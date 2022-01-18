Школа подготовки жён в нацистской Германии

В 1937 году нацисты открыли «Школы подготовки жён». Через них должны были проходить девушки, выходящие замуж за членов СС и функционеров НСДАП. В школах их учили домоводству, уходу за детьми и сельскому хозяйству. Жена – это был идеал женщины для нацистов, женщинам запрещали учиться в вузах и работать в офисах и на производстве.

В начале августа в Берлине в архивах были найдены инструкции по ведению учебы в нацистских «школах жён». Эти документы дали повод для разговоров в Первом мире о ещё одной родовой черте нацизма – кроме антисемитизма и антикоммунизма ею была и антифеминизм.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в 1936 году подписал указ о создании специального курса обучения для девушек, желающих стать жёнами нацистов. «Школы невест», где девушки проходили курс молодой жены, возглавляла Гертруда Шольц-Клинк — глава Национал-социалистической женской организации (на пике, в 1943 году, в этой организации состояли 7 млн. немок).

В эти учебные заведения зачислялись те, кто намеревался связать себя узами брака с членами СС и освобождёнными работниками национал-социалистической партии Германии. В 1939 году этот список расширили – в него вошли такие потенциальные мужья, как офицеры.

Первая школа была открыта на острове Шваненвердер на озере Ваннзее под Берлином (вблизи вилл Геббельса и Альберта Шпеера). До 1944 года в Германии в общей сложности появилось 32 таких школы.

В школу принимали только ариек (иногда делалось исключение для немок с не более, чем 1/8 еврейской крови). У них не должно было быть физических увечий и психических заболеваний (в школу не принимались также те, у кого один из родителей страдал шизофренией).

В школах невесты проходили 6-недельный курс (с 1939 года – двухмесячный), в течение которого обучались не только домоводству, но и основам генетики и учения о расах, а также политологии и истории. Обязательны были 2 урока физкультуры каждый день. Также обязательным элементом учёбы стало сельское хозяйство – только этот труд признавался достойным немецкой женщины (об этом чуть ниже).

Кроме того, невестам преподавали риторику, светские манеры и уход за детьми. В конце курса, при условии усвоения всех знаний, выдавались сертификаты, дающие право выйти замуж за «образцовых немцев». Бракосочетание такие выпускницы совершали по неоязыческим обрядам.



(Руководительница немецких женщин - Шольц-Клинк)

Обучение в таких школах было платным – 135 рейхсмарок (400 английских фунтов, или примерно 20 тысяч рублей по нынешнему курсу - материал 2013 года, полагаю, перевод в рубли дан именно по курсу того времени Ж.Ч.). Но эти деньги вскоре «отбивались»: при браке выпускнице такой школы с «истинным арийцем» государство выдавало им беспроцентную субсидию в 1000 марок на 5 лет (150 тысяч рублей), и при рождении каждого ребёнка из этой суммы прощалось 250 марок.

Основой воспитания немецкой жены тогда были «три известных К»: kinder, küche и kirche (дети, кухня и церковь). И это не художественное преувеличение – именно таким виделся идеал женской деятельности у нацистов. Точнее – у немцев, ведь идеологическая основа что «школ для жён», что роли женщины в обществе была придумана еще до прихода Гитлера к власти. В 1917 году в Штутгарте была открыта первая «Школа матерей», где на фоне тягот Первой мировой женщин централизованно обучали преданности семье, государству и домоводству.

Нацистский режим был весьма заинтересован в увеличении населения. А отсюда следовало, что наёмная работа и обучение в вузах были препятствием для исполнения главной функции женщины.

Если трудящаяся женщина вступала в брак и добровольно оставляла работу, ей выдавалась беспроцентная ссуда в 600 марок. С 1934 года началось активное поощрение рождаемости:вводятся детские и семейные пособия (до 30 марок на одного ребёнка, чуть более 4200 рублей), медицинская помощь многодетным семьям оказывается по льготным расценкам. Были открыты специальные школы, где беременных женщин готовили к будущему материнству. Пропаганда не уставала превозносить достоинство и честь матери, а те женщины, которые имели 8 детей, награждались Золотым материнским крестом (дополнительно им полагалось пособие в 500 марок в месяц – около 70 тысяч рублей). Германия стала единственной крупной европейской страной, в которой рождаемость росла очень высокими темпами. Если в 1934 году появилось на свет чуть более 1 млн. младенцев, то в 1939 году — уже около 1,5 млн. детей.

Поощрялось и занятие женщинами политикой. В 1941 году число женщин среди членов НСДАП составляло 16,5% (это почти в 2 раза больше, чем состояло женщина в ВКП(б) в СССР).

Для безработных женщин из низов (рабочих и крестьян) были организованы трудовые лагеря, в которых они были обязаны работать 20 часов в неделю. Обитательницы трудовых лагерей получили униформу, обязательным атрибутом которой была нарукавная повязка со свастикой. Девушек стали именовать «работницами» - «Arbeitsmaiden» наполняя устаревшее слово «die Maid» (дева, девушка) идеологическим содержанием. Каждая буква обозначала одну из добродетелей, присущих немецкой женщине: der Mut - мужество, die Aufopferung -самопожертвование, der Idealismus - идеализм, die Demut – смирение.

