освещения улицы. За это изобретатель Лодыгин получил Ломоносовскую премию. В результате успеха Лодыгина петербургские фонарщики потеряли работу, так что это памятник жертвам технического прогресса.



Санкт-Петербург за более чем трёхсотлетнюю историю сменил несколько имён. Первое название – «Питербурх» - сразу после закладки, в дальнейшем оно видоизменилось в «Санкт-Петербург», также первое время город называли Петрополем, а иногда Петрополисом. В 1914 город стали именовать «Петроград». В 1924, после смерти Ленина город переименовали в Ленинград, а в 1991 городу было возвращено его первоначальное название – Санкт-Петербург.