Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Джошуа Рестон
    вечная память!Церемония захорон...
  • Александр Пятнистый
    А, может, так и лучше. И в самом деле- пусть подумают на колу, раз раньше не хотели по-хорошемуБерлин завалили т...
  • ДОНЧАК
    А лучше на кол, чтобы было время подумать.Берлин завалили т...

Начинается передел мира на зоны влияния

Начинается передел мира на зоны влияния
Вчера произошло столько всего, что со старта даже трудно определить, с чего начать. А ведь нужно это всё систематизировать и проанализировать.

Начнём, пожалуй, с провала попытки госпереворота в Белоруссии. Операция по задержанию заговорщиков проводилась совместно с российским ФСБ, часть из них задержана в Москве во время «личной встречи с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики РБ».

Есть видео скрытых камер со встречи, есть видео их переговоров в интернете, так что заявить, что ничего такого не было и Лукашенко всё придумал, не получится.
Рагулеватый вид заговорщиков также не должен никого смущать – на Украине какие-нибудь Яценюк или Ляшко выглядели не лучше, но до власти дорвались.
Очевидно (в том числе потому, что часть заговорщиков постоянно проживала в США), что к этой попытке вооружённого госпереворота причастны американские спецслужбы и руководство страны на самом высоком уровне.

Есть пока косвенная информация, что Путин обсуждал с Байденом в том числе и эту информацию, но Байден уклонился от ответа.

Умиляют некоторые комментаторы, которые со своих диванов сейчас пытаются рассказывать и истерить, что «спецслужбы только убрали голову айсберга, а низовые структуры заговорщиков на местах остались в замороженном виде и снова будут использованы».


Не надо так переживать, прыщик может выскочить на самом неудобном месте. Если сумели взять верхушку, раскрутить низовые ячейки будет гораздо проще. Выманить верхушку из США, ещё и в Россию, где они оказываются в нашей юрисдикции – это вообще высочайшее мастерство.
Тем более что уже есть заявления, что обнаружено несколько схронов с оружием. Да и вообще, не нужно мешать профессионалам идиотскими советами.

В свете этих событий и заявления Мишустина накануне об унификации налоговых и ряда других систем двух стран, а также последнего заявления Лукашенко о некоем «необратимом президентском декрете», который сделает бессмысленными попытки его свергнуть – дополнительно подтверждаются мои слова о том, что Лукашенко ведут в определённом коридоре к реальной интеграции в Союзное Государство.

Ну и действия Запада делают любые его манёвры уклонения невозможными, играя на руку объединению.

Теперь что касается задержания украинского сосунка. Извините, Сосонюка. Взят он с поличным, на горячем, все доказательства шпионской деятельности налицо. Так что Киеву бы не жужжать и не хрюкать, а извиниться (два раза, на всякий случай).

Вместо этого они устроили истерику и заявили, что выдворят российского дипломата «просто так». Они вообще не понимают основ дипломатического этикета, в каких случаях так делают. Рагули, одним и словом. Ну вот выдворят они дипломата, и что? Кому от этого станет хуже? Ладно, забили на убогих.

Едем дальше. Выдворение российских дипломатов (где три, где пять) в разных странах – это такая «перекличка», проверка на верность США со стороны их вассалитета.
Ну и заодно это попытка сбить повестку, перевести внимание с провала американского госпереворота в Белоруссии.

Что касается конкретно Чехии, то там ещё и попытка сорвать строительство нового блока для АЭС (о чём была предварительная договорённость с Росатомом) и поставки российской вакцины. То, что при этом от ковида погибнет больше чехов, ни американцев, ни их местных марионеток не волнует.

Но часть чешских элит (включая президента Земана) хочет иметь нормальные отношения с Россией. И там сейчас активная подковёрная борьба между этими силами. Пока проамериканские силы побеждают, но публикация фотографий Петрова и Баширова, как «подрывателей военного склада» сильно похожа на троллинг со стороны пророссийской части элит.
В Праге, кстати, были стычки между пророссийскими и прозападными чехами. Вот так, внезапно.

В принципе, за Чехию можно побороться. Я могу поехать, если что (заодно родственников проведаю). Расскажу там некоторым про «стрч прст». Простите, местный фольклор…

Ну и завершить можно заявлениями МИДа (и не только) про «закручивание» присутствующих на территории России НКО-инагентов, получающих финансирование от американского правительства. Как любят писать сами американцы про RT или китайские СМИ «government-backed».

И про запрос прокуратуры на признание «ФБК» экстремистской организацией.

Всё идёт к тому, что мы переходим к более жёсткой и бескомпромиссной конфронтации с США, правительство и МИД в частности заняли жёсткую позицию. И теперь, в свете этого нарастания напряжения, всю пятую колонну будут обезвреживать законными методами.

Планета входит в зону турбулентности, вызванную падением гегемона на глиняных ногах. Начинается передел мира на зоны влияния, но некоторые этого ещё не поняли. Просьба пристегнуться и сохранять спокойствие.Начинается передел мира на зоны влияния

Александр Роджерс 

политика
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

Черный список Екатерины Фурцевой: как министр культуры СССР портила жизни артистам

Читать
Мы такие разные: как мужчины и женщины отличаются друг от друга в сексе
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Мы такие разные: как мужчины и женщины отличаются друг от друга в сексе

Бывшего замглавы МЧС осудили на пять лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Бывшего замглавы МЧС осудили на пять лет

Эксперт по пожарной безопасности рассказал, как можно было защитить Невскую мануфактуру
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Эксперт по пожарной безопасности рассказал, как можно было защитить Невскую мануфактуру

Отпрашиваться у парня чтобы отдохнуть с подругой?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Отпрашиваться у парня чтобы отдохнуть с подругой?

