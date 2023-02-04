Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.42

Французские варвары хотят уничтожить знаменитое русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Мэрия города не приняла от России деньги на продление аренды мест на кладбище, где расположены могилы великих русских людей. Некрополь в Сент-Женевьев-де-Буа — самое большое русское кладбище во Франции. Среди погребенных в некрополе например, Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Рудольф Нуриев и Константин Коровин. Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа основали в конце XIX века. Первое русское захоронение под Парижем появилось в 1927 году.

Во время первой волны иммиграции во Франции кладбище увеличилось. В Сент-Женевьев-де-Буа покоится около 15 тысяч русских переселенцев. С 1960 года французские власти ставили вопрос о сносе захоронений. Погребения остаются лишь до истечения срока аренды земли.

https://t.me/podled/7736

"Массовые захоронения солдат Красной армии на территории Франции власти трогать пока не рискуют, опасаясь массового гнева просвещённых французов, которым ещё дорога память о Сопротивлении и де Голле. Поэтому придумали отыграться на могилах русского кладбища, где нашли свой последний покой представители цвета русской эмиграции", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Те, кто проводит во Франции русофобский курс, хотят сыграть на модной отмене всего русского, подчеркнула Захарова. Однако, по словам дипломата, страдают при этом ни в чем не повинные "православные восьмиконечные надгробные кресты русской белой эмиграции".

https://t.me/izvestia/118495

Вот что делают украинские еретики в захваченных православных храмах Русской православной церкви.

https://t.me/rosich_ru/33736

А в Польше синоптики посылают скрытые сигналы. Западная часть Украины обозначена как польская территория…

https://t.me/radioARBAT/25917

Росгвардейцы восстановили памятники советским воинам в ДНР и ЛНР. Патриотическую акцию приурочили к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда.

В частности, в одном из населенных пунктов ДНР бойцы ведомства вернули первоначальный облик мемориалу, сильно пострадавшему из-за обстрелов украинских националистов. В течение недели военнослужащие усердно работали над реставрацией табличек с именами павших героев, восстанавливали поврежденные части памятника и облагораживали прилегающую территорию.

https://t.me/rabotaembrat/5240

Бойцы показали устройство своего быта на передовой Судя по кадрам, наши воины грамотно подготовились и к войне, и к зиме. Вырыты траншеи, оборудованы огневые позиции, построены блиндажи. На стенах блиндажей размещены детские патриотические рисунки, которые вносят в атмосферу полевого быта частичку домашнего уюта.

https://t.me/wagner_prigozhina/10589

Первые партии современных танков Т-90М «Прорыв» начали свою работу на территории Херсонской и Запорожской областей.

https://t.me/wagner_prigozhina/10598

Еще один уничтоженный украинский танк Т-72М1 польского производства у н.п. Ставки Донецкой Народной Республики.

https://t.me/ChDambiev/21703

Уничтоженный в Марьинке бронетранспортер М113АS4 (австралийская модификация с башней и дополнительной броней)

https://t.me/voenacher/37883

Герой накрыл собой гранату Ордена Мужества был удостоен участник СВО из Подольска, который спас сослуживцев, рискуя собственной жизнью.

Дмитрий еще весной ушел на фронт добровольцем, на передовой участвовал в ожесточенных боях. Во время обороны опорного пункта герой накрыл собой гранату, брошенную нацистами, чтобы защитить своих сослуживцев.

По поручению Президента РФ высокую награду герою и благодарность его супруге передал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Потерял руку, у него контузия, много осколков было, открытая черепно-мозговая травма, нет половины лопатки», - рассказала Инна.

Но сам герой обсуждать те события не любит, говорит: «Что сделано, то сделано».

Несмотря на полученные тяжелые ранения, Дмитрий мечтает вернуться на фронт. Понимает, должен завершить дело: «У меня дед там воевал с бандеровцами во Львове! Ну, довелось и нам».

https://t.me/dnrdonetsk/59596

ДОНБАСС. ВОЮЮТ ВСЕ.

МЫ АКТИВНЫ НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ.

Авдеевка за ВСУ, но покоя им там нет, с северной стороны пробиваются наши подразделения, и дорога на Константиновку для подвоза боеприпасов и пополнения для украинцев давно не комфортна.

Павловка (Угледарское направление) - бьются морпехи и ОБТФ (спецназы МВД ДНР + Внутренние войска республики). Первомайка, та, что за Песками, тоже батальон «Сомали» и 11-й полк ДНР не стоят.