После прихода к власти нацисты стали рассматривать стремление женщин к профессиональной, политической или академической карьере как противоестественное явление. Высшим счастьем для женщины должно было быть ее пребывание у семейного очага рядом с мужем. Не случайно ещё в 1921 году НСДАП приняла решение о том, что женщин не следует допускать до высоких партийных и государственных постов. Уже с весны1933 года началось планомерное освобождение государственного аппарата от занятых в нем женщин. Увольняли не только сотрудниц учреждений, но и замужних женщин-врачей, ибо нацисты объявили заботу о здоровье нации такой ответственной задачей, что её нельзя доверить женщине.

В1936 году были освобождены от должности замужние женщины, работавшие судьями или адвокатами, так как их мог содержать муж. Резко сократилось количество женщин-педагогов, а в женских школах основными учебными предметами стали домоводство и рукоделие.

Фактически объявлялся запрет на высшее образование для женщин. Уже в1934 году в немецких университетах осталось всего 1500 студенток (в 1930 году – 32 тысячи). Примечательна и судьба женщин депутатов последнего веймарского рейхстага: 4 — покончили с собой, 10 — попали в концлагерь, 30 —находились под домашним арестом, а 43 — были вынуждены эмигрировать из страны.

Более дифференцированную политику проводил режим в отношении женщин, занятых на производстве и в сфере услуг. Нацисты не тронули ни те 4 млн. женщин, которые работали «домашними помощницами», ни многочисленный отряд продавщиц, рабочий день которых оплачивался не полностью. Напротив, эти занятия были объявлены «типично женскими». Всячески поощрялся труд незамужних девушек – с января 1939 года трудовая повинность стала обязательной для всех незамужних женщин моложе 25 лет; главным образом их направляли в деревню или служанками к многодетным матерям.

Также приветствовалось занятие сельским хозяйством: работа на земле была объявлена одной из главных добродетелей женщин. Программа выделения для семей садовых участков была придумана именно Гитлером – позже она бал перенята почти всеми странами Европы (включая СССР – при Брежневе).

Сегодня такое положение женщин в нацистской Германии можно приравнять к положению женщин в мусульманском мире. И это отчасти верно: швейцарский психолог Карл-Густав Юнг ещё в конце 1930-х писал, что нацистская идеология очень похожа на модернизированный ислам (скорее, турецкого или иранского образца).

http://ttolk.ru/?p=18289

Учебник для жен офицеров СС

Гертруда Шолтц-Клинк на фото слева

выдержка из любопытной статьи:

Три четверти века спустя свет увидели истинные семейные идеалы Третьего Рейха - свод правил потенциальных невест офицеров СС. Жёны нацистов должны были быть не только чистокровными немками, но и обучены манерам и безупречному ведению домашнего хозяйства. Только тогда им выдавались желанные «свадебные сертификаты».

«Школы невест», где девушки проходили курс молодой жены, возглавляла Гертруда Шольц-Клинк — идеологический лидер нацистских невест, глава Национал-социалистической женской организации и главная женщина Третьего Рейха. Одержимый идеей мирового превосходства арийской расы, одиозный рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в 1936 году подписал указ о создании специального курса обучения для девушек, желающих стать жёнами чинов СС.

Первая школа была открыта на острове Шваненвердер на озере Ваннзее под Берлином. Для осуществления проекта была приглашена Гертруда Шольц-Клинк. Она взялась за дело с присущим ей рвением, ведь подходящие для дела продолжения знатного немецкого рода невесты воспринимались как «машины для воспроизводства и поддержания расы».

Чтобы попасть в школу, у девушек не должно было быть еврейской или цыганской крови, а также «болезни» — хронических, смертельных заболеваний, физических увечий или психических расстройств. В самих школах невесты проходили 6-недельный курс, в течение которого обучались не только искусству «домашнего дизайна», кулинарии и шитья, но и основам генетики и учения о расах. Кроме того, невестам преподавали социальные навыки, умение правильно разговаривать, вести светскую беседу. Обязанностями жён офицеров СС были: стирка и глажение белья, шитьё, приготовление еды, умение украшать и обставлять дом, правильно говорить, уход и воспитание детей в поклонении фюреру, а не Богу или Иисусу Христу, и, конечно, неуклонное следование линии партии и преданность Гитлеру, Гиммлеру и нацизму до гробовой доски. В конце курса, при условии усвоения всех знаний, выдавались сертификаты, дающие право выйти замуж - но не в церкви, как было принято в прежней Германии, а в окружении членов вермахта и перед настоящим алтарём, украшенным нацистской символикой. Сертификаты также были найдены в Федеральном архиве, вместе с учебником для будущих фрау.

Идея «школ невест» процветала: по данным разведки, сам Гиммлер часто мог быть замечен у забора или в саду, подглядывающим за танцующими ученицами школ - однако, до определённой поры. Когда из-за продолжительной войны и жестоких боёв на фронтах в стране начал сказываться недостаток мужчин, Гертруда Шольц-Клинк начала искать новый идеал женщины - не домохозяйки и матери, а труженицы и боевой подруги.

в школе девушки изучали особенные знания о расе и генетике

прохождение спец курсов было обязательным процессом становления невест

чтобы воспроизводить элиту все дела девушки должны были делать с прилежанием



via

https://live-imho.livejournal.com/470550.html