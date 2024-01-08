Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 86

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Замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин открыл в Подмосковье памятный знак, символизирующий борьбу России с неонацизмом

В церемонии приняли участие члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представители администраций Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области, а также участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из Московской области, ДНР и ЛНР.

«Неслучайно мы открываем памятный знак в канун Дня Героев Отечества. Это еще одна возможность воздать дань уважения мужеству и отваге всех граждан Донбаса и Новороссии, которые самоотверженно встали на защиту родной земли», — сказал заместитель Министра обороны РФ.

В основе архитектурной композиции фрагмент разрушенной стены одной из школ города Донецка, покрытой следами от осколков снарядов.

В переднюю часть монумента вмонтированы гильзы, в которые в ходе торжественной церемонии были заложены кисеты с землей, собранной юнармейцами на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Монумент призван сохранить память о славе и доблести героев, сражающихся в зоне специальной военной операции. В сочетании с уже существующей «Аллеей Героев», открытой в центре «Авангард» в честь российских воинов – героев СВО, он станет местом, где школьники и студенты каждой новой смены смогут отдать дань уважения российским военным, отстаивающим честь и независимость нашей Родины.

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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ. В День Героев Отечества на Сахалине открыли мемориальный комплекс в память о русских воинах, погибших в зоне спецоперации В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие мемориала в честь воинов, павших в зоне СВО. Непосредственное участие в создании проекта принимали семьи погибших бойцов. Они отдельно поблагодарили государство за открытие памятника, ведь благодаря этому подвиги ребят никогда не будут забыты.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который принял непосредственное участие в открытии мемориала, сообщил, что возводить его начали еще летом. На церемонии также присутствовали служители церкви, волонтеры и военнослужащие. Все собравшиеся почтили память павших сахалинцев минутой молчания.

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В Белгороде открыли бюст Герою РФ Дмитрию Астафьеву на Аллее Славы в Парке Победы. Астафьев принимал участие в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики, награжден медалью Суворова, "За боевые отличия", орденом Мужества.

Дмитрий с первого дня специальной военной операции храбро выполнял поставленные боевые задачи в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Весной этого года в жестоком бою с врагом офицер совершил свой последний подвиг. Уничтожил наблюдательный пост, технику, ликвидировал до 10 военных, а когда получил тяжелое ранение, то до последнего руководил личным составом. Герой отдал приказ на перегруппировку сил и с целью выиграть время вызвал огонь артиллерии на себя, прикрывая боевых товарищей. Погиб Герой 20 мая 2023 года, ему посмертно присвоено звание Героя РФ.

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Наши Герои 76 ВДВ ПСКОВ

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События дня на фронтах СВО из-под кисти художников канала "Рыбарь"

В сегодняшнюю подборку артов вошел сюжет, связанный с разминированием промзоны «Ясиноватая-2» под Авдеевкой, которая была освобождена российскими войсками в конце ноября в ходе тяжелых и кровопролитных боев.

В двух других артах наши художники отразили активное применение военнослужащими ВС РФ беспилотников, которые зарекомендовали себя как отличное средство поражения различных целей как на передовой, так и в тылу противника.

Арты в высоком разрешении: Мин нет Взлетаем Нашел и уничтожил

https://t.me/rybar/54833

Работы других профессиональных художников и любителей: Автор @aaavian

Автор @art_arta Автор @geran_art Автор TanukiBoy (Вк Работа бойцов батальона Сокол и десантников 247-го полка. Старомайорское, июль 2023. Канал "Я вижу" Автор mydrawingdiar. Две брошенные в Кременной на погибель белоснежные лайки спасены и уже доставлены в Россию нашими солдатами. Февраль, 2023. Автор mydrawingdiar. Морпехи 336-й гвардейской бригады морской пехоты Балтфлота России. Канал "Артподдержка" Канал "Артподдержка" Канал "ZаПобеду" Канал "ZаПобеду" Канал "ZаПобеду"

Несколько шевронов: Ну и напоследок юмор. Без него никак. На границе с Эстонией замечены огромные билборды, хороший троллинг Вот так и не иначе! И все разбежались... Юмористы на передовой Меркантильность как она есть! И это истина! И на сегодня, пожалуй, всё!

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