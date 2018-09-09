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Послевоенная Москва перед юбилеем

В 1947 году Москва праздновала своё 800-летие. Спустя всего два года после Победы советская столица встретила свой юбилей в симпатичном парадном виде, и, безусловно, масштабный праздник должен был подчеркнуть, что тяжёлые годы войны остались позади. К этому событию издательство Туристско-экскурсионного управления ВЦСПС выпустило специальный набор открыток «Фото-серия 1947». VATNIKSTAN представляет читателям фотографии с этого издания.Послевоенная Москва перед юбилеемФутляр набора

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