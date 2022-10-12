Территория Героев...(42)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

https://t.me/mod_russia/20687

https://t.me/mod_russia/20690

https://t.me/mod_russia/20696

https://t.me/mod_russia/20700

https://t.me/mod_russia/20704

https://t.me/mod_russia/20706

https://t.me/mod_russia/20723

https://t.me/mod_russia/20726

https://t.me/mod_russia/20729

https://t.me/mod_russia/20734

https://t.me/mod_russia/20750

https://t.me/mod_russia/20753

https://t.me/mod_russia/20762

https://t.me/mod_russia/20764

Танкисту Евгению Щипову всего 20 лет, но он уже успел получить боевой опыт и Орден Мужества. Оптимист, который даже о самых опасных ситуациях рассказывает с улыбкой (см. видео по ссылке).

https://t.me/mod_russia/20688

Старший лейтенант Замир Фатеев награждён медалью «За отвагу». В видео (см. по ссылке) он рассказывает о своей работе. И говорит, что на территории спецоперации наших бойцов всегда тепло приветствуют местные жители, которые всегда хотели жить с Россией, в мире и согласии. Да он и сам — ЗаМир!

https://t.me/mod_russia/20711

Имена и звания некоторых героев можно будет назвать только после окончания спецоперации, а пока их знают только по позывным. "Мудрец" — военнослужащий войск связи. За успешное выполнение боевых задач награждён медалью Суворова и присвоено очередное звание.

Он работает на передовой, а дома у него семья, четверо детей.

Какие задачи приходится выполнять "Отважным"? О чем мечтают наши военные вдали от родных? Каким он представляет себе день, когда закончится специальная военная операция? Смотрите по ссылке.

https://t.me/mod_russia/19998

Быть военным автоинспектором - ответственная должность. Об этом хорошо знает Антон, он служит в одном из подразделений ВАИ.

За мужественные действия парень получил медаль "За воинскую доблесть" первой степени.

С такими инспекторами движение на фронтовых дорогах точно будет безопасным! В видео (см.по ссылке) Антон рассказывает, в чем он видит главную задачу спецоперации.

https://t.me/mod_russia/20193

Восстановить связь под ураганным огнем противника — настоящий подвиг, который требует мужества, профессионализма и хладнокровия. Алексей Коршунов не дрогнул в трудной ситуации и смог в кратчайшие сроки устранить повреждение линии подж миномётным огнём.

За это боец был награжден медалью Жукова (см. видео по ссылке).

https://t.me/heroesofZ/144

Иван Хузин участвовал в специальной военной операции в составе разведывательного батальона.

«Задача поступила нам помочь нашим ребятам, чтобы врага оттолкнуть. Потихоньку пробирались через лесополосы. Там была густая трава и мы не усмотрели, что там минное поле. Начали потихоньку отходить оттуда, не заметил и наступил на мину. Ребята продолжили дальше продвигаться, закрепились на своих позициях и победили врага», - рассказал Иван (см. видео по ссылке).

За успешное выполнение боевых задач награждён орденом Мужества.

https://t.me/atodoneck/19975

История подвига прапорщика Алексея Приса, техника 810-ой бригады морской пехоты

Передвигаясь по морю к Мариуполю, корабль с военнослужащими и военной техникой на борту попал под массированный обстрел противника. Спасая технику от снарядов националистов, Алексей Прис получил тяжелое ранение.

Наша бригада стояла на «Азовстали» Мариуполя, «Азовсталь» освобождали. Даже при таких потерях, из-за того что нас обстреляли, что не хватало 4 единицы - поставленная задача нашей бригаде была выполнена. Маруиполь освободили...то, что меня даже там ранило, дух у меня не пал, а наоборот, ещё крепче стал.

Благодаря мужеству и самоотверженным действиям Алексея Приса поставленная задача была выполнена, а сам Алексей был награждён Орденом Мужества.

https://t.me/mod_russia/20607

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Старший лейтенант Илья Фаустов

прапорщик Алексей Муфтахов

капитан Андрей Рейн

Трое полицейских из Красноярска трагически погибли при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения СВО.

