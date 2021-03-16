Всесоюзный референдум 17 марта 1991 года

☭ Советский народ проголосовал за сохранение СССР ☆

Референдум в Советском Союзе 17 марта 1991 года однозначно показал желание советского народа сохранить СССР. Вот уже 30 лет коллаборанты пытаются очернить нашу общую Советскую Родину и наш социалистический строй, навязывая нам капиталистические режимы, а вот не получается! Победа в Великой Отечественной - одна на всех! Союз ССР, вместе с Лениным и Сталиным, - тоже!

В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991, из 185,6 миллиона граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5%); из них 113,5 миллиона (76,43%) высказались за сохранение обновлённого СССР.

Результаты по республикам:

Российская СФСР (РСФСР) - 71,3% высказались ЗА сохранение СССР!

Украинская ССР (УССР) - 70,2% высказались ЗА сохранение СССР!

Белорусская ССР (БССР) - 82,7% высказались ЗА сохранение СССР!

Узбекская ССР (УзССР) - 93,7% высказались ЗА сохранение СССР!

Казахская ССР (КазССР) - 94,1% высказались ЗА сохранение СССР!

Азербайджанская ССР (АзССР) - 93,3% высказались ЗА сохранение СССР!

Киргизская ССР (КирССР) - 96,4% высказались ЗА сохранение СССР!

Таджикская ССР (ТадССР) - 96,2% высказались ЗА сохранение СССР!



Туркменская ССР (ТурССР) - 97,9% высказались ЗА сохранение СССР!

Органы власти ГССР (Грузинской Советской Социалистической Республики), ЛатССР (Латвийской Советской Социалистической Республики), ЛитССР (Литовской Советской Социалистической Республики), МССР (Молдавской Советской Социалистической Республики), АрССР (Армянской Советской Социалистической Республики) и ЭССР (Эстонской Советской Социалистической Республики) воспрепятствовали проведению референдума на территории своих республик и центральные республиканские комиссии референдума там не были созданы. Тем не менее на части этих территорий голосование было проведено - на территории воинских частей куда приходили голосовать сознательные граждане Советского Союза.

Референдум также состоялся в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Гагаузии.

Нашу память о родной Державе

Из души не вытравить никак,

Хоть и льют глумливые отраву,

Правда все равно развеет мрак...

И откроем памяти мы дверцы

О стране, явившей всем пример,

Пламенем написано на сердце:

Родина моя СССР!

Референдум - форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения.

Референдум - важнейший институт прямой демократии. Представляет собой непосредственное правотворчество народа. Референдум - это один из способов участия общественности в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного гражданина.

Союз Советских Социалистических Республик, также СССР и Советский Союз - государство, существующее с 1922 года.