Марьинка - подразделения 42-й мсд, 150-й мсд, 5-й бригады 1 Армейского корпуса давят как могут. На Сватовском направлении, в районе Кременной, ВСУ весьма активны, пока мелкими группами, украинская артиллерия весьма активна.

3-я бригада 1АК ДНР бьется, успешно наступая в направлении Дзержинска. ЧВК «Вагнер» штурмует Артемовск, воюя в городе, и бьет ВСУ, двигаясь в направлении Артемовска со стороны Соледара.

Войска активны, противник сопротивляется.

ИТОГИ НЕДЕЛИ, ВЫВОДЫ ИЗ СИТУАЦИИ:

- Украинская армия вернулась к поражениям и большим потерям

- Командование Герасимова предполагает усиление ракетных ударов по тылам Украины

- Минобороны заинтересовалось успехами ЧВК «Вагнер», даже поговаривают об интеграции подобных организаций в МО РФ (если это обеспечение войск на войне - почему бы и нет, хотя бы в дебюте)

- Негромко по информации, но действенно по результатам части 1-го Армейского корпуса, продолжают результативные действия севернее Авдеевки и севернее Марьинки.

- Несмотря на разговоры о возможном наступлении, российские войска создают мощнейшую линию обороны от Херсона до Харькова, с оборудованными окопами и блиндажами, ДЗОТами, бетонными противотанковыми препятствиями и МЗП, противотанковыми рвами.

https://t.me/Sladkov_plus/7037

https://t.me/Sladkov_plus/7038

Российские военные рассказали о применении модернизированных БМП-2М в зоне проведения специальной операции Корреспондент @anna_news поговорил с солдатом ВС РФ с позывным "Воронеж". "Это ее первое участие в боевых действиях. Работать может и сама, и танки прикрывать. Комплекс прицельный хороший: тепловизор и 12-кратное увеличение. Есть противотанковые ракеты", — говорит он. Российские БМП-2М с боевым модулем "Бережок" предназначаются для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности. Модернизированный боевой модуль "Бережок" — аналог обычной башни БМП-2 с усиленным вооружением и новым комплексом панорамного прицеливания. Конструкторы добавили к стандартной 30-мм пушке 2А42 и пулемету автоматический гранатомет АГ-30М и противотанковый комплекс "Корнет" (четыре пусковые установки, по две с правой и левой части башни соответственно). https://t.me/anna_news/45311

Письмо солдату.



Бесценные строки греют и оберегают бойцов «Пятнашки»

https://t.me/c/1524001401/5308

«Если в тяжёлом бою вы увидите звездное небо – это мои молитвы и надежды о…» – на этом запись прерывается, и солдат не может сдержать слёз.

Невероятно трогательное детское письмо пришло бойцам на передовую от девочки «Звёздочки».

«Звёздочка» мечтает стать врачом, чтобы спасать людей. Её письмо – не просто письмо. Это огромная светлая сила, которая помогает нашим героям на фронте каждый день.

https://t.me/c/1524001401/5312

Нужно воевать, пока не падёт Львов и Кишинёв.

Командир «Пятнашки» Абхаз заявил:

"Настоящим успехом станет парад во Львове. Но для России в целом окончательная Победа находится на еще более дальних рубежах», – считает Ахра Авидзба. Он уверяет, что кроме поглощения всей Украины необходимо «что-то откусить» у ее пособников — Польши, Финляндии, Молдавии:

«60% молдаван, я думаю, готовы вернуться в лоно... Почти все они хорошо разговаривают на русском языке и не против воссоединения», - подытожил Ахра.

https://t.me/c/1524001401/5313

Привет от расчетов оперативно-тактических комплексов «Искандер-М»

Мобилизованный командир танка Т-62М готовится к контрнаступлению. Позывной Шпрот

https://t.me/rsotmdivision/3986

Донецк сегодня (16.91.23). Без слов

https://t.me/radioARBAT/25846

Как минимум два человека погибли, четверо пострадали при обстреле со стороны ВСУ Калининского района Донецка. Под завалами здания торгового центра в Донецке после обстрела украинских формирований могут находиться люди. Разбор завалов продолжается. И так каждый день...

https://t.me/radioARBAT/25848

Этот день я запомню на всю жизнь!