9 октября, находясь в командировке, при выполнении служебных обязанностей трагически погибли оперуполномоченный ЦПЭ ГУ МВД России по Красноярскому краю старший лейтенант полиции Илья Фаустов, командир отделения ППСП ОП № 9 МУ МВД России «Красноярское» прапорщик полиции Алексей Муфтахов, старший оперуполномоченный ОУР ОП № 3 МУ МВД России «Красноярское» капитан полиции Андрей Рейн.

Причиной трагедии послужило нанесение удара из американской РСЗО HIMARS по ПВД МВД России Херсонской области.

https://t.me/opersvodki/9613

Доброволец Саксонов Евгений

Во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России на Украине погиб боец добровольческого подразделения Саксонов Евгений.

В начале сентября со своим взводом попал в окружение в Харьковской области, два дня держали оборону. На третий день украинские националисты пошли в атаку. Видя, что враг подходит, Саксонов Евгений поднял АГС на крышу здания и стал обстреливать наступающего врага. Атака не прошла. Евгений, прикрывая огнём своих сослуживцев, дал им возможность отойти. Тогда украинские боевики вызвали танк на подмогу, который открыл огонь по позиции Евгения, после чего он погиб на месте.

Евгений был добрым, светлым, жизнерадостным, отзывчивым человеком, всегда был готов поддержать и помочь в трудную минуту.

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Саксонов Евгений награждён Орденом Мужества. Посмертно...

https://vk.com/wall-150020650_1025420

Капитан Курбанов Магомедсалам

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Избербаша Курбанов Магомедсалам Курбанкадиевич.

https://vk.com/wall-23142038_212105

Подполковник Еникеев Ленар

В Буздяке простились с подполковником Ленаром Еникеевым, погибшим во время специальной военной операции.

38-летнего Ленара Еникеева не стало 2 октября. До последнего вздоха Ленар был верен воинскому долгу.

Подполковник был профессиональным военным. Он окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище. Проходил службу в Чечне, Адыгее, Дагестане, Северной Осетии.

Награжден орденом Мужества, медалью имени Суворова.

На спецоперацию Еникеев отправился практически с ее самого начала — в марте этого года.

https://ufa1.ru/text/incidents/2022/10/07/71715341/

Военнослужащий Пияндин Денис

В ходе спецоперации на территории Украины, в возрасте 23 года погиб Пияндин Денис Анатольевич из г. Чебаркуль.

С самого первого дня он находился в зоне боевых действий и отважно вёл бой за Родину.

https://vk.com/wall-104187621_189292

Военнослужащий Чалый Артур Павлович

Погиб выстрелом снайпера.

30.11.2000 - 06.09.2022.

https://vk.com/wall-85596321_265471

Ефрейтор Антон Вахтуров

Погиб во время специальной военной операции.

Он родился в поселке Березовка Печорского района. Служил по контракту стрелком десантно-штурмового отделения.

Пал смертью храбрых, защищая мирных жителей Донбасса от неонацистов.

Антону был 21 год.

https://vk.com/wall-26478611_1140955

Военнослужащий Руслан Тухватуллин

Погиб во время специальной военной операции.

https://t.me/zakharprilepin/15067

Гвардии рядовой Старостин Дмитрий

В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец Куйтуна Дмитрий Старостин. Его похоронили на малой родине. В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец Куйтуна Дмитрий Старостин. Его похоронили на малой родине.

Дмитрий Старостин был гвардии рядовым контрактной службы, вычислителем отделения управления гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й общероссийской армии Восточно-военного округа. Погиб при выполнении боевой задачи.

Воспитывался без отца, братьев и сестер не было. У него остались мама и жена. Они расписались в сентябре, в сентябре же он и уехал. Она тоже 2001 года рождения.

