Начинается передел мира на зоны влияния



Вчера произошло столько всего, что со старта даже трудно определить, с чего начать. А ведь нужно это всё систематизировать и проанализировать.



Начнём, пожалуй, с провала попытки госпереворота в Белоруссии. Операция по задержанию заговорщиков проводилась совместно с российским ФСБ, часть из них задержана в Москве во время «личной встречи с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики РБ».



Есть видео скрытых камер со встречи, есть видео их переговоров в интернете, так что заявить, что ничего такого не было и Лукашенко всё придумал, не получится.

Рагулеватый вид заговорщиков также не должен никого смущать – на Украине какие-нибудь Яценюк или Ляшко выглядели не лучше, но до власти дорвались.

Очевидно (в том числе потому, что часть заговорщиков постоянно проживала в США), что к этой попытке вооружённого госпереворота причастны американские спецслужбы и руководство страны на самом высоком уровне.



Есть пока косвенная информация, что Путин обсуждал с Байденом в том числе и эту информацию, но Байден уклонился от ответа.



Умиляют некоторые комментаторы, которые со своих диванов сейчас пытаются рассказывать и истерить, что «спецслужбы только убрали голову айсберга, а низовые структуры заговорщиков на местах остались в замороженном виде и снова будут использованы».

Не надо так переживать, прыщик может выскочить на самом неудобном месте. Если сумели взять верхушку, раскрутить низовые ячейки будет гораздо проще. Выманить верхушку из США, ещё и в Россию, где они оказываются в нашей юрисдикции – это вообще высочайшее мастерство.

Тем более что уже есть заявления, что обнаружено несколько схронов с оружием. Да и вообще, не нужно мешать профессионалам идиотскими советами.

В свете этих событий и заявления Мишустина накануне об унификации налоговых и ряда других систем двух стран, а также последнего заявления Лукашенко о некоем «необратимом президентском декрете», который сделает бессмысленными попытки его свергнуть – дополнительно подтверждаются мои слова о том, что Лукашенко ведут в определённом коридоре к реальной интеграции в Союзное Государство.

Ну и действия Запада делают любые его манёвры уклонения невозможными, играя на руку объединению.



Теперь что касается задержания украинского сосунка. Извините, Сосонюка. Взят он с поличным, на горячем, все доказательства шпионской деятельности налицо. Так что Киеву бы не жужжать и не хрюкать, а извиниться (два раза, на всякий случай).



Вместо этого они устроили истерику и заявили, что выдворят российского дипломата «просто так». Они вообще не понимают основ дипломатического этикета, в каких случаях так делают. Рагули, одним и словом. Ну вот выдворят они дипломата, и что? Кому от этого станет хуже? Ладно, забили на убогих.



Едем дальше. Выдворение российских дипломатов (где три, где пять) в разных странах – это такая «перекличка», проверка на верность США со стороны их вассалитета.

Ну и заодно это попытка сбить повестку, перевести внимание с провала американского госпереворота в Белоруссии.



Что касается конкретно Чехии, то там ещё и попытка сорвать строительство нового блока для АЭС (о чём была предварительная договорённость с Росатомом) и поставки российской вакцины. То, что при этом от ковида погибнет больше чехов, ни американцев, ни их местных марионеток не волнует.



Но часть чешских элит (включая президента Земана) хочет иметь нормальные отношения с Россией. И там сейчас активная подковёрная борьба между этими силами. Пока проамериканские силы побеждают, но публикация фотографий Петрова и Баширова, как «подрывателей военного склада» сильно похожа на троллинг со стороны пророссийской части элит.

В Праге, кстати, были стычки между пророссийскими и прозападными чехами. Вот так, внезапно.



В принципе, за Чехию можно побороться. Я могу поехать, если что (заодно родственников проведаю). Расскажу там некоторым про «стрч прст». Простите, местный фольклор…



Ну и завершить можно заявлениями МИДа (и не только) про «закручивание» присутствующих на территории России НКО-инагентов, получающих финансирование от американского правительства. Как любят писать сами американцы про RT или китайские СМИ «government-backed».



И про запрос прокуратуры на признание «ФБК» экстремистской организацией.



Всё идёт к тому, что мы переходим к более жёсткой и бескомпромиссной конфронтации с США, правительство и МИД в частности заняли жёсткую позицию. И теперь, в свете этого нарастания напряжения, всю пятую колонну будут обезвреживать законными методами.



Планета входит в зону турбулентности, вызванную падением гегемона на глиняных ногах. Начинается передел мира на зоны влияния, но некоторые этого ещё не поняли. Просьба пристегнуться и сохранять спокойствие.

Александр Роджерс