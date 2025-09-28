Засекреченное убийство

В 1941 году фашисты уничтожили пациентов Микулинской психбольницы 28 января 1942 года составлен акт о расстреле фашистами 276 женщин из Микулинской психбольницы (Лотошинский р-н Московской обл.)

Свидетельства жуткого преступления нацизма, произошедшего осенью 1941 года в селе Микулино Лотошинского района, долгие десятилетия оставались под грифом «Совершенно секретно».

Оккупировавшие населенный пункт фашистские военные зверскими способами уничтожили более 700 пациентов местной психиатрической больницы.

Корреспондент «Подмосковье сегодня» выехал на место трагических событий и восстановил картину произошедшего по рассказам очевидцев и краеведов.

Рано утром 13 октября 1941 года по селу Микулино пронеслась тревожная весть: немцы идут. Накануне отсюда ушли последние советские войска. Из жителей никто даже не попытался убежать. Мужчин к тому моменту давно мобилизовали, в Микулине остались в основном женщины, старики и дети.

Когда нацисты заняли село, Анатолию Ефимову было всего семь лет. Но страшные события так крепко отпечатались в его памяти, что кажется, будто это происходило вчера.

– вспоминает Анатолий Александрович.

Масштаб нашествия поражал воображение. Микулинцы до этого не могли представить, что вражеская армия настолько огромна. Немцы были веселы, играли на гармошках и кричали «Москва капут!». А около 17.00 они стали расквартировываться по избам.

– рассказывает Ефимов.

В войсках, занявших Микулино, помимо немцев были финны, венгры, чехи, поляки. Расквартировавшись, тут же занялись решением проблемы с провизией.

– говорит руководитель отряда «Юнармии» микулинской школы Вера Позднова.

Это были представители армейских частей, каратели до Микулина не дошли. Немецкие солдаты, сидя за столами в избах, доставали семейные фотографии, показывали хозяевам – это мать, это невеста. Многие плакали, говорили, что не хотят воевать, мечтают вернуться домой.

Тем более шокирующим стало сотворенное ими в областной психиатрической больнице на окраине села. По данным на 13 октября 1941 года в больнице лечили более 700 пациентов со всего Подмосковья. Их не эвакуировали при отступлении советских войск.

Микулинские краеведы бережно хранят свидетельства очевидцев страшных событий.

– рассказывает краевед, директор школьного музея Надежда Самарина.

Мы вместе с Самариной и Анатолием Ефимовым идем по территории медицинского учреждения, которое работает и по сей день. Одноэтажные, беленные известкой лечебные корпуса, котельная, кухня. Больные гуляют по дорожкам, не обращая внимания на гостей, устремив в себя невидящие взгляды.

говорит краевед.

Надежда Самарина показывает акт государственной комиссии, составленный в 1943 году. Сухими, бесстрастными фразами члены комиссии излагают ужас, разыгравшийся осенью 1941-го.

Сначала немцы заперли часть больных в одном из корпусов, герметично закупорив щели. И пустили туда отравляющий газ – окись углерода. В страшных мучениях погибли десятки пациентов. Потом людей травили ядами, слабых запирали в палатах, где они умирали от голода и жажды.

Самым же циничным способом убивали больных, бродивших по территории. Оккупанты на лошадях, улюлюкая, гонялись за ними, подстреливая из кустов. Это стало любимым развлечением на многие дни.

А к концу октября то ли фашистам надоела «охота», то ли был получен приказ, но оставшихся 260 пациентов уничтожили. Что самое ужасное – с помощью местных жителей.

Согласно акту сообщники из числа микулинцев, утверждая, что больных переводят в другое медицинское учреждение, заставляли их садиться на подводы, отвозили в овраг и расстреливали. Причем каждому согласившемуся на такое немцы давали пистолеты с единственным патроном – боялись нападения.

– содрогается Самарина.

Расстрелы продолжались несколько дней.

Невозможно представить, что микулинцы могли пойти на такое зверство добровольно. Хотя в акте этого не отражено, но, скорее всего, людей заставили это сделать под угрозой смерти. Тем более что в числе расстрельщиков были врачи и другие сотрудники больницы.

Немцы оставались в Микулине ровно 72 дня. 23 декабря 1941 года их выбили из села контрнаступлением Красной армии. А о трагедии в психиатрической больнице микулинцы постарались забыть.

Или их заставили это сделать.

Один из главных врачей медицинского учреждения много лет пытался выяснить подробности той жуткой истории. Но ему не давали. Гриф «Совершенно секретно» с тех событий не снят до сих пор.

Одна из медсестер больницы, Евстолия Орлова, уже в 1980-х годах поставила заборчик на месте расстрела пациентов, в овраге на берегу реки Шоши. Ходила туда и очищала это место от мусора и опавших листьев, приносила цветы.

Только в 2010 году силами добровольческого поискового отряда на этом месте был воздвигнут памятный крест. А на территории больницы открыт монумент скорби зверски умерщвленным пациентам.

источник: «Подмосковье сегодня»

– Немцы зашли в Микулино в 10.00,– Мы все попрятались по домам и наблюдали из окон, как по дороге в сторону Твери шла бесконечная колонна военной техники. Мотоциклы, танки, автомобили, артиллерийские установки...– К нам в дом зашли пятеро немецких офицеров,– Один из них снял свой ремень, надел на меня и подвесил меня на нем за крюк, вбитый в стену. Достал табельный пистолет, прицелился и на ломаном русском сказал: «Маленький партизан». Потом засмеялся и снял с крюка.– Мама мне рассказывала, что ее шокировало, как немцы убивали кур,– Ловили и отрывали головы! Совали окровавленные тушки – мол, жарь. Лезли в подполье – забирали муку, мед, яйца, картошку, соленья.– Медсестра Лидия Журавлева, которой тогда было 17 лет, вспоминала, как вечером она вместе с другим медперсоналом раздавала больным лекарства,– Вдруг услышала шум и крики. В отделение вошли немцы. Один из них на русском языке потребовал, чтобы медсестры ушли, иначе умрут, и стал подталкивать их автоматом к выходу. Она испугалась и убежала. В больницу Лидия больше не вернулась.– Нацисты расквартировались в больнице, а пациенты в силу болезни не понимали, какой угрозе подвергаются, –– Единицы убежали, прятались на чердаках у жителей и там замерзали от голода и холода. Остальных выгоняли, но те упорно возвращались в родные стены.– Куда попадали пули и попадали ли вообще, неизвестно,– После расстрела пациентов прикапывали. Жители окрестных домов с ужасом слышали стоны, доносящиеся из-под земли.