Дмитрий Старостин учился в Куйтунской общеобразовательной школе № 1. Учителя и знакомые вспоминают о нем как об очень добром и жизнерадостном человеке.

— Ему была присуща отзывчивость, всегда протягивал руку помощи тем, кто в ней нуждался. При прохождении контрактной службы его мать слышала от него одни слова: «Мам, всё хорошо, не переживай!»

https://ircity.ru/text/society/2022/10/08/71719505/

Капитан Тимур Тамазов

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия Погиб. https://t.me/poisk_in_ua/5171 Военнослужащий Рычагов Антон В Петровском районе Саратовской области простились с 25-летним военнослужащим Антоном Рычаговым, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины. В Петровском районе Саратовской области простились с 25-летним военнослужащим Антоном Рычаговым, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины. Родился Антон Рычагов 3 марта 1997 года в Петровске. Получив девятилетнее образование в школе № 7 имени генерал-лейтенанта Л.В. Козлова, продолжил учебу в школе № 2 имени Героя Советского Союза П.С. Шамаева. Воспитывался в семье потомственных военных. Отец и мать с детства прививали сыну лучшие качества - чувство долга, чести и справедливости, любовь к Отечеству, уважение к старшим, способность защитить того, кто слабее. Антон осознанно выбрал профессию, связанную со службой в Вооруженных силах. Окончив школу, он поступил в Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище и успешно закончил его. В спецоперации на территории Украины участвовал с первых дней, знал, что дома за него переживают и ждут возвращения, никогда не прятался за спины товарищей. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, был награжден медалью Суворова. https://www.vzsar.ru/news/2022/10/02/v-petrovske-proschautsya-s-potomstvennym-voennym-antonom-rychagovym.html Рядовой Рейдель Василий

Погиб Василий Рейдель из с.Дуброво, Еловского района. Ему было 23 года. Василий был рядовым, механиком-водителем, крановщиком эвакуационного отделения (гусеничных машин) ремонтного взвода войсковой части 91717. Василий Сергеевич Рейдель представлен к награде орденом Мужества. Посмертно. https://vk.com/wall-167747758_31252 Военнослужащий Хахулин Александр

В Балашовском районе простились с военнослужащим Александром Хахулиным, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины. https://www.vzsar.ru/news/2022/10/01/specoperaciya-balashovcy-prostilis-s-voennoslyjaschim-aleksandrom-hahylinym.html Старший лейтенант Церковников Павел

В Волгограде простились с погибшим на Украине 27-летним командиром взвода минометчиков. Павел Церковников жил в Кировском районе. В 2017 году закончил инженерно-технологический факультет Волгоградского государственного аграрного университета по специальности «технические системы в агробизнесе». Попутно, в ходе практик, получал навыки слесарных и токарных работ, а также управления сельхозтехникой. Получил удостоверение тракториста-машиниста и успел поработать им на практике в ООО «Волжский ударник». Преподаватели характеризовали его спокойным, уравновешенным, дисциплинированным и трудолюбивым студентом. После окончания вуза Павел Церковников пошел на службу в армию, где дослужился до старшего лейтенанта. Стал командиром взвода минометчиков в одной из воинских частей, расквартированных в Чеченской Республике. В конце лета принял участие в специальной операции на Украине. Он был на Украине меньше месяца. Сам из семьи офицеров — его отец был подполковником. У него остались жена и трехлетний ребенок. https://vk.com/wall-108998119_570242 Сивченко Дмитрий

Участник освободительной операции в Украине https://vk.com/wall-17906207_636866 Сержант Евтушенко Александр

Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб сержант артиллерийской боевой бригады Евтушенко Александр Александрович. Александр Евтушенко родился 17.04.1987 года в поселке Затон. Он был твердой опорой своей Родине, и своей семье. Все помнят его как ответственного сослуживца, верного друга и хорошего, доброго человека. https://ok.ru/solkadm/topic/155386890950674

https://t.me/zakharprilepin/15012

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_547791

Военнослужащий Джуссоев Альберт

Сегодня в Цхинвале простились с погибшим в ходе спецоперации Джуссоевым Альбертом.