Всенародно любимые хиты SHAMANa «Встанем» и «Я русский» впервые прозвучали вживую в залах Мариуполя и Луганска. 14 и 15 января популярный российский певец SHAMAN дал благотворительные концерты в Новороссии и на Донбассе. Всенародно любимого артиста приняли очень тепло, под продолжительные овации музыкантов вызывали на бис по несколько раз.

Выступления получились очень эмоциональными: «Конечно, такие поездки меняют восприятие реальности. Одно дело следить за теленовостями, а другое — самому петь во дворце культуры, чей фасад до сих пор хранит следы артиллерийских обстрелов». SHAMAN исполнил любимые миллионами россиян песни, включая свои знаменитые хиты — «Встанем», «Я русский» и, конечно же, гимн России в авторской аранжировке. Звучание песен наполнилось здесь особым смыслом: «Восхищён отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слёз радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших своё право говорить “Я — русский”.

Концерты были запланированы еще несколько месяцев назад, но потребовали дополнительной технической подготовки и решения вопросов безопасности зрителей: «Нашей встречи я ждал долго. Знал, что меня тоже очень ждут. И примут как родного. Потому что здесь — я дома. В России.» - поделился впечатлениями от концертов певец. Гастрольный тур по Новороссии и Донбассу вдохновил SHAMANа на написание новой песни. В её записи прямо во время концерта приняли участие тысячи военнослужащих, а также местных жителей, чьи голоса войдут в студийную версию будущего хита. По окончанию программы артиста долго не отпускали со сцены. Несколько раз SHAMAN выходил на бис, а после более часа раздавал автографы, фотографировался с поклонниками и записывал видео для бойцов на передовой. “Этот день я запомню на всю жизнь! Я здесь, и мы приедем сюда еще - и не один раз! МЫ ВМЕСТЕ!” - артист пообещал вернуться в Новороссию и Донбасс в ближайшее время.

https://t.me/ssigny/53533

Российский певец SHAMAN приехал в воинскую часть ЛНР и встретился с военнослужащими. Он поблагодарил бойцов и вручил им памятные подарки. Военнослужащие, в свою очередь, подготовили именную форму для артиста с надписью "Я русский". (на третьем фото артист в ней.)

https://t.me/izvestia/118503

Посетил и госпитали с раненными бойцами

Легендарные "призраки" Мозгового уничтожают укрепрайоны ВСУ

Артиллеристы 2-го Армейского корпуса ЛНР из 14 БТрО, основанного нашим павшим товарищем - Алексеем Мозговым, уничтожают позиции врага в боях на Донбассе. Это наша земля. Отступать нам некуда.

t.me/RVvoenkor

Освобожденные 8 января из украинского плена семеро военных Донецкой Народной Республики вернулись домой. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Сотрудники аппарата обмбудсмена организовали отправку бойцов домой. "Ребята – герои. Несмотря на пытки, не сломались и не пали духом, сохранили человеческое лицо и остались верны Донбассу", – отметила омбудсмен.

https://t.me/ssigny/53540

О пленных российских военнослужащих — разбор Рыбаря и Военной хроники

Как выглядит украинский плен изнутри Команда Рыбаря и Военной хроники продолжает анализировать данные, собранные по итогам обменов военнопленными в сентябре — декабре 2022 года.

В предыдущей публикации (https://t.me/rybar/42632) мы акцентировали внимание на информационной обработке со тороны украинских спецслужб, которую проходит каждый захваченный военнослужащий. И это едва ли не самое безобидное, с чем сталкиваются россияне, попавшие в руки противника.

Важно выделить один момент: ни одна сторона в принципе не содержит обычных пленных в тепличных условиях. Рядовые бойцы ВСУ сидят в СИЗО с персоналом ФСИН, не отличающимся особой доброжелательностью.

Однако это не идёт ни в какое сравнение с испытаниями, которые выпадают на долю российских военнопленных.

Издевательства и пытки

Лишь 5% захваченных военнослужащих не подвергаются побоям: отсутствие рукоприкладства в ВСУ считается дурным тоном. Ещё 15% избежали побоев только потому, что попали в плен без сознания.

Тяжелее всего судьба раненых: примерно половину расстреливают на месте, особенно выходцев из ДНР и ЛНР. Правда, в последнее время число казней несколько упало из-за введения денежных выплат за захват российских бойцов. (у меня на все эти данные есть и фото и видео, но ставить сюда не буду, слишком жестоко и кроваво!)