8
Девочку-инвалида с Байконура вычеркнули из списков на переселение в Россию
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Девочку-инвалида с Байконура вычеркнули из списков на переселение в Россию

Десятилетняя Аня Дюк любит рисовать ракеты и космические корабли 
Ошибки мужчины в браке
Материал, выбранный редакторами МиртесенМужчина и женщина

Ошибки мужчины в браке

Незаконным митингам за Навального в Перми предрекли неудачу. Мнение политологов
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Незаконным митингам за Навального в Перми предрекли неудачу. Мнение политологов

Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект, позволяющий давить на ОПЕК
Материал, выбранный редакторами МиртесенТрейдер Старт 2016

Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект, позволяющий давить на ОПЕК

Политтехнолог предположил, что президент затронет IT-сферу в послании Федеральному собранию
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Политтехнолог предположил, что президент затронет IT-сферу в послании Федеральному собранию

В ХМАО оппозиция хочет заработать очки на митинге за Навального
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

В ХМАО оппозиция хочет заработать очки на митинге за Навального

Молчаливые мужчины с трудностями при знакомстве
Материал, выбранный редакторами МиртесенМужчина и женщина

Молчаливые мужчины с трудностями при знакомстве

Нормальные мужчины, говорят некоторые, перевелись как вид, согласны? Многие женщины согласны. И даже считают, будто бы в прежние времена ...
Конец эпохи Кастро: построится ли социализм на Кубе
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Конец эпохи Кастро: построится ли социализм на Кубе

В Минобороны рассказали детали пролёта Ту-160 над Балтийским морем
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В Минобороны рассказали детали пролёта Ту-160 над Балтийским морем

В Петербурге полиция возбудила дело после кражи бутылки игристого
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

В Петербурге полиция возбудила дело после кражи бутылки игристого

Внезапная смерть молодого украинца расследуется в Петербурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Внезапная смерть молодого украинца расследуется в Петербурге

Сотрудник итальянской больницы не появлялся на работе 15 лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Сотрудник итальянской больницы не появлялся на работе 15 лет

Берлин засомневался в необходимости "Северного потока-2"
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Берлин засомневался в необходимости "Северного потока-2"

Страсти вокруг российской газовой магистрали "Северный поток-2" не утихают. Главный европейский интересант этого проекта начал путаться в...
«Летают безнаказанно»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости науки

«Летают безнаказанно»

Глава ДНР заявил об официальном запросе помощи у России из-за атаки ВСУ
Материал, выбранный редакторами МиртесенСССР - ИМПЕРИЯ ДОБРА!

Глава ДНР заявил об официальном запросе помощи у России из-за атаки ВСУ

Стрелок, убивший восемь человек в Индианаполисе, сидел на расистских сайтах
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Стрелок, убивший восемь человек в Индианаполисе, сидел на расистских сайтах

В Госдуме потребовали решительно ликвидировать офшорную лазейку для олигархов
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В Госдуме потребовали решительно ликвидировать офшорную лазейку для олигархов

«За гранью стыда»: британцы возмущены примирительным письмом принца Гарри к отцу
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«За гранью стыда»: британцы возмущены примирительным письмом принца Гарри к отцу

Украинский депутат устроил скандал во время выступления в ПАСЕ
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Украинский депутат устроил скандал во время выступления в ПАСЕ

Сумасшествие какое-то… В Феодосии сын избил мать Иконой Божьей Матери
Материал, выбранный редакторами МиртесенУдалён

Сумасшествие какое-то… В Феодосии сын избил мать Иконой Божьей Матери

Талибы усилили военную активность во всех провинциях Афганистана
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Талибы усилили военную активность во всех провинциях Афганистана

МЧС Карелии показало, как тушили горящий ангар в Петрозаводске
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

МЧС Карелии показало, как тушили горящий ангар в Петрозаводске

Власти Казани не рассмотрят уведомление о проведении митинга в центре
Материал, выбранный редакторами Миртесенinkazan

Власти Казани не рассмотрят уведомление о проведении митинга в центре

Жители Японии обеспокоены вероятностью начала большой войны с Китаем из-за США
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Жители Японии обеспокоены вероятностью начала большой войны с Китаем из-за США

На набережной в Петербурге нашли около сотни патронов разных калибров
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

На набережной в Петербурге нашли около сотни патронов разных калибров

Аргентина начала производить "Спутник V"
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Аргентина начала производить "Спутник V"

О выходных днях на майские праздники 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенГорловская Правда

О выходных днях на майские праздники 2021

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Кубы
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Кубы

Пушков заявил, что России нужно покинуть ПАСЕ
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Пушков заявил, что России нужно покинуть ПАСЕ

Гаспарян рассказал, как руководство ФБК из-за границы толкает людей под дубинки
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Гаспарян рассказал, как руководство ФБК из-за границы толкает людей под дубинки

Картина дня

наверх