Альберт Джуссоев родился 17 сентября 1985 года в Цхинвале. В 2007 году поступил в Военный учебно-научный центр сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ»,окончив его с успехом в 2012 году. Продолжил военную службу в рядах ВС Республики Южная Осетия. Проходил службу на разных должностях.

С 2018 году проходил военную службу по контракту в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации в составе 4-й российской военной базы. Принимал участие в СВО с первых дней.

Альбер Джуссоев - офицер разведгруппы, героически погиб, пожертвовав своей жизнью ради спасения боевых товарищей. Его группа попала в засаду противника, завязался ожесточенный бой, Альберт получил тяжелое ранение, потерял часть нижней конечности. Понимая, что бойцы погибнут, спасая его, он приказал оставить ему гранату и отступать, он прикрывал своих сослуживцев пока был в состоянии. Джуссоев погиб, уничтожив группу противника.

https://t.me/rabotaembrat/4538

Гвардии майор Аглиев Алмаз

Во время спецоперации погиб татарстанец Алмаз Аглиев. Вырос в очень хорошей семье. В последние годы он не жил в Арском районе, но приезжал к родственникам во время отпуска. Алмазу Аглиеву было 32 года. У него остались жена и двое детей. — Это действительно важный и мужественный офицер. Когда уже ситуации были безнадежные, он поднимал дух солдат и продолжал выполнять задачи. Таких офицеров очень мало. Я горд, что у меня был такой товарищ, как Алмаз, — сказал на похоронах сослуживец Алмаза Аглиева. https://116.ru/text/incidents/2022/08/23/71594111/ Младший сержант Малыгин Александр

В спецоперации погиб еще один татарстанец. Ему должно было исполниться 23 года До дня рождения он не дожил несколько дней Александр Малыгин служил в Мурманской области. Александр родился 9 августа. Окончил Чулпановскую школу, а затем учился в Нурлатском аграрном техникуме, где обучился по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Потом попал в армию и стал младшим сержантом воинской части Мурманской области. Служил в городе Североморске. После окончания срочной службы подписал контракт. https://116.ru/text/incidents/2022/08/16/71575586/ Рядовой Закиров Линар

Во время спецоперации погиб уроженец Рыбно-Слободского района Линар Закиров. Он был рядовым контрактной службы. Линару Закирову было 40 лет. У военного остались две дочери. Старшей из них 18, а младшей — 13 лет. https://116.ru/text/incidents/2022/09/02/71621813/ Военнослужащий Калашников Иван

Во время спецоперации погиб военный из Нижнекамска Иван Калашников. Иван окончил «Профессиональный лицей № 23». В 2014 году начал служить по контракту в городе Тоцкое Оренбургской области. Мужественный и сильный человек погиб в бою... https://116.ru/text/incidents/2022/08/24/71596958/ Военнослужащий Малючев Максим

В Бугульме простятся с военным Максимом Малючевым, который погиб во время спецоперации. Ему было 34 года. https://116.ru/text/incidents/2022/08/12/71564795/ Лейтенант Петров Денис

В селе Старое Ильмово Дрожжановского района простились Денисом Петровым, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины. Денис родился 1 сентября 1991 года в селе Старое Ильмово, где его и похоронили. Профессию военного Денис выбрал сразу после школы, поступив в Саратовский военный институт войск национальной гвардии России. Окончив в 2014 году вуз лейтенантом, приступил к работе. Уже в 2016 году, в 24-летнем возрасте, получил краповый берет. В 2021 году Денис был в Сирии, а в феврале отправился на спецоперацию. Денису Петрову был всего 31 год. У солдата остались жена и двое маленьких детей. https://116.ru/text/incidents/2022/09/13/71651741/



СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Предыдущие выпуски:

Обновляемая библиотека ссылок