Изначально пленных развозят по позициям, где сотрудники СБУ, ГУР, «Кракена» и других формирований подвергают их наиболее жёстким допросам. Больше всего страдают кадровые военнослужащие — мобилизованные часто не владеют информацией об обстановке на фронте.

Вот лишь небольшой список пыток, которые украинцы применяют к гражданам России.

➖удары током;

➖зажим пальцев плоскогубцами;

➖удушение пакетами и проводами;

➖отрезание пальцев и ушей;

➖прострел конечностей;

➖засовывание предметов в открытые раны;

➖сжигание лиц и конечностей раскаленным железом и автогеном.

Даже представить себе всё это очень тяжело, а ведь российские военнослужащие реально испытывают эти муки в украинском плену. Не говоря уже о мерах морального давления, когда бойцов заставляют копать себе могилы, приставляют оружие к их голове и делают выстрел рядом с лицом, раздевают догола и бросают в ледяные подвалы.

Куда отправляют российских пленных: сеть СИЗО и лагеря

На Украине сформирована сеть переоборудованных СИЗО. Каждый пленный проходит через цепочку учреждений, где сотрудники СБУ, ГУР, прокуратуры и иностранных СМИ проводят его обработку

▪️На первом этапе захваченные бойцы помещаются в места содержания в крупных областных центрах. Попавшие в плен в ЛНР и на Харьковском направлении попадают в СИЗО Харькова, а на Донецком и Запорожском — в СИЗО Днепропетровска и Запорожья. Из двух последних первое считается наиболее жёстким, а второе, наоборот, лояльным.

Там пленные проходят второй этап допросов. Они содержатся в камерах по 4 — 6 человек. В отношении выходцев из ДНР и ЛНР возбуждают уголовные дела по статьям «Терроризм» и «Госизмена».

Под уголовное преследование также подпадает небольшой контингент кадровых военнослужащих ВС РФ, которых под пытками заставляют на камеру сознаваться в надуманных преступлениях вроде мародёрства или убийства гражданских лиц.

▪️На втором этапе почти всех пленных отправляют в Киев, где начинается третий этап допросов с жёстким морально-психологическим давлением и принудительной обработкой антироссийской пропагандой. Им также предлагают вступить в коллаборационистский легион «Свобода России», однако за всё время ни одного случая согласия выявлено не было.

▪️На третьем этапе пленных перевозят в лагерь «Захид-1» в окрестностях Львова. Их поднимают в шесть утра и отправляют на плац без тёплой одежды, где они находятся до девяти вечера. Российских граждан также привлекают к работе с цементом и на лесозаготовках.

Утром все пленные должны петь украинский гимн, днём — песни про Бандеру и УПА, а вечером — читать «молитву за Украину». За ошибки и неправильное произношение надсмотрщики избивают людей дубинками.

https://t.me/rybar/42661

Командир группы снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным "Ярый", на счету которого более сотни убитых врагов, показал "Известиям", как бойцы уничтожают цели ВСУ. "Ярый" также рассказал нашему военкору Валентину Трушнину, как устроена работа и подготовка снайперов. "Группа тяжелых снайперов была создана по инициативе командующего ТОФ в апреле 2022 года. Основные задачи — контрснайперская борьба, уничтожение корректировщиков огня на сверхдальних дистанциях свыше 1 км", — поделился боец. По его словам, сейчас он переходит на сверхдальные установки от 1,5 км и дальше, а его подчиненные — на дальности от 1,2 км до 1,5 км. В среднем подготовка снайперов занимает от 3 до 8 лет, отметил "Ярый". Сначала идет обучение стрельбе из винтовки, затем ведется подготовка по навыкам корректировки огня из нее.

https://t.me/izvestia/118457

Винтовки СВЛК-14С «Сумрак» и Steyr-Mannlicher SSG 04 группы тяжёлых снайперов из состава 155-й гв. отдельной бригады морской пехоты ТОФ.

https://t.me/ok_spn/22626

Военнослужащий одного из подразделений Группировки «Центр» на фоне пролетающей пары Ка-52 армейской авиации.

https://t.me/ok_spn/22629

Два крупных БПЛА, один вертолет Ми-8 и три штурмовика Су-25 украинских националистов уничтожил командир ПЗРК "Игла" с позывным "Хищник". Российский боец рассказал, как ему удалось поразить такие сложные воздушные цели, когда на это есть всего лишь несколько секунд. "Первая цель у меня появилась 10 сентября 2022 года — это вертолет Ми-8. Дистанция была 4 км, разворачивался над Угледаром, но удалось его поймать на развороте. Поймал из ПЗРК "Игла", — поделился командир. Те самые ПЗРК из которых был подбит вертолет и один из самолетов. Самолеты ВСУ были уничтожены по той же схеме — они заходили на боевой курс, разворачивались, закидывали тепловую ловушку, а в ответ "Хищник" кинул им ракеты.

https://t.me/izvestia/118467

На Мамаевом кургане в Волгограде торжественно проводили на спецоперацию добровольцев отряда «Сталинград». "Готовы выполнить любую поставленную задачу" "Мы идем не воевать, мы идем побеждать" Они прошли подготовку в учебном центре Минобороны РФ.

https://t.me/rabotaembrat/5234

Актёр Виталий Гогунский родом из Украины. Сейчас он живет в России, поддерживает СВО и приезжает поддержать наших бойцов на передовую. «Я занимаюсь этим с 12 года, не особо афишируя. Я езжу туда, где это необходимо. Делаю это,чтобы оставаться человеком. Чтобы понимать, что такое жизнь. Я артист, что я могу сделать? Я могу поддержать людей», - сказал Виталий в интервью.

https://t.me/c/1524001401/5418

Над нами — снег, над противником — «Торнадо» Привет от артиллеристов Западного военного округа!

https://t.me/mod_russia/23484

Российские гаубицы «Мста-СМ2» на переднем крае линии соприкосновения.

https://t.me/mod_russia/23526

Наши бойцы сбили огромный дрон противников, несший 4 гранаты. Чудовище было приземлено с помощью стрелкового огня. Это уже не первый беспилотник такого типа, который сбивают наши воины.

https://t.me/c/1801542020/2107

15 января в Бахмуте погиб сотрудник Альфы СБУ подполковник Игорь Небош

То есть, туда пригнали даже Альфу уже?! Не хило так!

https://t.me/c/1524001401/5430

Данную нашивку на куртке одного из британских наёмников обнаружили российские военные на бахмутском направлении фронта. Дефективные,что с них взять...

https://t.me/Crimeanprachka/18079

Освобожденные в результате обмена пленными с Украиной, 30 военнослужащих Луганской Народной Республики вернулись домой 18 января

https://t.me/wagner_prigozhina/10695

Операция с риском для жизни — врачи в бронежилетах извлекли часть неразорвавшегося боеприпаса из ноги военного.

У поступившего в больницу раненого бойца помимо ранения брюшной полости оказался застрявший в голени торцевой взрыватель 122- мм мины. Из-за риска детонации неразорвавшегося боеприпаса врачи проводили операцию в бронежилетах, а весь незадействованный персонал на время извлечения взрывателя был эвакуирован из операционной. Проводил извлечение осколка, рискуя своей жизнью, подполковник медицинской службы Виталий Иванов. Операция, к слову, прошла в штатном режиме. На сегодняшний день состояние русского воина не вызывает опасений.

https://t.me/readovkanews/50848

«В ночь с 15-го на 16 января 2015 года президентом России Владимиром Путиным было направлено письменное послание президенту Украины Петру Порошенко, в котором обеим сторонам конфликта предлагался конкретный план отвода тяжелой артиллерии. Письмо было получено президентом Украины утром 16 января. К сожалению, украинская сторона отказалась от предлагавшегося плана, не выступила с какими-либо встречными предложениями, более того, снова начала боевые действия. В итоге мы все видим непрекращающиеся обстрелы Донецка и абсолютную деградацию ситуации на юго-востоке Украины».

16 января 2015 года - переломный момент в истории боев за Донецкий аэропорт. Спустя неделю те, кого тогда ещё называли ополченцами, полностью выбили оттуда так называемых «киборгов». Но Украина до сих считает этот эпизод войны своим «подвигом».

Мне же сегодня хочется вспомнить настоящих героев. И хорошо всем известных, и безымянных.



Любите нас, пока мы живы…

https://t.me/c/1524001401/5367

Военнослужащий с Дальнего Востока нашёл себе боевого друга и передаёт всем огромный привет!

Еще несколько боевых ребят

Ну и напоследок Как ваши дела?



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